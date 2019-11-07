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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Совет в конце тоннеля — Кто будет создавать заново российско-американские деловые отношения — Как стало известно "Ъ", РФ и США определили лиц, ответственных за создание группы высокого уровня в сфере бизнеса, запустить которую президент РФ Владимир Путин в прошлом году предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу.

— "Яндекс" снял трубку — Смартфон интернет-компании закончился у ритейлеров — Розничные сети полностью распродали смартфоны "Яндекс.Телефон".

— Митинги прошли во власть — Конституционный суд признал незаконным запрет на собрания у зданий государственных органов — Конституционный суд Российской Федерации (КС) лишил региональные власти трех самых распространенных причин для отказа в проведении митинга, собрания, демонстрации, шествия или пикета.

— Электронные трудовые вынесут на референдум — Работники сами решат судьбу бумажных книжек — Процесс перехода на электронные трудовые книжки столкнулся с новым препятствием.

— Заклинатели трендов — Экономическая активность не поддается уговорам чиновников — В департаменте исследования и прогнозирования ЦБ (ДИП), как и в Минэкономики, обнаружили улучшение годовой экономической активности в третьем квартале, но одновременно в очередной раз ухудшили свою оценку внутриквартальной динамики ВВП с третьего квартала 2019 года по первый квартал 2020-го.

— Центробанк торопит с реформой ОСАГО — Год без кризиса — лучшее время для перемен — ЦБ заявляет о необходимости продолжения приостановленной реформы ОСАГО, указывая, что сейчас для этого настало лучшее время — уже почти год в этом неспокойном сегменте не наблюдается признаков кризиса.

— Европа не удержалась от замедления — Мониторинг мировой экономики — Экономический рост в еврозоне, вероятно, замедлится сильнее ожиданий — в условиях сохраняющейся напряженности в мировой торговле снижение внешнего спроса и ослабление в производственном секторе может распространиться на инвестиции и более широкий сектор услуг, говорится в региональном прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном вчера.

— Школьникам передадут духовный код — Патриарх Кирилл и Ольга Васильева предлагают ввести курс русской культуры — Патриарх Кирилл на съезде Общества русской словесности предложил ввести в школах курс, направленный на воспитание молодежи в духе любви к русской культуре и противодействие "деструктивным моделям поведения".

— Под бременем неопровержимых отказательств — Депутат предложил штрафовать чиновников за несогласование митингов — Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) внес в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий штрафовать или дисквалифицировать чиновников за отказ согласовывать митинги и другие публичные мероприятия.

— Сенатор от Чечни попросился на отдых — СФ досрочно прекратил полномочия Зияда Сабсаби — Совет Федерации РФ в среду, 6 ноября, досрочно прекратил полномочия сенатора от Чечни Зияда Сабсаби, который занимал этот пост 11 лет и все эти годы занимался выстраиванием отношений между чеченским руководством и лидерами арабских стран.

— "Аргентинский" кокаин попал к присяжным — Дело о контрабанде наркотика направлено для рассмотрения в суд — Как стало известно "Ъ", материалы громкого дела о контрабандной поставке под видом дипломатической почты 400 кг кокаина из Аргентины в Россию направлено для рассмотрения по существу в Солнцевский райсуд столицы.

— Топ-менеджера ОДК арестовали с прицелом на экстрадицию в Россию — Управленцу заочно избрали меру пресечения по делу о мошенничестве — Топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов заочно арестован Басманным судом Москвы.

— Кредиты растворились в воде — Вынесен приговор о махинациях с займами Сбербанка — К четырем с половиной годам колонии общего режима приговорил ставропольский суд бизнесмена Валерия Герюгова, признанного виновным в мошенническом хищении почти 1,8 млрд рублей, полученных от Сбербанка в качестве кредитов.

— Пожары лишают границ — Минприроды меняет тактику тушения огня в лесах — Минприроды неожиданно изменило позицию по поводу тушения лесных пожаров на труднодоступных территориях: подготовлен проект приказа, упраздняющий практику так называемых зон контроля.

— Донбасс не дождется своих сыновей — Осужденных в России выходцев из ДНР не выдворяют за границу — Как стало известно "Ъ", признание Минюстом РФ ранее судимого участника боевых действий из Донецкой народной республики (ДНР) лицом, чье пребывание нежелательно на территории России, не стало основанием для его депортации на восток Украины.

— Все аварии ведут в Выхино — ГИБДД выявила самые аварийные округа и районы Москвы — Самым аварийным округом Москвы ГИБДД в 2019 году признала ЮАО, самым аварийным районом — Выхино-Жулебино.

— Север оставили без защиты — Суд ликвидировал Центр содействия коренным малочисленным народам — Вчера Мосгорсуд по требованию Минюста РФ ликвидировал Центр содействия коренным малочисленным народам Севера (ЦСКМНС) — известную правозащитную организацию с 20-летним стажем.

— "Мотор Сiч" отлетает от Китая — Главным предприятием Украины интересуются авторитетные американские бизнесмены — Американский бизнесмен Эрик Принс, связанный с президентом США Дональдом Трампом,- один из наиболее приемлемых для украинских властей покупателей производителя авиационных и промышленных газотурбинных двигателей "Мотор Сiч".

— Игры с ядерным оружием — Директор ПИР-Центра Владимир Орлов о том, что ждет ДНЯО — До начала работы Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) остается полгода. К этому ключевому форуму в области международной безопасности активно готовятся как в России, так и в США.

— Модернизации ТЭС подбирают критерии — Правительство может изменить систему ручного отбора проектов — Как выяснил "Ъ", Минэнерго, подвергшееся критике за непрозрачную систему ручного отбора проектов модернизации ТЭС на правительственной комиссии, теперь хочет изменить механизм выбора инвесторов в отборе на 2025 год.

— Банки примеряют биометрию — Они должны отчитаться о готовности новых решений для клиентов — В конце прошлой недели в Ассоциации Финтех (АФТ) прошла встреча, посвященная внедрению биометрии в услуги банков.

— Андрей Патрушев занял место в вагоне — Он купил долю в поставщике оборудования для подвижного состава — Как стало известно "Ъ", младший сын главы Совбеза и экс-директора ФСБ Николая Патрушева Андрей, ушедший в октябре с поста замглавы "Газпром нефти", получил миноритарную долю в "Транстелесофте".

— Полисы вне категорий — В страхование жизни можно будет инвестировать без ограничений — Банк России исключит инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) из законопроекта о категоризации инвесторов.

— Актуарный для аудиторов вопрос — Компании "четверки" расширяют сферу деятельности — Правительство требует серьезной доработки закона "Об актуарной деятельности". В частности, это касается допуска на рынок юридических лиц.

— Конкурент LTE дождался частот — Российско-китайская НСТТ протестирует стандарт McWill в Челябинске — Российско-китайской "НИРИТ-Синвэй Телеком Технолоджи" (НСТТ) наконец удалось добиться получения частот для запуска в России стандарта связи McWill, правда, только в Челябинской области.

— У кофе истек срок аренды — Метро Москвы избавляется от некоторых точек общепита — "Чип Краб", один из операторов по продаже кофе в московском метро, закрывает свои торговые точки.

— Туристам предложат быть ближе к земле — Продукцию аграриев снабдят экокурортами — Созданный в этом году петербургскими бизнесменами на базе нескольких сельхозпредприятий Инвестиционно-аграрный фонд планирует продвигать собственную продукцию за счет создания экокурортов.

— Hines выезжает с Гоголевского бульвара — Американской фонд продает свой бизнес-центр — Потеря интереса иностранных инвесторов к российскому рынку коммерческой недвижимости оправдывается.

— "Хороший план — тот, который может быть изменен" — Глава "Северстали" Александр Шевелев об инвестициях и торговых войнах — Менеджмент "Северстали" 7 ноября в Лондоне представляет инвесторам обновленную стратегию и прогнозы на следующий год.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Минэкономразвития предложило план роста России в рейтинге Doing Business — Защита бизнеса важнее скорости оформления документов, считают эксперты — Минэкономразвития подготовило новую программу упрощения административных процедур, с которыми сталкивается бизнес.

— Конституционный суд отменил региональные запреты на митинги у органов власти — Такие ограничения введены местными законами в большинстве субъектов Федерации — Установленный властями Республики Коми общий запрет на проведение массовых мероприятий в местах, находящихся в радиусе 50 м от входа в здания органов госвласти и местного самоуправления, выходит за пределы законодательных полномочий регионов, решил Конституционный суд.

— Почему Кремль не запускает осеннюю волну губернаторских отставок — Одной из причин может быть усталость системы от слишком высоких темпов ротации — Отсрочка традиционной осенней волны губернаторских отставок может быть обусловлена усталостью управленческой системы от слишком высоких темпов ротации, считают эксперты фонда "Петербургская политика".

— Арестованный в Италии топ-менеджер ОДК стал фигурантом уголовного дела в России — Теперь Москва может добиваться его экстрадиции — Басманный суд Москвы в среду санкционировал заочный арест на два месяца топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК; входит в госкорпорацию "Ростех") Александра Коршунова, арестованного в Италии по запросу США и подозреваемого в сговоре и попытке кражи коммерческой информации у компании General Electric (GE).

— Власти Кипра начали отбирать "золотые паспорта" у россиян — Рискуют те, кто не сможет доказать легальность их инвестиций — Власти Кипра решили лишить гражданства 26 иностранцев, получивших так называемые "золотые паспорта" за инвестиции в экономику страны, сообщило Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Кипра Константиноса Петридиса.

— Гендиректор "Аэроэкспресса": "Цены на "Аэроэкспресс" должны быть сопоставимы с такси" — Алина Бисембаева – о росте парка поездов, конкуренции с такси и разногласиях с РЖД — Отправляясь в московский аэропорт или из него, каждый пятый пассажир несколько лет назад выбирал "Аэроэкспресс". Сейчас его доля в этих перевозках снизилась почти вдвое – пробок стало меньше, а такси везет недорого.

— Продажи Lada показали самое сильное падение за три года — В России продолжает падать спрос на автомобили — Российские продажи автомобилей Lada в октябре 2019 года снизились на 5,5% по сравнению с октябрем 2018 года и составили 30 тысяч 237 штук.

— Huawei может выкупить деловой квартал "Новоспасский" — Это будет одна из крупнейших сделок за последние годы — Китайская корпорация Huawei договаривается с группой ПСН о покупке делового квартала "Новоспасский" (110 тысяч кв м) на Дербеневской набережной.

— Рецептурный препарат стал лидером продаж впервые со времен виагры — Это ксарелто – кроверазжижающее средство — Самым продаваемым препаратом за девять месяцев 2019 года стал рецептурный ксарелто компании Bayer, сообщает аналитическое агентство DSM Group: 6,4 млрд рублей.

— Доля зеленой энергии в России не превысит 4% — Отрасли не хватает стимулов для развития — К 2035 году доля возобновляемой энергетики в российском энергобалансе вырастет до 4%, сообщил в среду министр энергетики Александр Новак во время правительственного часа в Госдуме.

— Почему НДС мешает "Вымпелкому" увеличивать выручку — A Tele2, наоборот, увеличила ее почти на 16% — "Вымпелком" (бренд "Билайн") и "Т2 РТК холдинг" (Tele2) отчитались за III квартал. Выручка "Вымпелкома" упала на 2,7% год к году и составила 74,7 млрд рублей, а выручка Tele2 выросла на 15,5% и составила 43,1 млрд рублей.

— "Росатом" заявил о планах создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей — Госкорпорация готова конкурировать с Google — Госкорпорация "Росатом" начала разрабатывать отечественный квантовый компьютер, сообщил "Ведомостям" представитель "Росатома".

— Сбербанк снизил доходность вкладов в рублях второй раз за неделю — С начала ноября максимальная ставка его розничного депозита упала уже на 1,1% годовых — Сбербанк с 6 ноября снизил ставки базовой линейки вкладов в рублях на 0,15–0,5 процентного пункта в зависимости от срока.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Гаранты мира — Владимир Путин заявил о планах поставить на боевое дежурство уникальное оружие — Россия готова сделать все, чтобы способствовать процессу разоружения, но будет усиливать свою военную мощь — не для угроз, а для обеспечения безопасности.

— Получите счет – Госдума подготовила новый закон о единой квитанции за ЖКУ — Вместо отдельных квитанций за воду, газ и другие коммунальные услуги собственники жилья будут получать единую платежку.

— Решили не латать — Одобрен закон о внесении поправок в КоАП только при наличии отзыва кабмина — Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) теперь будут рассматриваться парламентом только при наличии отзыва правительства.

— Люди слова — Владимир Путин обсудил вопросы поддержки и популяризации русского языка в России и в мире — На заседании Совета при президенте по русскому языку писатель Борис Екимов поднял проблему доступности образования и кадровом кризисе в сельских школах.

— Оформят за минуты — Таможенное декларирование переходит в электронный вид — В следующем году российская таможня намерена оформлять 95 процентов таможенных деклараций в электронном виде.

— Дело семейное — Семейных предпринимателей планируют узаконить — В России появляется все больше семейных предприятий в сельском хозяйстве, сфере туриндустрии.

— Ничего наличного — Центробанк обещает развивать Систему быстрых платежей — Центробанк намерен приложить все усилия для внедрения Системы быстрых платежей (СБП) в сферу расчетов за товары и услуги, в том числе — за услуги ЖКХ.

— Пальцы на курках — Количество нарезных и гладких стволов, разрешенных к хранению, увеличат вдвое — Владельцам гражданского оружия разрешат хранить вдвое больше единиц нарезных и гладких стволов. Госдума одобрила в первом чтении на пленарном заседании поправки в закон "Об оружии".

— В сети цен — Александр Новак обсудил с депутатами сдерживание тарифов на электроэнергию — Сократить размер тарифов на электроэнергию, не нанося ущерб ТЭК, невозможно, но сдержать цены можно.

— Бери – не хочу – счетная палата выявила уровень исполнения бюджета — Федеральный бюджет с января по сентябрь получил на триллион рублей больше запланированного, при этом расходовать деньги на проекты ведомства не спешат.

— Тенор басом не споет — В "Ростелекоме" развеяли миф о возможности украсть деньги с карты по голосу — Случаи телефонного мошенничества заставили клиентов банков опасаться, что злоумышленники могут снять или перевести деньги со счета, получив доступ к биометрическим данным владельца.

— Сделано в Москве — Экспорт московских товаров вырос на 17 процентов — По темпам роста промышленности Москва входит в пятерку мировых столиц.

— Крылья Баковки — "Аэроэкспресс" поедет из Одинцова — Самый надежный вид транспорта в столичный аэропорт Шереметьево, как признано и москвичами, и гостями столицы, — "Аэроэкспресс".

— Интересное "Хино" — В Подмосковье открылся техникум с японским уклоном — Еще одним профильным колледжем в Подмосковье стало больше.

— Русскую рыбу заказывали?— Отечественный рыбный бренд выходит на мировой рынок — На мировом рынке появится новый рыбный бренд — Russian Fish (русская рыба), по аналогии с известным норвежским брендом Seafood from Norway (морепродукты из Норвегии).

— Человек, умевший понимать — Умер Лев Александрович Аннинский — Сердце отказывается верить в эту печальную новость.

— Доза под партой — Рязанских школьников ждет повальный наркотест — В Рязанской области вводят повсеместное тестирование студентов профессиональных образовательных организаций и школьников, начиная с 13 лет, на употребление наркотиков и психотропных веществ.

— В тюрьму не дозвониться — Готовится законопроект о блокировке сотовой связи в колониях — Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн разработал законопроект, обязывающий сотовых операторов блокировать телефоны заключенных.

— В классах тоже потеплеет — В итальянских школах "климат" станет обязательным предметом — Италия станет первой страной в мире, которая введет в своих школах обязательные уроки, посвященные климатическим изменениям и устойчивому развитию.

— Стой, кто летит! — В Росгвардии хотят сбивать дроны боевой техникой — так дешевле — В Федеральной службе войск национальной гвардии считают накладным для бюджета внедрение дорогостоящих технических устройств для противодействия полетам беспилотников.

— От пятидесяти и старше — Кто сможет получить новую профессию за счет государства — Государство всерьез занялось переподготовкой кадров, чтобы люди в возрасте не остались на обочине рынка труда.

— Сокровища — в Сибири — В Омске открылся филиал Эрмитажа — В Омске свою работу начал музей-спутник Эрмитажа. Задача проекта — сохранить единое культурное пространство на территории всей России.

— В класс — через вагон — Чтобы дойти до школы в Арбеково, надо прыгать под поезд — По документам они живут в черте областного центра. До школы им пешком пять минут, ее из окошка видно.

— Обоснуйте запрет — КС РФ запретил местным властям произвольно ограничивать гражданам места для митингов — Конституционный суд РФ запретил местным органам власти устанавливать произвольные ограничения для мест проведения мирных собраний и митингов.

— С первого взгляда — Видеосистема распознавания лиц признана законной — В Савеловском районном суде Москвы закончилось рассмотрение иска активистки оппозиционного движения Алены Поповой, которая настаивала на незаконности работы столичной системы видеораспознавания лиц.

— По пьяному делу — Проект возврата вытрезвителей вызвал дискуссии в обществе — Пятого ноября "Российская газета" сообщила, что Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, возрождающих вытрезвители.

— Штраф без времени и места — Наказание за превышение средней скорости предложено отменить — Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект, который запрещает наказывать водителей за превышение средней скорости.

— Пошли на прорыв — В Таджикистане боевики ИГИЛ (запрещена в РФ – ред.) напали на пограничный пост — Международные террористы напали на погранзаставу на границе Таджикистана и Узбекистана. В ходе боя бандгруппа была ликвидирована.

— Личный сейф — Экс-следователь обвиняется в растрате — В Тверском райсуде столицы началось рассмотрение уголовного дела о хищении 52,8 миллиона рублей из денег, изъятых следователем в качестве вещественных доказательств.

— Недосмотрели — Семью Проказовых не будут лишать родительских прав — Мосгорсуд в среду отклонил апелляционную жалобу прокуратуры, которая была не согласна с отказом суда лишить родительских прав семью Проказовых.

— Где за рулем опасно — ГАИ назвала самые аварийные места Москвы — Госавтоинспекция проанализировала аварийность среди округов и районов столицы.

— Европейская крепость — После падения Берлинской стены в Старом Свете воздвигли еще больше заграждений — Спустя 30 лет после падения Берлинской стены оказалось, что "освободившаяся" Европа за это время построила на самом деле еще больше новых стен и заборов по всему континенту.

— Гражданство США и пистолет — США готовятся скупать Украину — Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил себе очередного внештатного советника, которым стал гражданин США Эндрю Роман Мак.

— На страже черного золота — Трамп оставил военных в Сирии для охраны нефти — Президент США Дональд Трамп принял решение оставить в Сирии не менее 800 военнослужащих, таким образом кардинально пересмотрев планы вывода войск из этой страны.

— Боты пера — Парламентские выборы в Британии будут освещать "журналисты-роботы" — Британская телерадиокомпания BBC впервые применит "полуавтоматическую журналистику" для освещения досрочных выборов в парламент Великобритании 12 декабря.

— Сплоченности не получилось — Страны Евросоюза рассорились из-за денег на сокращение неравенства — Более половины стран Евросоюза выступили против планов Еврокомиссии срезать финансирование политики сплоченности, основная цель которой — сократить неравенство в Старом Свете.

— Кто научит Филипка — Дефицит учителей есть не только на селе, но и в малых городах — Корреспонденты "Российской газеты" в восьми регионах проверили, какова там ситуация с учителями.

— "Вылечили" бетон — Монументу "Родина-мать зовет!" вернули первозданный цвет — Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде полностью освободился от строительных лесов, установленных в мае для реставрации памятника.

— Подтопило — На Вологодчине из-за паводка без света остались четыре района — В Вологодской области выпало больше месячной нормы осадков — 50 миллиметров.

— "Буханка" обогнула шарик — Россияне совершили кругосветку на уазике — Трое россиян — Александр Морозов, Николай Баландинский и Рустем Казанбаев — обогнули земной шар на автомобиле "УАЗ-452" и 30 октября вернулись домой.

— Какие уж тут сантименты?— Санитарка умыла пациентку половой тряпкой — В правительстве Челябинской области озвучили первые выводы комиссии минздрава по факту взорвавшего интернет видео, на котором санитарка умывает пациентку грязной тряпкой, смочив ее в тазике на полу.

— Папа онлайн — Кому грозит синдром "плохого отца" — Портрет современного отца — первое за сорок лет исследование ВЦИОМ и фонда "Отцовство" — дало жесткий результат: стереотип "плохого отца" вошел в ткань общества как данность.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Высший беспилотаж — На учениях "Центр-2019" впервые отработали действия ударных групп дронов — На учениях "Центр-2019", которые прошли в конце сентября, бойцы российской армии впервые отработали элементы "войны будущего" — действия ударных групп БПЛА.

— Суд пойдёт — США решат судьбу Евгения Никулина в марте 2020 года — Приговор россиянину Евгению Никулину, которого в США обвиняют в хакерских атаках на крупные американские компании, должен быть вынесен в конце марта 2020 года. Об этом "Известиям" рассказал его адвокат Аркадий Бух.

— Этажом ближе — Станет ли ипотека доступнее после заявления главы ЦБ — Вслед за уменьшением ключевой ставки стоимость ипотеки опустилась ниже 10%, а в крупных кредитных организациях — Сбербанке, ВТБ, Промсвязьбанке и Альфа-банке — она уже находится в диапазоне 8–9,3%.

— У последней черты — Ветхие дома предлагают ремонтировать за счёт граждан — Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали "Известиям" в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%.

— Субмарины лавировали — Подлодки США усилили активность рядом с Норвегией — Подводные лодки НАТО за прошедшие десять лет стали вдвое чаще заходить в норвежские порты.

— Приграничное состояние — С чем связано нападение боевиков на заставу в Таджикистане — Москва считает серьезной опасностью проникновение в соседние страны боевиков ИГ ("Исламское государство" — организация, запрещена в РФ). Более того, как заявил "Известиям" спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, сейчас идет переброска террористов в Центральную Азию.

— Ждут на родине — Бизнес не вернул из-за границы 24 млрд рублей —По внешнеторговым контрактам в январе-сентябре 2019 года бизнес не вернул из-за границы 24 млрд рублей.

— Заправка от телефона — Телеком-компании уже открыли в стране более сотни ЭЗС — Крупные операторы связи инвестируют в сети заправок для электромобилей.

— "Нужно быть готовым к вызовам, иначе вылетим из бизнеса" — Заместитель гендиректора ПАО "Россети" Константин Михайлик — о цифровизации электросетевого комплекса — Совет директоров компании "Россети" под руководством министра энергетики РФ Александра Новака утвердил концепцию "Цифровая трансформация – 2030", предполагающую полное преобразование энергетической инфраструктуры в течение десяти лет через переход на цифровые технологии.

— Мало малых — Занятость в МСП сократилась почти на 600 тысяч человек — Это связано с укрупнением предприятий и регистрацией сотрудников в качестве работающих на себя — Численность работников в сфере малого и среднего бизнеса (МСП) по сравнению с прошлым октябрем снизилась почти на 600 тысяч и составила 15,4 млн человек.

— Берлинский синдром — Россияне постепенно забывают о падении стены — Почти каждый пятый житель страны от 18 до 24 лет не знает, что произошло 9 ноября 1989 года.

— Невольное строительство — На новые СИЗО потратят 12 млрд рублей — К 2026 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует построить шесть новых следственных изоляторов в общей сложности на 7 тысяч мест. Таким образом ФСИН собирается решить проблему переполненности СИЗО в Крыму, на Дальнем Востоке, в арктической зоне и на Северном Кавказе.

— Док не выдаст — Новые укрытия защитят подводные лодки даже от ядерного взрыва — Российские субмарины получат уникальные бронированные укрытия, оборудованные системами подачи воды, электроэнергии и пара.

— Социологический допрос — Командиров уволят за плохое настроение солдат — Настроение и поведение солдат и офицеров российской армии возьмут под строгий контроль. Для этого в каждом военном округе будет создан социологический центр, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Полиция сделает виртуальные выводы – МВД разрабатывает механизм ареста криптоактивов – МВД совместно с другими силовыми органами к концу 2021 года должно разработать предложения по аресту криптовалют и других виртуальных активов.

— Соглашение на казнь – 49% россиян выступают за возвращение высшей меры наказания – С 2017 года число россиян, поддерживающих смертную казнь, выросло на 5%.

— "Роснефтегаз" пополнит бюджет на 51 миллиард – Счетная палата обнародовала, сколько акционер "Роснефти" и "Газпрома" заплатит дивидендов государству — "Роснефтегаз", владеющий пакетами "Роснефти" и "Газпрома", собирается заплатить в бюджет 51 млрд рублей.

— Нападение за границами понимания – Почему вызывает сомнения версия атаки боевиков ИГ (запрещена в РФ) на заставу в Таджикистане – Власти Таджикистана сообщили об атаке террористов ИГ на погранзаставу "Ишкобод" на границе с Узбекистаном.

— Доступность финансирования не пришлась на выручку – Почему остановился рост деловой активности в малом и среднем бизнесе – После двух кварталов в зоне роста индекс активности малого и среднего бизнеса RSBI снизился до 50,9 пункта.

— ВТБ цементирует "Мечел" — Сбербанк уступит долги холдинга Игоря Зюзина, обменяв их на обязательства других компаний – ВТБ выкупил весь долг "Мечела" перед Сбербанком на сумму около 50 млрд рублей, рассказал РБК источник, близкий к сделке.

— Большие льготы ударят по малым месторождениям – Независимые нефтяники жалуются на предложенный Минфином налог на попутный газ – Независимые нефтяные компании вслед за "Сибуром" раскритиковали идею Минфина ввести налог на попутный нефтяной газ.

— Китайская "дочка" потянулась за айфоном – Крупнейшими среди российских "дочек" иностранных ИТ-компаний по размеру выручки оказались структуры Apple, Huawei и LG – Хотя выручка зарубежных игроков продолжает расти, российский рынок остается неприоритетным для них, исключение — Huawei.