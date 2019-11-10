МИНСК, 10 ноя /ПРАЙМ/. Разработка дорожной карты реформ в белорусской экономике, которая ведется совместно с экспертами Всемирного банка, может быть завершена до конца текущего года, сообщил министр экономики республики Дмитрий Крутой.

"Мы ожидаем, что эта карта появится до конца года", — сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Он отметил, что во время недавних встреч с представителями Всемирного банка в Вашингтоне состоялся обмен мнениями по имеющимся разногласиям по проекту данного документа. "В принципе, они больше касаются скорости преобразований, которых от нас ждут: горизонт в 2-3 года или горизонт в 4-5 лет. Наверное, это самый главный камень преткновения на сегодняшний день, потому что ни по форме, ни по структуре, ни по наполнению мероприятиями этой карты больших, каких-то глубинных разногласий мы не увидели", — сказал Крутой.

Он добавил, что в Белоруссии заканчивается разработка проектов национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года и программы социально-экономического развития и нужно было бы совместить разработку этих прогнозных документов и дорожной карты реформ.

В конце сентября региональный директор ВБ по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен сообщила, что по дорожной карте еще остаются спорные вопросы, требующие дополнительных обсуждений. Документ будет охватывать пять основных направлений — госрасходы, энергетическая отрасль, госпредприятия, финансовый сектор, система социальной защиты и обеспечения.

В конце октября первый вице-премьер Белоруссии Александр Турчин заявил о высокой готовности дорожной карты реформ, разрабатываемой со Всемирным банком. Ранее министр финансов Белоруссии Максим Ермолович не исключал возможности привлечения средств МВФ для реализации мероприятий этой дорожной карты. В то же время постоянный представитель ВБ в Белоруссии Александр Кремер заявил, что выделение Всемирным банком финансирования для реформ в Белоруссии связано с наличием у республики совместной программы с Международным валютным фондом. Он подчеркнул, что если с МВФ будет принята программа, то можно будет использовать ту дорожную карту реформ, над которой работают правительство Белоруссии и Всемирный банк.