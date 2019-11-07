МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ утвердило правила выделения субсидий российским кинокомпаниям, которые работают с иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории России, для роста экспорта услуг в сфере культуры и притока инвестиций в российский кинематограф, следует из сообщения на сайте правительства.

"Предоставление господдержки будет способствовать увеличению объёма экспорта услуг в сфере культуры, созданию условий для притока иностранных инвестиций в российскую аудиовизуальную отрасль, развитию кооперации между российскими и иностранными компаниями – производителями аудиовизуального контента", — отмечается в сообщении.

Минэкономразвития разработало ряд условий субсидирования. Так, полнометражный художественный фильм для получения субсидии должен иметь общий хронометраж не менее 52 минут, а сумма расходов на территории России не должна быть менее 15 миллионов рублей.

Для получения господдержки на документальный фильм его общий хронометраж должен быть не менее 52 минут, минимальная сумма расходов в России – 3,75 миллиона рублей, на анимационный фильм – общий хронометраж так же не менее 52 минут, а минимальная сумма расходов – 5 миллионов рублей.

Постановление подготовлено Минэкономразвития России в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В середине июня на заседании проектного комитета "Международная кооперация и экспорт" одобрено выделение 70 миллионов рублей в 2019 году на эти цели.