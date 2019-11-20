СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — ПРАЙМ. Западные инвесторы за последний год активизировали работу с Крымом, перейдя от намерений к стадии реализации инвестиционных проектов, сообщил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

"За последний год западные инвесторы активизировали работу с Крымом. Если раньше они только присматривались, то теперь настал черед реализации реальных инвестиционных проектов. Правда, пока это только представители малого и среднего бизнеса, заходящие на полуостров как напрямую, так и через аффилированные структуры", — сказал РИА Новости Гемпель.

Одним из примеров, по его словам, является открытие фермы по развитию овцеводства немецким бизнесменом на севере Крыма.

"Инвесторов в основном интересует сельское хозяйство и туристический сектор", — подчеркнул Гемпель.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".