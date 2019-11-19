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КОММЕРСАНТ

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— Париж стоит встречи — Беседа президентов России и Украины с глазу на глаз не планируется, но не исключается — Кремль подтвердил, что саммит в "нормандском формате", на котором впервые встретятся президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря. Их двусторонние переговоры в принимающей саммит Франции не планируются.

— Водителям обеспечат численное преимущество — Согласован порядок продажи "красивых номеров" — МВД и Минэкономики наконец договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автономера. Госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут выдавать по утвержденным ставкам госпошлин через портал госуслуг.

— Удостоверение обналичности — С выводом денег при помощи документов КТС будут бороться приставы — Правительство ищет способы борьбы с новым видом мошенничеств с использованием удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС). Минюст разработал законопроект, по которому подлинность удостоверений будут проверять судебные приставы.

— Eastline провожают по одежке — Шведский владелец выставил MFG на продажу — На российском fashion-рынке готовится крупнейшая сделка в его истории. Шведская Eastnine — основной владелец Melon Fashion Group (MFG), которая управляет сетями Befree, Love Republic, Zarina и Sela, выставила на продажу контрольную долю в бизнесе.

— Штрафы попали под передел — Порядок их распределения между центром и регионами изменится с 2020 года — Минфин опубликовал разъяснения к новым правилам администрирования штрафов — с 1 января 2020 года они будут распределяться в бюджет, на уровне которого выявлено нарушение. Предполагается, что это устранит дублирование учета штрафов на разных уровнях и повысит прозрачность администрирования.

— Производство ждет спроса от государства — Промышленность пока не ощущает бюджетной поддержки — В октябре годовые темпы роста промпроизводства замедлились до 3% с 2,6% в сентябре, свидетельствуют данные Росстата. Драйвером роста выпуска остается обработка — хотя устойчиво растут лишь химическое и пищевое производства.

— Белый дом открывает цифровое окно — Гражданам разрешат жаловаться на чиновников через портал госуслуг — Правительство продолжает расширять функциональность портала госуслуг. Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, предусматривает создание единого окна для подачи жалоб и предложений от граждан и юрлиц в любые органы власти.

— Темпы мировой торговли движутся к нулю — Мониторинг глобальной экономики — Темпы роста мировой торговли в IV квартале 2019 года будут оставаться ниже линии тренда. Об этом свидетельствует индикатор "Торговый барометр" Всемирной торговой организации (ВТО). При этом в сравнении с предыдущим измерением (август этого года) значение индикатора улучшилось, составив 96,6 против 95,7 пункта.

— Власти Москвы вступают в "Диалог" — В столице создается центр мониторинга взаимодействия чиновников с населением — Власти Москвы создают центр мониторинга и аналитики эффективности обратной связи с жителями города — автономную некоммерческую организацию "Диалог". Соответствующее распоряжение мэра Москвы появилось на официальном портале мэрии на прошлой неделе, однако позже стало недоступно.

— Депутаты готовы к обмену иноагентами — В Госдуме намерены защитить российских журналистов на Западе — Сегодня Госдума планирует рассмотреть во втором чтении поправки к законопроекту о СМИ — иностранных агентах, в частности, позволяющие наделять таким статусом физических лиц.

— "Единая Россия" собирает компанию для кампании — В партии не утихают дискуссии о выборах — По словам источников, еще одним заместителем Андрея Турчака как секретаря генсовета "Единой России" может стать вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов. Ожидается, что он займется организацией выборной кампании партии в 2021 году.

— Выборы в Мосгордуму проверят на соответствие Конституции — КС РФ принял к рассмотрению жалобу незарегистрированного кандидата Анастасии Брюхановой — Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу незарегистрированного кандидата на осенних выборах в Мосгордуму Анастасии Брюхановой.

— За взрыв в метро запросили четыре пожизненных — Гособвинение предложило предельно сурово наказать обвиняемых в петербургском теракте — В Санкт-Петербурге на процессе по делу о теракте в петербургском метро, совершенном в апреле 2017 года и унесшем жизни 15 человек, гособвинение запросило четырем фигурантам пожизненное заключение, а остальным — длительные, до 28 лет, сроки лишения свободы.

— Майора ФСБ обвинили в налете "енотов" — Военный суд не нашел в его действиях преступления — Как стало известно, Следственный комитет России (СКР) обвинил майора ФСБ в организации преступного сообщества, совершившего серию нападений на фигурантов уголовного дела о махинациях с таможенными платежами. Показания на офицера дали пострадавшие, а также предполагаемые налетчики.

— Правительство защищает мужчин от женщин — Россия ответила ЕСПЧ на запрос о домашнем насилии — Российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве "серьезной проблемы" и считает, что его масштабы в стране "достаточно преувеличены". Такая позиция высказана в официальном ответе Минюста в ЕСПЧ.

— К отработанным батарейкам подключают скидки — В России готовят новые правила сбора и утилизации элементов питания — Пункты сбора использованных батареек могут появиться в жилых домах, торговых сетях, а также возле школ и вузов. Такое предложение выдвинули профильные чиновники и участники рынка. Кроме того, Минприроды уже подготовило проект приказа, запрещающего выбрасывать отработанные элементы питания с другим мусором.

— Полстраны нарушителей — Правозащитники насчитали 44 региона, где местное законодательство о митингах противоречит федеральному — 44 региона России нарушают федеральное законодательство и постановление Конституционного суда РФ (КС) от 1 ноября, заявили юристы правозащитного проекта "Апология протеста".

— Иран загорелся от бензина — Протесты охватили почти всю страну — Ситуация в Иране резко обострилась. Манифестации против повышения цен на бензин охватили практически всю страну. Погибшие есть как среди демонстрантов, так и среди полиции. Иранские власти утверждают, что ситуация постепенно стабилизируется, но объективного подтверждения информации пока нет.

— У Москвы и Парижа компьютерная перезагрузка — Как Россия и Франция будут бороться с угрозами в киберпространстве — В Москве состоялись первые после начала украинского конфликта российско-французские консультации по кибербезопасности. О необходимости сотрудничества в киберпространстве в ходе своих последних контактов договорились президенты Владимир Путин и Эмманюэль Макрон.

— Туристы бронируют фронт — На российском рынке появились туры в Сирию — Спустя восемь лет с начала политического кризиса в Сирии начал восстанавливаться туристический поток: сразу два российских туроператора запустили продажу организованных туров в страну. Пока им удалось свозить в Сирию 50 человек.

— "Мы слышим заявления, что Siemens хочет всех обмануть" — Глава Siemens в России Александр Либеров о локализации турбин и поездов — О причинах разногласий, планах Siemens по полной локализации газовой турбины, а также возможности производства в России высокоскоростных поездов "Сапсан" рассказал гендиректор Siemens в РФ Александр Либеров.

— НОВАТЭК собирает ресурсы под СПГ-проекты — Компания просит отдать ей Северо-Гыданский участок — НОВАТЭК рассчитывает в ближайшее время получить еще один актив на Гыдане — малоизученный Северо-Гыданский участок. Соответствующее письмо основной владелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон написал президенту Владимиру Путину.

— Тайна связи откроется приставам — Новый закон обяжет операторов и БКИ предоставлять данные ФССП — Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

— Кабель тянется к маркировке — Рынок оптоволокна предлагают защитить от контрафакта — "Роснано" предлагает ввести в России маркировку оптоволоконного кабеля. Идею поддерживают его отечественные производители, которые надеются таким образом защитить рынок от контрафакта и иностранных конкурентов.

— Сельский фактор — РСХБ выходит на новый рынок — Россельхозбанк зарегистрировал факторинговую компанию, которая планирует начать полноценную работу в 2020 году. "РСХБ Факторинг" будет работать с уже существующей клиентской базой, прежде всего с предприятиями агропромышленного комплекса (АПК).

— Краболовы идут на восток — Находкинский завод может получить контракт на восемь судов — Дальневосточная рыбопромысловая компания "Антей" готова заказать минимум шесть краболовов за $90 млн на Находкинском судоремонтном заводе. Твердый контракт может быть заключен уже в декабре, обсуждается также опцион еще на два судна.

— "Яндекс" успокоил инвесторов — Акции компании выросли после новостей о реструктуризации — Реструктуризация управления "Яндексом" через создание некоммерческого фонда снимет с компании риски государственного вмешательства, рассчитывают аналитики. Зарубежные инвесторы также встретили изменения с оптимизмом.

— Банки повысили ставки блогерам — Финансовые организации нарастили затраты на продвижение в соцсетях — В 2019 году российские банки и платежные системы стали тратить в три раза больше денег на рекламу у лидеров мнений в социальных сетях, блогах и мессенджерах, подсчитали в Admitad.

— Датчане собирают обувь — ECCO хочет сама заниматься продажами в России — Сложности на российском рынке крупного производителя обуви датской ECCO вынудили компанию начать работать в стране самостоятельно. Для этого ей придется выкупить бизнес эксклюзивного дистрибутора "ЭККО-Рос" у российских предпринимателей, его стоимость оценивается в 5 млрд руб.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Чем пожертвовал "Яндекс", чтобы избавиться от политического давления — Управлять компанией теперь будут не только акционеры, но и близкий государству фонд — "Яндекс" нашел компромисс с властью: он создает Фонд общественных интересов, которому компания передаст часть управленческих функций. Фонд сможет даже временно отстранять от должности гендиректора российского "Яндекса".

— "Единая Россия" на съезде утвердит решения о перестановках в руководстве партии — Одним из заместителей Андрея Турчака может стать вице-губернатор Ленинградской области — К съезду "Единой России", который пройдет в ближайшую субботу (его посетит президент Владимир Путин), партия добавит полномочий генсовету партии, введет в него новых людей и перераспределит полномочия среди заместителей секретаря генсовета. Об этом рассказали три собеседника в "Единой России".

— Полиция в Грузии разогнала акцию протеста у парламента — Против правящей "Грузинской мечты" объединились про- и антироссийские силы — Полиция Грузии в понедельник разогнала начавшуюся накануне акцию протеста у здания парламента в центре Тбилиси. Перед началом операции протестующим дали полчаса на то, чтобы освободить проезжую часть перед парламентом и разблокировать входы в здание.

— Минобороны увеличит состав "Русских витязей" — У авиационной группы теперь будет 7% всего парка новых истребителей — На прошлой неделе Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал пилотажной группе "Русские витязи" четыре истребителя Су-35С, тем самым выполнив план поставок самолетов данного типа в 2019 г.

— Закон о защите инвесторов может привести к коллапсу на рынке концессий и ГЧП — Об этом предупреждают госбанки и юристы — "Так инвестпроекты не делают", – прокомментировал президент Сбербанка Герман Греф главное требование законопроекта "О защите и поощрении капиталовложений" – вкладывать собственные инвестиции в уставный капитал или имущество.

— Промышленные потребители считают недостижимыми цели Энергостратегии-2035 — В ней не хватает механизмов повышения энергоэффективности и развития технологий — Разработанная Минэнерго Энергостратегия-2035 не предлагает механизмов для технологического прорыва и достижения поставленных целей, предупреждает ассоциация "Сообщество потребителей энергии" в письме министру энергетики Александру Новаку от 11 ноября.

— На местных поставщиков приходится до 90% контрактов регионов — Счетная палата нашла региональный протекционизм в госзакупках — Большинство регионов предпочитают отдавать заказы местным поставщикам, видно из данных нового портала spending.gov.ru Счетной палаты. Сильнее всего поддерживает своих поставщиков Чеченская республика – регион отдал им 89% всех госконтрактов в 2018 г.

— "Норникель" и "Русская платина" инвестируют $15 млрд в производство платиноидов — Их совместное предприятие на Таймыре станет одним из крупнейших производителей в мире — "Норникель" (34,6% принадлежат структурам "Интерроса" Владимира Потанина) и "Русская платина" Мусы Бажаева в 2024 г. начнут на Таймыре открытую добычу на одном из крупнейших в мире месторождений платиноидов, меди и никеля.

— В списке крупнейших поставщиков лекарств в России впервые появился новичок — "Дочке" "Аптечной сети 36,6" помогли госзакупки — ООО "Джи ди пи", которое принадлежит "Аптечной сети 36,6", заняло 11-е место в рейтинге фармацевтических дистрибуторов, который с 2004 г. составляет аналитическое агентство DSM Group.

— В Турции достроен конкурент "Турецкого потока" — Это грозит "Газпрому" дальнейшим падением экспорта в страну — Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет официально введена в эксплуатацию 30 ноября.

— Россияне вложили в облигации Сбербанка 17 млрд рублей за месяц — Снижающиеся ставки вкладов заставляют людей искать инструменты с большей доходностью — В Сбербанке растет спрос на инвестиционные облигации – в октябре он разместил 10 выпусков более чем на 17 млрд руб., рассказал исполнительный директор – начальник отдела развития электронной дистрибуции Константин Шульга.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Скажи "права-а-а" — Теперь, чтобы сесть за руль, нужно доказать, что ты — не алкоголик и не наркоман — Уже в эту пятницу, 22 ноября, заработает утвержденный приказом минздрава новый порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители. Получить медицинскую справку станет сложнее и дороже.

— Дайте пострелять — Охотничьи ружья предложено сдавать в аренду — Человек, имеющий разрешение на хранение, ношение и использование оружия либо лицензию на приобретение оружия и патронов к нему, но при этом не являющийся обладателем оружия, может взять ружье в аренду для охоты.

— Как повезет — Эксперты составили рейтинг агрегаторов такси — Около трети автомобилей такси возят пассажиров без разрешений. Почти у 40 процентов нет колпаков и шашечек. Примерно каждая восьмая машина нарушает требование к цвету (белый или желтый).

— Вирус с завода — Покупать дешевые смартфоны на Android надо с осторожностью — Смартфоны от неизвестных или небольших производителей — главным образом из Китая — могут содержать опасные уязвимости. К такому выводу пришли эксперты из компании Kryptowire.

— Дороже золота — Владимир Путин обсудил проект по добыче палладия в Арктике — Россия может занять первое место в мире по производству металлов платиновой группы. Об этом шла речь на встрече президента с главой АО "Группа Альянс" и ООО "Русская платина" Мусой Бажаевым.

— Государство сыграет в защите — Как правительство простимулирует бизнес вложить в экономику 30 триллионов рублей — Пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "по сути инвестиционным кодексом". Он призван дать крупным инвесторам в российскую экономику гарантии неизменности базовых условий.

— Легкий, но быстрый — Новейшие российские вертолеты будут поставлять в Скандинавию — На авиасалоне в Дубае было подписано дилерское соглашение со шведской компанией Rotorcraft Nordic AB о поставке 10 легких вертолетов VRT500 в базовой конфигурации.

— Процесс наблюдения — Голосование в Белоруссии прошло без серьезных нарушений — Парламентские выборы в Белоруссии прошли в соответствии с национальным законодательством и без существенных нарушений. К такому выводу пришли представители ЦИК России, которые приняли участие в наблюдении за выборами по приглашению белорусского Центризбиркома.

— Трубный зов — Российский газ не уйдет из Европы — В конце прошлой недели польская государственная нефтегазовая компании PGNiG объявила о намерении не продлевать контракт с "Газпромом" после 2022 года. Это событие заставило вспомнить о планах некоторых стран ЕС диверсифицировать импорт газа.

— Окно возможностей — Дмитрий Медведев расширил список сервисов на портале госуслуг — Со следующего года пользователей Единого портала госуслуг будут извещать об их правах на те или иные льготы, о которых они могли даже не знать. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень сервисов Единого портала государственных и муниципальных услуг.

— Конкуренция по-научному — 11-12 и 14-15 ноября прошла общая сессия РАН, выбрали новых членов академии — Общее мнение — выборы (первые при новом президенте РАН Сергееве) были наиболее открытыми в истории академии, гораздо более открытыми, чем выборы в большинстве академий мира. Кандидатов проверяли 2 комиссии — по фальсификациям и по лженауке.

— Скидка в квадрате — Жителям 15 регионов новое жилье обошлось вдвое дешевле, чем соседям — Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), возводящие дома при поддержке государства, привлекают граждан прежде всего низкими ценами. Себестоимость строительства у ЖСК на 20-50% ниже рыночных цен.

— Картошка в гамма-лучах — Радиационно обработанные продукты получат особую маркировку — Облученные продукты, которые продаются на российских прилавках, в скором времени получат соответствующую маркировку. Об этом говорится в поправках в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", подготовленных Роспотребнадзором.

— Спрос и приложение — Как QR-коды меняют рынок платежей — Повсеместное внедрение оплаты товаров и услуг с помощью QR-кодов в следующем году окажется на руку покупателям — они получат от торговых сетей новые программы лояльности. Процесс покупок в интернете тоже должен заметно упроститься.

— Разрешение на взлет получено — В аэропорту Пулково отменено регулирование тарифов — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила регулирование тарифов в петербургском аэропорту Пулково на рейсах в Москву и за рубеж, сообщили в ведомстве.

— Огонь, батарейка! — Объем рынка переработки аккумуляторов оценили в 40 миллиардов рублей — Вводить штрафы за выброс батареек в обычные мусорные контейнеры, как и платить за "правильную" сдачу их в пункты приема в России пока не планируется. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

— Самарский ренессанс — До конца 2019 года в областной столице восстановят 12 домов-памятников — В ближайшие пять лет благодаря реализуемой в регионе программе в хорошее состояние будет приведено около 80 объектов культурного наследия (ОКН). Такой "ренессанс" стал возможен благодаря участию региона, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

— Метод пряника — Московский городской сервис каршеринга постепенно переходит в режим межгорода — Сейчас компании постепенно вводят специальные условия для пользователей, которые ездят между соседними регионами. Наиболее интересные предложения — поездки из Москвы в Казань и Санкт-Петербург. Можно выехать из столицы на "шеринге" и завершить аренду уже в другом регионе.

— Деньги ушли от тишины — Счетная палата запустила навигатор по госрасходам — Любой желающий в режиме онлайн сможет узнать, на какие цели по госзакупкам идут бюджетные деньги. Для этого Счетная палата (СП) запустила портал-агрегатор "Госрасходы".

— Выделились — В Москве появятся новые полосы для общественного транспорта — Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, с 25 ноября "выделенки" заработают на улице Красного Маяка — от Кировоградской улицы до дублера Варшавского шоссе, в Орликовом переулке, где кроме двух дневных будет ходить еще и ночной маршрут.

— Работаем на своем — Минкомсвязь закупит для чиновников отечественное ПО — Минкомсвязь объявила о масштабной закупке программного обеспечения для федеральных органов исполнительной власти. Речь идет об офисном софте и антивирусных решениях. Общая стоимость закупаемого ПО — около 1 млрд руб.

— Конго течет в Россию — Глобальное потепление активизировало смертельные вирусы, которые угрожают человеку — Двадцать человек погибли в Пакистане от смертельного вируса Конго, которым можно заразиться от укуса клещей, живущих на грызунах и даже домашних животных, сообщает издание Gulf News.

— Женский ответ — Почему в селах рожают больше детей, чем в городах — Традиционно в сельской местности женщины рожают больше детей, чем жительницы городов, однако в России есть регионы с противоположной ситуацией, когда на селе детей рождается меньше, чем в среднем по субъекту Федерации.

— Африка не для слабонервных — Ливия и Сомали признаны самыми опасными странами мира — Ливия и Сомали станут самыми опасными местами на планете в 2020 году, говорится в "Карте туристических рисков", предназначенной для иностранцев, которая предупреждает их о потенциальных рисках за границей.

— Площадка от маньяков — Открылся центр изучения проблем домашнего насилия — Такое решение приняли в Санкт-Петербургском государственном университете после резонансного дела доцента Олега Соколова. Напомним: историк-реконструктор, специалист по эпохе Наполеона, подозревается в убийстве и расчленении своей аспирантки.

— Золотой ты наш — "Яндекс" проводит масштабные изменения в структуре управления — Новый элемент под названием Фонд общественных интересов создаст в своей корпоративной структуре "Яндекс". Ему будет передана часть управленческих функций. Фонд получит в свое распоряжение "золотую акцию" "Яндекса".

— Вымпел защиты — Завод-легенда оборонки отмечает 70-летие — Одному из флагманов мировой оборонной промышленности — московскому конструкторскому бюро "Вымпел" исполнилось 70 лет. Коллектив завода, выпускающего все виды современного авиационного вооружения, поздравил с юбилеем мэр Сергей Собянин.

— Вещдоки уплыли тихим ходом — Украине вернули арестованные год назад катера — Россия в понедельник передала Украине два артиллерийских катера и буксир, которые были задержаны российскими пограничниками год назад в Керченском проливе.

— Планируют прорыв — В США готовят планы, как победить российские ПВО — Американские ВВС разрабатывают планы прорыва российских средств противовоздушной обороны в Крыму и Калининградской области. В октябре в ВВС США появилась новая структура — 16-я Воздушная армия.

— Драка на высоте — Экстремалы на башне "Москва-Сити" подрались с охраной — Необычное происшествие, произошедшее в понедельник в столице, в настоящее время расследуют полицейские. Сигнал о правонарушении поступил от охраны комплекса башен "Москва-Сити" на Пресненской набережной.

— Конвой расслабился — Конвоиры обвиняются в нарушении порядка сопровождения заключенных — В Красногорском районном суде Подмосковья в закрытом режиме заканчивается рассмотрение уголовного дела против полицейских, обвиняемых в халатности при конвоировании членов так называемой банды ГТА в Мособлсуде.

— Оставили под арестом — Суд отклонил жалобу фигурантов дела о беспорядках 27 июля — Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобы адвокатов на аресты участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. Так, Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда об аресте Владимира Емельянова до 14 декабря.

— Вышли из доверия — Нотариусы помогли разоблачить десять групп аферистов — За последние три месяца с помощью нотариусов были задержаны более 10 групп аферистов. Трудно понять, на что рассчитывают сегодня аферисты, обращаясь к нотариусу. Их проблема в том, что подделывать нотариальные документы стало совершенно бесполезно.

— Разведут где угодно — Подать заявление о разводе можно будет независимо от прописки — Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, вводящего экстерриториальный принцип работы ЗАГСов. Это значит, что там теперь перестанут смотреть на прописку. Пока такой принцип действует только на одну услугу ЗАГСа: на регистрацию брака.

— Разрешат порулить — ГИБДД поддерживает идею выдавать права с 17 лет — Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников сообщил, что ГИБДД не возражает против идеи выдавать права в 17 лет — в том случае, если несовершеннолетний прошел серьезное обучение.

— Плохая история — Немецкий аукционный дом выставил на продажу вещи нацистских вождей — Аукционный дом из Мюнхена организовал торги предметами, принадлежавшими лидерам национал-социалистической партии во главе с Адольфом Гитлером. Представители международных еврейских организаций тщетно взывают к организаторам: "Есть вещи, которыми нельзя торговать!".

— Копают под "ветряки" — Немецкие СМИ утверждают, что в Германии растет недовольство ветрогенераторами нового поколения — Пейзажи Старого Света уже давно невозможно представить без мерно вращающихся лопастей устремленных в небо генераторов, преобразующих ветряную энергию в электрическую. Однако, как пишут европейские СМИ, эта медитативная картинка больше не представляется столь идиллической.

— Денег больше нет — В Нидерландах могут урезать пенсии — Миллионы пенсионеров в Нидерландах в следующем году могут столкнуться с сокращением положенных им выплат. К столь неприятной ситуации привело падение в августе до отрицательных ставок доходности гособлигаций со сроком погашения в 20 лет.

— Дым разрешен — Трамп передумал запрещать вейпы — Сенсационную новость для американцев — любителей затянуться электронной сигаретой — распространили местные СМИ. По их данным, президент США Дональд Трамп заложил очередной политический вираж, внезапно передумав запрещать в Америке продажу наносящих вред здоровью граждан ароматизированных смесей для вейпов.

— "Брекзитом" клянусь — Россию и США сочли угрозой для Британии — Если верить соцопросам, расчет премьера Британии Бориса Джонсона на политическую импотенцию его оппонентов полностью оправдался. Противники консерваторов хватаются за любую соломинку, способную так или иначе опорочить курс главы правительства и те тезисы, которые тот выдвигает.

— Расплата по завещанию — Верховный суд объяснил, когда не стоит принимать наследство — Показательный разбор спора о наследстве с долгами сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она разъяснила, в каких случаях к наследству лучше не прикасаться.

— Хочу сдать паспорт — Определен порядок отказа от другого гражданства — Министерство внутренних дел разработало порядок уведомления гражданами России о наличии у них второго гражданства, а также процедуру отказа от иностранного паспорта. Проект приказа главы ведомства опубликован для общественной антикоррупционной экспертизы.

— Отвратительный сосед — Суды начали активно выселять граждан за долги по ЖКХ и антисанитарию в квартирах — Свежая тенденция судебной практики: суды стали гораздо смелее выселять граждан из квартир за вопиющую антисанитарию или долги по ЖКХ. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за полгода суды вынесли 8,6 тысячи решений о выселении граждан.

— Мировой мэр — Глава Казани Ильсур Метшин стал президентом ассоциации мэров городов при ООН — Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил Консультативный комитет местных органов власти (United Nations Advisory Committee of Local Authorities, UNACLA) при Организации Объединенных Наций. Это первый случай, когда президентом UNACLA избрали представителя России.

— Ненужная "Опция" — Челябинка обжаловала навязанную услугу — Арбитражный суд Челябинской области рассмотрел интересное дело об опционном договоре на юридические услуги, навязанном клиентке одного из крупных банков при получении кредита.

— Наличные деньги отменяются — В Белгородской агломерации вводят систему тотальной безналичной оплаты за проезд в транспорте — Общественный транспорт в Белгороде и окрестностях начали переводить на безналичную оплату. Для владельцев банковских карт стоимость проезда осталась прежней — 20 рублей, для любителей наличных — выросла до 25. Причем, если терминал в автобусе не принимает пластик, то он снимается с маршрута.

— Детям нужен Иван Иванович — Молодая мама вернула в роддом несправедливо уволенного врача — Жительница Астрахани Мария Власова, отчаявшаяся спасти свою умирающую новорожденную дочь, потребовала восстановить в роддоме анестезиолога-реаниматолога Ивана Ерачина. Опытный врач был уволен три месяца назад.

— Дети на севере — В Северном районе столицы открывают сад-долгострой — Новый детсад в столичном районе Северный должен открыться до конца месяца. Такой срок дал строителям мэр Москвы Сергей Собянин. Сооружение этого сада на Челобитьевском шоссе затянулось — идет с 2015 года. Мэр потребовал ускорить процесс.

— Помолчим — Нужны ли в поездах "тихие" вагоны?— В поездах Московского центрального кольца могут появиться "вагоны тишины". Пассажиров попросят приглушить свои гаджеты, отказаться от разговоров по мобильнику и громкой музыки в наушниках. Нужны ли такие составы на рельсах Москвы, решат горожане.

— Погост в цифре — В Нижнем Новгороде инвентаризируют кладбища — В Нижнем Новгороде начали оцифровку кладбищ: захоронения фотографируют с помощью квадрокоптера, после чего создают единую базу данных. Таким образом городское начальство надеется избежать коррупции в сфере ритуальных услуг.

— Доехали до зимы — В Москве завершился рекордный сезон велопроката — В столице закрылся сезон городского велопроката — из-за теплого ноября он продлился на 2,5 недели дольше обычного. И в этом сезоне москвичи поставили несколько рекордов. Например, число поездок на арендованных байках превысило 5 млн, что на 17% больше показателя прошлого сезона.

— Кликнули — Эксперты обсуждают факультатив по киберспорту — Около 2,5 тысячи учеников из почти 400 школ России соревнуются в электронных шахматах, скоростном поиске информации и двух суперпопулярных компьютерных играх — Dota 2 и Hearthstone. Всероссийские соревнования среди школьных сборных проводит Федерация компьютерного спорта России (ФКС России).

— Хочу быть врачом — Учат по мировым стандартам — Образовательные программы Сеченовского университета получили международное признание. Это первый вуз в России, который прошел процедуру официального подтверждения соответствия стандартам Всемирной федерации медицинского образования.

— Не экзаменом единым — Дополнительные испытания или ЕГЭ?— Конкурс на поступление в 2020 году станет жестче. Как минимум для 252 российских вузов вырастут "нижние" значения ЕГЭ, с которыми можно претендовать на поступление. Так, минобрнауки установило для своих университетов более высокую планку, чем Рособрнадзор.

— Из аудитории — на орбиту — МАИ представил эксперимент для космической станции — Российские вузы активно заявляют о себе как о разработчиках очень интересных научных проектов. Так, МАИ представил "Роскосмосу" эксперимент, который до 2024 года планируется провести на российском сегменте Международной космической станции.

— По приказу — стройся — Сооружением всех военных объектов займется Военно-строительная компания — Военные строители в прошлом году построили Нахимовское училище в Санкт-Петербурге (общая площадь — 52 тысячи квадратных метров) менее чем за полгода. В этом году опять же "стахановскими темпами" были сданы филиал Пансиона воспитанниц Минобороны России на острове Бычий в Северной столице и Президентское кадетское училище в Кемерово.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— В нерасплатном долгу — Каждый четвёртый заёмщик дошёл до дефолта — Каждый четвёртый должник банка имеет просрочку по кредитам более трёх месяцев, всего таких заёмщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

— Фонд вам в руки — Изменения в "Яндексе" вернули его котировки на уровень июля — Цены на акции "Яндекса" подскочили, практически вернувшись на уровень середины июля: тогда в Госдуму был внесён законопроект, ограничивающий долю иностранцев в российских интернет-компаниях 20%. Рост котировок произошёл после того, как "Яндекс" объявил о реформе корпоративного управления.

— Ушёл в секрет — Почему забуксовало дело журналиста Ивана Голунова – О том, что громкое дело журналиста Ивана Голунова получило статус секретного, стало известно от его адвоката Сергея Бадамшина. Защитник сообщил, что материалы от "обложки до последней странички" засекречены.

— "Важно, чтобы Киев начал децентрализацию" — Глава комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе — о перспективах "нормандского саммита" и "смерти мозга" НАТО — Решение украинского кризиса предполагает, что Донбасс получит право определять свою языковую и культурную политику. Об этом в интервью заявил председатель комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе.

— Форматный разговор – В понедельник состоялся телефонный разговор президентов РФ и Франции. — Одной из главных тем беседы стало обсуждение подготовки саммита в "нормандском формате" (лидеры РФ, Франции, Германии и Украины), который запланирован на 9 декабря. Владимир Путин и Эммануэль Макрон сошлись во мнении, что встреча "четвёрки" в Париже должна способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений.

— Вместить невмешательство — Совфед готовит конвенцию для ООН — Совет Федерации занялся разработкой международной конвенции ООН о невмешательстве в дела других стран. Как сообщил зампред комитета по международным делам Андрей Климов, инициатива будет рассмотрена уже 19 ноября временной комиссией с прямым включением представителей других государств.

— Досадное положение — Протесты в Гонконге выходят из-под контроля — Протесты в Гонконге уже давно перетекли из мирного русла в ожесточённые стычки их участников с полицией, но в последние дни ситуация, похоже, окончательно зашла в тупик.

— Доходное производство — Глава РФ в понедельник в Кремле обсудил с президентом АО "Группа "Альянс" и ООО "Русская платина" Мусой Бажаевым реализацию проекта по добыче палладия в Арктической зоне. Во время беседы Владимир Путин, в частности, отметил хорошую окупаемость проекта.

— Финансовая терапия — Больницы вдвое нарастили закупки онкопрепаратов — За прошедший год российские больницы увеличили закупки лекарств от онкозаболеваний на 45% в физическом выражении и более чем вдвое в финансовом, выяснили. Теперь врачи могут не только обеспечить препаратами всех пациентов, но и повысить качество терапии.

— Номинал банкрота — Названы регионы с наибольшим числом разорившихся граждан — В2019 году в России в полтора раза увеличилось количество персональных банкротств. Такие данные в своём обзоре приводят специалисты проекта ОНФ "За права заёмщиков". Причём в 30 регионах число гражданбанкротов в расчёте на 100 тыс. населения ощутимо превышает средний показатель по стране, показал рейтинг.

— Проверять нельзя откладывать — Верификацией КТС займётся государство — Для проверки подлинности удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС) в России может быть создан особый уполномоченный орган. Такое заявление было сделано на заседании Национального совета по финансовому рынку (НСФР) представителем Минюста.

— Невеселая карусель: почему столичных арестантов развозят по регионам — Проблему переполненности следственных изоляторов Москвы решают отправкой заключенных в СИЗО соседних областей — Заключенные столичных СИЗО всё чаще жалуются, что их планируют перевести в другие регионы еще до вступления приговора в законную силу. Об этом сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

— Без страха и оттока: вузы США входят в топ-5 у россиян — Спада не наблюдается даже после истории с Марией Бутиной — Более 5 тыс. российских студентов в нынешнем учебном году занимались в США по программам бакалавриата, магистратуры и так называемой дополнительной практической подготовки. Такие данные содержатся в докладе американского Института международного образования и Бюро по делам образования и культуры Госдепа США.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Либерально-демократические цивилизации подорожали — Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз — с 60 млн до 353,8 млн руб. Госдума рассмотрит бюджет во втором чтении во вторник, 19 ноября.

— Путь к безопасным дорогам преградил мировой опыт — В мировой практике нет примеров снижения смертности от ДТП в 3,5 раза за семь лет, предупреждают эксперты ВШЭ. Сроки для выполнения цели майского указа президента по безопасности на российских дорогах слишком сжаты, считают они.

— Депутаты ударили по домашним тиранам поправками — В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии. К нему депутаты Госдумы подготовили замечания и поправки. По словам соавтора законопроекта депутата Оксаны Пушкиной, предложенные изменения будут учтены в финальной версии законопроекта.

— Приставы вооружаются кредитными историями — Сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, следует из проекта поправок в закон "О кредитных историях", подготовленных Минюстом совместно с ФССП. Приставов предлагается включить в число тех, кто имеет право получать дополнительные закрытые отчеты из бюро БКИ по запросу.

— Арбитраж встал на сторону налоговой оптимизации — Компания из Кемерово после типичной схемы налоговой экономии успешно оспорила произведенные ФНС доначисления почти на 12 млн руб. Прежде суды в подобных делах соглашались с налоговыми органами, отмечают опрошенные юристы.

— Рубен Варданян сдал билеты — Структура основателя "Тройки Диалог" Рубена Варданяна продала долю в дистрибьюторе билетов на пассажирские поезда и самолеты "Универсальные финансовые системы" (УФС). Об этом сообщил представитель компании "Варданян, Бройтман и партнеры".

— Инвестор из zWe ищет крымский ветер — Немецкий бизнесмен Андре Винклер намерен инвестировать в энергетику Крыма. Вместе с российскими партнерами он зарегистрировал компанию в Феодосии, которая планирует развивать использование возобновляемых источников энергии.

— "Яндекс" нашел золотую середину — В понедельник, 18 ноября, "Яндекс" объявил, что совет директоров его головной компании, Yandex N.V., одобрил изменения в системе корпоративного управления, предполагающие создание семейного траста, расширение прав "золотой акции" компании и ее передачу от Сбербанка специальному Фонду общественных интересов.

— Рубль стабилизировался до докризисного уровня — Ожидания инвесторов относительно колебаний курса рубля опустились до минимума с докризисного 2014 года. Однако эксперты предупреждают, что стабильность национальной валюты может оказаться недолгой.

— Производителей подводят авторизация и криптография — Три четверти используемых в промышленности ИТ-решений имеют критические уязвимости, которые позволяют хакерам получить контроль над инфраструктурой. Но на некотором оборудовании сложно установить обновление, поэтому компании не спешат исправлять ситуацию.