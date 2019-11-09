МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Применение технологий искусственного интеллекта способно повысить эффективность компаний на 20-40% в зависимости от отрасли, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы действительно видим очень значимый потенциал во внедрении искусственного интеллекта в компании. Мы оцениваем эффект где-то на 20-40% — повышение эффективности в различных отраслях. Это, безусловно, создает много возможностей для компаний, которые могут этим заниматься, наращивать свою стоимость, и будут для нас интересными объектами для инвестиций", — сказал он, выступая на форуме AI Journey.

"Мы оцениваем, что Россия сейчас (занимает – ред.) всего 1-2% международного рынка искусственного интеллекта, если смотреть на количество компаний, их оборот, денег, которые пошли в индустрию. Считаем, что благодаря принятой стратегии этот уровень можно увеличить до 10-15%", — добавил он. По словам Дмитриева, достичь этого помогут, в частности, российские специалисты высокого уровня, а также соответствующая регуляторика.

В сентябре РФПИ и правительство России договорились совместно развивать высокотехнологичную область искусственного интеллекта. В рамках соглашения РФПИ будет осуществлять инвестиции в российские компании, формирующие инфраструктуру и развивающие сегмент ИИ, включая разработку облачных технологий и центров хранения и обработки данных. Фонд будет привлекать инвестиции и экспертизу международных партнеров. Одной из ключевых задач является вывод российских компаний в области искусственного интеллекта на международные рынки.

Ранее в субботу РФПИ объявил о завершении первого раунда инвестиций в российского разработчика и производителя инновационных хирургических роботов Assisted Surgical Technologies (AST), сейчас прорабатывается вопрос включения роботов в систему ОМС.