МИНСК, 12 ноя /ПРАЙМ/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ВТО де-факто уже не существует, но Минск продолжит присоединение к организации: "вдруг пригодится".

Выступая на австрийско-белорусском бизнес-форуме во вторник в Вене, Лукашенко напомнил, что Белоруссия работает над вступлением в ВТО. "Хотя не очень торопимся. Потому что, честно говоря, после всех заявлений господина Трампа, я не знаю, что будет с ВТО. Де-факто, она уже не существует. И это признают многие крупные государства. Но работаем (над вступлением — ред.), а вдруг пригодится", — приводит слова белорусского лидера агентство Белта.

Он подчеркнул, что Белоруссия фактически работает на принципах и в условиях ВТО, так как партнеры по Евразийскому экономическому союзу уже в нее вступили. "Если нужны особые какие-то режимы в наших отношениях, мы это сделаем быстро. Если поймем, что это выгодно вам и нам", — заверил глава государства австрийских бизнесменов.

Президент заявил, что есть все основания говорить о качественно новом контексте и содержании взаимодействия между Белоруссией и Евросоюзом. Он напомнил, что завершена подготовка к подписанию соглашения об упрощении визовых формальностей, в Белоруссии работают авторитетные финансовые институты: Европейский инвестиционный банк и ЕБРР.

Белоруссия подала заявку о присоединении к ВТО в 1993 году, в последние годы работа по вступлению в организацию активизировалась. В конце октября 2018 года премьер республики Сергей Румас говорил, что правительство поставило задачу к концу 2019 года завершить переговоры, а в 2020 году — вступить в организацию.