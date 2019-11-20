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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Электрички прибывают в ОАО РЖД — Монополия берет развитие пригородных перевозок на себя — Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД хочет отказаться от идеи приватизации пригородных железнодорожных компаний, которая до сих пор считалась одним из ключевых элементов стратегии развития этого вида перевозок.

— Грузы испугались неизвестности — Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы — Власти определились, что после 2025 года, когда истечет действующая долгосрочная программа развития ОАО РЖД, монополии понадобится новая тарифная система.

— Конфликт интернетов — Как США пытаются предотвратить принятие российской резолюции на Генассамблее ООН — Россия и США столкнулись на площадке Генеральной ассамблеи ООН: Вашингтон пытается предотвратить принятие российской резолюции о борьбе с киберпреступностью и убеждает другие страны голосовать против этого документа.

— ГИБДД подключают к охране здоровья — Госавтоинспекция и Минздрав договорились об обмене данными после многолетних споров — На смену бумажным медсправкам придут электронные, а данные о здоровье водителей ГИБДД получит из базы данных Минздрава, следует из законопроекта МВД.

— Смеси ограничат не по-детски — Импорт заменителей грудного молока могут ограничить — Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот.

— Жалобную книгу вынесли на свет — Бизнесу предложили предъявлять претензии к силовикам публично — К борьбе с административным давлением на бизнес подключили цифровые решения — вчера Агентство стратегических инициатив (АСИ) и бизнес-объединения запустили онлайн-платформу для оперативного обращения предпринимателей в центральные аппараты МВД и СК, Генпрокуратуру и ФСБ.

— За банкротство недорого возьмут — Минэкономики обновило законопроект о несостоятельности граждан — Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.

— "Мы на годы опережаем по структурным реформам почти все страны региона" — Управляющий казахстанского МФЦА Кайрат Келимбетов о том, как развивается проект — Пять лет назад Казахстан объявил об амбициозных планах по созданию Международного финансового центра в Астане (теперь Нур-Султан) — официально он открыт в июле 2018 года.

— Образованию посчитали вложения в ВВП — Мониторинг человеческого капитала — Модернизация отдельных сегментов системы образования может обеспечить дополнительный прирост ВВП страны на душу населения — до 1 процентного пункта, оценили эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), изучив возможное влияние лучших практик в сфере образования на развитие человеческого капитала.

— В России растет спрос на гражданские права — По опросам "Левада-центра" возросла ценность справедливого суда, свободы слова и собраний — Россияне стали чаще говорить о важности для них прав и свобод человека, которым раньше они не придавали особого значения.

— Кандидат в прецеденты — ЕСПЧ вынес решение по делу "Оботе против России", длившемуся десять лет — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €4 тыс. активисту Андрею Оботе, оштрафованному за акцию в поддержку свободы слова в 2009 году.

— Электоральная база заколебалась — В АП выделили регионы с худшей поддержкой президента РФ — Хабаровский край, ЕАО, республики Алтай, Бурятия и Удмуртия являются регионами с самой слабой поддержкой деятельности президента Владимира Путина.

— "Единой России" посоветовали теснее взаимодействовать с населением — В распоряжении "Ъ" оказались результаты закрытого социологического исследования ВЦИОМа, посвященного отношению россиян к партии "Единая Россия".

— ЕСПЧ присудил компенсации участникам "болотного дела" — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник опубликовал решение о компенсации в €24 тыс. фигурантам "болотного дела" Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.

— Сестры Хачатурян убивали под надзором — Их отец был подозрительно близок с прокурорами — Как стало известно "Ъ", одновременно с подписанием протокола об окончании предварительного следствия по громкому уголовному делу об убийстве Михаила Хачатуряна его тремя дочерьми, адвокаты последних направили в Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет России (СКР) заявление с требованием проверить его связи с высокопоставленными сотрудниками надзорного ведомства.

— Хабаровскому губернатору собирают трупы — Его бывшего делового партнера подозревают в убийствах — В Москве арестовали бизнесмена и экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, который много лет являлся деловым партнером губернатора края Сергея Фургала, а сейчас сотрудничает с его супругой.

— Служба исполнения наказаний массово задерживается — В Дагестане под стражу взяли восемь офицеров ФСИН — Массовые задержания и аресты сотрудников республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) прошли в Дагестане.

— Камеры оставят без лишних указателей — В правительстве спорят о правилах установки табличек перед комплексами фиксации нарушений — Федеральные и региональные чиновники не могут договориться о том, как устанавливать таблички, предупреждающие водителей о комплексах фиксации нарушений.

— Верховный суд делит придомовую территорию — Жители Свиблово оспаривают передачу под реновацию части участка своей многоэтажки — Столичные власти не вправе распоряжаться земельными участками под многоквартирными домами и придомовыми территориями, в том числе самостоятельно менять их границы.

— Дональд Трамп потерял корейский атом — Ким Чен Ын уже не ждет президента США — Северокорейский лидер Ким Чен Ын не будет встречаться с президентом США Дональдом Трампом до "полной и необратимой отмены враждебной политики в отношении КНДР".

— МИД Белоруссии отказался прислушиваться к критике западных наблюдателей — Белорусский МИД вчера обрушился с критикой на западных наблюдателей, следивших за ходом парламентских выборов 17 ноября.

— "Иркутскэнерго" стряхивает угольную пыль — Компания продает всю тепловую генерацию — "Иркутскэнерго" (подконтрольна En+) меняет стратегию работы на российском энергорынке, планируя полностью избавиться от угольных активов — как генерации мощностью до 3,8 ГВт, так и питающих ее разрезов.

— Деньгоуборочные комбайны — Власти увеличат субсидии производителям на 3,5 млрд рублей на 2019 год — Правительство по настоянию Минсельхоза выделит дополнительно 3,5 млрд руб. на программу поддержки спроса на сельхозтехнику в 2019 году.

— Застройщики расселяют нацпроект — Ожидаемые темпы ввода жилья могут снизить — На фоне перехода на проектное финансирование застройщикам не удается достичь заложенных год назад в нацпроекте "Жилье и городская среда" объемов жилищного строительства.

— Отмыв поставят на карту — ЦБ и Росфинмониторинг разработают для банков новые требования по ПОД/ФТ — ЦБ и Росфинмониторинг в следующем году разработают для банков "дорожную карту" в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

— АСВ переоценит оценщиков — Активы ликвидируемых банков продадут по-быстрому — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) собирается изменить подход к работе с оценщиками.

— Компании переросли страховку — Банки не хотят платить взносы за немалые предприятия — Банкиры просят ЦБ заняться проблемой постоянной переплаты в Фонд страхования вкладов за предприятия малого бизнеса.

— Бизнес высокого полета — Абсолют-банк приобрел бизнес-джеты — Абсолют-банк стал владельцем лизинговой компании, зарегистрированной на острове Мэн.

— Газ переваливают на президента — НОВАТЭК просит найти 20 млрд рублей на камчатский терминал — Как стало известно "Ъ", основной владелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина найти 20 млрд руб. на создание федеральной инфраструктуры терминала по перевалке сжиженного газа на Камчатке.

— Оператор Wi-Fi подключился к видеонаблюдению — "МаксимаТелеком" поставит серверы для системы распознавания лиц — Московская мэрия провела закупку серверов для вычислительных ресурсов создающейся в столице системы распознавания лиц по картинкам с видеокамер.

— Сбербанк проверит защиту — Его компания протестирует кибербезопасность внешних клиентов — Дочка" Сбербанка BI.Zone выходит на рынок тестирования киберзащиты сторонних компаний — операторов связи, банков и IT-клиентов.

— В вино добавят "Семь овощей" — "Абрау-Дюрсо" хочет выпускать настойки — Снижение потребления игристых вин в России вынуждает крупнейшего игрока в отрасли ГК "Абрау-Дюрсо" семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова выходить в новые сегменты рынка крепких алкогольных напитков.

— Иностранное хорошо смотрится — Зарубежный контент обгоняет по темпам роста российский — Зарубежные кино и сериалы по темпам роста просмотров в российских онлайн-кинотеатрах обгоняют отечественные даже после спада интереса зрителей к "Игре престолов".

— "Российские покупатели похожи на немецких" — CEO Lamoda Group Флориан Янсен о логистике, пошлинах и конкуренции — Один из крупнейших в России онлайн-ритейлеров Lamoda в 2019 году впервые вышел на операционную прибыль.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Российским банкам рекомендовано лучше искать среди клиентов "политически значимых лиц" — Это снизит коррупционные риски, считает Организация по борьбе с отмыванием капитала — Банки должны лучше искать среди клиентов "политически значимых лиц" и людей из их окружения, а также реальных бенефициаров компаний.

— ЕСПЧ присудил фигурантам "болотного дела" 24 000 евро — Выплатить компенсации Удальцову и Развозжаеву должны Россия и Украина — ЕСПЧ решил, что власти России и Украины должны выплатить более 24 000 евро в качестве компенсации координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову и помощнику депутата Госдумы Леониду Развозжаеву.

— США признали законными израильские поселения на Западном берегу реки Иордан — Они не поддерживали их создание в течение 40 лет — США признали законными израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.

— Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить — Правительство ищет способ решить проблему на уровне законодательства — Вопросы реструктуризации штрафов со стороны заказчиков были затронуты на прошедшем во вторник совещании в Государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева под руководством вице-премьера Юрия Борисова.

— Правительство поможет регионам снизить долговую нагрузку — Федеральному бюджету это обойдется в 440 млрд рублей — Правительство решило помочь регионам снизить долговую нагрузку, изменив график погашения бюджетных кредитов.

— Почему низкая безработица не всегда помогает экономике — Хорошая статистика маскирует проблемы развитых стран — Центробанки многих развитых стран столкнулись с парадоксальной проблемой: несмотря на самый низкий уровень безработицы за последние десятилетия, рост зарплат и инфляция остаются очень медленными.

— Андрей Вагнер: "Через 10 лет ресурс теплосетей будет выработан на 98%" — Гендиректор "Т плюса" анализирует реформы в энергетике, состояние теплогенерации и рассуждает о перспективах возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и мусорных ТЭЦ в России.

— Американский ритейлер стал совладельцем сети Familia — Владелец универмагов TJ Maxx и Marshalls купил 25% российской сети — Американская компания приобрела за $225 млн 25% в российской сети у ее акционеров. Продавцами выступали все совладельцы, в какой пропорции – представитель сети не раскрыл.

— Авиакомпании отчаялись получить компенсацию за запрет полетов в Грузию — Шесть перевозчиков утверждают, что потеряли на этом 3,2 млрд рублей. Минтранс считает сумму завышенной — Запрет российским авиакомпаниям на полеты в Грузию действует с 8 июля – президент Владимир Путин ввел его 21 июня 2019 г.

— Сбербанк сможет стать крупным акционером Mail.ru Group — Одновременно банк расстается с "золотой акцией" "Яндекса" — Через три года Сбербанк сможет получить до 22% капитала Mail.ru Group (MRG), следует из совместного сообщения компаний о подписании обязывающих документов по совместному предприятию (СП) в сфере еды и транспорта.

— Tesla в полтора раза увеличит емкость самого мощного в мире литий-ионного аккумулятора — Это будет стоить 71 млн австралийских долларов — В первой половине 2020 г. Tesla Inc. планирует увеличить мощность крупнейшей в мире литий-ионной аккумуляторной батареи Hornsdale Power Reserve, также известной как "Большая батарея Тесла", со 100 до 150 МВт.

— Российских металлургов не испугало падение мировых цен на сталь — Инвестиции и дивиденды они сокращать не планируют — Evraz, "Северсталь" и ММК, на долю которых приходится более 50% российского производства стали, провели традиционные дни инвесторов в октябре и ноябре.

— Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр "Соловей" — Город, скорее всего, от этого предложения откажется — Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Выходит так — Конституционный суд запретил работодателям выплачивать выходное пособие ниже среднего заработка — Конституционный суд РФ защитил права работников, уволенных по не зависящим от них причинам, на выплату выходного пособия в размере не ниже среднемесячного заработка.

— Стрельба на скидку — Бывает ли удачливой охота за покупками во время "Черной пятницы" — Большая часть магазинов уже объявила о начале "Черной пятницы", несмотря на то, что официально распродажи в России стартуют в ночь на 29 ноября.

— Вклад получил крышу — Перекладывать деньги в квартиры из банков никто не спешит — Ставки по вкладам падают вслед за ключевой ставкой ЦБ, которая в декабре может опуститься еще ниже.

— Нет приема — Металлолом можно будет сдать только с документами — Дать регионам право самостоятельно определять изделия из цветных и черных металлов, которые физлица смогут сдавать как металлолом, предлагает Ивановская областная Дума.

— Паспорт нового поколения — Владимир Путин обсудил создание новых цифровых сервисов для граждан — О новых "суперсервисах" и переходе на электронные паспорта шла речь на встрече президента с вице-премьером Максимом Акимовым.

— Давление к норме — Жалобы предпринимателей на силовиков разберут с помощью новой платформы — В России появилась цифровая платформа по работе с обращениями предпринимателей. Создать такой ресурс поручал президент России Владимир Путин.

— Кому писал коллектор — Приставы смогут запрашивать информацию у владельцев мессенджеров и соцсетей — Министерство юстиции России подготовило законопроект, расширяющий полномочия судебных приставов при выявлении коллекторов-нарушителей.

— Поддержат российское — Законопроект о развитии виноделия прошел первое чтение — Госдума одобрила в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии, вводящий единое регулирование в этой сфере.

— С поправкой на физлиц — Госдума определила, каких граждан смогут признавать иноагентами — Физическим лицам смогут присваивать статус иностранного агента и СМИ-иноагента.

— Кредит с плюсом — Госдума поправила новый бюджет ради повышения качества жизни россиян — Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на следующие три года.

— В условиях Союза — Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили вопросы дальнейшей интеграции России и Беларуси — Между Москвой и Минском остаются нерешенные системные вопросы, сдерживающие взаимную торговлю. По ним, считает председатель правительства России Дмитрий Медведев, необходимо искать компромиссы. Его белорусский коллега Сергей Румас уверен, что тумана в отношениях стран нет.

— Выставили из кабинетов — В Ульяновске собесовские чиновники станут "семейными участковыми" — Ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил о грядущей ликвидации регионального министерства семейной и демографической политики.

— Поправки в бюджет 2020 года — 19 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

— Медицина на экспорт — Все больше иностранцев приезжают на лечение в Россию — 530 тысяч иностранцев приехали лечиться в Россию в первом полугодии. Это почти вдвое больше, чем год назад — 300 тысяч, и вчетверо больше, чем за тот же период 2017 года — 120 тысяч человек, рассказал журналистам замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

— Сняли абсурдный запрет — Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма — Госдума приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.

— Красна поляна ценами — Почему дорожает новогоднее проживание в отелях горнолыжного курорта в Сочи — Многие отели горнолыжных курортов Красной Поляны (Сочи) подняли цены на первую декаду января на 500-600 процентов, следует из данных порталов бронирования.

— Королевская распродажа — Крупнейшая в мире нефтяная компания выходит на биржу — Стартовал предварительный сбор заявок инвесторов для участия в IPO (первичного размещения акций) крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, пока на 100% принадлежащей Саудовской Аравии.

— Состав крепкого сна — Пассажирам представлен новый плацкартный вагон — Через несколько лет пассажирам плацкартных вагонов, путешествующим на верхней полке, не придется ожидать, пока освободится столик у соседей снизу — у них появятся свои столики.

— Буква закона — Ассоциация юристов проведет правовой диктант — Любой гражданин страны сможет проверить, а заодно освежить свои юридические знания, не выходя из дома.

— Аварийный выезд — Из ветхих домов в 2019 году расселены 25 тысяч жильцов — Почти 25 тысяч жителей аварийных домов переехали в нынешнем году в новое жилье. Об этом сообщил на селекторном совещании замглавы Минстроя Максим Егоров.

— Ягода созрела для правил — Минсельхоз отрегулирует сбор грибов, орехов и лекарственных растений — Минсельхоз получит полномочия по регулированию рынка дикоросов — ягод, орехов, грибов, семян и лекарственных растений.

— Разрешат порулить — ГИБДД поддерживает идею выдавать права с 17 лет — Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников сообщил, что ГИБДД не возражает против идеи выдавать права в 17 лет — в том случае, если несовершеннолетний прошел серьезное обучение.

— Ваш паспорт — Кто борется за то, чтобы алкоголь и сигареты нельзя будет купить до 21 года?— Впервые ВОЗ ставит в пример миру российскую антиалкогольную политику — она привела к снижению смертей.

— Физики в почете — Два российских вуза попали в топ-100 мирового рейтинга — МФТИ и МГУ им. Ломоносова вошли в сотню лучших вузов мира по направлению "Физика".

— С ручкой и планшетом — В Москве стартовал конкурс "Учитель будущего" — Это командное соревнование для педагогов. Свою школу будут представлять сразу три наставника: это могут быть и начинающие и опытные учителя.

— Прогул по SMS — Верховный суд объяснил, когда можно пропустить работу — Верховный суд России поддержал всех работников, кому исключительные и уважительные обстоятельства помешали выйти на работу.

— Не надо угроз — В Минобороны России прокомментировали заявления главы МИД Турции — В военном ведомстве РФ с недоумением восприняли слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия якобы не выполняет своих обещаний по отводу курдских отрядов самообороны от турецко-сирийской границы.

— Попали в кипяток — В Пензе из-за аварии на теплотрассе погибли люди. Сварились заживо в машине — ЧП произошло в час пик на улице Аустрина в Пензе. Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, в результате образовавшегося провала на автостоянке, полностью провалился под землю.

— Прикрыли Арктику — Севморпуть охраняют мощные ракетные комплексы — Безопасность судоходства на Северном морском пути будут в том числе обеспечивать береговые ракетные комплексы "Бастион".

— Остановили реактор — В Подмосковье изготавливали полторы тонны наркотиков в месяц — Полицейские обнаружили нарколабораторию, а по сути — настоящий завод, в Серпуховском районе Подмосковья.

— Трудности перевода — Пола Уилана не выпустили из СИЗО — Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление до конца декабря ареста обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану.

— Наличные из рук в руки — Дело главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой вернули в суд — Президиум Мосгорсуда согласился с Генпрокуратурой и отменил решение Мещанского суда о возвращении прокурору дела бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой.

— Это надо было сделать — Валерий Гергиев дал концерт в посольстве Италии в поддержку Венеции — В России официально стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции, пострадавшей от сильнейшего за последние полвека наводнения.

— Сущее наказание — Трамп наказал палестинцев за несговорчивость — Госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что построенные на Западном берегу реки Иордан израильские поселения более не считаются незаконными.

— Чьи вы слуги?— Правящая партия Украины тонет в скандалах — Главным источником скандалов на Украине в последние месяцы стала правящая партия "Слуга народа" (СН): почти ежедневно ее депутатов уличают в супружеских изменах, скрывавшихся и дурно пахнущих деталях биографии, втором гражданстве и действиях, которые можно счесть коррупционными.

— Венеции нужна помощь — Россияне уже собрали миллион евро на восстановление терпящего бедствие города — Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции после наводнения.

— Палач и его жертвы — В Гамбурге возмутились соседством могил эсэсовца и узников концлагерей — Необычную коллизию разбирает сенат Гамбурга.

— Бордо против пластика — Французский город отказался от пластиковых изделий — В среду на заседании местного городского совета мэр Бордо Николас Флориан, представит амбициозный поэтапный план полного отказа от продукции, содержащей пластик, а также возможные проекты, связанные с ее переработкой.

— Вернуть золото Колчака! — На торгах в Париже выставят бесценные письма адмирала о Гражданской войне — Более века этот архив бережно хранился во Франции, в семье вдовы адмирала Софьи Федоровны Колчак (Омировой) и ее потомков.

— Номерок дайте — "Красивые" номера будут продавать — Как сообщил источник "РГ" в Госавтоинспекции, в настоящее время правила продажи так называемых "красивых" номеров проходят последние ведомственные согласования.

— Назваться банкротом не обязан — КС РФ защитил индивидуальных предпринимателей от налоговой службы — КС РФ обязал налоговую инспекцию возбуждать дела о банкротстве индивидуальных предпринимателей только после тщательного анализа ситуации несостоятельного должника.

— Ленинский мост — Мост через Лену для якутян самая долгожданная стройка — После того как стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал строительство моста через реку Лену и поручил правительству внести предложения по реализации этого проекта, в Якутии вздохнули с облегчением.

— Мешал соседям — Суд запретил эксплуатацию шумного холодильника — Жильцы одного из домов города Котласа Архангельской области пожаловались в Роспотребнадзор на слишком шумную работу холодильной машины в магазине крупного ретейлера, расположенном в здании.

— Смотри под ноги — Надписи на тротуарах возле школ не заменят "лежачих полицейских" — У пензенских гимназий появились надписи прямо на тротуаре, предупреждающие детей об опасности, поджидающей на оживленной магистрали.

— Попал под хамство — На Ставрополье губернатор уволил своего полпреда — Буквально накануне полномочный представитель губернатора Ставрополья в Минеральных Водах, Пятигорске и Лермонтове Константин Шишманиди вел личный прием граждан.

— Мороз тут ни при чем — Жители трех омских сел остались без тепла — В Омскую область пришли 25-градусные морозы, а в квартирах жителей поселка Красная горка до сих пор нет отопления.

— Личные отношения — Персональные предложения увеличивают продажи и выручку в разы — Для роста продаж и выручки ретейлеры все чаще используют целевой маркетинг — специальные предложения и скидки, ориентированные на конкретного покупателя.

— На полках еще прибудет — Какое будущее ждет рынок POS-кредитов — Банкиры и аналитики считают рынок POS-кредитования все еще перспективным, несмотря на косвенную конкуренцию с кредитными картами и картами рассрочки.

— Три ступени вверх — Стрит-ретейл требует широких улиц — В первом квартале 2020 года проект Стратегии развития торговли на 2019-2025 годы будет внесен в правительство.

— Федор и его дети — Зачем в космосе нужны роботы-аватары — Какая самая бесполезная деталь у робота в открытом космосе? Что за механический кентавр будет рассекать по Луне? Через какие испытания проходят "киберы", прежде чем получить допуск на орбиту?

— На своих двоих — Когда наш предок встал на ноги — Одну из версий появления прямохождения предложила международная группа ученых в авторитетном журнале Nature, изучив недавно найденные древние окаменелости.

— Чья надо рука — У левшей особая структура мозга — Ньютон, Альберт Эйнштейн, Юлий Цезарь, Александр Македонский, Черчилль, Наполеон Бонапарт, Моцарт,Бетховен, Леонардо да Винчи, Рафаэль, президенты США Клинтон и Обама, Гейтс, Чаплин, Мэрилин Монро… Этот список знаменитых левшей займет не одну страницу.

— Довести до абсурда — Кто понизил статус ведущего института — Зачем один из крупнейших и ведущих институтов Российской академии наук стремится стать филиалом научного "середняка"? Сообщение об этой абсурдной ситуации в одном из центральных СМИ взбудоражило научную общественность.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— В услугах не нуждаются: Палестина выступила против посредничества США — Решение признать еврейские поселения дискредитировали Штаты как медиатора, но мало что изменили в ближневосточном конфликте — Решение США признать законными еврейские поселения на Западном берегу Иордана окончательно дискредитировало эту страну как посредника в процессе палестино-израильского урегулирования.

— Ударились в токены: крупный бизнес решил заняться криптовалютами — Шохин и Потанин попросили президента ускорить принятие законов в этой сфере — Крупный бизнес торопится запустить свои цифровые проекты.

— Министерство карьерного развития: на госслужбе внедряют HR-практики — Руководству Минэка подготовят пул преемников — Пул преемников на ключевые должности, IT-технологии в управлении персоналом и меры по вознаграждению лучших сотрудников — всё это в ближайшее время появится в Минэкономразвития.

— Исковая данность: РФ не готова к транзиту через Украину "любой ценой" — Обсуждение газовых поставок должно вестись отдельно от "нормандского формата", считают эксперты — Россия готова договариваться по вопросу газового транзита через Украину, однако "не любой ценой".

— Тише будешь: наказание за шумное поведение готовятся включить в КоАП — Штраф за ночное пение и крики может составить 3 тыс. рублей и стать единым по всей стране — Россиянам хотят разрешить вызывать наряд полиции из-за громкой музыки в соседней квартире — и на каждый из таких сигналов стражи порядка обязаны будут оперативно отреагировать.

— На дорогу молодым: возраст пассажиров-льготников хотят поднять до 30 — Правительству предложили смягчить правила доступа к дешевым авиаперелетам — Студентам и аспирантам очных отделений до 30 лет предлагают разрешить летать по льготным тарифам.

— Сервисный МФЦентр: россиян перестанут принимать в госорганах — Новую философию оказания услуг населению разработали в Минэкономразвития — Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия МФЦ.

— "Досрочные выборы без изменения системы приведут к революции" — Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе — о причинах и целях митингов в Тбилиси, а также об авиасообщении с Россией — Лидеры грузинской оппозиции договорились не касаться внешнеполитических вопросов во время выступлений против действий правящей партии "Грузинская мечта".

— "Программа проверит работу и выявит, один ли человек писал" — Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов — об искусственном интеллекте для ЕГЭ и новых причинах аннулирования результатов выпускного теста — Результаты некоторых работ ЕГЭ-2019 могут быть аннулированы.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Экономический рост направлен в подкомиссию — Максим Орешкин предложил создать новый орган управления структурными реформами — Минэкономразвития разработало пакет структурных реформ, реализация которых критически необходима для ускорения российской экономики.

— Школьные стандарты получили "неуд" — Эксперты российской академии образования представили свои замечания по проектам ФГОС — Российская академия образования предложила переработать новые федеральные образовательные стандарты. В ходе экспертизы сделали около 500 замечаний, но представили только 13.

— Имидж России потянул на 3,8 млн рублей — Ростуризм определил разработчика туристического бренда страны — Туристический бренд России, победивший в прошлом году во всероссийском конкурсе, выполненный "в духе супрематизма", но пока не используемый, будет доработан за 3,8 млн руб. Ростуризм обещает представить результат в 2020 году.

— Интеграционный пасьянс сложился на две трети — Чем закончились объединительные переговоры глав правительств России и Белоруссии — Премьеры России и Белоруссии предприняли попытку утвердить карты углубления интеграции двух стран. Переговоры затянулись, споры вновь вызвали требования Минска по компенсации налогового маневра и по ценам на энергоносители.

— Роман Троценко декларировал высочайшие устремления — Совладелец компании PETROPAVLOVSK объявил о намерении консолидировать золоторудную отрасль — Роман Троценко, купивший 22% золотодобывающей компании Petropavlovsk, ведет переговоры о покупке доли в ее конкуренте GV GOLD. По словам Троценко, он "начал консолидацию" в отрасли.

— 50 миллиардов на еду и чужую долю — Сбербанк обнародовал схему вхождения в капитал MAIL.RU GROUP — Сбербанк покупает доли Газпромбанка и "Ростеха" в совладельце Mail.Ru Group за 11,3 млрд руб. В результате банк будет косвенно владеть 2% интернет-компании, еще до 20% он сможет получить через несколько лет.

— Familia обзавелась американским родственником — TJX COMPANIES приобрела 25% российской сети универмагов-дискаунтеров — Совладельцем сети Familia, одного из крупнейших игроков на российском рынке offprice-ретейла, стала американская TJX Companies, известная в Европе своими дискаунтерами TK Maxx. Продажи одежды в России падают, но не в дисконтах.

— Регулятор выравнивает комиссионные внутри и снаружи — ЦБ поставил в повестку дня унификацию тарифов на карточные переводы — ЦБ вновь обсудит вопрос выравнивания комиссий за карточные переводы: они должны быть одинаковыми и внутри одного банка, и при межбанковских операциях.

— В мире возник целый класс работающих бедных — Всемирно известный консультант по лидерству Отто Шармер объяснил, чем вызваны беспорядки в разных частях планеты, и рассказал, как компаниям справиться с гендиректорами, преследующими личную выгоду.