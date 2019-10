(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Привыкли руки к докторам — 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.

— Здравоохранение пролечат бюджетом — В 2020–2024 годах регионы РФ получат около 550 млрд руб. на модернизацию первичного звена здравоохранения — вопрос об этом рассматривался на заседании президиума Госсовета у Владимира Путина. Дополнительные расходы федерального бюджета на ремонт, переоснащение и реорганизацию медицины превысят уже запланированные почти в два раза — сейчас в нацпроекте "Здравоохранение" на эту сферу заложено 237,5 млрд руб.

— Дональда Трампа выставляют на всеобщее отрешение — Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, дающую юридическое основание процессу импичмента Дональда Трампа. Законопроект переводит слушания по импичменту в новую фазу — они станут открытыми, что позволит всей Америке следить за поиском доказательств нарушения президентом конституции США. В преддверии президентских выборов 2020 года глава Белого дома и его окружение окажутся в роли обвиняемых. Демократы же надеются сделать расследование более эффективным.

— Подшипники провернулись обратно — Решение о замене подшипников на грузовых вагонах с роликовых на кассетные отменено с той же внезапностью, с которой было принято. Вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак, как и предполагал "Ъ", выступили против, а по итогам совещания 31 октября поручили Минтрансу в течение суток отозвать приказ, вводящий переход на кассетные подшипники.

— Детям здесь раздолье — По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку. Сейчас кредиты на жилье для таких семей недоступны. И банки, и правозащитники уверены — решением проблемы могло бы стать обязательство по выделению детских долей уже после погашения ипотеки.

— Все самое цифровое — детям — На фоне упадка школьной системы обучения информатике и дефицита квалифицированных "цифровых" кадров для бизнеса государство и компании решили сделать ставку на тягу к знаниям самих школьников. Включить детей в цифровую повестку предполагается за счет нескольких "уроков цифры" от ведущих IT-компаний. Развивать же его, по-видимому, будущим цифровым специалистам придется самостоятельно или с помощью системы дополнительного образования за пределами школы.

— Как отмыть Мойдодыра — Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае. ФНС продолжает кампанию по "обелению" этого бизнеса, легальная часть которого с 2017 года сформировала частную саморегулируемую организацию. Происходящее может затронуть крупных сетевых потребителей этих услуг.

— Бывший замглавы Спецстроя с взяткой не согласился — В Бабушкинском суде столицы начался процесс по делу бывшего заместителя директора Спецстроя Александра Мордовца и Олега Щурова, экс-гендиректора компании "Строймонолит-14", подрядчика строительства космодрома Восточный. Господин Мордовец обвиняется в получении взяток от бизнесмена на общую сумму 32 млн руб. за покровительство и заключение подрядов.

— Извержение вулкана из списка — Минприроды, выяснил "Ъ", уведомило ЮНЕСКО о намерении исключить часть территории из объекта всемирного природного наследия "Вулканы Камчатки". По планам камчатских властей и группы "Интеррос" Владимира Потанина к 2027 году в 60 км от Петропавловска-Камчатского в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый появятся, в частности, курорт с гостиницами, горнолыжными трассами, эколагери и геопарк.

— Инспекторов заменят смартфоны — С 1 ноября автовладельцы смогут оформить мелкую аварию в электронном виде без вызова сотрудников ГИБДД: запускается новое мобильное приложение "Помощник ОСАГО", которое будет доступно для 100 млн пользователей портала госуслуг. Программа заработает пока только в пяти регионах, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В стрессовой ситуации приложением воспользоваться будет непросто, отмечают эксперты.

— В бюджете Краснотурьинска недосчитались голосов — В Свердловской области разразился скандал после заявления главы Краснотурьинска Александра Устинова о сокращении на 300 млн руб. региональных субсидий в 2020 году из-за недостаточной поддержки кандидата Антона Шипулина на довыборах в Госдуму. Областные власти отрицают взаимосвязь между итогами выборов и финансированием города: по их словам, изменение связано с балансировкой областного бюджета.

— Взаимоуважаемый европоуважатый — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвана быть площадкой для "взаимоуважительного диалога в целях выработки коллективных ответов на вызовы и угрозы". Глава МИД РФ Сергей Лавров пытался втолковать это генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру, посетившему Москву. Из слов министра следовало, что в последние годы работа организации буксует.

— Владимир Зеленский подает на отвод — Разведение войск вблизи города Петровское в Донбассе начнется 4 ноября. Эта дата была обнародована как президентом Украины Владимиром Зеленским, так и властями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Реализация планов откроет прямую дорогу к саммиту "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франция, Германия), на котором может быть принято решение о разведении сил по всей линии соприкосновения.

— "Россети" отключают убытки — "Россети" рассматривает возможные варианты выделения проблемных активов. Основной сценарий — передача их отдельным госкомпаниям, которые "Россети" смогут взять в управление. По оценке аналитиков, отделение только убыточных "Кубаньэнерго" и МРСК Северного Кавказа сможет поднять капитализацию "Россетей" на 30–40 млрд руб.

— Распознавание на кофейной гуще — Сразу две сетевые кофейни — "Правда кофе" и OneBucksCoffee — начали тестировать сервис распознавания лиц для изучения привычек своей аудитории. Похожую технологию используют другие сети общепита и ритейлеры, но это делается для изучения трафика, оплаты покупок или борьбы с воровством. Впрочем, повсеместное распространение видеоидентификации может вызвать в потребительской среде дискуссию, является ли лицо человека частью его персональных данных.

— Фильтруй контент — С 1 ноября в России вступает в силу закон о "суверенном рунете", подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам. Государство пока не утвердило перечень этих угроз, как и еще ряд подзаконных актов. По данным источников "Ъ", на федеральное развертывание технических средств уйдет еще примерно год и положения закона пока фактически будут действовать не на всей территории страны.

— Компании торопятся занимать — Столь успешного месяца, как минувший октябрь, на российском рынке заимствования еще не было. Эмитенты облигаций привлекли почти 400 млрд руб., побив прежний рекорд, установленный в апреле. Падение ставок на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, а также высокий спрос со стороны инвесторов стимулируют российских эмитентов активно брать деньги на длинные сроки.

— Здесь вам не тут — Самый мощный в мире неатомный ледокол "Виктор Черномырдин" может быть сдан 25 декабря, ожидает его эксплуатант ФГУП "Росморпорт". Изначально судно предназначалось для работы на Севморпути, но за восемь лет строительства ледокола изменились как представления о том, какие ледоколы нужны в Арктике, так и ответственный за инфраструктуру в регионе. Так, источники "Ъ" в "Росатоме" сомневаются, что ледокол подходит для этого региона по техническим параметрам, хотя эксперты и допускают его привлечение в случае нехватки атомных ледоколов.

— ВЭБ сдает украинскую лицензию — Дочерний банк ВЭБ.РФ на Украине — Проминвестбанк (ПИБ) — сообщил, что полностью прекращает обслуживание физических лиц. Это очередной шаг на пути к уходу с рынка до того, как его в очередной раз попытаются продать. По мнению экспертов, шансы покинуть украинский рынок добровольно у ВЭБа есть. Такой подход поддерживает нацбанк страны, а средств у ПИБа достаточно, чтобы расплатиться по всем обязательствам.

— "Почте России" тесно на почте — Как стало известно "Ъ", стратегия "Почты России" до 2027 года подразумевает развитие собственной экосистемы и запуск новых направлений, в том числе для управления недвижимостью и доставки товаров из интернет-магазинов. Свою инвестпрограмму при этом компания оценивает от 224 млрд руб. до 353 млрд руб. Помешать реализации стратегии "Почты России", в частности, может пенсионная реформа и госполитика по сокращению обращения наличных денег, предупреждает компания.

— "Холодильник.ру" напомнил о долгах — В судебной тяжбе интернет-магазина "Холодильник.ру" и рекламного холдинга BBDO возник новый поворот — ритейлер подал заявление о банкротстве агентства OMD Media Direction из-за долга в 6 млн руб. Ответчик настаивает, что уже выплатил ритейлеру эту сумму и оснований для банкротства нет.

— В рестораны со своим вином — У бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова, которому принадлежит французская винодельня Chateau Capion, растет интерес к этому бизнесу. Теперь его структура запустила в Великобритании и России площадку для поставок вин в рестораны. Но это уже зрелый и конкурентный рынок, потому новому игроку может быть сложно.

— Подсолнечник следует за ценами — Высокий урожай и низкие цены на подсолнечник на российском рынке стимулируют экспорт этой культуры. По итогам сезона объем отгрузок может превысить 500 тыс. тонн, что станет рекордом с 2000–2001 годов. Производители масла тем временем предлагают поднять экспортные пошлины на подсолнечник с 6,5% до 20%, указывая на недостаточный уровень загрузки собственных мощностей.

— Побочные проекты брожения — Падение продаж, наблюдавшееся на российском рынке пива 11 лет подряд, вынудило производителей искать способы возместить потери. Одна из возможностей, которую для себя открыли пивовары,— выпуск безалкогольных напитков. Производители более крепкого алкоголя, которые также испытывают проблемы с сокращением продаж, сфокусировались на выпуске питьевой воды.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Кредитная нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года — Совокупная долговая нагрузка на население (отношение выплат по долгам к располагаемым доходам) на 1 октября составила 10,6%, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на конференции "Кредитование-2020. Вызовы и новые возможности" (цитата по "Интерфаксу"). Это самый высокий показатель как минимум с июля 2012 г., следует из ее презентации (более ранних данных в ней нет).

— За что бизнесмен из "списка Титова" получил три года колонии — Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин, первый вернувшийся в Россию в феврале 2018 г. участник "списка Титова", приговорен к трем годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК). Приговор 23 октября вынес Кировский районный суд Ростова-на-Дону, следует из картотеки суда, однако пресс-служба суда сообщила об этом только через неделю, 31 октября.

— Обыск в Физическом институте РАН связан с экспортом обработанного оптического стекла — В четверг стало известно, что прошедшие накануне следственные мероприятия в здании научно-исследовательского центра Физического института им. Лебедева (ФИАН) Российской академии наук связаны с поставкой в Германию оптических элементов компанией, которая арендовала помещения в ФИАНе.

— NASA официально запросило у "Роскосмоса" места на космических кораблях — Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн официально обратился к главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину с просьбой предоставить дополнительные места для астронавтов в связи с задержками работ по введению в строй новых американских кораблей.

— Партия Бориса Джонсона лидирует на старте предвыборной кампании в Великобритании — В Великобритании началась избирательная кампания в преддверии досрочных парламентских выборов 12 декабря. Главы крупнейших партий – консервативной и лейбористской – в четверг выступили с первыми предвыборными заявлениями. В центре внимания остается вопрос выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС). Действующий премьер-министр и лидер тори Борис Джонсон обвинил оппозицию в том, что Великобритания не смогла покинуть ЕС в установленный срок – 31 октября.

— Бизнесу удалось избежать роста налоговой нагрузки на зарубежные активы — Правительство решило не сокращать со 183 до 90 дней срок пребывания в России, по которому определяется налоговое резидентство, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова. Но воспользоваться сокращенным сроком можно будет добровольно, если человек захочет стать налоговым резидентом страны, пообещал Силуанов.

— Минкультуры занесет продюсеров провальных фильмов в стоп-лист — Минкультуры готовит предложения об изменении системы распределения бюджетных средств на поддержку кинопроектов, заявила глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова. Министр культуры Владимир Мединский сказал "Ведомостям", что кинокомпании, проекты которых не имели коммерческого успеха, будут занесены в стоп-листы.

— Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился — Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме "Крылья будущего".

— В России стартует розничная продажа растительного мяса Beyond Meat — Продажа растительного мяса американского производителя Beyond Meat начнется 5 ноября в российской рознице – первой станет "Азбука вкуса", сообщили "Ведомостям" представители "Азбуки вкуса" и "Алианта групп", эксклюзивного дистрибутора Beyond Meat.

— Ресторатор Аркадий Новиков накормит посетителей спорткомплекса "Лужники" — Группа компаний Аркадия Новикова получила право работать оператором питания на территории олимпийского комплекса "Лужники", рассказал "Ведомостям" Новиков. Сотрудник департамента спорта города Москвы подтвердил это: первые три точки будут во Дворце водных видов спорта. На них, по оценке ресторатора, потребуется не менее 100 млн руб.

— Правительство отказалось от обязательного перехода вагонов на кассетные подшипники — Приказ Минтранса об обязательном переводе с 1 января 2021 г. всех грузовых вагонов с традиционных роликовых на кассетные подшипники будет отменен в течение суток. Такое решение было принято в четверг, 31 октября, на совещании у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака.

— Россияне все больше интересуются фитнес-браслетами и умными часами — С января по сентябрь 2019 г. россияне купили в 2 раза больше фитнес-трекеров, умных часов и детских умных часов, чем годом ранее, – таковы данные ритейлера "Связной-Евросеть". Россияне купили 3,1 млн устройств за 19,4 млрд руб., что больше прошлогоднего на 121% в штуках и на 133% в деньгах, пишет "Связной".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— RU — и точка — В России будет создана независимая инфраструктура для устойчивой работы Рунета. Закон об этом вступает в силу 1 ноября. Каких-либо проблем для пользователей это не создаст: Сеть, как и раньше, будет функционировать без всяких ограничений.

— Прививка для родителей — ВОЗ включила низкий уровень оказания первичной медпомощи в одну из 10 главных угроз человечеству. "Трудности оказания первичной помощи есть везде: и в высокоразвитых странах, и там, где экономики только развиваются", — рассказал "РГ" академик РАН Лейла Намазова-Баранова.

— Сядут на прощание — Знаменитый следственный изолятор "Бутырка" перестанет работать тюрьмой. Исторические здания будут переданы Москве, а заключенные переедут в новый казенный дом. Предполагается, что городские власти выделят земельный участок для строительства нового СИЗО на 3 тысячи мест.

— Дольщики остались при своих — Переход на проектное финансирование не повлиял на стоимость жилья. Еще в начале года эксперты утверждали, что новые правила приведут к росту цен как минимум на 15 процентов. Однако на конец октября медианная стоимость одного квадратного метра составила около 68 тысяч рублей.

— Рецепты здоровья — Во время рабочей поездки в Калининград Владимир Путин обсудил с общественниками и на расширенном заседании президиума Госсовета проблемы здравоохранения. Основное внимание было уделено первичному звену медицинской помощи.

— Энергия Дуная — Президент России посетил Венгрию по приглашению премьер-министра республики. Виктор Орбан заявил о готовности присоединиться к "Турецкому потоку" — чем раньше, тем лучше. Кроме того, лидеры стран обсудили Украину. В частности, Владимир Путин рассказал о том, что Москва ждет от следующей встречи "нормандской четверки".

— Цены попали в расписание — Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ. Там определен порог повышения коммунальных платежей, через который местные власти перешагнуть не могут.

— Все коды записаны — Потребительские товары не подорожают и не исчезнут с полок после введения маркировки, заверили в Минпромторге. Для облегчения перехода на маркировку появятся дополнительные варианты нанесения кодов на упаковки, сообщил он.

— Доступ к жилью — Дмитрий Медведев обсудил работу и политику кредитования Сбербанка с руководителем организации Германом Грефом. Снижение инфляции, как рассчитывает премьер, сможет улучшить условия для ипотеки и потребительского кредитования.

— Поесть и одеться — По данным Росстата, минимальный доход, необходимый сегодня средней российской семье, — 58,5 тысячи рублей. Столько требуется ей, чтобы "свести концы с концами". При этом 79,5 процента семей испытывают трудности с приобретением самого необходимого, а 14,6 процента сталкиваются с "большими затруднениями".

— Датский ответ — быть — Дания выдала разрешение на прокладку газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, все работы на датском участке займут около пяти недель.

— Клик — и все пропало — Лишь четверть россиян имеют сбережения, остальные тратят все свои деньги, не задумываясь о завтрашнем дне, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак на Всероссийской неделе сбережений. В случае потери доходов большинство людей могут оказаться на грани нищеты.

— Карьера на виду — Минтруд начнет отслеживать, в какие сферы пошли работать выпускники вузов и колледжей и сколько они зарабатывают. Наблюдения будут деперсонифицированы и проходить в течение нескольких лет по окончании учебы.

— Класс BigData — Вице-премьер Максим Акимов, министр просвещения Ольга Васильева, глава Сбербанка Герман Греф и руководители ведущих российских IT-компаний дали старт всероссийской акции "Урок цифры". С ноября по апрель в ней примут участие около 20 тысяч школ.

— Эта сделка не пройдет — Из-за мошенничества в сфере сделок с недвижимостью в электронном виде вступили в силу новые правила проведения электронных сделок. Теперь они проводятся только с письменного согласия собственника жилья.

— Споры со страховщиками разрешит омбудсмен — Споры граждан со страховщиками по всем видам страхования будет решать финансовый омбудсмен. Возможность обратиться к нему появится у потребителей 28 ноября. Помощь уполномоченного будет по-прежнему бесплатной.

— Всем грузовикам массой свыше 3,5 тонны запрещается выезд без тахографов — Все грузовики массой свыше 3,5 тонны и все автобусы с 1 ноября должны быть оснащены тахографами. Вступают в силу новые требования к частным перевозчикам. Нововведение коснется примерно 70% участников рынка автоперевозок.

— Закон отделил паломников от туристов — Паломники больше не будут считаться туристами, а право на организацию паломнических туров закреплено теперь только за религиозными организациями. Новые нормы вступают в силу с 1 ноября.

— МФО запретили выдавать займы под залог жилья — Частным микрофинансовым организациям с 1 ноября запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем. Запрет должен исключить ситуации, когда люди лишаются жилья из-за микрокредитов.

— Путь молочной продукции проследят до прилавка — Электронные ветеринарные сертификаты обеспечат защиту от контрафакта и фальсификата продуктов животного происхождения. С 1 ноября в систему включат питьевое молоко, кисломолочные продукты в потребительской упаковке и мороженое.

— Почти как паспорт — Иностранцы смогут получить бессрочный вид на жительство. До 1 ноября такой документ нужно было продлять каждые 5 лет. Теперь же он будет "работать", как паспорт гражданина РФ: менять его придется в 14, 20 и 45 лет, при смене ФИО или порче документа.

— Подружимся в процессе — В судах появятся специальные посредники, которые помогут сторонам провести мирные переговоры. Судебное примирение — совершенно новая процедура, она может проходить на любой стадии судебного разбирательства, пояснили специалисты.

— Удалить! — Удаление соцсетью Facebook трех сетей аккаунтов и групп российского происхождения говорит об утрате этой компанией нейтрального статуса. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

— Бесшумно и на малой глубине — В пятницу на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге заложат две дизель-электрические подлодки проекта 636.3. Новые субмарины назовут "Уфа" и "Магадан", а местом их службы станет Тихоокеанский флот.

— Частное и общее — Конституционный суд РФ разрешил частичный возврат страховых взносов компании на обязательное пенсионное страхование работников, если эти взносы были уплачены излишне и ошибочно. Речь идет о возврате только солидарной части.

— Ни денег, ни вагонов — Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака. По данным следственного департамента полицейского ведомства, Шпак причастен к хищению у компании "ВЭБ-лизинг" около 1,8 миллиарда рублей.

— Сократили запрет — Мосгорсуд незначительно смягчил приговор бывшему руководителю дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Кубасаю Кубасаеву. Ранее Лефортовский суд признал его виновным в получении взятки в 2,5 млн рублей и приговорил к 5 годам колонии и штрафу в 10 миллионов 300 тысяч рублей.

— Раковый корпус — Осуждены преступники, торговавшие "левыми" онкопрепаратами. Вынесены обвинительные приговоры всем участникам масштабного мошеннического бизнеса лекарствами для онкобольных. Смертельный во всех смыслах слова бизнес организовали чиновники, врачи и обычные аферисты.

— Охотились на стариков — Зюзинский районный суд Москвы принял к рассмотрению уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, процесс по которому может быть громким. Судить будут семерых предполагаемых преступников, которые обманом вымогали у граждан последние сбережения.

— Вагоны смерти — Пожар вспыхнул в поезде неподалеку от города Рахимъярхан в провинции Пенджаб в Пакистане в четверг. Трагедия унесла жизни 74 человек. Глава окружной спасательной службы Бакир Хусейн сообщил, что десятки других пассажиров пострадали, в том числе получив ожоги различной степени тяжести.

— Меню без собак — В столице Южной Кореи закрылись восемь последних собачьих боен, где заготавливали мясо этих животных для местных ресторанов. Мэр Сеула Пак Вонсун заявил, что будет "использовать все средства", чтобы отказаться от противоречивой практики убийства собак ради еды. Впрочем, пока употребление собачатины, которая за два тысячелетия стала частью местной традиционной кухни, остается законным.

— Поднебесный патруль — Теперь полицейские из Китая патрулируют улицы вместе с сербскими коллегами. О необычной инициативе двух стран сообщает Spiegel Online. Пока "десант из Поднебесной" на Балканы состоит всего из шести стражей порядка, которые несут вахту в столице Сербии, а также в городах Нови-Сад и Смедерево.

— Голоса поставили на учет — Палата представителей США в четверг впервые полным составом проголосовала по вопросу возможного импичмента президенту Дональду Трампу. На момент выхода статьи дебаты еще продолжались, но поскольку нижняя палата контролируется противниками Трампа из Демократической партии, результат предсказуем.

— Слуги снова прогнулись — Партия "Слуга народа" провалила голосование о создании временной депутатской комиссии по расследованию трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Это произошло вопреки обещаниям президента Украины Владимира Зеленского.

— Сорок и четыре президента — Институт президентства в США сегодня переживает один из тяжелейших кризисов за двухсотлетнюю историю страны. Дональду Трампу грозит импичмент. "РГ" разбиралась, действительно ли 45-ый президент так плох на фоне своих предшественников.

— Есть чем торговать — За семь месяцев 2019 года положительное сальдо прибылей и убытков отмечено во всех отраслях российской экономики, кроме сельского хозяйства, лесного хозяйства и добычи полезных ископаемых — показывает исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении "РГ").

— Ведроид из Якутии — Созданный командой якутских предпринимателей робот-уборщик "принят на работу" в аэропорт Домодедово и на Рижский вокзал. Отечественная разработка обошла конкурентов из Швейцарии и Японии.

— Четыре дня на островах — Первая группа из 44 японских туристов прибыла в порт Южно-Курильска на острове Кунашир. Их визит состоялся в рамках пилотного проекта по посещению японцами Южных Курил, о котором договорились лидеры России и Страны восходящего солнца. Программа путешествия рассчитана на четыре дня: два из них гости проведут на Кунашире, остальные — на соседнем Итурупе.

— Недуг попадет в сеть — В Кемерове на базе областной больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского открылся Центр амбулаторной онкологический помощи. В нем будут не только диагностировать рак, но и вести диспансерное наблюдение пациентов, а также отпускать им процедуры в условиях дневного стационара.

— Обращайтесь в "окно" — У жителей Южно-Сахалинска набирает популярность работающая в медучреждениях система "Окно доверия". Это механизм обратной связи, с помощью которого пациенты могут оставить отзыв о работе больницы, задать вопрос, на что-то пожаловаться или просто поблагодарить персонал.

— Карта героев — Всероссийский портал, рассказывающий о подвигах обычных людей, запустят в Саранске. Каждый сможет прислать сюда свою историю о неизвестных "героях из народа". Проект "Подвиги", разработанный энтузиастами из столицы Мордовии, выиграл президентский грант.

— Падение на миллионы — Перевозчик заплатит за разрушение моста. В Вологодской области суд заставил компанию, чей водитель на грузовике снес деревянный мост, компенсировать стоимость его восстановления.

— Удалили по ошибке — Жительница Ростовской области выиграла суд против одного из донских медучреждений, где ее некогда здоровый сын стал инвалидом. Теперь больница должна выплатить потерпевшей четыре миллиона рублей.

— Десерт с подвохом — Специалисты из Королевского колледжа Лондона выяснили: ожирение увеличивает вероятность развития тяжелых форм кариеса. Для этого ученые проанализировали здоровье более трех тысяч американцев. Они не только регулярно сдавали анализы, но и рассказывали о том, что едят и пьют, о своем весе и образе жизни.

— Сам себе киборг — Ученые НИТУ "МИСиС" вместе с европейскими и американскими коллегами разработали новый материал для медицинских имплантатов. Благодаря наночастицам платины и железа искусственная кость сможет уничтожить до 98% вредных бактерий. А значит, риск развития инфекции после операции снизится в разы.

— Спасет от ампутации — Создано устройство для лечения глубоких обморожений. Томские радиофизики изобрели устройство для лечения обморожений. Благодаря новому прибору медикам удалось спасти практически полностью отмороженные кисти рук и ступни ног 27-летнему пациенту.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Ничего семье — Переводы из России за рубеж снизились впервые за три года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, которые проанализировали "Известия". В январе–марте 2019-го их объём составил $1,6 млрд. Опрошенные "Известиями" эксперты считают: причины кроются в замедлении российской экономики и колебаниях валютного рынка. Также свою лепту внесло и усиление контроля ЦБ над отправкой денег за границу.

— Докторам прописали — Более половины россиян сегодня недовольны состоянием здравоохранения в стране — и это несмотря на то, что на эту сферу из бюджета ежегодно выделяются сотни миллиардов рублей. Чаще всего граждан не устраивает работа самого близкого к ним так называемого первичного звена — ФАПов, поликлиник и райбольниц. Чтобы люди наконец почувствовали изменение качества медицинских услуг, властям на местах необходимо эффективнее расходовать выделенные средства.

— "Вопрос строительства ВСМ уже перезрел" — Когда состоится взаимное признание виз Россией и Белоруссией? В какую сумму может обойтись строительство высокоскоростной магистрали, которая пройдет через Минск и соединит РФ с Европой? Для чего нужны программа "ДНК-идентификация" и создание единой генетической базы граждан двух стран? На эти и другие вопросы "Известий" на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне ответил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

— Золотое яблочко – В сентябре Apple вернула себе первое место в РФ по продажам смартфонов в денежном выражении, обойдя Samsung и Huawei. Об этом свидетельствуют данные компании — партнёра нескольких производителей электроники. Со статистикой ознакомились "Известия". Цифры подтвердили источники, близкие к двум розничным сетям. На Apple пришлось почти 34% выручки от продажи в РФ "умных" телефонов — более 13,8 млрд рублей.

— "Слишком долго к этому шёл" — Российский паспорт только в ДНР уже получила 31 тыс. жителей. Процесс идёт полгода, за это время ажиотаж несколько спал, но количество выдаваемых документов выросло, рассказали "Известиям" в миграционной службе республики. На оформление уходит до трёх месяцев, а для того чтобы принести присягу и получить новый паспорт, жителям Донбасса приходится ехать в Ростовскую область.

— "Обязательно поедем в Москву на 9 Мая" — Президент Молдавии Игорь Додон приедет в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне и посетит предновогодний неформальный саммит ЕАЭС (Евразийского экономического союза) в Санкт-Петербурге 20 декабря. Об этом, а также об отношениях с Приднестровьем он рассказал в интервью "Известиям".

— Метры на сдачу — Средние цены на арендное жильё в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%). Однокомнатные квартиры подорожали на 8%, двухкомнатные — на 21%, трёшки — на 40%. Об этом свидетельствуют данные "Авито Недвижимости", с которыми ознакомились "Известия". Тенденцию роста подтверждает и информация Росстата. Подорожание связано с увеличением стоимости новостроек, считают эксперты. Снижение цен может произойти только ближе к Новому году из-за сезонного падения спроса, но оно не превысит 1%.

— Одной сетью — Россия впервые вошла в десятку лучших стран по показателю "подключение к системе электроснабжения" рейтинга группы Всемирного банка Doing Business. Эксперты высоко оценили масштабные реформы в области технологического присоединения потребителей, проведённые группой компаний "Россети". Эти изменения дали возможность ускорить и снизить стоимость подключения к электросетям для предприятий малого и среднего бизнеса в двух крупнейших городах — Москве и Санкт-Петербурге.

— Зеркальная реакция — С 15 октября российским предпринимателям стал доступен сервис "Зеркальный реестр". Через новый канал связи на портале Бизнес-навигатора МСП (smbn.ru), созданном на площадке Корпорации МСП, они могут сообщить в Генпрокуратуру и другие контрольно-надзорные органы о нарушениях, которые, с их точки зрения, были допущены ревизорами во время проверки.

— Час трагедии — Трагедия в детском саду Нарьян-Мара показала, насколько формально осуществляется в России охрана таких учреждений. После жестокого убийства шестилетнего воспитанника Центра развития ребёнка губернатор Ненецкого округа поручил провести проверку безопасности всех детских учреждений региона. Расследование уже взял под личный контроль глава Следственного комитета России (СКР). Опрошенные "Известиями" эксперты уверены: выбор охранных организаций требует более серьёзного подхода и достаточного финансирования.

— Весь покрытый плесенью — Российские учёные разработали уникальную методику раннего выявления различных видов плесневого грибка, от которого в мире ежегодно умирают около 1,7 млн человек. Новая система будет диагностировать аспергиллёз — тяжёлый микоз, при котором поражаются лёгкие, а в особо сложных случаях сердце, печень, почки и головной мозг, что приводит к скоротечному летальному исходу. Недугу подвержены люди с ослабленным иммунитетом.

— Получить в глаз — ВМФТИ на основе машинного обучения создают систему, которая будет сама отбирать и выращивать ткани для трансплантации сетчатки глаза. В её основе самое простое применение искусственного интеллекта, имеющееся даже в смартфонах, — распознавание изображений. Нейросети определят, какие культуры стволовых клеток развиваются правильно и могут быть пригодны для операции. Такой подход поможет оптимизировать и существенно удешевить создание искусственных сетчаток в будущем.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Минздрав жалуется на переезды врачей — В 2018 году в России выросло количество врачей—на 0,07% год к году, или на 404 специалиста, до 548 818. Но в 55 регионах их количество сократилось, следует из справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах (документ есть у РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе министерства). Наиболее негативную динамику количества врачей на конец 2018 года показал Чукотский автономный округ. Там число врачей сократилось на 5,3%—с 341 до 323.

— Защите сайта мэрии потребовалась реставрация — Личные данные более сотни контрагентов столичной мэрии оказались в открытом доступе на ее официальном сайте. В открытом доступе находилась, в частности, персональная информация столичных архитекторов-реставраторов.

— Импортозамещение настигло критическую инфраструктуру — Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность, несколько месяцев назад дал поручение подготовить изменения в закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ)" для поэтапного замещения используемого иностранного оборудования на таких объектах.

— Импичмент Дональда Трампа вынесен на публику — Палата представителей конгресса США поддержала продолжение процесса импичмента в отношении Дональда Трампа. Это усилит давление демократов на президента США и позволит большему числу свидетелей дать показания против него.

— У отечественных обменников не отнимут иностранные "цифры" — Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Такая поправка содержится в октябрьской версии законопроекта "О цифровых финансовых активах", который готовится ко второму чтению с мая 2018 года—срок его принятия Госдумой в первом чтении.

— Большой расчет на малых — Росстат рассказал о проблемах, которые влияют на качество оценки вклада малого и среднего бизнеса в экономику. Методика расчета показателя обсуждалась на заседании научно-методологического совета Росстата 30 октября, передал корреспондент РБК. Впервые вклад малого и среднего бизнеса в российскую экономику Росстат оценил в этом году (за 2017 год). Показатель составил 21,9% ВВП, или более 20 трлн руб.

— Россия и Нигерия закаляют отношения — Группа компаний "Метпром", которая принадлежит бизнесмену Станиславу Лазуткину, достроит сталелитейный завод в Нигерии Ajaokuta Steel на средства, привлеченные в Российском экспортном центре (РЭЦ) и у Африканского экспортно-импортного банка. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра развития горнодобывающей промышленности и металлургии Нигерии Оламилекана Адегбите.

— "Зарубежнефть" продлевает кубинские каникулы — "Зарубежнефть" с кубинской госкомпанией CubaPetroleo (Cupet) планируют добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти в год в течение десяти лет, вложив в проект около €100 млн. Но при текущих налоговых условиях проект будет нерентабельным, сообщил РБК заместитель гендиректора компании Денис Улитин.

— Rambler сохранился в прежней редакции — Косвенная доля Сбербанка в компаниях-учредителях СМИ, входящих в Rambler Group, составляет 9,3%, подсчитал РБК на основе данных ЕГРЮЛ и базы СПАРК. В свою очередь косвенная доля предпринимателя Александра Мамута в этих СМИ составляет около 89%. Сделка по инвестициям Сбербанка в капитал Rambler Group была закрыта в августе этого года.