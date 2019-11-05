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КОММЕРСАНТ

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— Поощрение капитановложений — К новым соглашениям о защите инвестиций предполагается допустить почти всех инвесторов — Правительственная дискуссия о СЗПК в целом закончена. В Госдуму внесен пакет законопроектов о СЗПК, основывающийся на предложениях Минфина. Основные изменения от ранее заявленной схемы — в общем инвестрежиме изменение налогов (кроме НДС), сборов и других условий соглашения возможно не ранее чем через три года после подписания СЗПК.

— И награды при нем — Как Владимир Путин в Кремле ордена и медали вручал — 4 ноября подлежали награждению в Георгиевском зале Кремля 17 человек. Только один из них, Леокадия Дробижева, представляла Российскую Федерацию. Остальные 16 — в лучшем случае сочувствовали ей, пусть даже и активно.

— Своя турбина ближе к телу — "Силовые машины" просят власти не заключать контракт с Siemens — "Силовые машины" Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку. Компания просит правительство отказать Siemens в заключении специнвестконтракта (СПИК), опасаясь, что иностранцы смогут до 2023 года отгружать готовую продукцию со складов, тем самым забирая у "Силовых машин" часть заказов.

— Пользователи ждут загрузки — Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян — Почти 30% интернет-пользователей в России ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц в интернете, подсчитали в TelecomDaily. Причина проблем может быть как в операторском или пользовательском оборудовании, так и в большом объеме контента на сайте.

— Doing Business не различает цифры — ФНС считает оценки Всемирного банка необъяснимо аналоговыми — Федеральная налоговая служба и Минфин РФ после пяти лет дискуссии с Всемирным банком (ВБ) по вопросам рейтинга Doing Business (DB) решили перевести ее в публичную плоскость.

— Континентальная сверхидея — Дмитрий Медведев напомнил АСЕАН об идее Большого евразийского партнерства — В минувшие выходные в Бангкоке премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на площадках Делового инвестиционного саммита и 14-го Восточноазиатского саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

— Госзакупки выросли на деньгах нацпроектов — Мониторинг статистика — За три квартала 2019 года госзаказчики заключили 2,49 млн контрактов с поставщиками на 5,26 трлн руб., следует из нового отчета Минфина по результатам мониторинга госзакупок. По итогам девяти месяцев 2018 года число контрактов оценивалось в 2,53 млн, а их общий объем — в 4,7 трлн руб.

— Адвокатские гонорары пройдут судебную экспертизу — Начался процесс по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина — Химкинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего гендиректора Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина Сергея Лемешевского, экс-руководителя дирекции правового обеспечения объединения Екатерины Аверьяновой и главы адвокатского бюро "Третьяков и партнеры" Игоря Третьякова.

— В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена — В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева — В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года. Пять месяцев назад оно было возвращено прокурору для устранения нарушений УПК, после чего им занималось уже не республиканское МВД, а региональное управление СКР.

— Судья устроил представление генпрокурору — Претензии к Юрию Чайке признаны необоснованными — Прекращены полномочия ярославского судьи Андрея Курапина, получившего известность за резкое и необоснованное частное постановление в адрес генпрокурора Юрия Чайки. Недовольство судьи, который, находясь в отставке, продолжал выносить решения из-за нехватки кадров в судейском корпусе, вызвало требование прокурора рассмотреть уголовное дело о взятках в обычном, а не в особом порядке за один день.

— "Русские, вперед… Помедленнее!" — На оба шествия националистов в Москве вышло чуть более тысячи человек — В День народного единства в Москве традиционно прошли два "Русских марша": участники расколовшегося в 2014 году движения националистов уже пять лет маршируют одновременно, под одним названием, но на разных площадках.

— Кандидатам в академики зачли грехопадение — Комиссия РАН по борьбе с лженаукой рекомендовала не допускать до выборов шестерых ученых — Комиссия РАН по борьбе с лженаукой опубликовала данные о шести кандидатах в академики РАН, которые замечены в продвижении "релиз-активных" медицинских препаратов и псевдонаучных идей. Напомним, ранее члены комиссии указывали, что концепция таких лекарств "противоречит законам естествознания", так как они не содержат действующего вещества.

— На переездах наводят резкость — Правительство определит правила установки камер на железных дорогах — Штрафовать за нарушения при проезде железнодорожных переездов и сокращать аварийность на них планируется с помощью камер, правила установки которых опишут в постановлении правительства. Комплексы будут устанавливать по согласованию с МВД и только в местах, где происходят ДТП с пострадавшими.

— Балканы направляют в зал ожидания — Евросоюз готовит новую модель расширения — Евросоюз предложит балканским странам, стремящимся вступить в его ряды, новую модель присоединения — экономическую интеграцию вместо полноправного членства. Первая реакция балканских лидеров на эту идею оказалась крайне негативной: они расценили ее как приостановку процесса расширения ЕС и отказ включать регион в единую Европу.

— Если звук оказался вдруг — В ООН оценили риски применения новейших систем вооружений — В Институте ООН по проблемам разоружения (UNIDIR) прошли первые командно-штабные учения по гиперзвуковому оружию. Такие вооружения должны в ближайшее десятилетие появиться у целого ряда стран, включая Россию. Участники учений пришли к выводу, что военная ценность новых систем пока неочевидна.

— "В Вашингтоне помешались на России" — Бывший губернатор Калифорнии Джерри Браун о том, почему он не боится выступать за улучшение российско-американских отношений — В газете The New York Times на днях было опубликовано письмо бывшего губернатора Калифорнии демократа Джерри Брауна (руководил штатом дважды, в 1975–1983 и 2011–2019 годах), в котором он призывает перестать изолировать и демонизировать Россию.

— Долги перешли в наступление — Неплатежи Минобороны за энергоресурсы вновь растут — Минобороны пока не удается полностью решить проблему неплатежей за электроэнергию и тепло. ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" (ЦЖКУ) Минобороны, в начале года сокращавшее долги за энергоресурсы, во втором полугодии снова увеличивает их. По оценкам энергетических и сбытовых компаний, долг ЦЖКУ на 1 сентября превышал 6 млрд руб.

— Железные дороги подвезут денег на "Суходол" — Проект угольного порта подорожал на 20% — Строительство угольного порта "Суходол" во Владивостоке, который должен быть запущен в 2021 году, подорожало на 20% до 42,6 млрд руб. Общая стоимость проекта ОАО РЖД и СДС, по словам собеседников "Ъ", составит 51,3 млрд руб.

— Супермаркеты открыли краны — В сетях появились автоматы по продаже пива в разлив — Крупные производители пива продолжают попытки отнять долю рынка у растущего сегмента магазинов, торгующих в разлив. "Балтика" сама начала устанавливать в сетях "Перекресток" и "Дикси" автоматы по разливу, планирует подобный проект и AB InBev Efes.

— "Эволюция" переходит к финансистам — НПФ выкупил собственные акции у компании "РН-пенсионные активы" — Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) "Эволюция" выкупил у "РН-пенсионные активы" почти 10% своих акций. Доля этой компании, связанной с "Роснефтью", упала ниже блокирующей.

— Пайщики дождались доходности — Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов — Октябрь стал самым успешным месяцем для индустрии коллективных инвестиций РФ за полтора года. Чистый приток средств в открытые паевые фонды достиг 14,6 млрд руб., на треть превысив показатель сентября (11,4 млрд руб.). Причем основной приток пришелся на аутсайдеров этого года — облигационные фонды.

— К должникам подтягивают Федресурс — Банкиры и коллекторы против нового способа размещения информации — Участники финансового рынка выступили против новой версии законопроекта, обязующего кредиторов размещать сведения о привлечении коллекторов в новом реестре. Дополнительные затраты не выглядят большими, но коллекторы и финансисты говорят о дублировании функций и рисках утечки данных.

— Брокеры повышают квалификацию — ЦБ просят смягчить новые правила инвестирования — Профучастники продолжают добиваться от ЦБ расширения возможностей для неквалифицированных инвесторов на российском фондовом рынке. Регулятор уже пошел на уступки, сократив количество категорий инвесторов и смягчив к ним требования.

— УГМК расширяет медные владения — Правительство проведет аукцион на участок Волковского месторождения — Компания "Святогор", входящая в УГМК, попросила правительство России провести аукцион на участок Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд, которое является на Урале самым крупным. Запасы меди оцениваются в 771 тыс. тонн, железа — 20 млн тонн.

— Иностранные банки в России не растут — Бизнес расширяют санированные игроки — Дочерние структуры иностранных банков в России в январе—сентябре в среднем показали нулевой рост активов, а также худшее увеличение клиентских средств и темпы кредитования. Лучшую динамику по этим показателям продемонстрировали банки, финансовым оздоровлением которых занимается ЦБ, а также те, кто специализируется на розничном кредитовании.

— Этан разменивается на мелочи — Дискуссия о налоговых льготах затянулась — Согласование в правительстве налоговых льгот для переработки этана затягивается. Некоторые игроки предлагают Минфину дать льготу небольшим проектам, в частности, споры идут о льготах для "Ставролена" ЛУКОЙЛа.

— "Вымпелком" освобождает помещения — Оператор начал сокращать сеть салонов — "Вымпелком" к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом. Оптимизация ритейла на фоне перехода спроса в онлайн позволила компании увеличить рентабельность. Массовое закрытие салонов может стать сигналом для всего сотового рынка, ожидают аналитики.

— Водочникам захотелось виски — АСГ нашла шотландских партнеров — Ежегодный рост продаж виски в России на 10% приводит к тому, что интерес к реализации этого напитка стали проявлять непрофильные игроки. Так, специализирующаяся на производстве водки Алкогольная сибирская группа (АСГ) Андрея Стрельца заключила эксклюзивный контракт с шотландской Whyte & Mackay на импорт ее виски.

— Доставкам товаров добавляют скорость — Петербургская компания прокладывает путь в Москву — Основанная в Санкт-Петербурге сеть "Достаевский", специализирующаяся на продажах готовой еды со своих фабрик-кухонь, решила развивать экспресс-доставку товаров первой необходимости не только на домашнем рынке, но и в Москве.

— Joom дополнил китайское российским — Площадка подключила отечественных продавцов — Один из крупнейших в России маркетплейсов китайских товаров Joom начал продажу продукции от российских поставщиков. Среди стартовых партнеров — "Юлмарт" и продавцы косметики. Но, как показывает опыт, отмечают эксперты, спрос на российские товары не гарантирует даже высокий трафик.

— Yadro толкают к импортозамещению — Компания приобрела разработчика Syntacore — Yadro, входящая в "ИКС Холдинг" Антона Черепенникова, получила контроль в отечественном стартапе по созданию микропроцессорных ядер Syntacore. Компания ведет разработки на базе открытой архитектуры, конкурирующей с решениями Intel и AMD, и могла быть оценена в $20 млн.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Бюджет готов взять на себя риски инвесторов, созданные чиновниками — Правительство собирается без конкурса раздавать индивидуальные льготы — После двух лет обсуждений и споров правительство наконец решило, как будет поддерживать инвесторов. Подготовленный Минфином проект закона о защите и поощрении капиталовложений внесен правительством в Госдуму и опубликован на ее сайте.

— Дело Кирилла Серебренникова пошло на второй круг — Процесс может пойти в ускоренном режиме — В Мещанском суде в пятницу стартовал повторный процесс по делу "Седьмой студии". Режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег Юрия Итина, Алексея Малобродского и Софью Апфельбаум обвиняют в хищении бюджетных средств. Судя по всему, процесс будет идти в ускоренном режиме.

— Почти треть россиян согласны с официальными обвинениями в адрес фонда Навального — К фигурантам "московского дела" опрошенные относятся с большей симпатией, выяснили социологи — Почти треть россиян считают, что обыски в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и уголовные дела против его сотрудников объясняются необходимостью защитить страну от зарубежного влияния и борьбой с отмыванием денег.

— Москва соединится с Казанью дважды — Правительство отремонтирует трассу М7 и построит платную дорогу — Правительство одобрило первый и самый крупный проект из Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры – платную скоростную трассу Москва – Казань, сообщил вице-премьер Максим Акимов: это часть международного перехода Европа – Западный Китай, но акцент будет на качестве транспортной связанности самых экономически развитых регионов.

— Бизнес будет получать разрешения на работу по единым правилам — Предприниматели рассчитывают, что это упростит работу — Компании и их сотрудники должны получать разрешения на разные виды деятельности – лицензии, сертификаты, аккредитации и т. д. – по единым правилам, считает Минэкономразвития. Определить их оно предлагает в законе "Об основах разрешительной деятельности".

— Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси — Сервисы в ответ грозят повышением цен и возвращением черного рынка — Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси.

— Лишенный лицензии банк "Югра" подал иски к заемщикам еще на 50 млрд рублей — Общая сумма требований достигла 430 млрд рублей, 98% кредитов направлялось на финансирование бизнеса владельца банка Алексея Хотина, утверждало ранее АСВ — Рухнувший два года назад банк "Югра" продолжает через суды взыскивать деньги со своих заемщиков: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от его имени подало 28 октября семь исков к семи компаниям на общую сумму порядка 24 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел.

— Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco проведет IPO в декабре — Сумма сделки может составить до $60 млрд — Саудовское управление по рынку капитала одобрило публичное размещение акций Saudi Aramco, сообщил регулятор 3 ноября. Предправления госкомпании Ясир аль-Румайян объявил о начале IPO в тот же день на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире по всей стране.

— "Аэрофлот" просит отменить требование об установке видеокамер в самолетах — Оно обойдется российским авиакомпаниям в сотни миллионов долларов — Требование к российским авиакомпаниям оснащать самолеты видеокамерами и оборудованием для записи и передачи видеокартинки в режиме реального времени рассмотрит 5 ноября подкомиссия по оценке фактического воздействия правительственной комиссии по административной реформе.

— Минфин и ЦБ вернутся к идее индивидуального пенсионного капитала — Но произойдет это не раньше, чем через 5-6 лет — Министерство финансов и Центральный банк не отказываются от идеи индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – системы пенсионных накоплений, которую чиновники разрабатывали с 2016 г., но довести до воплощения так и не смогли.

— Больше половины запасов нефти "Сургутнефтегаза" оказались нерентабельными — Больше всего рентабельных запасов – у "Татнефти" и "Русснефти" — Самая богатая нефтегазовая компания, на счетах которой скопилось почти 3 трлн руб., – "Сургутнефтегаз" сможет добыть в текущих фискальных и макроэкономических условиях лишь 41% своих запасов, или 548 млн т. Это следует из данных Минэнерго и Госкомиссии по запасам России (ГКЗ).

— Сеть магазинов "Подружка" вырастет втрое после покупки доли в ней "Л"Этуаль" — Это позволит компании подняться на второе место среди крупнейших сетей дрогери в России — Операционная компания сети магазинов косметики "Подружка" – ООО "Табер трейд" с прошлой недели рассылает письма компаниям-партнерам, в которых сообщает подробности о сделке с крупнейшим игроком парфюмерно-косметического рынка "Л"Этуаль".

— Что делать людям, чтобы роботы не лишили их работы — Некоторые задачи и навыки вряд ли будут автоматизированы — По оценкам недавнего исследования, проведенного компанией Forrester, только в этом году 10% рабочих мест в США будут автоматизированы. Другое исследование, проведенное компанией McKinsey, показывает, что в течение ближайших 10 лет будет автоматизировано около половины всех рабочих мест в США.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Карьера на колесиках — Изменит ли самокат образ жизни чиновников — В России появится новый вид транспорта — средство индивидуальной мобильности. В эту категорию войдут популярные у россиян электросамокаты, гироскутеры, скейтборды, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства. Об этом говорится в поправках в Правила дорожного движения (ПДД), которые подготовил минтранс.

— Контрольные выстрелы — Следствие проверяет версии убийства начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии — Второго ноября 2019 года во дворе домов по улице Академика Анохина в Москве неизвестный преступник произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин. Убедившись, что жертвы упали, сделал контрольные выстрелы и скрылся на машине, которая его ждала.

— Баланс спроса и сжижения — Газ останется главным углеводородом в энергетике России и Европы — В Евросоюзе снова обострилась дискуссия о месте природного газа в европейской энергетике — учитывая "продвинутость" региона в плане использования возобновляемых источников, ее результаты будут важны и за пределами Старого Света. Это, естественно, касается и России как главного поставщика газа в Европу.

— Льготная защита — МФЦ могут поручить подбор бесплатных адвокатов для граждан — На "круглом столе" в Общественной палате прозвучала идея добавить в многофункциональных центрах услугу поиска бесплатного адвоката для льготников. В ближайшее время подобное предложение планируется направить в минюст.

— Кто в теремочке живет?— В правительство внесен законопроект об учете "бесхозной" недвижимости — Крайне важный законопроект внесен в правительство. Он устанавливает порядок учета тех собственников домов, дач, земельных участков, которые по разным причинам не заявили о своих правах.

— Верность ценностям — Владимир Путин вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации — В День народного единства Владимир Путин вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранцам.

— Учить и продвигать — Президент заявил о необходимости создать центр подготовки кадров — В правительстве должен появиться единый центр поддержки движения WorldSkills, а также подготовки и переподготовки кадров по разным профессиям. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе телемоста с участниками движения WorldSkills.

— Торговля без арбитров — Россия готовит соглашение с Евросоюзом по спорам в ВТО — Россия ведет консультации с Евросоюзом о возможном двустороннем соглашении по разрешению споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку работа ее апелляционного органа, вероятно, будет заморожена. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

— От Москвы и до окраин — С 1 июля 2020 года режим для самозанятых могут ввести по всей стране — С 1 июля налоговый режим для самозанятых могут распространить на всю страну. Об этом заявил первый вице-премьер, глава минфина Антон Силуанов.

— Подвиг не знает возраста — В Совете Федерации наградили детей-героев — Детей и подростков, проявивших героизм, наградили медалями "За мужество в спасении" и подарками в Москве. Традиционная церемония накануне Дня народного единства прошла в Совете Федерации. Каждый из ребят совершил то, что под силу не каждому взрослому.

— Мир в цифровую эпоху — Дмитрий Медведев призвал выработать правила игры на глобальном IT-рынке — В Бангкоке Дмитрий Медведев принял участие сразу в двух ежегодных многосторонних встречах — саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите. Разговор шел о развитии партнерства для обеспечения устойчивого роста.

— Дом на слом — Самострои внесут в реестр — В России сформируют единый реестр объектов самовольного строительства. Об этом рассказали во Всероссийском центре национальной строительной политики, который проверит города, где много самостроев. Единый федеральный список объектов по всем регионам будет сформирован на сайте ФАУ "РосКапСтрой".

— Возраст не помеха — Возраст молодых семей поднимут до сорока лет — Возрастной ценз участников государственной программы по улучшению жилищных условий молодых семей может быть увеличен с 35 до 40 лет. С такой инициативой выступил Минстрой.

— Почтальона ждет прибавка — "Почта России" повысит зарплату еще 91 тысяче сотрудников — Второй этап масштабной программы по повышению заработной платы сотрудникам основного производства запустила "Почта России". С 1 ноября в среднем на 20 процентов вырастет заработная плата 91 тысячи сотрудников из 14 753 отделений почтовой связи в 30 регионах России.

— Городской балл — Минстрой оценил комфортность жизни — Только четверть российских городов можно назвать комфортными для проживания. Это показал индекс качества городской среды Минстроя. Более 180 баллов из максимально возможных 360 набрали лишь 256 городов из 1114.

— Сезон в розовых тонах — Окончание осени будет изменчивым, зима — теплой — Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он напомнил, что осень 2018 года была очень теплой. В сентябре стояла почти летняя погода, октябрь и ноябрь также выдались не по-осеннему теплыми. В этом году температура немного отстает от прошлогодних значений, но все равно аномальная.

— Котлета на горошине — В магазинах стартовали продажи синтезированных полуфабрикатов — В московских магазинах стартуют продажи растительных котлет из США. Мясо изготов­лено преимущественно из гороха, воды, рапсового масла. Производит его компания Beyond Meat, в которую вложились "громкие" инвесторы.

— Люди долга — Банк России пересчитал активных заемщиков — Банк России впервые оценил число заемщиков, которые активно накапливают долги, в том числе берут новые кредиты, чтобы расплатиться со старыми.

— 10 минут на аварию — Водителям ускорили оформление ДТП без ГАИ — Аварию без вызова ГИБДД можно оформить за 10 минут, воспользовавшись новым мобильным приложением "Помощник ОСАГО". Об этом заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов, рассказывая о старте первого суперсервиса.

— Это колесо доедет до Казани — Автотрассу Москва — Казань запустят в 2027 году — Домчать на автомобиле из Москвы в Казань можно будет за шесть часов по новой скоростной платной трассе. Но откроют ее только в 2027 году, заявил вице-премьер Максим Акимов. Максимальная скорость движения по трассе заложена на уровне 130 километров в час.

— Трудный долг — Работодатели задолжали работникам 2,6 миллиарда рублей — У инспекций по труду появится больше возможностей взыскивать с нерадивых работодателей долги по зарплате работникам. На этой неделе Госдума рассмотрит во втором чтении поправки правительства в Трудовой кодекс и Закон "Об исполнительном производстве".

— Искусство обвинения — С режиссера "Седьмой студии" не стали брать подписку о невыезде — В Мещанском суде Москвы, где начали повторно рассматривать дело Кирилла Серебренникова, отклонили ходатайство гособвинения о том, чтобы с режиссера и других обвиняемых в мошенничестве при реализации проекта "Платформа" взяли подписку о невыезде.

— Сидели и лучше — Заключенные смогут требовать компенсации за плохие условия в тюрьме — Госдума начала сбор поправок ко второму чтению на законопроект, дающий заключенным право требовать компенсации за ненадлежащие условия в тюрьме. Соответствующая инициатива была внесена в парламент правительством страны и принята Госдумой в первом чтении.

— Традиционный маршрут — Русский марш в Москве прошел без происшествий — Ежегодное шествие националистов "Русский марш" в Люблино привлекло несколько десятков участников и завершилось без происшествий. "Русский марш" прошел в День народного единства в столичном районе Люблино. Мероприятие накануне было санкционировано столичными властями.

— Криминал меняет оружие — Борьбой с IT-преступностью займутся специальные подразделения МВД — Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение о создании в структуре ведомства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий.

— В горах наличка важнее — В СКФО наличные можно снять в кассах магазинов — На Северном Кавказе в 2019 году начал активно развиваться проект Банка России CashOut, позволяющий снимать наличные в кассах магазинов. Эта услуга — альтернатива банкоматам, ведь добираться до ближайшего терминала в кавказской глубинке порой приходится не один десяток километров.

— Несолоно хлебавши — Минздрав изменил нормы потребления соли — Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране. Приказ, который вносит поправки в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, подписала глава ведомства Вероника Скворцова.

— Кресло шатается — До выборов президента США остался всего год. Удержится ли Дональд Трамп в Белом доме?— Через год, 3 ноября 2020 года, состоятся 59-е выборы президента США. С учетом того, какая политическая гроза полыхает в Вашингтоне, предстоящая предвыборная кампания обещает, как минимум, не уступить по накалу гонке 2016 года, которую многие комментаторы называли самой скандальной за десятилетия.

— Без химии и мрамора — Под Парижем открылось экологическое кладбище — Новомодные эко-тренды добрались и до ритуального бизнеса. Во Франции неподалеку от городка Иври-сюр-Сен, что в нескольких километрах к юго-востоку от Парижа, открыли экологическое кладбище. Хотя территорию в 1560 квадратных метров выделили местные власти, оно входит в компетенцию столичной мэрии, являющейся инициатором этого проекта.

— Нешаблонный кастинг — Благодаря жителям Нюрнберга дочь мигранта выступит в роли помощницы Санты — В Нюрнберге, где ежегодно проходит одна из старейших и красивейших в Германии рождественских ярмарок, случился переполох. Недавно там завершился городской конкурс на роль традиционного вертепного персонажа Кристкинда (дословно его имя переводится как "Христос-младенец").

— Не шведская семья — Россиянин, вернувший себе детей, привез их на Родину — Россиянин Денис Лисов и его дочери, которых польское правосудие "отбило" у шведских органов опеки, наконец вернулись в Россию. Их ждут на родине Дениса в Хабаровске.

— Туманное будущее — В Великобритании стартует предвыборная кампания — В Соединенном Королевстве начинается кампания перед внеочередными парламентскими выборами, назначенными на 12 декабря. Голосование станет уже третьим с 2015 года, но ключевой вопрос прежний — Brexit, из-за которого, собственно, так лихорадит британскую политику.

— Авария задним числом — Верховный суд обязал страховщика заплатить по полису, оформленному после ДТП — Уникальное решение принял Верховный суд. Он обязал страховщика выплатить возмещение пострадавшему в аварии. По договору, который был оформлен уже после ДТП. Эта новость должна была бы порадовать страховых мошенников, если бы не детали самого дела.

— Судебная выгода — Граждане смогут нанимать адвокатов на деньги инвесторов — Судиться, как известно, — дело дорогое. Именно это обстоятельство побуждает многих граждан воздерживаться от защиты своих прав в судебных инстанциях. Однако вскоре такое положение дел может измениться. Граждане получат легальную возможность привлекать инвесторов для финансирования своих судебных процессов.

— Припечатали к статье — Выросло число мошенников, разоблаченных нотариусами — На дверях нотариальных контор впору вешать предупреждения для мошенников: визит к нотариусу вреден аферистам, так как может привести на скамью подсудимых. Например, в этом году суды вынесли три приговора мошенникам, которых помогла вывести на чистую воду одна из столичных нотариусов.

— Сим-карта будет пробита — Единая электронная система позволит банкам проверять идентичность телефонных номеров клиентов — Госдума готовит ко второму чтению законопроект, создающий единую базу данных по абонентам SIM. Она позволит в режиме онлайн проверять, действительно ли телефонный номер принадлежит конкретному человеку, а также будет отслеживать историю переходов SIM-карт из рук в руки.

— Бизнесу стало тесно — Офисная недвижимость обгоняет по популярности торговую — Объем инвестиций в коммерческую недвижимость по итогам 2019 года достигнет двух миллиардов долларов, прогнозируют аналитики компании Colliers International в своем отчете. На фоне улучшения основных показателей рынка — постепенный рост ставок, снижение уровня вакансии, рост заполняемости гостиниц — качественные премиальные активы становятся все более привлекательными для инвестирования.

ИЗВЕСТИЯ

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— Режим молчания — В России собрались вернуть военную тайну — Вроссийское законодательство может вернуться понятие "военная тайна". По данным источников в Минобороны, соответствующий вопрос сейчас прорабатывают в ведомстве. Под юридический термин "тайна в области обороны" подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации

— В Москву за смертью — Кто может стоять за убийством высокопоставленного силовика из Ингушетии — Погибших в Москве главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда похоронили 4 ноября на родовом кладбище в селении Альтиево — одном из пригородов Назрани.

— Здорово доживёшь — Пенсионные накопления предлагают тратить на образование и жильё — В Госдуме предлагают разрешить участникам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) тратить накопленные средства на улучшение жилищных условий, получение образования и другие значимые для них нужды. Об этом рассказал глава рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы Дмитрий Скриванов.

— Фитнес-сбор — Налоговый вычет на занятия спортом готовят к лету 2020-го — Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.

— Единство без противоположностей — За что иностранцев наградили в Кремле 4 ноября — В Кремле 4 ноября собрался ряд выдающихся отечественных и зарубежных деятелей, которые из рук президента страны приняли государственные награды. Несмотря на официальный характер приёма, приуроченного ко Дню народного единства, само мероприятие подарило множество душевных и ярких моментов.

— Недетская история — Денис Лисов с дочерьми вернулся в Россию — Гражданин РФ Денис Лисов, который забрал из шведской приёмной семьи трёх своих дочерей и вывез их в Польшу, 3 ноября вернулся с детьми на родину. Как сообщил накануне вылета один из сопровождавших россиянина адвокатов Бабкен Ханзадян, окончательное решение вернуться Денис принял, когда Варшава отказала его семье в предоставлении убежища.

— Ракета без ответа — Донецк ждёт до 8 ноября — ВДНР в районе села Петровское в очередной раз не состоялось разведение сил между противоборствующими сторонами. Как и прежде, сорвано оно было по вине украинской стороны: представители СЦКК и ОБСЕ не дождались ответной белой ракеты с позиций ВФУ, обозначающей — "Мы готовы к отведению войск".

— "Сирийский народ не может ждать, пока договорятся оппозиция и режим" — Председатель "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль — о запуске Конституционного комитета и влиянии на этот процесс западных стран — "Астанинская тройка" в лице Ирана, России и Турции стала ключевым внешним игроком, который может определить процесс политического урегулирования военного конфликта в Сирии. Об этом в интервью заявил председатель "Московской платформы" сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля" Кадри Джамиль.

— Дешёвый номер — Почему российские отели стали доступнее на 20% — Номера в отечественных гостиницах за год подешевели почти на 20% — до 5,6 тыс. рублей в сутки. Об этом сообщили в международных консалтинговых компаниях. Отельеры больше не могут устанавливать высокие тарифы, как в период ЧМ-2018, отмечают опрошенные эксперты.

— Нервная система образования — 84% педагогов не справляются со стрессом — Только 16% воспитателей в детсадах обладают высоким уровнем стрессоустойчивости. Подавляющему же большинству сложно приспособиться к изменениям на работе, в том числе к новым образовательным стандартам. Об этом свидетельствуют результаты исследования ФИРО РАНХиГС, проведённого по заданию правительства.

— Глубоко слежу — "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами — Стратегические "Бореи" получат противолодочных помощников. На базе малого ракетного корабля (МРК) "Каракурт" создадут охотника за субмаринами. Об этом рассказали источники в главкомате ВМФ. МРК надёжно защитят российские берега от вражеских подводных лодок.

— Для дрона нет плохой погоды — Калининград закроют беспилотным зонтом — Калининградская группировка российских войск пополнилась отрядом беспилотников "Форпост". В скором времени к подразделению присоединятся и более современные аппараты "Орион" и "Корсар". Дроны станут патрулировать побережье и акваторию Балтийского моря.

РБК daily

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— Два пункта дали два триллиона — В 2020–2022 годах федеральный бюджет получит более 2 трлн руб. от повышения ставки НДС до 20%, которое вступило в силу с этого года: в 2020 году — 639 млрд руб., в 2021-м — 686 млрд руб., в 2022 году — 737 млрд руб. Это следует из обновленных проектировок Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года.

— Следствие по делу майора Эльджаркиева берет клановый след — Вечером 2 ноября в Москве был застрелен руководитель центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии 36-летний Ибрагим Эльджаркиев. Вместе с ним погиб его брат, 30-летний нейрохирург одной из московских клиник Ахмед Эльджаркиев. Убийство произошло на улице Академика Анохина, в жилом квартале, на автостоянке.

— Околоконцептуальное развитие — В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.

— Сильно сомневаюсь, что кто-то ждет московский мусор — Глава "Российского экологического оператора" (РЭО) Денис Буцаев в интервью рассказал о "мусорной" карте России, неплатежах и штрафах, отношениях с "непростыми бенефициарами" мусорных компаний и о своей зарплате.

— У "Сибура" возникли попутные проблемы — Предложение Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ) может ударить по "Сибуру" — крупнейшей нефтехимической компании в Восточной Европе, которую контролируют бизнесмены Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.

— Игрушка — двигатель торговли — Практически одновременно, с августа по конец октября 2019 года, два главных конкурента — сеть "Перекресток" (входит в X5 Retail Group) и "Магнит" — проводили маркетинговые акции, направленные на семейную аудиторию.