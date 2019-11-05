КИЕВ, 5 ноя /ПРАЙМ/. Доработанный проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную раду, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

Во вторник в министерстве финансов Украины сообщили, что кабмин утвердил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению в парламенте с прогнозом роста ВВП на 3,7%, инфляцией 5,5% и дефицитом 2,09% ВВП.

"Получен доработанный проект. Передано на рассмотрение руководству", — сообщается в карточке законопроекта.

Ранее кабинет министров Украины утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста экономики на 3,3%, инфляцией в 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Рада приняла документ в первом чтении. Замглавы ЦБ Украины Дмитрий Сологуб называл этот проект консервативным. При этом он отмечал, что поданный в парламент проект госбюджета еще будет меняться, в том числе его макроэкономические параметры.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во вторник заявил, что расходы общего бюджета страны в 2020 году составят 1,195 триллиона гривен (48,2 миллиарда долларов). Основная статья расходов — это обслуживание госдолга — 141 миллиард гривен (5,68 миллиарда долларов), сказал Гончарук.