МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно дать искусственному интеллекту больше данных, снимать искусственные ограничения, но необходимо соблюдать безопасность граждан.

"И, конечно, нужно снять барьеры в технологическом регулировании, законодательные ограничения. Для искусственного интеллекта настоящей пищей, топливом… являются данные массивы информации… Нужно дать искусственному интеллекту больше данных, последовательно снимать надуманные преграды для их использования. И естественно, что нужно гарантировать безопасность соблюдения интересов и прав граждан. Грань очень тонкая, нужно найти этот баланс", — заявил Путин на конференции по искусственному интеллекту.