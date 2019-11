(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

— Another БРИКС in the Wall — 14 ноября президент России Владимир Путин принял участие в саммите лидеров БРИКС в Бразилии. Впрочем, судя по прессконференции по итогам саммита, и в Бразилии его прежде всего волнует, будет ли что обсуждать в нормандском формате, если Украина изменит закон об особом статусе Донбасса, декларированный в минских соглашениях.

— Торгпредоносцы — Как стало известно "Ъ", в Минпромторге выбрали семь торговых представительств, на которых протестируют новую систему продвижения и защиты внешнеэкономических интересов России за рубежом. В пилотную группу вошли торгпредства в Китае, Вьетнаме, Сингапуре, Индии, Узбекистане, Германии и Турции. Реформа, в частности, коснется кадрового обеспечения представительств, постановки перед ними задач, механизмов их взаимодействия с российским бизнесом и другими ведомствами, оценки их деятельности.

— "Юлмарт" в одни руки Конфликт акционеров онлайн-ритей — Акционерный конфликт вокруг "Юлмарта" может завершиться переходом онлайн-ритейлера в руки кредитора, владельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Михаила Скигина. Согласно обсуждаемой схеме, для этого Дмитрий Костыгин и Август Мейер сначала приобретут долю третьего совладельца Михаила Васинкевича. После этого ритейлеру также понадобятся внешние инвестиции на сумму 9 млрд руб., чтобы выйти на прибыльность по итогам 2022 года.

— Гостиницы позаботились о невъезжающих — Опираясь на опыт авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, отельеры добиваются внедрения практики невозвратных тарифов при бронировании гостиниц. Такая мера позволит им снизить стоимость некоторых номеров на 20–30% и лучше планировать загрузку, хотя неприехавшие гости и сейчас редко обращаются за компенсацией. Однако юристы опасаются, что в случае принятия предложения снизится качество гостиничных услуг.

— Профилактике подобрали пациентов — С начала 2019 года диспансеризацию прошли более 41 млн россиян. По оценке Минздрава, осмотры позволили выявить около 2 млн новых случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. С 2020 года врачи и фельдшеры смогут получить дополнительную оплату (по 500 руб.) за раннее выявление онкологии. По планам Белого дома, к 2024 году профилактикой должны быть охвачены более 70% всего населения страны.

— Германия отказала себе в рецессии — Немецкая экономика по итогам третьего квартала избежала попадания в рецессию, однако ее рост оказался крайне слабым, составив всего 0,1% ВВП квартал к кварталу и 0,5% в годовом выражении. Резкий спад в промышленности был частично компенсирован увеличением потребления, а также ростом в строительстве, однако с учетом того, что торговые споры, ударившие по экспорту страны, еще далеки отразрешения, эксперты ожидают продолжения стагнации.

— Долги живых и мертвых — На фоне крайне низкого погашения долгов за счет имущества банкротов их кредиторы ищут новые механизмы по возврату средств, предъявляя претензии все более широкому кругу лиц. Теперь под прицелом оказались родственники контролирующих должника лиц (КДЛ — владельцы и руководители обанкротившихся компаний). Уже два подобных дела с требованиями привлечь к субсидиарной ответственности жен и детей руководителей банкротов переданы на рассмотрение Верховного суда (ВС).

— Ректоры идут на пожизненное — Ректоры двух самых престижных вузов страны — МГУ и СПбГУ — получили шанс пожизненно сохранить свою должность. Госдума рассмотрит поправку, позволяющую президенту России продлевать их полномочия неограниченное число раз. Эта инициатива не была отдельно внесена в Госдуму — депутаты добавили ее в законопроект на совершенно другую тему. Стоит отметить, что все авторы поправки — бывшие выпускники МГУ.

— "Желание получить подарок побольше понятно, но для этого нужно основание" — В Дорогомиловский райсуд Москвы поступило уголовное дело бывшего акционера ПАО "Росгосстрах" (РГС) Сергея Хачатурова, обвиняемого ФСБ в хищении пакета акций стоимостью 6 млрд руб. при передаче страховой компании финансовой группе "Открытие" в 2017 году. А недавно было возбуждено уголовное дело, касающееся еще нескольких сделок, проведенных бывшим руководством "Росгосстраха". Брат обвиняемого, бывший президент "Росгосстраха" Данил Хачатуров впервые прокомментировал эти расследования.

— СПЧ не находит слов для президента — "Впервые я не знаю, какие войдут вопросы для обсуждения на встрече с президентом РФ",— заявила "Ъ" зампред СПЧ Ирина Киркора по окончании вчерашнего заседания президиума совета. Предполагалось, что на мероприятии будут утверждены темы докладов для традиционной встречи с главой государства в декабре.

— Майор ФСБ разгласил гостайну суду — Как стало известно "Ъ", попытка майора пограничного управления ФСБ по Крыму Александра Ткаченко добиться через суд предоставления ему дополнительного отдыха за переработку обернулась дисциплинарным взысканием за разглашение секретной информации. В исковом заявлении вместе с условным наименованием своей воинской части чекист указал и ее реальный номер, что запрещено как федеральным законодательством, так и ведомственной инструкцией ФСБ.

— Россия заявила права на Бориса Мазо — Как стало известно "Ъ", Земельный суд Вены отказал Испании в выдаче бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта РФ Бориса Мазо, обвиняемого в хищениях при строительстве объектов Эрмитажа и отмывании этих средств. Впрочем, покинуть Австрию экс-чиновник не может, так как его экстрадиции теперь потребовала Россия.

— Президент мира потратился на войну — Верховная рада Украины одобрила бюджет государства на будущий год. Первый бюджет, принятый после произошедшей в этом году по итогам президентских и парламентских выборов смены власти, стал сенсационным. При новом президенте Владимире Зеленском, провозгласившем главной целью достижение мира в Донбассе, расходы на оборону будут максимальными за всю историю украинской независимости.

— Бидзину Иванишвили подвели под протест — Грузинские оппозиционеры вновь начали бессрочные протесты, угрожая "выкинуть из страны" лидера правящей партии Бидзину Иванишвили. Он так и не сумел выполнить ключевое обещание, которое дал на фоне предыдущей, летней волны митингов. Оппозиционеры рассчитывали, что парламентские выборы 2020 года пройдут по выгодной им пропорциональной системе, и господин Иванишвили лично гарантировал принятие поправок к конституции.

— Пересмотр подходов или красивая упаковка — Директор Центра экспертизы санкционной политики ИМИ МГИМО МИД РФ Екатерина Арапова — о реформировании торгпредств. Реформирование системы российских торговых представительств, их переход в ведение Минпромторга — это конъюнктурная реакция на смещение стратегических приоритетов, триггером которой можно считать майский указ президента 2018 года.

— А вы говорите: клятва Гиппократа — Вчера на заседании президиума Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рассмотрены темы докладов членов совета для представления президенту на традиционной декабрьской встрече. В повестку встречи предполагается включить и доклад Русфонда о проблемах интеграции Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национального РДКМ) в сеть трансплантационных клиник и ввода НКО-регистров в правительственную программу создания донорской 500-тысячной базы добровольцев.

— Тягачи не тянут повышение утильсбора — После автопроизводителей и дилеров против планируемого увеличения ставок утильсбора выступили и грузоперевозчики. Они обеспокоены, что индексация утильсбора на 60–70% в сегменте седельных тягачей повлечет за собой рост цен на них и затруднит обновление и так уже устаревших парков. Сейчас в стоимости грузовика доля утильсбора составляет около 10%.

— "Детский мир" ждут в Индии — На долю АФК "Системы" Владимира Евтушенкова в "Детском мире" появились неожиданные претенденты. Компанией заинтересовались Surya Group, которая развивает в РФ магазины Superdry, и крупный холдинг из Индии Reliance Industries с активами в энергетике, нефтехимии и ритейле. Частично профинансировать сделку, стоимость которой оценивается до 42 млрд руб., может Сбербанк.

— ВТБ сэкономит на связи — Все клиенты ВТБ — пользователи мобильного банка принудительно переводятся с СМС на пуш-уведомления. Изменение канала информирования позволит сэкономить 1 млрд руб. только за 2019 год, уверены в банке. Специалисты по информационной безопасности считают, что вопрос надежности сообщений, рассылаемых через интернет, пока недостаточно изучен.

— Россия поможет Fortum поглотить Uniper — Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила затянувшийся корпоративный конфликт, связанный с намерением финской Fortum приобрести контроль над немецким Uniper. Компании из-за упорного сопротивления со стороны российской "Юнипро" (подконтрольна Uniper), владеющей стратегическими активами, в течение нескольких лет не могли закрыть ее самостоятельно.

— Фонды отключают умные счетчики — По данным "Ъ", Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и арабский фонд Mubadala хотят выйти из совместного с госхолдингом "Россети" проекта внедрения интеллектуальных систем учета в трех регионах РФ. Партнеры проведут досрочный пут-опцион в начале 2020 года, а их доли обязаны будут приобрести "Россети". После чего госхолдинг, вероятно, будет самостоятельно реализовывать незавершенный партнерами проект внедрения интеллектуального учета в Ярославской области.

— Убытки в "Восточном" процессе — Исковое заявление банка "Восточный" к своему акционеру — фондам Baring Vostok о взыскании с них почти 9 млрд руб. подано в связи с итогами проверки банка со стороны ЦБ в 2016 году. Истец полагает, что из-за ответчиков была искажена отчетность кредитной организации, что привело к санкциям регулятора. Впрочем, юристы считают, что описанные в иске убытки выглядят как результат действий линейных менеджеров, а не акционера или совета директоров банка.

— "Биотэк" выписал лекарства — Некогда один из самых заметных игроков на фармацевтическом рынке, "Биотэк" экс-сенатора Бориса Шпигеля возвращает себе утраченные позиции. За первые девять месяцев 2019 года компания увеличила продажи сразу на 121%, почти до 30 млрд руб., и вошла в десятку крупнейших игроков за счет увеличения производства и ассортимента. Но специализация "Биотэка" на госзакупках рискованна из-за угрозы потери контрактов, тогда как оборот лекарств в аптеках больше, чем в больницах, отмечают эксперты.

— "ЭР-Телеком" обустроил iHome — Второй по числу абонентов в России провайдер широкополосного интернета "ЭР-Телеком" ("Дом.ru") приобрел телекоммуникационную компанию iHome. Это первое крупное приобретение "ЭР-Телекома" в Москве, оно позволит ему закрепиться на рынке межоператорских услуг, составив конкуренцию точке обмена трафиком "Ростелекома" MSK-IХ, считают эксперты. По экспертной оценке, стоимость актива могла составить 1,5 млрд руб.

— Банк в помощь — Объем переводов пенсионных накоплений между фондами в этом году резко упал. Одна из основных причин этого — граждане не слишком охотно несут свои заявления о смене фонда в отделения ПФР, через портал госуслуг (ЕПГУ) действовать им тоже сложно, а пенсионных брокеров больше нет. Единственными легальными посредниками на рынке остались банки—агенты НПФ. Переводить накопления через банки людям комфортнее — в банке расскажут о рисках и перспективах перевода накоплений, помогут заполнить заявление, а главное — разобраться с ЕПГУ.

— Цена вопроса — Все действия, которые в последнее время предпринимали регулятор и федеральные чиновники, чтобы обелить систему переходов граждан между фондами, стали следствием решений самих же властей. Президент Ассоциации НПФ Сергей Беляков о том, почему система досрочных переходов должна быть максимально ужесточена.

— Владелец "Рольфа" решил продать бизнес — "Предложения "продай [бизнес]" поступают каждый день <…> Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать", – говорил "Ведомостям" основатель "Рольфа" Сергей Петров после обысков в офисах компании. Теперь он решил перехватить инициативу.

— Налоговики хотят забирать подарки детям за долги родителей — Федеральная налоговая служба (ФНС) все тщательнее проверяет окружение должников перед бюджетом: она хочет привлекать к субсидиарной ответственности их детей – забирать подарки родителей. Рассмотреть такое дело предстоит Верховному суду.

— Конституционный суд разрешил верующим молиться дома — Верующие граждане могут предоставлять религиозным организациям свои дома для богослужений, решил Конституционный суд. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства предполагает в числе прочего размещение жилого дома, в котором могут беспрепятственно совершаться богослужения, религиозные обряды и церемонии, говорится в решении, оглашенном судом в четверг.

— Лукашенко хочет получать истребители из России бесплатно — Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул в четверг Россию в нежелании поставлять современное оружие. "Недавно Беларусь за свои деньги закупила у России самолеты Су-30СМ. Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении народа России. Так почему нам не помочь? – заявил Лукашенко в четверг (цитата по БелТА). – Мы умеем им [оружием] пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги".

— Бизнес предложил ЦБ контролировать публикацию нефинансовой отчетности — Отдать ЦБ контроль за публикацией данных об обучении сотрудников, загрязнении окружающей среды, коррупционных рисках и проч. компании предложили на совещании в правительстве, где в понедельник обсуждался законопроект Минэкономразвития о публичной нефинансовой отчетности, рассказали "Ведомостям" пять участников совещания. Чиновник в правительстве подтвердил, что такое совещание проходило.

— Западные экономики стабилизируются, восточные продолжают тормозить — На Западе появляются признаки стабилизации экономики: Федеральная резервная система США не видит необходимости в дальнейшем снижении процентных ставок, а Германии удалось избежать рецессии. Крупнейшие экономики Азии пока не могут похвастаться тем же: свежие данные указывают на замедление роста в Китае и Японии, отчасти в связи с торговыми конфликтами.

— Новым владельцем "Интуриста" стала турецкая Anex Tour — Владелец туроператора Anex Tour Нешет Кочкар приобрел российского туроператора "Интурист". Об этом он заявил турецкому изданию TurizmGuncel, не раскрыв подробностей. Благодаря сделке Anex Tour нарастит долю на российском рынке выездного туризма, отмечает издание. Оно называет Кочкара единственным покупателем российского туроператора.

— "Ростелеком" арендует 15 000 кв. м в офисе "Академик" на западе Москвы — "Ростелеком" ведет переговоры об аренде примерно 15 000 кв. м в бизнес-центре "Академик" на пр-те Вернадского, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к разным сторонам планирующейся сделки. По их словам, достигнута принципиальная договоренность об условиях аренды, но сам договор пока не подписан. Представитель "Ростелекома" от комментариев отказался. Запрос в компанию "Актион девелопмент", которая вела строительство "Академика", остался без ответа.

— "Гранд сервис экспресс" запустит новые маршруты в Крым — Оператор железнодорожных пассажирских перевозок на полуостров Крым "Гранд сервис экспресс" собирается в 2020 г. увеличить число маршрутов в этом направлении. К поездам Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь (первые отправятся в декабре) добавится южный маршрут, он свяжет с Крымом Кисловодск и Краснодар, и поезда из Екатеринбурга и Мурманска, а также несколько новых маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга в другие города полуострова. Об этом рассказал гендиректор компании "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.

— Строительство паромов для связи материка с Сахалином подорожало на 4 млрд рублей — Расходы Амурского судостроительного завода (входит в госхолдинг "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) на строительство двух грузопассажирских паромов превысят сумму контрактов, рассказали "Ведомостям" два федеральных чиновника и два человека, близких к Минтрансу.

— Правительство одобрило сделку финской Fortum и немецкой Uniper — Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в четверг, 14 ноября, одобрила покупку финской Fortum 20,5% германской Uniper – но выставила условие, что сделка может быть закрыта после принятия изменений в российский закон об иностранных инвестициях.

— На что идут управляющие компании, чтобы привлечь инвесторов — Портфелем из ОФЗ или российских голубых фишек частного инвестора сегодня не удивишь, и борющиеся за деньги клиентов управляющие компании придумывают для них все более оригинальные стратегии. За последний год на рынке появилось несколько свежих стратегий, в том числе для небольших вложений через паевые фонды.

— Разводной ключ — В Госдуму внесли законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов. При разводе оно будет рассматриваться как единый объект и делиться в рамках одного судебного разбирательства.

— Урок с дробью — Студент, устроивший стрельбу в колледже Благовещенска, пронес охотничье ружье ИЖ-81 мимо охраны. На входе в учебный корпус никогда не было рамки металлоискателя. Как сообщили в СК, сотрудник частной охранной организации, который был в колледже, задержан.

— Как не сойти с ума — Профессор, доктор медицинских наук Георгий Костюк в интервью "РГ" объяснил, почему психиатры никогда не останутся без работы. Также он заявил, что в России необходимо принять государственную программу сохранения психического здоровья.

— Штрафы без поправок — Законопроекты, которые вносят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, могут быть внесены в Госдуму только при наличии официальных отзывов правительства. Соответствующий документ публикует "Российская газета".

— Сносные условия — В ближайшие несколько лет предстоит расселить из непригодного для жизни жилья более полумиллиона граждан. Как "не обидеть" жильцов сносимых домов, призван решить законопроект кабмина, который Госдума приняла в первом чтении.

— Кто делает культурную погоду — В Северной столице начал работу VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум. В этом году он бьет все рекорды — на многочисленных площадках форума соберутся более 35 тысяч участников из 96 стран.

— Взяли под крыло — Объемы государственного субсидирования региональных авиаперевозок на Дальнем Востоке в следующем году увеличатся примерно на 100 миллионов рублей — до 1,7 миллиарда, сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в Госдуме на парламентских слушаниях.

— Работать на развитие — На саммите БРИКС в Бразилии Владимир Путин заявил о процветании мирового протекционизма, недобросовестной конкуренции и односторонних санкциях. В таких условиях странам "пятерки" нужно работать на развитие своих экономик, чтобы не допустить падения уровня жизни собственных граждан, уверен он. Президент РФ предложил участникам БРИКС новые совместные проекты и рассказал, как в России удалось избежать сползания в рецессию.

— Амнистия без сюрпризов — Окончательно пресечь использование деклараций об амнистии для возбуждения и расследования уголовных дел намерены депутаты. Запрещающие правоохранительным органам так делать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс разработали и внесли в Госдуму.

— Счет в пользу работника — Трудовые права граждан защитят от недобросовестных работодателей, которые сильно задерживают или вовсе не платят зарплату. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.

— Здоровье входит в график — К 2024 году правительство намерено охватить профессиональными осмотрами 70 процентов населения. В этом году диспансеризацию прошли более 24 миллионов граждан, выявлено свыше 2 миллионов заболеваний, заявил Дмитрий Медведев.

— В ожидании перемен — Около 60 процентов россиян выступают за решительные перемены в стране. К незначительным изменениям призывают около трети респондентов, 8 процентов не хотят перемен. Более половины опрошенных считают, что реформы возможны лишь с изменением политической системы, 34 процента — без изменения ее. Таковы результаты совместного исследования Московского центра Карнеги и "Левада-центра".

— Помощь с выездом — На экспорт в России работают всего 2 процента компаний, но потенциальных экспортеров с конкурентоспособными товарами гораздо больше. Государство поможет им с выходом за пределы российского рынка, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

— Будем на связи — "Ростелеком" обнулил стоимость звонков с таксофонов на мобильные номера всех российских сотовых операторов. Новация действует с ноября. Позвонить бесплатно можно с красных аппаратов с логотипом Россвязи, которых в стране насчитывается 148 тысяч.

— Чист перед рулем — Убийцы, насильники, террористы и прочие опасные преступники не будут возить людей. Минтранс подготовил законопроект, по которому осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления с неснятой или непогашенной судимостью запретят работать водителями такси, маршрутных автобусов, троллейбусов и трамваев.

— Молитесь на здоровье — Конституционный суд РФ разрешил проводить богослужения в жилых домах и даже регистрировать религиозные организации по частным адресам. Главное условие, которое поставили судьи, — функциональное назначение постройки или помещения изменяться не должно.

— Нападение на рыбу — Наша история началась несколько лет назад, когда известный в экономических и банковских кругах Дмитрий Пальшин решил серьезно заняться хозяйственной деятельностью. Необходимо отметить, что определенный опыт у него уже имелся — работа на посту заместителя директора Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге бала весьма успешной и эффективной.

— Мигрант сбивает цену — Трудовые мигранты стали претендовать на более высокие зарплаты, чем россияне. При этом в Москве разница почти не заметна, а в ряде городов-миллионников достигает 7%. Об этом "РГ" рассказали в сервисе по поиску работы Worki.

— Раскрыли карателей — Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о преступлениях в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом.

— Когда партнер — банкрот — КС РФ начал рассматривать дело, которое связано с уплатой и возвратом налогов в ходе процедуры банкротства. По мнению некоторых участников процесса, несовершенство законодательства привело к тому, что НДС превратился в налог с товарооборота.

— Полоса меняет цвет — Водители смогут безопаснее и быстрее проезжать пункты оплаты на скоростных трассах. Для этого при подъезде к пунктам оплаты раскрасят дорогу. Теперь полосу для проезда автомобилей с транспондерами обозначат зеленым цветом, остальные — желтым.

— Доставка больше, чем жизнь — С 15 ноября посылки, адресованные жителям крупных городов, будут проводить в пути не больше двух-трех дней. При этом на стоимости доставки сокращение сроков принципиально не скажется, пообещал генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.

— Воздушный патруль — Российская вертолетная база появилась в сирийском городе Камышлы на границе с Турцией. Теперь вертолеты будут прикрывать с воздуха наземные российско-турецкие патрули, а также самостоятельно проводить мониторинг приграничных участков.

— Метр ставят на место — Российский экологический оператор намерен разработать федеральный справочник нормативов накопления отходов. Сейчас к одной и той же категории муниципальных образований могут быть отнесены города с совершенно разным размером населения и уровнем деловой активности.

— Труба будет полна — Бундестаг принял законопроект, который должен обезопасить "Северный поток-2" от действия поправок к газовой директиве ЕС. Теперь члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве.

— Диалог — необязательно консенсус — В Москве представят российско-польское пособие по истории для учителей средних школ. Как удалось написать учебник без привычных клише: русские — варвары, а поляки — предатели, "РГ" рассказал научный руководитель ИВИ Александр Чубарьян.

— Смартфон в RAZR-езе — Вслед за складным смартфоном Samsung Galaxy Fold, который нынешней осенью официально поступил в продажу, на рынок пытается прорваться еще один необычный аппарат — тоже складной, с гибким экраном.

— Хватит жить за счет слабых — В Баку открылся второй саммит религиозных лидеров мира. В нем принимает участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюр Пашазаде.

— Полет по фальшивым документам — СК закрыл уголовное дело в отношении пилотов самолета Boeing, потерпевшего крушение в аэропорту Казани в 2013 году, в связи с их смертью. По данным следствия, причиной крушения стала ошибка командира и второго пилота.

— Ни земли, ни воли — Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о введении рынка земли. Эксперты оценивают это решение как "сырое", в котором есть немало опасностей, главная из которых — грядущий приход на Украину крупных покупателей земли из США, Евросоюза, Ближнего Востока и Китая.

— Провести день без указки — Французское министерство образования обещало в скором времени обнародовать пакет мер по "облегчению и упрощению" работы директоров начальных школ. В ведомстве уверены: у руководителей учебных заведений явно сдают нервы. Толчком к началу дискуссий о том, как государство может помочь директорам, послужил недавний трагический инцидент с главой начальной школы парижского пригорода Кристин Ренон. Она покончила жизнь самоубийством в сентябре.

— Сесть некуда — В Германии разгорается "тюремный кризис" из-за переполненности исправительных учреждений. При этом доля иностранцев среди заключенных составляет от 42 до 76 процентов. Большинство из них у себя на родине даже не закончили школу.

— Повинен во всем, кроме инопланетян — Газета The Washington Post, которую Белый дом относит к категории "фейкньюс", опубликовала манифест "ужасов". С его помощью сторонники демократов намерены наводить страх на избирателей. Главный злодей — Трамп, который может вызвать "безмерные людские страдания" в случае победы на предстоящих выборах.

— Тревожный сигнал — Арбитражные суды будут сообщать в полицию о признаках преступления. Документ об этом публикует "РГ". Подозрительные моменты могут быть обнаружены как в действиях участников процесса, так и других лиц, например, чиновников, подписавших те или иные бумаги.

— Горы по хорошей цене — На двух горнолыжных курортах Северного Кавказа — кабардино-балкарском "Эльбрусе" и чеченском "Ведучи" — решили сохранить цены на ски-пассы на прошлогоднем уровне. Стоимость билетов на канатные дороги не изменится даже в новогодние праздники.

— За ущерб и за простой — Симоновский райнный суд Москвы в четверг провел предварительные слушания сразу по трем искам в отношении соратников Алексея Навального. Все иски связаны с незаконными протестными акциями, во время которых были нанесены убытки государственным и частным организациям.

— Жужжит, но дело знает — В городе Новокуйбышевске сотрудники государственной жилищной инспекции Самарской области впервые обследовали кровлю многоэтажки с помощью беспилотника. Жильцы дома N 10А по улице Успенского надеялись, что после капремонта крыши в их квартирах наконец-то просохнут потолки. Но дождливый сезон кровля не выдержала, и люди написали жалобу в самарскую ГЖИ.

— Портят интерьер?— Новосибирские чиновники приняли решение бесплатно устанавливать пожарные извещатели для семей, находящихся в группе риска. Однако неожиданно социальная программа оказалась на грани провала: многодетные родители массово отказываются от предложенной помощи.

— Церетели задолжал — Арбитражный суд Москвы в четверг рассматривал иск департамента городского имущества столицы к известному скульптору и художнику, президенту Российской академии художеств Зурабу Церетели о взыскании долга по договору аренды земельного участка.

— Наехал и уехал — В Гагаринском районном суде Москвы было запланировано рассмотрение административного дела депутата Госдумы Николая Герасименко, предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия с потерпевшим мотоциклистом.

— За долги спросят по статьям — В четверг в Москве были задержаны три члена cолнцевской преступной группировки и два их соучастника, обвиняемые в похищении жителя столицы и вымогательстве денег. Дикое преступление в стиле 90-х годов только что возбудили и уже начали расследовать в Главном следственном управлении СК по Москве.

— По следу маркера — Российские ученые разработали уникальный способ диагностики иммунитета, способный сократить младенческую смертность. Инновационная методика впервые оценивает не только наличие "маркеров", то есть признаков определенных патологий, но и количество этих маркеров. Она сделает исследования крови новорожденных детей, которые проводятся во всех роддомах, более эффективными.

— Не откажут никому — В университетской клинической больнице N 1 Сеченовского университета пройдут Дни открытых дверей: все желающие смогут получить консультацию по вопросам лечения онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Прием — бесплатный для всех жителей России. С назначением необходимых исследований и изучением истории болезни.

— Смеяться разрешается — В Махачкале на базе Детской республиканской клинической больницы стартовала благотворительная акция "Операция улыбка". В ней участвует международная группа врачей. Цель — помочь детям с расщелиной верхнего неба и другими патологиями развития челюстного аппарата обрести здоровую улыбку.

— Взять под контроль — До 17 ноября россияне могут бесплатно сдать анализ на диабет, узнать о своих рисках развития этого заболевания. Такую акцию под названием "Диабет: знаю, контролирую, живу" в честь Всемирного дня борьбы с диабетом проводят Центр молекулярной диагностики, ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

— Выжил папин аккордеон — Дирижер Владимир Федосеев возглавил новый музыкальный фестиваль в Петербурге. Название проекту — "На страже мира" — дала полузабытая оратория Сергея Прокофьева. И это не единственный шедевр, который вернет из забвения фестиваль. Об этом "РГ" рассказал председатель оргкомитета Антон Лубченко.

— За двумя "зайчиками" — Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после традиционных доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании "Сбербанк Управление активами". Оказалось, что для граждан РФ дензнаки соседней страны — более привлекательный актив, чем китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.

— Всегда котов: авиакомпаниям предложили единые нормы перевозки животных — В России предлагают установить правила перевозки домашних животных в самолетах, общие для всех авиакомпаний. Разрешенная масса питомца с учетом переноски, если он летит в салоне, не может быть меньше 8 кг. При этом необходимо дать возможность владельцам пухлых котов и собак доплачивать за перевес. С такой инициативой в Минтранс обратилось Общероссийское объединение пассажиров.

— Санитарная переработка — В государственных и муниципальных больницах стало на 9% меньше санитаров. Это выяснили "Известия", проанализировав данные Росстата по итогам III квартала этого и прошлого года. Происходящее может быть связано с переаттестацией младших медработников, которая сейчас, как пояснили "Известиям" в Минздраве, идет в учреждениях здравоохранения.

— Этанол красоты — Производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками может прекратиться с 2021 года. Дело в том, что новый техрегламент "О безопасности алкогольной продукции" не предусматривает их использование. Производители предложили Минфину скорректировать документ, сняв эти ограничения. "Известия" ознакомились с инициативами отрасли.

— На тропической ноте — Президент России 14 ноября завершил двухдневный визит в Бразилию. В четверг Владимир Путин принял участие в главных мероприятиях саммита БРИКС и рассказал о приоритетах российского председательства в следующем году. В частности, Москва выступает за расширение внешнеполитической координации стран и укрепление взаимодействия в борьбе с терроризмом. Кроме того, глава РФ призвал партнёров разработать совместный документ, осуждающий героизацию нацизма, а также актуализировать стратегию партнёрства в торговле и инвестициях.

— Свои люди — Аресты, экстрадиции россиян, дискриминация русского языка, осквернение памятников и нарушение прав журналистов из РФ в 2019 году фиксировались гораздо чаще, чем в предыдущие годы. Чтобы помочь гражданам защитить себя, необходимо сформировать специальный координационный совет, который будет заниматься оказанием правовой помощи соотечественникам.

— Выстрел в ЧОП — Через год после стрельбы в Керченском политехническом колледже, унёсшей жизни более 20 человек, в России произошла новая трагедия — теперь в Благовещенске. 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ Даниил Засорин открыл огонь в здании учебного заведения. В результате один студент погиб, ещё трое были ранены, а сам нападавший покончил с собой. Эксперты отмечают: громкие заявления об усилении охраны школ и колледжей, сделанные после Керчи, так и не вылились в конкретные действия.

— Жёлтый пресс — Французские "Жёлтые жилеты" 17 ноября отмечают годовщину со дня своего создания. Начавшись со спонтанных акций протеста против повышения цен на топливо, вскоре движение приобрело характер общенациональной стачки против политики французских властей в целом. А к сегодняшнему дню трансформировалось в гражданское движение с социально ориентированной повесткой.

— Сохранить лицо — Сбербанк стал собирать биометрические данные граждан через их личные смартфоны: соответствующая функция появилась в его мобильном приложении, узнали "Известия". Таким образом клиенты госбанка могут сдать свои слепки, находясь дома. Однако затем их всё равно нужно будет подтвердить: голос — через звонок в колл-центр, а лицо — посетив отделение.

— "Считаешь до 26 и ждёшь, когда разорвётся" — Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором говорится, что за май–август 2019 года в зоне конфликта на юго-востоке Украины от применения оружия пострадали 56 мирных жителей, пять из них погибли. 33 получили ранения на территории, контролируемой самопровозглашённой ДНР, 13 — на территории ЛНР, все эти инциденты могли быть вызваны действиями правительства Украины, говорится в докладе.

— Остров попавших в корабли — "Реактивные" танки защитят берега Сахалина и разобьют в случае необходимости десант противника. Огневые возможности модернизированных Т-80БВМ возросли настолько, что они могут не только уничтожать бронетехнику, но и топить вражеские корабли. На боевые машины вместо привычных дизелей установили газотурбинные двигатели (ГТД), которые по звуку похожи на вертолётные. В связи с чем в войсках "восьмидесятки" прозвали "реактивными".

— Северный штурм — Арктику укрепят морской бригадой "инженерного спецназа". Новая часть будет не только возводить или восстанавливать различные военные сооружения, но и при необходимости штурмовать объекты инфраструктуры. Инженерное усиление флота позволит оперативно развертывать базы в самых отдаленных северных областях.

— Видимо на видео — В армии массово внедряют новую систему контроля боевой подготовки, основанную на использовании военного "скайпа". На полигонах, стрельбищах и тренажёрах устанавливают видеокамеры, которые позволят наблюдать за проведением занятий. Видеть их в прямом эфире смогут как непосредственные командиры, так и начальство в штабах полков, дивизий, военных округов и даже в Национальном центре управления обороной РФ в Москве, рассказали "Известиям" в военном ведомстве.

— ИРИ берется за контентное воспитание — Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) предложило наделить Институт развития интернета (ИРИ) статусом координационного центра, ответственного за организацию производства социально значимого контента для молодежи, следует из письма аппарата правительства в ответ на соответствующее предложение агентства. Наличие такой инициативы РБК подтвердили источник в ИРИ и собеседник, близкий к администрации президента.

— Пожилых ожидает рост материального расслоения — Такой характеризующий благосостояние пенсионеров показатель, как коэффициент замещения, то есть отношение пенсии к зарплате в последний год работы, будет расти в ближайшие пять лет за счет повышенной индексации пенсий, однако после 2024 года для россиян с минимальными и низкими зарплатами он будет сокращаться. К таким выводам пришли экономисты РАНХиГС Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Алла Салмина в своем исследовании "Индикаторы достаточности уровня пенсий: международные подходы и предложения для России" (есть в распоряжении РБК).

— " При принятии решений Россия не может доминировать " — Когда в странах Евразийского экономического союза будет введена цифровая маркировка товаров, введены единые акцизы на сигареты и отменен роуминг—РБК рассказал глава коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

— Американцы отложили "Сармат" и "Циркон" на потом — Эксперты фонда "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" оценили перспективы новейших российских вооружений. Они считают, что потребуется больше времени на их создание, чем заявляется, а две разработки подпадают под договор СНВ-3.

— Игорь Артемьев вытаскивает инвестиции РЖД из воды — Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты и "другие неосновные виды деятельности, а также от проектов за горизонтом 2025 года", чтобы госмонополия могла сосредоточиться на реализации своей долгосрочной программы развития до 2025 года.

— Из Тамани уплыл уголь — Планируемые мощности проекта сухогрузного порта Тамань в Краснодарском крае, который собирается реализовать "РМП-Тамань", подведомственная Минтрансу, сократятся более чем в четыре раза, до 15 млн т. Об этом РБК рассказали два источника, близких к потенциальным инвесторам проекта, и подтвердил федеральный чиновник.

— "Интурист" меняет англичан на турок — Основатель турецкой Anex Tourism Нешет Кочкар заявил местному изданию TurizmGuncel о покупке российского туроператора "Интурист". Подробности сделки он не раскрыл, пообещав сделать более подробное заявление позже. Представитель Anex Tourism предложил РБК дождаться официального сообщения от самого "Интуриста".

— Декларации о доходах попадут в историю — Крупные банки предложили ЦБ дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, от которого зависит, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях. Они предлагают дать возможность гражданам самостоятельно заявлять о своих доходах, а участникам рынка—получать информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй (БКИ).

— "Мосгорломбард" закладывается на IPO — Сеть ломбардов "Мосгорломбард", объединяющая 17 ломбардов в Москве и Московской области, запланировала выйти на биржу в первом квартале 2021 года, сообщил РБК представитель компании. В ходе публичного размещения компания намерена продать до 20% акций. Это может стать первым подобным размещением в России, но осуществить его будет непросто из-за непрозрачности рынка, говорят эксперты.