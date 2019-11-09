МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Технологии искусственного интеллекта помогут избавиться от неповоротливости бюрократической машины, считает президент России Владимир Путин.

"Технологии искусственного интеллекта позволяют избавиться от косности и неповоротливости бюррократической машины, кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур, что чрезвычайно важно для устойчивости общества. Потому что только в этом случае люди будут видеть, что и как делает власть", — сказал он на конференции Artificial Intelligence Journey.

Президент также призвал нацелить возможности ИИ на решение вопросов конкретного человека, а в конечном итоге изменить весь облик системы государственного управления.

"Комфортные и безопасные города, доступная и качественная медицина, образование, современная логистика и надежная транспортная система, освоение космоса, мирового океана, наконец обороноспособность страны — развитие всех этих сфер во многом зависит от наших успехов в области искусственного интеллекта сейчас, в ближайшем будущем", — добавил он.

Международный форум AI Journey проходит 8-9 ноября в Москве. Его участники обсудят, в том числе, реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, утвержденную президентом России.