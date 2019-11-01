МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Финансовая группа "Сафмар" намерена подать исковое заявление к агентству Reuters о защите деловой репутации, говорится в сообщении группы.

"Группа "Сафмар" неоднократно предупреждала СМИ, в том числе информационное агентство Reuters о недопустимости опубликования лживой информации о деятельности группы и ее акционера и требовала не увязывать с нами долговые обязательства санированных кредитных организаций. Итогом подобного рода инсинуаций станет исковое заявление группы "Сафмар" к агентству Reuters о защите своей деловой репутации и требованием обязательного опровержения фальшивых заявлений агентства", — отмечается в сообщении.

"Сафмар" опровергает информацию в статьях Forbes и Reuters о связи холдинга с долговыми обязательствами Бинбанка, "Траста" и Рост Банка, отмечается в нем.

Холдинг подчеркивает, что Банк России в процессе финансового оздоровления Бинбанка и Рост Банка не предъявляли никаких претензий ни Михаилу Гуцериеву, ни группе "Сафмар", так как они не являлись выгодоприобретателями каких-либо нерыночных сделок, связанных с данными банками.

"У ряда компаний Михаила Гуцериева есть текущие кредитные обязательства перед банком "Траст", которые исполняются в полном объеме, иных долгов перед банком у него и предприятий группы "Сафмар" не существует", — подчеркивается в сообщении.

Группа "Сафмар" действительно выкупает у "Траста" часть активов, которые ранее были переданы санированным банкам Микаилом Шишхановым, однако речь идет не о погашении задолженности Михаила Гуцериева, а о приобретении работающих активов, имеющих высокую рыночную стоимость, также говорится в сообщении.

Промышленно-финансовая группа "Сафмар" — российский многоотраслевой конгломерат, основанный бизнесменом Михаилом Гуцериевым, с общей выручкой по итогам 2018 года 1,4 трлн рублей.