МИНСК, 19 ноя /ПРАЙМ/. Премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что на предстоящем 8 декабря заседании Высшего государственного совета будет дан старт новому этапу построения Союзного государства Белоруссии и России.

"Мы действительно продвинулись на этом пути (интеграции) и по нерешенным вопросам дали дополнительное поручение нашим государственным органам. Эти все решения крайне важны для подготовки Высшего государственного совета Союзного государства, где будет, как видится белорусской стороне, дан старт новому этапу построения Союзного государства", — заявил Румас журналистам в Горках по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.