МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган позитивно оценили реализацию совместных проектов в энергетике и в военно-технической сфере и отметили, что до конца 2019 года будет введён в эксплуатацию "Турецкий поток", сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений. Дана позитивная оценка поступательному развитию многопланового двустороннего сотрудничества, в частности, ходу реализации стратегических проектов в энергетике и в военно-технической сфере. С удовлетворением отмечено, что в конце декабря будет введён в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток", — говорится в сообщении.

Добавляется, что главы государств согласовали график предстоящих контактов на высшем уровне.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран южной и юго-восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.