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МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно дать искусственному интеллекту больше данных, снимать искусственные ограничения, но необходимо соблюдать безопасность граждан.

"И, конечно, нужно снять барьеры в технологическом регулировании, законодательные ограничения. Для искусственного интеллекта настоящей пищей, топливом… являются данные, массивы информации", — заявил Путин на конференции по искусственному интеллекту.

"Чем выше их качество, чем больше полнота, объем, тем эффективней алгоритмы и точнее результаты. Нужно дать искусственному интеллекту больше данных, последовательно снимать подчас надуманные преграды для их использования", — добавил он.

Глава государства обратил внимание на необходимость гарантирования безопасности, а также соблюдение интересов и прав граждан. "Грань очень тонкая, нужно найти этот баланс между раскрытием максимально информации и правами людей на защиту этой информации там, где они считают, что эта защита должна быть обеспечена", — отметил Путин.