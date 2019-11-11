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КОММЕРСАНТ

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— Предпродажная заготовка — ЦБ планирует упростить себе реализацию санированных активов — Банк России собирается расширить варианты продажи санируемых им финансовых институтов — банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний.

— Заслуженные деятели искусственного — Как Владимир Путин оцифровал Германа Грефа – Девятого ноября президент России Владимир Путин приехал в "Экспоцентр" на форум, посвященный развитию искусственного интеллекта в России, поучаствовал в его работе.

— Приступ протекционизма — Минэкономики и ЕЭК поспорили о свободе торговли с Сингапуром — Минэкономики РФ сочло убыточным недавно заключенное странами ЕАЭС соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром.

— Цены обновили модельный ряд — Автомобили дорожают при падении спроса — Несмотря на снижение продаж автомобилей в РФ, цены на них продолжают расти, в некоторых случаях — на 10% от уровня прошлого года.

— Льготы обошли бизнес стороной — Субъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур — Очередной опрос представителей малого бизнеса для расчетов индекса RSBI подтвердил необходимость реформы господдержки сектора — о существовании таких программ знают менее половины опрошенных.

— Здоровье выше роста — В странах ОЭСР прирост расходов на медицину обгонит прибавку ВВП — До 2030 года в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) темпы увеличения расходов на здравоохранение превысят темпы роста экономики.

— Экспорт августа оценили надвое — Мониторинг внешней торговли — По данным регулярного доклада Центра развития Высшей школы экономики о помесячной динамике внешней торговли товарами с сезонной корректировкой, в августе продолжился вернувшийся в РФ в июле 2019 года (после спада в течение ноября 2018 — июня 2019 года) рост экспорта.

— Смартфон прозвенел в деле о мошенничестве — Юриста обвинили в попытке подкупа надзирателя — Как стало известно "Ъ", следственный отдел по Балашихе подмосковного Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении называющего себя юристом Кантемира Карамзина (Артур Кокоев).

— Пакетик с кокаином навел на новые подозрения — Вора в законе судят за наркотики, но могут обвинить в других преступлениях — Как стало известно "Ъ", в Кунцевском райсуде Москвы начался процесс по уголовному делу вора в законе Кахабери Парпалии (Каха Гальский), обвиняемого в хранении кокаина. Несмотря на высокий статус в криминальной среде, обвиняемый ранее судим не был, а сейчас настаивает на том, что стал жертвой провокации спецслужб.

— Налоговика сняли с налета — Из СИЗО освобожден фигурант громкого уголовного дела — Как стало известно "Ъ", Московский гарнизонный военный суд отказался продлить срок содержания под стражей сотрудника ФНС Дмитрия Чиквина, который является фигурантом громкого уголовного дела о хищении 136 млн руб.

— Выборы не заходят в код — Сторонников электронного голосования оказалось почти столько же, сколько противников — Половина россиян поддерживают введение электронного голосования на выборах, но 46% выступают против такого формата.

— Чиновников ограничили в лайках — Власти ХМАО определили правила поведения госслужащих в соцсетях — Правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило поправки к кодексу этики для госслужащих, касающиеся их поведения в социальных сетях.

— Коммерческая реабилитация наркозависимых ищет контролера — Ведомства не могут договориться, кому курировать этот процесс — МВД, Минздрав и Минтруд не могут договориться о том, кто будет контролировать немедицинскую реабилитацию наркозависимых в негосударственных учреждениях.

— Вице-губернаторам рассказали об опасностях популизма — Региональным руководителям напомнили об ответственности за рейтинги Владимира Путина — В минувшие выходные в Подмосковье прошел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике.

— Владимир Зеленский готовит новости для СМИ — Президент Украины требует введения единых стандартов для прессы — Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства подготовить и до 31 декабря передать на рассмотрение парламента законопроект, устанавливающий стандарты работы массмедиа.

— С Сербии сняли угрозу санкций — Белград продолжит военное сотрудничество и с Россией, и с НАТО — США пока не станут вводить санкции в отношении Сербии за ее военно-техническое сотрудничество с Россией.

— "Решения нынешней администрации США рациональными и предсказуемыми не назовешь" — Бывший помощник госсекретаря Томас Кантримен о российско-американских противоречиях в сфере стратегических вооружений — В Москве в субботу завершилась Конференция по нераспространению, организованная российским Центром энергетики и безопасности.

— ГТЛК поможет партнеру купить Brunswick — Госкомпания выдаст Freight Village заем под сделку — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Freight Village готовятся к совместной покупке оперлизинговой Brunswick Rail.

— "Ростелеком" выпустят из-под контроля — Государство снизит голосующую долю в операторе через несколько лет — Государство согласовало окончательную схему консолидации "Ростелекомом" сотового оператора Tele2.

— "МегаФон" подключил китайский канал — Оператор начал продажи на площадке AliExpress — "МегаФон" первым из российских операторов связи начал продажи на входящем в AliExpress маркетплейсе Tmall.

— Кредитная история из одного окна — Банкам упростят работу с БКИ — Поправки к закону "О кредитных историях" могут претерпеть существенные изменения.

— "Мир" исчерпал административный ресурс — За счет законодательных привилегий национальная система получила около 20% рынка — Почти четыре года прошло с тех пор, как появилась первая карта национальной платежной системы "Мир".

— В Европу возвращаются инвесторы — Российским фондам досталось $50 млн — Международные инвесторы вновь готовы рисковать на европейском рынке акций.

— Производные от волатильности — Срочные инструменты принесли убытки БКС — Группа БКС получила убыток от операций с деривативами по акциям своего подразделения BCS Global Markets.

— Вагоностроителей сажают в одну тележку — УВЗ и ОВК думают о едином стандарте для инновационных вагонов — В преддверии падения спроса на вагоны Уралвагонзавод и Объединенная вагонная компания планируют выработать "золотой стандарт" инновационных тележек, взяв лучшее от своих моделей, и перейти на их выпуск.

— "Газпром" поделится рассолом — На Ковыктинском месторождении смогут добывать литий — "Газпром" и "ИСТ Эксплорейшн" готовят проект добычи лития на крупном Ковыктинском месторождении газа.

— Иран копит нефть на будущее — Тегеран объявил об открытии крупнейшего в стране месторождения — На фоне все большего давления санкций США на экономику Ирана власти страны объявили об открытии месторождения с геологическими запасами в 53 млрд баррелей нефти — потенциально крупнейшего в Иране и одного из самых больших в мире.

— Интернет загрузили культурой — Продажи электроники и онлайн-доступа поддержали смежные рынки — Восстановление рынка культурных индустрий в России после кризиса 2014 года замедляется: по итогам 2019 года их рост составит 9,4% против 13% годом ранее, следует из данных InterMedia.

— Овощи потеснились в рационе — Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу — Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.

— Российские таблетки отправятся в Европу — Biocad выходит за рубеж — Ограниченный объем российского фармрынка вынуждает производителей лекарств выходить в другие страны.

— У "Селигер Сити" меняется ландшафт — Абсолют-банк продает свой участок проекта — MR Group, одному из крупных девелоперов Москвы, придется скорректировать свои планы по строительству жилого комплекса "Селигер Сити" на севере Москвы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Минфин хочет избавить бизнес от уголовных рисков за валютные нарушения — Они превратятся в способ совершения других преступлений — Минфин подготовил проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющих две статьи с наказаниями за валютные нарушения – невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).

— Госдума хочет изменить законопроект о Промсвязьбанке как опорном банке ОПК — Монополизация в этой сфере может иметь отрицательные последствия, согласны в "Ростехе" и Минобороны — Неожиданную критику вызвали в Госдуме, казалось бы, проходные правительственные поправки к закону о гособоронзаказе, закрепляющие за Промсвязьбанком (ПСБ) статус опорного банка оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

— Президент Боливии объявил о проведении повторных выборов — Объявление о переизбрании Эво Моралеса на четвертый срок привело к массовым протестам — Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил о проведении повторных президентских выборов.

— К нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые — Финансовое состояние неустойчиво, могут начаться банкротства — Сектор обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) остается в зоне системного риска, в неустойчивом состоянии 30 из примерно 220 операторов.

— Ослабление рубля помогло "Роснефти" наполнить бюджет — Одно из крупнейших месторождений компании не принесло бы без этого в бюджет дополнительные 68 млрд рублей — "Мы довольны", – комментировал в начале октября 2019 года директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов договоренности между "Роснефтью" и министерством – наполнять бюджет в обмен на льготы на НДПИ.

— На бывшие здания Минэкономразвития на "Маяковке" претендуют четыре компании — Самые высокие шансы на победу на аукционе у мэрии Москвы — На участие в торгах, с которых будут проданы пять зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, подано шесть заявок, сказано в протоколе на сайте "Сбербанк АСТ".

— "Дикси" начала развивать сеть магазинов "Первым делом" по франшизе — Ее можно будет купить за 5000 рублей — Крупный российский ритейлер "Дикси" организует по франшизе новую розничную сеть, магазины называются "Первым делом", сообщил в Facebook гендиректор компании Игорь Плетнев.

— Saudi Aramco представила проспект эмиссии к IPO — Компания предупредила о связанных с Россией рисках — Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco опубликовала проспект эмиссии.

— "Почта России" сократила нормативы по доставке посылок — Это связано с развитием электронной торговли, утверждают в компании — "Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях, сообщил "Ведомостям" ее представитель.

— Беспилотники получат субсидии из бюджета — Государство компенсирует расходы на их сертификацию — Минпромторг предлагает компенсировать из федерального бюджета полностью расходы на испытания беспилотных автомобилей, которые несут лаборатории, начиная с 1 января 2019 года.

— Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей — В ноябре банк все равно дважды снизил ставки по вкладам — Средства розничных клиентов в Сбербанке за октябрь сократились на 0,6% до 13,07 трлн рублей, говорится в отчетности банка по российским стандартам.

— Чем хорош и чем плох Airbnb — Брайан Чески превратил сервис для аренды жилья, начавшийся с трех надувных матрасов, в бизнес стоимостью до $42 миллиардов — После неудачных IPO Lyft и Uber, после падения стоимости WeWork инвесторы решили, что им нужны стартапы, которые крепко стоят на ногах.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Цифровой космос — Владимир Путин предложил создать правила взаимодействия с искусственным интеллектом — Россия способна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

— В поле — Вячеслав Володин: на месте приземления Гагарина создадут тематический парк — В минувшую пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем избирательном округе проконтролировал ход строительства социальных объектов: дворца водных видов спорта, поликлиники в новом микрорайоне, а также благоустройство пешеходного "Саратовского Арбата" — проспекта Кирова и набережной Волги.

— Дадут отсрочку — Сенаторы нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25 процентов с нового года — Участники парламентских слушаний в Совете Федерации, посвященных индивидуализации тарифов ОСАГО, договорились вынести в отдельный законопроект предложение Минфина об увеличении с 1 января 2020 года лимита страховых выплат за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей.

— Участок возьмут на учет — Жильцам сносимых домов гарантируют адекватную компенсацию — В Госдуму внесен законопроект, который гарантирует собственникам квартир равноценное возмещение при сносе дома.

— Посредник в теле — В интернете появится единый поставщик ТВ — На бурно растущем рынке видеоконтента появятся четкие правила трансляции телепрограмм и фильмов.

— Плюс-минус десять — Более трети опрошенных автомобилистов категорически против снижения нештрафуемого порога скорости — Только 16 процентов опрошенных россиян поддержали инициативу федеральных властей о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 до 10 километров в час.

— Своя таблетка ближе — Кабмин введет принудительное лицензирование и производство иностранных лекарств — В ближайший четверг правительство России рассмотрит на заседании поправки в Гражданский кодекс, дающие возможность отечественным компаниям самостоятельно производить иностранные жизненно важные лекарства в тех случаях, когда зарубежный производитель отказывается поставлять их в страну.

— Читать обязательно — "Российская газета" — победитель Всероссийского конкурса "ПРО Образование 2019" — "Российская газета" стала победителем Всероссийского конкурса образовательной журналистики "ПРО Образование 2019" в главной номинации — "СМИ, публикующие материалы ПРО образование, которые стоит читать, слушать или смотреть".

— В порядке жилой очереди — Крупные банки начали активно снижать ставки по ипотеке — Практически все крупные банки за последние две недели снизили ставки по ипотеке либо снизят их в самое ближайшее время, следует из их сообщений и комментариев "Российской газете".

— Новости на частоту — Минкомсвязь рассказала об особенностях включения региональных "врезок" в эфир ОТР — Россия успешно перешла на цифровое вещание 20 федеральных телеканалов, а уже в конце ноября в цифровом эфире появятся и программы региональных телекомпаний.

— Сборный вопрос — Минпромторг предложил отказаться от привязки субсидий к локализации автоконцернов — Минпромторг предложил отказаться от дифференциации субсидий, которыми правительство компенсирует производителям уплату утилизационного сбора.

— Миллион без налога — Новая программа привлечет на село четыре тысячи учителей — Федеральную программу "Земский учитель" презентовала глава Минпросвещения России Ольга Васильева на Всероссийском съезде сельских учителей, который проходил в Белгородской области.

— Роботов поддержат материально — Государство оплатит испытания беспилотных автомобилей — Российские испытатели беспилотников могут получить поддержку от государства. Проект постановления правительства по этому поводу разработал Минпромторг.

— Без резких движений — Аккуратные водители могут получать бонусы — Создание системы поощрений для аккуратных водителей, которая может в тестовом режиме заработать уже в следующем году, будет обсуждаться в рамках правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

— В богатстве и в бедности — Орешкин назвал барьер для роста экономики — В России сохраняется высокий уровень неравенства. Он сдерживает экономическое развитие страны.

— Решение для жизни — Чем пополнятся списки важнейших лекарств — Официальные перечни лекарств на 2021 год будут дополнены девятью препаратами для лечения гемофилии, легочной гипертензии, рака щитовидной железы, сахарного диабета, психических заболеваний, боли.

— На чей счет — До конца года может быть принят закон о регистрации физлиц в качестве СМИ — иностранных агентов — С нового года в России может появиться юридическая возможность вносить физических лиц в перечень иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

— Кадры как на подбор — Гражданам Таджикистана станет проще найти работу в России — Жители Таджикистана смогут приезжать работать в Россию по оргнабору — не в поисках работы, а на конкретное рабочее место с заранее известными условиями труда.

— Хотел всех сжечь заживо — Вынесен пожизненный приговор мужчине за тройное убийство и покушение на убийство троих детей — Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы 32-летнего жителя Подмосковья Виктора Бондаренко.

— Тот еще фрукт — Бананы могут подорожать из-за угрозы плантациям в Америке — Из-за распространения агрессивного штамма грибка Tropical Race 4 (TR4), который угрожает банановым плантациям в Латинской Америке, на мировом рынке возможен рост цен на бананы и даже их дефицит, предупредили в ФАО — продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

— Тюрьма не отдаляет — Осужденные смогут просить перевода в колонии ближе к дому — Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий направлять осужденного в регион, где живет кто-то из близких родственников.

— Стена превратилась в Берлинский клубок — Западные союзники рассорились на праздновании 30-летия сноса границы между ГДР и ФРГ — Празднование 30-летнего юбилея падения Берлинской стены в субботу, 9 ноября, не очень походило на ту картину освобожденной и единой Европы, о которой грезили в этот день в 1989 —м.

— Не мир, не война — Украинцев убеждают отказаться от Донбасса — Редкий случай: самой обсуждаемой темой украинских СМИ в минувшие выходные был не привычный политический шум с нотами скандала, а серьезная социология.

— Очередные внеочередные — В Испании прошли уже четвертые выборы в парламент за последние четыре года — Чем чаще испанцы ходят на выборы, тем туманнее становятся перспективы выхода из затяжного политического кризиса, в который погрузилась страна.

— Пойдет на второй круг?— В Румынии выбирают президента — В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы.

— Дон голосует за брекзит — Центр Великобритании затопило из-за обильных осадков — Предпоследний, "оранжевый", уровень опасности объявлен в центральной части Великобритании из-за масштабных наводнений.

— Смешарики в суде — Предпринимателей разоряют штрафами за продажу игрушек с персонажами из мультиков — Целую серию исков подали в разных регионах страны правообладатели героев популярных мультфильмов.

— Бумаги стопкой — Биржевые фонды завоевывают российских инвесторов — У российских инвесторов набирают популярность ETF (Exchange Traded Fund, торгуемые на бирже фонды) и биржевые паи.

— Стейк на вынос — Из-за чумы свиней в мире растет популярность говядины — Экспорт говядины из России может вырасти на 15-20% по итогам 2019 года, прогнозируют в Национальной мясной ассоциации.

— Торги достойных — Банкротство приравняют к госзаказу — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает передать право торговать имуществом банкротов электронным торговым площадкам (ЭТП), работающим по госзаказу.

— Газ утекает в тропики — СПГ меняет рынки сбыта в Азии — Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Японию в сентябре упал почти на треть к тому же периоду прошлого года.

— Изабель и чудовище — Страшное убийство в центре Петербурга — На набережной реки Мойки, это самое сердце Петербурга, сейчас неспокойно. Здесь стоят машины экстренных служб, работают водолазы. Ищут страшное — части тела убитой девушки. В преступлении подозревают Олега Соколова, доцента СПбГУ, известного историка, кавалера ордена Почетного легиона, одного из основателей движения реконструкторов России. Сам ученый уже написал явку с повинной.

— В режиме ЧС — Вологодская область готовится ко второй волне подтоплений — В 13 муниципальных районах Вологодской области по-прежнему действует режим ЧС.

— Три билета в минуту — За первые двое суток на поезда в Крым и обратно было куплено более 10 тысяч билетов — У железнодорожных касс ажиотаж. Очереди появились еще утром в пятницу, когда по всей России началась продажа билетов на поезда в Крым и обратно.

— Заложник времени – Десятого ноября исполнилось 90 лет патриарху отечественной журналистики, который сам журналистом никогда не был, а если уж писал, то книги — и одна называется очень точно и сильно: "Заложник времени" — Речь о Михаиле Федоровиче Ненашеве, главном редакторе легендарной "Советской России" конца 70-х — середины 80-х.

— Идти за лидером — Как России попасть в шестой технологический уклад — Государство должно наращивать инвестиции в науку, новые технологии и облегчить налоговое бремя для производительного сектора экономики, считает Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России и директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте.

— Книга года – Лучшие издания по экономике — Общественная премия "Экономическая книга года" учреждена Вольным экономическим обществом России и Международным союзом экономистов и проводится второй год с целью поиска лучших изданий по экономике и поощрения их авторов, таким образом продолжая традиции Императорского ВЭО, которое было создано в первую очередь для распространения полезных сведений.

— Имена названы – Сегодня станут известны лауреаты премии "Экономист года" — Имена лауреатов общероссийской высшей общественной экономической премии "Экономист года" объявят 11 ноября на Всероссийском экономическом собрании.

— На Тверской, с видом на Кремль — Одиннадцатого ноября экономисты отмечают свой профессиональный праздник — Сегодня почти тысяча представителей экономического сообщества соберутся в "Ритц-Карлтон" на Тверской, чтобы отпраздновать свой профессиональный праздник День экономиста, который отмечается в дату основания Вольного экономического общества России — 11 ноября.

— История с географией — В 2019 году площадки экономического диктанта работали во всех 85 субъектах РФ и 4 зарубежных странах — Общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант" на тему "Сильная экономика — процветающая Россия!" состоялась в единый день 9 октября 2019 года на 1516 площадках в 85 регионах страны и на 11 зарубежных площадках в 4 иностранных государствах.

— Перспективы роста есть — России вполне по силам переломить тенденцию стагнации и выйти к 2024 году на устойчивый экономический рост темпом около 4 процентов — Нынешнюю ситуацию в российской экономике следует квалифицировать как затяжную стагнацию: рост ВВП в среднем за 2013-2018 года — всего на 0,4%, промышленности — на 0,6%; сокращение инвестиций, розничного товарооборота, экспорта и импорта.

— Низкий старт — В прогнозе социально-экономического развития страны до 2024 года прорыва, "бурного старта" не просматривается – В конце сентября минэкономразвития представило прогноз социально-экономического развития страны на период до 2024 года, на который и был сориентирован майский указ президента.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Тихий ДОН — РФ не откажется от Договора по открытому небу в случае выхода США — При этом в Москве не уверены, что Вашингтон всерьез намерен покинуть соглашение.

— Вперёд в будущее — Путин призвал развивать искусственный интеллект — Россия должна стать глобальным игроком на мировой арене в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

— Армянская драма — Почему власти в стране блокируют работу судей и СМИ — Пока экс-лидер остается под стражей, давление испытывают сотни его сторонников.

— Разведение на "четвёрку" — В Донбассе приблизили "нормандский формат" — На отвод войск в Петровском Киеву и ДНР потребовалось больше месяца.

— Ключи от домена — У всех российских банков обнаружены пробелы в защите — Большинство кредитных организаций не соответствуют требованиям к настройке безопасности веб-ресурсов.

— Предельная загрузка — Банки продолжают наращивать объёмы кредитования — Несмотря на введение ПДН, у финансовых организаций достаточно капитала для сохранения темпов выдачи займов.

— Всё в дым — В РФ предложили создать новое ведомство — Ростабак — Единый регулятор будет эффективнее контролировать отрасль, считают в "Трезвой России"

— Опасная связь — Что заставило профессора СПбГУ расправиться с аспиранткой — Профессора Олега Соколова отправят на психиатрическую экспертизу.

— Перед пенсией научишься — Как распределят субсидии на учёбу граждан 50+ — На образование работников старшего поколения в регионы направят более 10 млрд рублей.

— Тариф высокого полёта — Сотовая связь подорожает в 2020 году — Рост составит минимум 10%, прогнозируют аналитики.

— Главное — калибр — В чём состояла тактика Михаила Калашникова — Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Иноаккаунты пополнят ряды иноагентов — Члены Совета Федерации предложили ужесточить условия распространения информации в сети — Сенаторы предложили распространить статус иноагента не только на СМИ, но и на распространяющих информацию физлиц, в первую очередь блогеров. В Кремле назвали опасения по поводу новых поправок в закон "эвентуальными ужастиками".

— У полковника все отпишут — Суд изъял имущество обвиняемого в коррупции офицера ФСБ Кирилла черкалина и его семьи — Суд обратил в доход государства имущество полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его родни на сумму 6,3 млрд рублей. Большую часть суммы Черкалин получил из незаконных источников, согласился его представитель.

— Россияне тяжело расстаются с наличными — Левада-центр исследовал распространенность платежных инструментов среди населения — Россияне пока не готовы отказаться от наличных денег: лишь 2% полностью перешли на оплату картами, показал опрос Левада-центра.

— Субсидии за третьего одобрены на две трети — "Дом.РФ" подвел первые итоги новой программы финансовой поддержки — Многодетные семьи с конца сентября подали 13 тысяч заявок на списание 450 тысяч долга по ипотеке в связи с рождением еще одного ребенка.

— Крупные предприниматели настроились на инвестиции — IHS Markit исследовала ожидания отечественного частного бизнеса — В России стало больше компаний, прогнозирующих рост инвестиций в течение ближайшего года, показало исследование IHS Markit.

— "Дикси" ждет партнеров у дома — Зачем федеральной продовольственной сети франчайзинговый проект — "Дикси" запускает новый формат продовольственной сети "Первым делом".

— Мастера идут на объект приложением — Группа ПИК запускает новую посредническую платформу в сфере строительства — Девелоперская группа ПИК Сергея Гордеева запустила для своих проектов платформу для строителей с " виртуальным прорабом" и возможностью привлекать отдельных специалистов по запросу.

— Почтовый перевод на 40 миллиардов — "Почта России " запросила на инфраструктурное развитие средства Фонда национального благосостояния — Спустя пять лет после отказа от бюджетных субсидий "Почта России" попросила выделить ей почти 40 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

— Сбербанк расширил интеллект до кристофарианского — Три вопроса о самой мощной в России ЭВМ — Сбербанк разработал супер компьюте р, который рассчитывает использовать как для улучшения собственных сервисов, так и для сдачи в аренду.