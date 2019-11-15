ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя /ПРАЙМ/. Компании из России, Китая, Южной Кореи и Камбоджи планируют построить к 2023 году в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком не менее десяти новых отелей с казино, сообщает администрация края.

Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Комплекс посетили уже 1,5 миллиона человек.

Врио вице-губернатора Приморья Константин Шестаков сообщил, что сейчас инвестор из Камбоджи достраивает 11-этажный отель с казино и концертным залом, а российский инвестор "Шамбала" запустит в работу казино ориентировочно в марте 2020 года. После сдачи двух новых объектов будут созданы около 2 тысяч рабочих мест.

"По словам замглавы региона, в целом проект очень масштабный: к 2023 году планируется построить еще не менее восьми отелей с казино. Всего по проекту их должно быть не менее 11. Общая сумма по заключенным соглашениям сегодня составляет 78,5 миллиарда рублей. Участниками проекта являются семь компаний из Гонконга, Китая, королевства Камбоджа, России и Южной Кореи", — говорится в сообщении.