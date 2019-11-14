Методы недобросовестной конкуренции, санкции и протекционизм процветают в мире - Путин
БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин заявил, что в мире процветают методы недобросовестной конкуренции, санкции и протекционизм.
"Несомненно сказалось на мировой экономике то, что в мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм", — сказал Путин в ходе закрытия делового форума БРИКС.
По его словам, в таких условиях странам БРИКС приходится предпринимать серьезные усилия, чтобы обеспечить развитие своих экономик, не допустить ухудшения социальной обстановки и снижения уровня жизни, благосостояния граждан своих стран.
https://1prime.ru/News/20191114/830544865.html