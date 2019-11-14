КИЕВ, 14 ноя /ПРАЙМ/. Парламент Украины в четверг рассмотрит во втором чтении проект госбюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП и инфляцией на уровне в 5,5%. Планируется, что треть бюджета пойдет на погашение госдолга.

На минувшей неделе кабмин утвердил проект главного финансового документа страны со скорректированными показателями: прогнозом роста ВВП на 3,7% вместо ранее утвержденного 3,3%.

Премьер Алексей Гончарук заявил, что этот проект госбюджета будет последним документом, который утверждается на год. В последующем кабмин будет составлять главный финансовый документ страны на три года.

Ряд оппозиционных фракций Верховной рады раскритиковали документ. По мнению депутатов, он предусматривает лишь незначительное повышение социальных стандартов на фоне обещания властей "покончить с эпохой бедности".

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Рада в середине октября утвердила в первом чтении проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста экономики на 3,3%, инфляцией 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Позже правительство Украины утвердило новый макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, инфляцией 5,5%, дефицит остался на прежнем уровне.

В документе ко второму чтению также заложен среднегодовой курс национальной валюты страны на уровне 27 гривен за 1 доллар — вместо 28,2 гривны, утвержденного ранее.

Курс Нацбанка Украины по состоянию на 13 ноября составляет 24,31 гривны за доллар.

Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен (22,6 доллара) и будет составлять по состоянию на 1 января 2020 года 4723 гривны (194,3 доллара).

Прожиточный минимум на Украине в 2020 году вырастет на 7,4% — до 2189 гривен (около 90 долларов).

Украина намерена в 2020 году заимствовать 14,6 миллиарда долларов, из них 4,8 миллиарда долларов на внешнем рынке. Также правительство Украины заложило в проект госбюджета на 2020 на оборону 5,45% ВВП (246 миллиардов гривен, или 10,1 миллиарда долларов) по сравнению с 7,4 миллиарда долларов в этом году.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова выразила уверенность в том, что бюджет на 2020 год будет пересмотрен в более позитивную сторону.

"Мы уверены, что бюджет в следующем году будет перевыполнен, и мы сможем на протяжении года не раз вернуться к пересмотру в позитивную сторону. Но сегодняшний день это консервативный, и даже в своей консервативности это очень хороший бюджет, в который заложены улучшения во всех сферах, которые важны для людей", — сказала Маркарова.

ТРЕТЬ БЮДЖЕТА ПОЙДЕТ НА ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявил, что расходы общего бюджета страны в 2020 году составят 1,195 триллиона гривен (48,2 миллиарда долларов). Основная статья расходов — это обслуживание госдолга.

Кабинет министров Украины утвердил проект бюджета на 2020 год ко второму чтению со сниженными расходами на обслуживание госдолга на 4 миллиарда гривен (161,3 миллиона долларов) и без повышения налогов. Минфин ранее заявлял, что госдолг Украины в июле вырос на 2,04 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем — до 82,4 миллиарда.

В проекте бюджета, принятом Радой в первом чтении, платежи по обслуживанию госдолга на 2020 год прогнозировались в объеме более 145,2 миллиарда гривен (5,8 миллиарда долларов). Украинский премьер говорил, что треть бюджета страны в 2020 году пойдет на погашение госдолга.

ОППОЗИЦИЯ КРИТИКУЕТ ДОКУМЕНТ

Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" в Раде Юрий Бойко заявил, что депутаты партии не поддержат проект бюджета на 2020 год.

"Мы категорически против этого бюджета, потому что он один в один повторяет бюджеты предыдущих лет. Внешние заимствования добросовестно выплачиваются, никто не проводит их реструктуризацию", — сказал Бойко.

По его мнению, это антисоциальный бюджет, он консервирует "эпоху бедности" и не решает проблем украинцев. "Мы не можем согласиться с бюджетом бедности, который не дает людям надежды на улучшение жизни", – сказал сопредседатель фракции оппозиционеров.

Проект главного финансового документа страны также раскритиковали в партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".

"Эпоха (президента Владимира) Зеленского — это борьба между холодильником и телевизором, в которой пока что побеждает второй. Глядя на сегодняшний бюджет, который предложил нам новый кабмин, я не очень понимаю, а где же те 40% роста (обещание премьера за пять лет добиться роста экономики на 40% — ред.)? Где повышение зарплат и пенсий? Где забота о народе? На учителей денег не нашлось, но нашлись, например, для повышения расходов на офис президента. Так и живем, строим водные замки, показываем шоу и думаем, что народ будет верить вечно", — заявил депутат от фракции Алексей Гончаренко.

Схожее мнение выразила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Это не бюджет развития, не бюджет детенизации, не бюджет окончания эпохи бедности. Это бюджет такой же, как в предыдущие пять лет. Те же стандарты бедности, те же недопустимые тарифы", — сказала она.