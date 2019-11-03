ДОХА, 3 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco по итогам девяти месяцев этого года составила 68 миллиардов долларов, выручка за этот же период достигла 244 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

"Чистая прибыль компании по итогам девяти месяцев 2019 года составила 68 миллиардов, выручка — 244 миллиарда долларов… Первого ноября совет директоров компании одобрил выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 13,4 миллиарда долларов", — говорится в сообщении Saudi Aramco. Компания может дополнительно объявить промежуточные дивиденды в объеме 9,5 миллиарда долларов, которые получит только правительство Саудовской Аравии.

Саудовские власти намерены провести IPO Saudi Aramco сначала на местной бирже Tadawul, а затем за рубежом, разместив в общей сложности 5% акций госкомпании.

Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", старт сбора заявок от инвесторов ожидается четвертого декабря, а торги акциями компании начнутся 11 декабря. Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман впервые объявил о планах первичного размещения акций Saudi Aramco в 2016 году.