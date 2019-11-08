КИЕВ, 8 ноя /ПРАЙМ/. Украинский президент Владимир Зеленский предложил основателю Alibaba Group Джеку Ма открыть научно-исследовательский центр на Украине для усиления работы компании в европейском регионе, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Ма ранее прибыл на Украину. Он принял участие в Киевском международном экономическом форуме, посетил ряд учебных заведений и побывал в столичном инновационном парке Unit City. По данным пресс-службы, в пятницу Зеленский провел встречу с основателем Alibaba Group.

"В последние годы на Украине было открыто более 100 R&D-центров (исследовательские центры — ред.) известных мировых компаний, таких как Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens. Владимир Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия такого центра на Украине для усиления работы Alibaba в европейском регионе", — сообщила пресс-служба.

По его словам, Украина "может предложить действительно сильную экспертизу для создания центра анализа данных и искусственного интеллекта".

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. По состоянию на 30 сентября 2019 года штат компании составляет 111,5 тысячи человек.