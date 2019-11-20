МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в Москве проведет переговоры с молдавским коллегой Ионом Кику.

Ранее в пресс-службе российского кабмина сообщили, что Медведев и Кику планируют обсудить актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

Как отмечал Кику, ожидается, что темами для обсуждения станут расширение списка компаний, которые смогут экспортировать продукцию в РФ, продление срока возможности поставок товаров без пошлин, проблема экспорта товаров через Украину, обеспечение Молдавии газом.

Также Кику намерен встретиться с руководством "Газпрома". Сейчас Молдавия приобретает газ по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.

Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. Президент республики Игорь Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Иона Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов". Сам Кику сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на осень 2020 года. Парламент 14 ноября одобрил назначение нового правительства во главе с Кику.

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И МОЛДАВИИ

Поездка в Москву станет для Кику первым зарубежным визитом. Молдавский премьер посетит Россию по приглашению Медведева.

Дипломатические отношения между Россией и Молдавией установлены 6 апреля 1992 года. Отношения между странами ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС. Был введен запрет на поездки членов молдавского парламента и правительства в РФ. Правительство Молдавии также предприняло череду антироссийских мер, среди которых высылка российских дипломатов, журналистов, общественных деятелей и артистов.

В середине декабря 2017 года министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии на неопределенный срок отозвало посла республики в России для консультаций (он вернулся к работе в марте 2018 года).

В июне 2019 года пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, страна получила новое правительство. В июле в Молдавии был отменен запрет на поездки в Россию членов парламента и правительства. Президент Молдавии Додон неоднократно заявлял о намерении восстановить стратегические отношения с Россией, однако его полномочия ограничены конституцией.

ТОРГОВЛЯ И ЭКОНОМИКА

В ходе визита Кику будут обсуждаться вопросы сотрудничества в экономике. Россия на протяжении многих лет является крупнейшим инвестором в молдавскую экономику, общая сумма инвестиций составляет порядка 800 миллионов долларов. Основными сферами выступают энергетическая, винодельческая и перерабатывающая отрасли.

Отношения в этой области также ухудшились после ратификации парламентом Молдавии соглашения об ассоциации с ЕС. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции. В результате объем внешнеторгового оборота между РФ и Молдавией с 2012 года по 2017 год уменьшился в два раза: если в 2012 году, по данным Национального бюро статистики Молдавии, доля России во внешнеторговом обороте республики составляла около 20% (1,45 миллиарда долларов), то в 2017 году – уже только 11,3% (0,74 миллиарда долларов).

В 2018 году объем внешней торговли России и Молдавии составил 1,56 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 1,2 миллиарда долларов, импорт – 355,5 миллиона долларов. По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот составил 818,1 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 635,5 миллиона долларов и импорт – 182,6 миллиона долларов.

С января 2019 года Россия отменила пошлины на импорт в РФ ряда молдавских товаров: овощей, фруктов (яблоки, черешня, сливы, нектарины и так далее), фруктовых и овощных консервов, винограда и винодельческой продукции. В конце июня правительство России продлило до конца 2019 года нулевые пошлины.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами.