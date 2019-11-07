МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Банк России будет выставлять Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) на продажу вновь в 2020 году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

По ее словам, банк "Открытие", в который вошел Бинбанк, уже завершил процедуры оздоровления, регулятор готовится к его продаже.

"Мы будем выставлять АТБ на продажу вновь в следующем году, надеемся, что показатели деятельности банка за год, заверенные аудитором, убедят рынок в справедливой стоимости актива", — отметила она.

Банк России в апреле 2018 года взял АТБ на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре того же года ЦБ приобрел допэмиссию банка на 9 миллиардов рублей и стал владельцем свыше 99,9% его акций.

Эти акции ЦБ выставил на открытый аукцион 14 марта текущего года. К аукциону были допущены два участника — "Московский кредитный банк" и Совкомбанк, однако фактически ни один из них не принял участия в торгах, и аукцион был признан несостоявшимся.