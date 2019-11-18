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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Граждане потратились на врачей и капремонт — Росстат зафиксировал рост доли платных услуг в ВВП — Росстат зафиксировал рост доли платных услуг населению в ВВП до 10,7% в 2018 году — после нескольких лет спада.

— Нефть притаилась в достатке — В МЭА посчитали выигрыш стран от ограничения добычи — Обилие нефти на рынке, вызванное в октябре резким увеличением поставок Саудовской Аравии, в 2020 году будет поддержано ускорением роста добычи вне картеля, говорится в обновленном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА).

— От цифр к "цифре" — Статистика ищет себя в новых технологиях и данных — Цифровизация требует от статистических служб не только использования новых источников данных и технологий, но и успешной конкуренции с частными провайдерами и удовлетворения растущего спроса государства и общества на данные.

— ЦБ сообщил об удвоении числа эскроу-счетов — Мониторинг строительства — Количество эскроу-счетов и сумма средств на них за два последних месяца увеличились более чем вдвое, следует из опубликованных ЦБ данных.

— В Элисте не оценили опыт ДНР — Прошел пятый по счету митинг против назначения Дмитрия Трапезникова врио главы города — В Элисте прошел пятый митинг за отставку главы администрации столицы Калмыкии Дмитрия Трапезникова, бывшего высокопоставленного сотрудника администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики.

— Закупке сделали томографию — Астраханского предпринимателя обвинили в поставке больнице подержанного оборудования — В Астраханской области суд в очередной раз продлил арест директору ООО "ВМТтехсервис" Алексею Ляхову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере при поставке медицинского оборудования для одной из больниц Астрахани.

— К взяткам приплюсовали налоги — В отношении известного бизнесмена возбудили новое уголовное дело — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении совладельца ряда крупных московских торговых центров Геннадия Манаширова.

— Бывшим полицейским вернули звание — Одному из осужденных за взяточничество сократили срок, другому оставили прежний — Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд изменил приговор бывшим начальнику отдела полиции УВД на Московском метрополитене Александру Молоканову и командиру роты отдела полиции на метрополитене Роману Рожнову, получавшим взятки от своих подчиненных за начисленные им премии и покровительство по службе.

— Наемника оформили погибшим — Суд признал гибель бойца группы Вагнера — Как стало известно "Ъ", суд признал погибшим одного из первых российских наемников, бойца так называемой группы Вагнера Григория Цуркану, пропавшего в Сирии два года назад.

— В охрану школ вкрались расчеты — В Общественной палате объяснили причины трагедии в Благовещенске — "Трагедии в Благовещенске можно было избежать, если бы регионы пользовались методикой расчета цены постовой охраны",— заявил "Ъ" член Общественной палаты РФ (ОП) Александр Козлов.

— Художник рисковал с натуры — Автора изъятых с выставки плакатов чуть не исключили из творческого союза — Член союза художников Санкт-Петербурга Юрий Орлов рассказал "Ъ", что его планировали исключить из организации за плакат с изображением президента России.

— Дорожные камеры обвинили в политической близорукости — Недовольство некорректными штрафами может использовать оппозиция, предупреждает депутат — Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков обратится в администрацию президента в связи с применением в Москве камер "Стрит Фалькон" для наказания нарушителей правила остановки.

— Зона обсуждения — Как Ближний Восток будут освобождать от оружия массового уничтожения — Сегодня на площадке ООН в Нью-Йорке откроется международная конференция, организовать которую пытались с 1995 года.

— "Позиция Израиля и США плохо просчитана" — Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов — о событии, которого ждали 25 лет — США, выступившие вместе с Россией и Великобританией в 1995 году гарантом проведения под эгидой ООН конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, в сегодняшней конференции участия не примут.

— Сербия развернула против Косово войну за непризнание — Белград хочет закрыть Приштине дорогу в ООН — Между Сербией и Косово разворачивается дипломатическая война вокруг признания независимости этого бывшего сербского края.

— Судовое топливо пошло сернистым путем — Россия вынесла изменение техрегламента на уровень ЕЭК — Как стало известно "Ъ", совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 18 ноября на уровне вице-премьеров должен рассмотреть вопрос о продлении до 2024 года возможности продажи топлива с содержанием серы более 0,5% на территории ЕАЭС.

— Из цифровых закупок вычитают НДС — Российские IT-компании смогут сэкономить на сделках с иностранными — Российским компаниям могут облегчить получение вычета НДС с цифровых услуг, которые они закупают за рубежом.

— Коллекторы просят защиты от должников — Участники рынка разработали поправки в профильный законопроект — Коллекторы разработали поправки к законопроекту о взыскании, который с 2021 года должен заменить текущую редакцию профильного для них закона.

— У НПФ размылось привлечение — В лидеры кампании может выйти ПФР — В этом году почти 15% граждан при переводе пенсионных накоплений сделали выбор в пользу Пенсионного фонда России, это максимальная доля за несколько лет.

— ЦБ поделился сообщениями с НРД — Подключение к российскому аналогу SWIFT подешевеет — Банк России намерен развивать свою систему передачи финансовых сообщений совместно с партнером.

— Инвесторы купились на ставку — Политика Банка России привлекла нерезидентов — Международные инвесторы возвращаются на российский фондовый рынок.

— Промсвязьбанк раскрыл баланс — Но ежемесячная отчетность остается секретной — Промсвязьбанк опубликовал ежеквартальную отчетность эмитента, в которой раскрыл основные финансовые показатели за девять месяцев текущего года.

— По ленинским мостам — Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом — Как выяснил "Ъ", проект автомобильного мостового перехода через Лену в районе Якутска получил поддержку президента.

— Геологоразведке повышают ставки — Минприроды оценит идеи Счетной палаты по их индексации — Государство может существенно повысить регулярные платежи для добывающих компаний при геологоразведке, а также проиндексировать стоимость госэкспертизы в отрасли.

— ММК заготавливает конкуренцию — Компания включается в борьбу за снижение себестоимости слябов — Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) собирается вложить в новые проекты около $2 млрд до 2025 года.

— Автолизинг пошел против рынка — Сегмент растет на фоне спада продаж автомобилей — Объем лизинга автомобилей продолжает расти, несмотря на общее падение спроса на машины в РФ.

— Геймеры играют в молодость — Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок – Рынок гейминга в России растет второй год подряд: за первые девять месяцев 2019 года россияне только на приставки потратили около 7,3 млрд рублей.

— Квартирный сброс — Из инвестиционных сделок с европейской недвижимостью ушли российские деньги — Политические риски и рост привлекательности вложений в недвижимость в России заставили отечественных инвесторов временно отказаться от покупки активов в Европе.

— Рунет поставят на счетчик — Mediascope может стать единым измерителем онлайн-аудитории — В России может появиться единый измеритель аудитории интернет-ресурсов, законопроект о котором разрабатывается на базе Медиакоммуникационного союза при участии Роскомнадзора.

— Stone Hedge на Матросской Тишине — К программе реновации пристраивается еще один девелопер – В программе реновации может появиться новый участник — девелопер Stone Hedge.

— "Газпром-медиа" обогатит воду — Холдинг запустил в продажу энергетические напитки – Холдинг "Газпром-медиа" (НТВ, ТНТ, "Авторадио" и др.) продолжает инвестировать в непрофильные активы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Польша отказалась продлевать контракт с "Газпромом" — С 2023 года страна рассчитывает обойтись без российского газа — Польская государственная энергетическая компания PGNiG 15 ноября передала "Газпрому" уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 году: продлевать его поляки не намерены.

— Бизнес и юристы ждут разъяснений об исчислении срока давности налоговых преступлений — Постановление по этому вопросу пленум Верховного суда может принять в четверг — На этой неделе пленум Верховного суда, как ожидается, поставит точку в вопросе о том, следует ли считать налоговые преступления длящимися.

— Члены нормандской четверки ждут от Киева большей конкретики — Назначение даты саммита еще не гарантия прорыва в переговорах, предупреждают эксперты — Саммит в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже, сообщила в пятницу администрация президента Франции Эмманюэля Макрона.

— Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием — Но рейтинг одобрения деятельности президента вырос впервые после пенсионной реформы — Симпатии россиян к Владимиру Путину снизились, следует из данных "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости".

— Минэкономразвития хочет защитить регионы от внезапных расходов — Для этого будет отдельно изучаться влияние новых федеральных правил на бюджеты регионов — Минэкономразвития будет оценивать влияние нового регулирования не только на бизнес, но и на расходы регионов.

— МЭА и ОПЕК разошлись в оценке нефтяных перспектив США — Причина – положение в секторе сланцевой добычи — Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники столкнутся с "большой проблемой" в 2020 году, считает Международное энергетическое агентство (МЭА).

— У "Детского мира" за два года с IPO появились новые риски — "Система" и Российско-китайский инвестфонд продают на бирже 20% ритейлера — "Система" Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заявили о плане продать минимум 150 млн, или около 20%, акций "Детского мира".

— Депутаты предложили размещать российское вино на лучших местах в магазинах — Также они хотят снять ограничения на рекламу — Группа депутатов от "Единой России" направила предложения к проекту закона о виноградарстве и виноделии председателю комитета Госдумы по экономической политике Сергею Жигареву.

— Первый в России отель Movenpick появится в Сочи — Половиной гостиниц на курорте "Красная Поляна" будет управлять французский оператор Accor — Гостиничный оператор Accor откроет еще три отеля на курорте "Красная Поляна".

— Государство пересчитает пользователей у интернет-компаний — Сопротивляющимся площадкам обещают отключить рекламу — Чиновники решили, как будет устроена система госучета интернет-пользователей: сайты обяжут предоставлять данные о своей аудитории организации, специально уполномоченной для этого государством.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Кодекс для пап и мам — В Госдуме рассказали о направлениях развития семейного права — Семейный кодекс, принятый еще в середине 90-х, не устарел, и основы его незыблемы.

— В диалоге с Островом свободы — Валентина Матвиенко: Власти Кубы благодарны России за поддержку — Россия и Куба намерены строить сотрудничество на равных, опираясь на многолетнюю дружбу двух стран и исходя из национальных интересов.

— Миллионер у доски — Сельским учителям помогут деньгами — Кабмин утвердил порядок предоставления субсидий, выделяемых в рамках программы "Земский учитель".

— Ключ к недостроям — Дольщики 56 "замороженных" проектов получат жилье или компенсации — Почти три десятка проблемных домов будут достроены с помощью Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

— Фактор стабильности — Владимир Путин подвел итоги работы саммита БРИКС — Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции подвел итоги саммита БРИКС (неформальное объединение пяти стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), который завершился в столице Бразилии в конце прошлой недели.

— Погоны не игрушка — Кандидатов в судебные приставы проверят на пристрастие к азартным играм — Министерство юстиции России подготовило проект порядка профессионального психологического отбора кандидатов в Федеральную службу судебных приставов.

— Действующие лица — Дмитрий Медведев пообещал поддержку региональным театрам — Правительство подготовит трехлетнюю программу капитальной реконструкции театральных зданий в областных центрах.

— Масло закодировалось — Правительство вводит маркировку молочных продуктов — С 1 июня 2020 года решением правительства будет введена маркировка ряда молочных продуктов — молока и сливок, кефира, йогуртов, молочной сыворотки, сливочного масла, сыров, творога.

— Золото высшей школы — Преподаватели вузов предложили учредить профессиональный праздник — Члены и эксперты общественной организации "Лига преподавателей высшей школы" представили свои предложения в сфере развития высшей школы на конференции в Общественной палате.

— Кому повезет — Сервисы совместных поездок узаконят — Минтранс разработал законопроект о карпулинге — совместном использовании автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков.

— Правила деления — Росстат протестирует использование данных Пенсионного фонда и ФНС — В 2020 году Росстат запустит пилотные проекты по использованию огромных массивов данных Пенсионного фонда РФ и Федеральной налоговой службы вместо и в дополнение к традиционным данным обязательной отчетности.

— Прибытие по московскому времени — МЦД повысят доступность общественного транспорта для более чем 4 млн жителей столицы и области — В столице готовятся к запуску Московских центральных диаметров (МЦД) в конце ноября.

— Нападение на рыбу — Кто и почему банкротит одно из самых успешных рыбных хозяйств Северо-Запада — Наша история началась несколько лет назад, когда известный в экономических и банковских кругах Дмитрий Пальшин решил серьезно заняться хозяйственной деятельностью.

— Сезон охоты за процентами — Банки временно понизят ставки по потребкредитам — Российские банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ опустят ставки и по потребительским кредитам, но клиентам этот процесс будет хорошо заметен только после еще одного-двух возможных раундов смягчения денежно-кредитной политики регулятора.

— Сутки в сторону — Гостиницы в квартирах объявлены вне закона — Открывать в квартирах мини-гостиницы и хостелы окончательно запрещено.

— Хакер идет на завод — Целью кибератак становятся предприятия — Все чаще мишенью хакеров становятся предприятия промышленности и топливно-энергетического комплекса, говорится в исследовании Positive Technologies (есть в распоряжении "РГ").

— Жизнь по-новому — Накопительное страхование обогнало по росту инвестиционное — Продажи инвестиционного страхования жизни в России продолжают падать, зато все популярнее становятся классические накопительные программы.

— Порог для педагога — Бюджетникам предлагают установить минимальную планку зарплат — Минимальную зарплату региональных бюджетников предложили сделать не ниже двух прожиточных минимумов.

— Вакансии для своих — Губернаторы получат право утверждать список профессий, к которым мигрантов не допустят — У региональных властей появится больше возможностей для ограничения притока трудовых мигрантов из безвизовых стран.

— Техника, проверенная мирным небом и боем — На выставке в Дубаи будут знаковые премьеры — Открылась Международная авиационно-космической выставка Dubai Airshow 2019. Она будет работать с 17 по 21 ноября.

— Черно-белая полоса — Интернет не убивает печатные СМИ, но делает их интереснее — Развитие технологий повлияло на печатные издания. Одни теряют аудиторию и вынуждены уходить с рынка, другие — меняются вместе со своими читателями и обретают второе дыхание.

— Ждут, когда "встанет" Амур — Благовещенск вновь остался без надежного водоснабжения — Многие жители Благовещенска, стоящего на двух реках — Амуре и Зее, вот уже несколько дней остаются без воды.

— Открытие академиков — Выборы в РАН: конкурентность и прозрачность — Без преувеличения можно сказать, только что завершившиеся выборы в Российскую академию наук проходили под девизом "впервые".

— Семья и воля — Гражданам бесплатно помогут разобраться в семейных спорах — Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА) расширяет работу по бесплатной правовой помощи гражданам.

— В квартиру не впустили — Лжериелторы обманули тысячу арендаторов жилья — Группа столичных мошенников придумала оригинальную схему аферы с жильем.

— "Орион" сложил крылья — Упал экспериментальный беспилотник — Беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерял управление и упал в поселке Листвянка Рязанской области вблизи жилого дома.

— Все решат выборы — Эксперты оценили перспективы отношений России с Боливией — С начала политического кризиса в Боливии в уличных беспорядках и столкновениях с полицией погибли как минимум 23 человека, 715 получили ранения.

— Последний и решительный?— Во Франции "желтые жилеты" бурно отметили первую годовщину — В Париже в юбилейную "желтую субботу" полиция задержала свыше 150 протестующих.

— Миссия выполнима — Вышел документальный фильм к 100-летию выдающегося советского дипломата Анатолия Добрынина, его представили в Москве в кинотеатре "Октябрь".

— Лесть и только — Еще одну беседу Трампа с Зеленским опубликовали в США — Еще один разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского стал достоянием гласности.

— Венеция тонет и стонет от туристов — Венецианцы в панике — на этих выходных 70% города оказалось под водой — В воскресенье, по данным центра по изучению приливов, уровень воды в Венеции превысил психологическую отметку 160 сантиметров.

— Не нужны нам ваши катера — Передача украинских военных судов состоится 18 ноября — ФСБ исключила из вещдоков катера ВМС Украины до рассмотрения дела их экипажей в суде.

— Стена молчания — Вместо помощи пережившие наводнение люди получили угрозы — У жителей Иркутской области, пострадавших от затопления, впервые за четыре месяца появилась надежда, что они будут услышаны. Но прошли всего одни сутки — и оптимизма значительно убавилось.

— Иглу не меняли — Пять человек заразились ВИЧ из-за халатности медиков — Завершено расследование уголовного дела по факту заражения нескольких человек ВИЧ-инфекцией в краевом центре специализированных видов медпомощи № 1 в Буденновске.

— Фонарь с Wi-Fi — В Ульяновске появится "умное" освещение — В 2020 году в трех районах Ульяновска установят "умное освещение" с Wi-Fi и видеокамерами.

— Замуровали в палатах — В Челябинске проверят частные дома престарелых — После скандальной проверки пансионата для престарелых в Ленинском районе Челябинска и экстренной госпитализации всех его постояльцев власти региона решили проверить все профильные заведения региона.

— Дачам нашли замену — В городах предложили разбить общественные огороды — Тех, у кого нет дачи, могли бы выручить общественные городские огороды.

— Глобальные шахматы на Бранли — Алексей Пушков: чрезмерная зависимость Европы от США может стать отправной точкой возврата к особым российско-французским отношениям — В Париже в Российском духовно-культурном центре, что находится на набережной Бранли в двух шагах от Эйфелевой башни, состоялась встреча с сенатором, автором и ведущим популярной программы "Посткриптум", политологом Алексеем Пушковым.

— Времени мало — Кто спас рукописи ГУЛАГа — К 80-летию Виталия Шенталинского, исследователя Арктики, волею судеб спасшего наследие репрессированных писателей, Музей истории ГУЛАГа провел вечер его памяти — "Кому — кольцо Садовое, кому — Полярный круг".

— Сутки с кодом — Лучшие программисты спасают поросят — Необычное соревнование сильнейших программистов — промышленный хакатон Pro Hack 4.0 — прошло в эти выходные в Москве.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Суда туда — Киев забирает корабли перед встречей "нормандского формата" — Российские военные корабли и вертолёты сопроводят украинские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу" до выхода из территориальных вод РФ, сообщили источники "Известий" в Минобороны.

— "Подвиг" пикетчика — Вмешательство в дела РФ готовят в онлайн-лагерях — Тренировочные лагеря в интернете стали новой технологией по вмешательству в дела РФ.

— Имеет права — Госдеп просят допустить к Буркову адвокатов и дипломатов — СПЧ считают, что власти США должны отказаться от порочной практики похищения граждан России.

— Рады Победе — Александр Вучич подтвердил визит в Москву 9 Мая — Президент Сербии в числе десятков других мировых лидеров собирается отметить 75-летие разгрома фашизма.

— Копейка песо бережёт — Россия и Куба готовятся перейти на расчёты в нацвалютах — Россия планирует перейти с Кубой на расчёты в нацвалютах.

— Фонд изобилия — Минфин разработает правила инвестирования денег ФНБ — Минфин определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал "Известиям" представитель ведомства.

— От часу не легче — Кабмину предложили сократить время продажи спиртного — Завершать торговлю алкоголем нужно не позже 22:00, считают в ОНФ.

— Мечта под 8,5% — Льготные кредиты к 2024 году сделают предпринимателями 25 млн россиян — Вначале этого года Министерство экономического развития запустило программу льготного кредитования под 8,5 % для малых и средних предпринимателей.

— "Бутылка качественного вина может стоить 300 рублей" — Глава Союза виноградарей и виноделов РФ Дмитрий Киселёв — о новом законе, борьбе со шмурдяком и месте России на винной карте мира — Винный рынок ждут радикальные изменения.

— Научный подлёт — В России начнут готовить пилотов лёгких дронов — Типовые программы для обучения таких специалистов представят в Росавиацию.

— Галопирующая индексация — Где зарплаты растут быстрее всего — Рейтинг регионов возглавили Тыва, Севастополь и Костромская область.

— Трансляция технологий — Опухоль простаты удалили в онлайн-режиме — По статистике, это онкозаболевание диагностируют у 30% мужчин в России.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Сто шагов к губернаторству — Эксперты ЭИСИ составили портрет идеальной выборной кампании — Врио губернаторов должны вызывать доверие, демонстрировать скромность, не стесняться проявлять эмоции, рекомендуют близкие к Кремлю эксперты

— Профильные комитеты занялись браковычитанием — В Госдуму внесен законопроект о новых принципах раздела супружеского имущества — Новые правила устранят "неразбериху" при разделе имущества и обезопасят супругов от разорения после развода, считают авторы законопроекта, внесенного в Госдуму.

— Донбасский статус ждет нормандских рекомендаций — Какая судьба уготована украинскому закону о самопровозглашенных республиках Юго-Востока — Приближается срок решения ключевого вопроса в урегулировании конфликта на Украине — продление действующего или разработка нового закона об особом статусе Донбасса.

— МС-21 разлетелись за полцены — Портфель корпорации "Иркут" на новые российские лайнеры оценен в $9 млрд — Стоимость 175 самолетов МС-21, которые будут поставлены авиакомпаниям, составила $9 млрд.

— Олег Дерипаска через суд потребовал вердикта OFAC — Основной совладелец En+ Group оспорил обе причины попадания под санкции США — Олег Дерипаска направил в Минфин США прошение о снятии с него санкций, поскольку часть оснований для введения против него ограничений потеряла актуальность.

— Толпотворение пошло вразнос — Центробанк зафиксировал резкое сокращение российского рынка краудфандинга после аномального роста в 2018 году — Объем рынка краудфандинга за девять месяцев 2019 года сократился более чем на 40%, подсчитал ЦБ.

— Нас часто спрашивают, когда мы начнем зарабатывать — Предправления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов рассказал РБК об участии компании в "списке Белоусова", перспективах IPO, отношении к делу Майкла Калви, а также о том, что мешает построить крупнейший в мире нефтехимический завод.

— Россияне начали беречь свои долги — Почему сократилось число досрочно гасящих кредиты заемщиков — В 2019 году сократилось число заемщиков, которые закрывают кредиты досрочно.