МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Главный инженер в Москве в 2020 году сможет получать до 400 тысяч рублей в месяц, наиболее востребованы услуги таких специалистов в сфере производства металлических изделий, металлообработки, товаров народного потребления, а также в сфере строительства и эксплуатации объектов, следует из данных исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Продолжится рост спроса на главных инженеров. Их услуги наиболее востребованы среди производства металлических изделий, металлообработки, товаров народного потребления, а также в сфере строительства и эксплуатации объектов…. Наиболее высокий уровень дохода у главных инженеров в тяжелом машиностроении. Специалисты со значительным уровнем в этой сфере смогут получать в 2020 году до 400 тысяч рублей", — говорится в исследовании.

Уточняется, что средний заработок главного инженера по Москве составляет сейчас 124-140 тысяч рублей.

Отмечается, что также будет расти в 2020 году спрос на инженеров-технологов и инженеров-конструкторов.

Сейчас, по данным исследования, московский инженер-технолог получает в среднем 60-70 тысяч рублей, зарплатный максимум — 120 тысяч, а конкурс составляет около 20 человек на место. Инженер-конструктор в Москве получает в среднем 65-75 тысяч рублей, максимум — 150 тысяч, конкурс — 16 соискателей на вакансию. Отмечается, что на высокий доход в 2020 году могут претендовать высококвалифицированные инженеры-конструкторы с наличием собственных конструкторских разработок, опытом разработки и внедрения новых изделий, опытом работы на крупных предприятиях.

"С развитием технологий и робототехники в 2020 году возможен рост вакансий инженера-робототехника. Рыночный зарплатный коридор такого специалиста 80-100 тысяч рублей. Зарплатный максимум — 220 тысяч рублей", — добавляется в исследовании.

Еще одна профессия, в которой ожидается рост вакансий в 2020 году — специалист по бережливому производству. Добавляется, что зарплатный коридор такого специалиста 80-140 тысяч рублей. Зарплатный максимум — 200 тысяч рублей.