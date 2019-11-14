РИГА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Сейм Латвии после многочасовых дебатов принял государственный бюджет на 2020 год, передает в четверг корреспондент РИА Новости.

Голосование по бюджету проходило без участия оппозиционных партий, которые покинули заседание Сейма в знак протеста. Ни одно из предложений оппозиции к бюджету не было одобрено.

Доходы консолидированного бюджета 2020 года прогнозируются в размере 9,89 миллиарда евро, расходы — 10 миллиардов евро. По сравнению с бюджетом 2019 года, доходы вырастут на 717,1 миллиона евро, расходы — на 610,1 миллиона евро.

Прогноз внутреннего валового продукта (ВВП) в фактических ценах составляет на 2020 год 33,154 миллиарда евро. Допустимый дефицит общего бюджета правительства составит 0,3% от ВВП, максимальный размер госдолга в конце года — 11,75 миллиарда евро.

Латвия является одной из беднейших стран ЕС.