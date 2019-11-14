БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Россия заинтересована в притоке иностранных технологий и инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что правительство найдет гибкий инструмент регулирования IT-рынка.

"Я прекрасно отдаю себе отчет в том, с коллегами в правительстве неоднократно говорили на этот счет, что, конечно, нам нужно найти баланс между интересами безопасности и интересами развития рынка. IT-рынок устроен таким образом, что мы заинтересованы в притоке и сохранении иностранных инвестиций, иностранных технологий", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Он отметил, что власти РФ заинтересованы в создании наилучших условий для развития этого сектора экономики.

"Решения окончательного еще не принято на правительственном уровне. Проект закона есть, но я знаю, что дискуссии еще продолжаются", — добавил президент.

Он выразил надежду, что "правительству удастся найти гибкий инструмент регулирования этого рынка без ущерба нашим иностранным партнерам, но при возможности со стороны государства обеспечить свою безопасность".

По его словам, Россия не будет доводить до ситуации, когда иностранные партнеры будут поставлены в невыгодные и неконкурентные условия.