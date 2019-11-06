МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются, инвесторы ожидают доклада американского министерства энергетики по запасам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.15 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,3%, до 62,77 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,12%, до 57,16 доллара за баррель.

Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ожидают, что запасы за период выросли в стране на 1,5 миллиона баррелей после роста на 5,7 миллиона неделей ранее.

Ранее в среду нефть начала дешеветь после данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов в США за прошлую неделю. АPI в ночь на среду сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,26 миллиона баррелей после снижения неделей ранее.

"Цены на нефть находятся под небольшим давлением после того, как во вторник запасы выросли больше ожиданий API. Участники рынка будут внимательно следить за сегодняшними данными минэнерго", — приводит агентство Рейтер мнение нефтяного аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Инвесторы продолжают ждать новостей об американско-китайском торговом соглашении. Ранее в СМИ появилась информация, что США готовы пойти на некоторые уступки и снизить пошлины. Трейдеры ожидают официальных подтверждений. США и Китай, два крупнейших в мире потребителя нефти, стараются прийти к согласию и уже в этом месяце подписать первую часть торгового соглашения.