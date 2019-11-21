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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Бери панель, пошли домой — Как Владимир Путин избавил дискуссию на форуме "Россия зовет!" от неудобного слова — 20 ноября президент России Владимир Путин принял участие в работе ежегодного форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!". Во время заседания президент России отменил понятие "панельная дискуссия", впервые поблагодарил известных и неизвестных ему людей за то, что они создали технологический щит против западных санкций, и предупредил, считает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, президента Украины Владимира Зеленского, чего тому в ближайшее время не следует делать.

— "С России берут пример, к нам приезжают учиться" — Михаил Мишустин об инновационных технологиях ФНС — Федеральная налоговая служба в 2019 году завершает переход на новую автоматизированную информационную систему (АИС) "Налог-3". Глава ФНС Михаил Мишустин в интервью "Ъ" рассказал о том, что последует за опережающей мировые тренды цифровизацией госсектора России в экономике и в обществе, о плюсах и минусах цифрового государства, об инновационных технологиях ФНС, а также о том, как будет развиваться специальный налоговый режим для самозанятых.

— Дата-центры подключают к бюджету — Облачному рынку потребуются масштабные субсидии — Для исполнения планов нацпроекта "Цифровая экономика" в части роста значимости российского рынка хранения и обработки данных на глобальном уровне потребуются серьезные государственные инвестиции. Согласно предложениям "Ростелекома", на это следует направить 42–129 млрд руб., что позволит к 2030 году нарастить объем экспорта до половины внутреннего потребления.

— Деньги проследуют со всеми остановками — Источник средств на модернизацию электричек найдут к весне — Правкомиссия по транспорту отправила предложенную ОАО РЖД реформу пригородных пассажирских перевозок на доработку до весны. Основной спорный вопрос — источник финансирования.

— Тактические отступления от строгостей — На форуме ВТБ обсудили, что можно смягчить в экономике для привлечения инвестиций — Вполне удовлетворительное состояние экономики РФ при необычно низких темпах роста инвестиций было главной темой, обсуждавшейся вчера на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!".

— Юрий Чайка пошел в бизнес — Предприниматели будут лично общаться с генпрокурором в регионах — Как стало известно "Ъ", генпрокурор России Юрий Чайка будет регулярно проводить личные приемы предпринимателей в регионах. Ближайшая встреча пройдет в Екатеринбурге и станет дополнением к прямой линии для бизнесменов, на которую за три года поступило уже почти 3,5 тыс. обращений и жалоб.

— Будущее "Единой России" под опросом — ВЦИОМ обнаружил, что от правящей партии хотят сменяемости — Эксперты ВЦИОМа и Института развития парламентаризма зафиксировали запрос общества на обновление или смену "Единой России" в качестве партии власти. Результаты исследования, которое социологи провели перед съездом ЕР, показали, что более половины россиян выступают за ротацию ведущих политических сил.

— Со штрафами ГИБДД пока не все супер — Суперсервис по обжалованию постановлений Госавтоинспекции онлайн в этом году не появится — Правительство в авральном режиме пытается ускорить запуск сервиса по электронному обжалованию штрафов ГИБДД на портале госуслуг, который должен был заработать еще 1 августа 2019 года. Технически услуга, которую ждут миллионы водителей, практически готова, но не заработает без поправок к КоАП.

— C Восточного запустили новые дела — Расследуется хищение 250 млн рублей при строительстве стартового комплекса — Как стало известно "Ъ", возбуждены новые уголовные дела о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный. Махинации на сумму более 250 млн руб. были выявлены при начатом весной этого года строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара".

— Свидетель отстранения — На слушаниях по импичменту выступил ключевой фигурант "украинского дела" — В США в рамках продолжающейся процедуры импичмента президента Дональда Трампа выступил один из самых долгожданных свидетелей — посол США в ЕС Гордон Сондленд.

— Уговор по открытому небу — Как конгрессменов убеждали не допустить выхода США из ключевого военного соглашения — В американском Конгрессе прошли слушания о судьбе Договора по открытому небу (ДОН) — важного соглашения, позволяющего США, России и еще 32 странам осуществлять разведывательные полеты над территориями друг друга с целью контроля над военной деятельностью и укрепления доверия.

— Соединенные штаммы Америки — Источником каких угроз Россия и ее союзники видят США — США стремятся "принизить историческую роль России и стран СНГ как гаранта стабильности в Евразии", "переформатировать память" жителей этих государств и разрушить глобальную систему международной безопасности, а также "препятствуют попыткам осуществления национального суверенитета в киберпространстве", где сейчас активно пропагандируется "американский образ жизни".

— "Гонорар успеха" не для всех — Адвокатам разрешили брать с клиентов процент от суммы выигрыша — С 1 марта 2020 года в России будет легализован "гонорар успеха" в качестве условия оплаты юридической помощи. Ранее он не был закреплен в законе, а Конституционный суд РФ (КС) в 2007 году высказывался против принудительного взыскания этого вознаграждения, поэтому использование такого инструмента было крайне затруднительно.

— Киностудии Горького меняют сценарий — Для нее разработают новую программу развития — Киностудии Горького в ближайшие три года потребуется более 1 млрд руб. на капитальный ремонт зданий, предупредила совет директоров возглавившая ее в октябре Юлиана Слащева.

— Потребители покидают магазины — Сегмент товаров повседневного спроса растет только в онлайне — Продажи ряда категорий товаров повседневного спроса (FMCG), таких как кофе и корма для животных, в онлайне с начала года выросли более чем на 120%, тогда как в обычной рознице темпы были либо нулевые, либо до 10%.

— Пенсиям не зачли льготы — Минфин против новых налоговых послаблений по взносам на НПО — Правительство не готово увеличивать налоговые льготы по взносам граждан в добровольные пенсионные программы, опасаясь роста выпадающих доходов на региональном уровне.

— "Юнистрим" подал сигнал SOC — Через год после атак банк отдал безопасность на аутсортинг — Многократно атакованный хакерами в 2018 году "Юнистрим" объявил о создании центра мониторинга и реагирования на кибератаки силами компании "Ангара".

— Быстринский ГОК не спешит на IPO — Решение о размещении в этом году не примут — Решение о первичном размещении акций Быстринского проекта, 50,01% акций которого принадлежит "Норникелю", в этом году принято не будет, сначала комбинат должен выйти на проектную мощность.

— Деньги проследуют со всеми остановками — Источник средств на модернизацию электричек найдут к весне — Правкомиссия по транспорту отправила предложенную ОАО РЖД реформу пригородных пассажирских перевозок на доработку до весны. Основной спорный вопрос — источник финансирования.

— В переписи нашлись первые участники — "Ростелеком" подвел итоги тендера на поставку планшетов — В конкурсе "Ростелекома" на поставку 360 тыс. планшетов для переписи населения на 11,5 млрд руб. победили структуры дистрибуторов электроники Merlion и VVP Group, которые поделят контракт примерно пополам.

— В гостиницы подселяют конкуренцию — ФАС выявила монополию на учет постояльцев — Отельерам удалось убедить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в отсутствии конкуренции среди автоматизированных систем электронного учета их гостей в Санкт-Петербурге.

— Банкир пошел за лекарствами — Фонд Игоря Кима инвестировал в платформу Megapteka — Перспективы онлайн-торговли лекарствами привлекают новых инвесторов. Венчурный фонд ExpoCapital владельца Экспобанка Игоря Кима приобрел миноритарную долю в платформе Megapteka, которая позволяет бронировать лекарства через интернет.

— "Не всегда желание совпадает с действительностью" — Владелец "Новотранса" Константин Гончаров о падении рынка, портовом бизнесе и ценах на уголь — Отрицательная динамика погрузки на сети ОАО РЖД прямо затрагивает бизнес железнодорожных операторов — особенно тех, кто в основном использует универсальный парк. О снижении зависимости от перепадов конъюнктуры цен на уголь, диверсификации бизнеса, развитии портового проекта в Усть-Луге и строительстве вагоноремонтных заводов "Ъ" рассказал президент и владелец группы "Новотранс" Константин Гончаров.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Росатом" хочет стать мировым лидером морских перевозок — На это он готов потратить $7 млрд — Амбициозные планы госкорпорации "Росатом" по вхождению в новый для нее бизнес морских перевозок изложены в презентации для банков. "Ведомости" ознакомились с ней, подлинность данных подтвердили два банкира и человек, близкий к одной из структур "Росатома".

— Половина россиян считают, что партия власти должна меняться — Люди становятся требовательнее к власти и хотят, чтобы учитывались их интересы — Половина россиян (51%) говорят, что партия власти должна периодически меняться, сказано в исследовании ВЦИОМа и Института развития парламентаризма "Прекрасная "Единая Россия" будущего", с которым ознакомились "Ведомости".

— "Яблоко" предлагает Мосгордуме отказаться от служебных машин — Их аренда обходится в среднем в 200 млн рублей в год — Депутаты фракции "Яблоко" в Мосгордуме Максим Круглов и Дарья Беседина в четверг внесут в Мосгордуму законопроект, предполагающий отказаться от обеспечения депутатов служебными автомобилями, гарантировав им право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, включая такси, и предусмотрев компенсацию в соответствии с фактическими расходами.

— Главной темой закрытых оборонных совещаний Путина станет ВМФ — Он получает больше всех денег и хуже всех строится — Главной темой закрытых совещаний по оборонной промышленности у президента Путина в декабре станет кораблестроение. Эта отрасль получает при выполнении программы вооружений больше всех денег и при этом чаще всех срывает выполнение заданий.

— Правительство готово ужесточить наказание за картели — Несмотря на протесты бизнеса, закон согласован — Долго буксовавшие законопроекты против картелей одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности. В четверг руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев представит их на заседании правительства, рассказали "Ведомостям" федеральный чиновник и сотрудник крупной компании. Такой вопрос есть в повестке, подтвердили представители аппарата правительства и ФАС.

— Комплексный план могут пополнить проекты на триллион — В отборе участвовали 400 проектов на 6,5 трлн рублей — Аналитический центр при правительстве, оценивающий проекты для внесения в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры, предлагает включить в него проекты на 1 трлн руб. Всего эксперты центра оценили около 400 проектов на 6,5 трлн руб., заявил курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов.

— Михаил Жуков: "Через HeadHunter нанимают и уборщицу, и гендиректора" — Гендиректор HeadHunter объясняет, чем вызван успех компании на бирже и как меняется рынок труда и поиск персонала в России — Весь год рекламный ТВ-ролик приглашает искать работу на сайте "хэхэ.ру". Звучит забавно, но это и есть рекламный ход HeadHunter – чтобы название запомнили широкие массы телезрителей. Через онлайн-сервис hh.ru ежемесячно ищет работу примерно 18 млн человек, и у него больше 200 000 корпоративных подписчиков-работодателей.

— WeWork замораживает новые проекты в Москве — Компания может так и не стать крупнейшей сетью коворкингов в России — Сеть гибких офисов WeWork приостановила поиск новых площадей, рассказал "Ведомостям" партнер компании. Об этом также знают три топ-менеджера консалтинговых компаний, работавших с ней. Такое решение, по их словам, связано с финансовыми сложностями, с которыми столкнулась головная структура сети, фирма We Company, из-за несостоявшегося IPO.

— Сoca-Cola запустила в России производство энергетика — Продажи этих напитков растут опережающими темпами — Coca-Cola начала производство в России энергетического напитка Coca-Cola Energy, сообщил "Ведомостям" представитель компании. В его составе содержатся кофеин, экстракт гуараны и витамины группы В, но нет таурина.

— Группа "Самолет" меняет гендиректора — Девелопер готовится к IPO — Гендиректором группы компаний "Самолет" станет член совета директоров, управляющий директор девелопера Антон Елистратов. Он сменит Игоря Евтушевского, рассказали "Ведомостям" два сотрудника компании, которых уведомили о предстоящем назначении. Представитель "Самолета" это подтвердил.

— Зачем "Дикси" пошла в интернет — Сети, у которых нет онлайн-продаж, рискуют потерять клиентов — В первом полугодии 2020 г. на одном из российских маркетплейсов откроется интернет-магазин супермаркетов "Виктория", которыми управляет группа компаний "Дикси". Об этом "Ведомостям" сообщил гендиректор группы Игорь Плетнев. В ассортимент онлайн-магазина войдут все категории товаров, кроме тех, которые требуют специального температурного режима, алкоголя и табака. Заказ можно будет получить на следующий день, рассказывает Плетнев. Доставка будет доступна во всех регионах присутствия "Дикси".

— Авиакомпании снова начали заказывать Boeing 737 Max — Это важно для производителя, ожидающего разрешения регуляторов на возобновление полетов — На авиасалоне в Дубае казахстанская Air Astana договорилась с авиаконцерном Boeing о покупке 30 самолетов 737 Max. Покупатель, имя которого не раскрывается, заказал еще 20, сообщила The Wall Street Journal (WSJ). А в понедельник турецкая SunExpress заключила договор о приобретении 10 бортов – в дополнение к 32, которые заказывала ранее и до сих пор не получила.

— В каких компаниях заболевшие сотрудники вынуждены работать — И не важно, взял ли сотрудник больничный лист или нет — В сезон гриппа и простуд сотрудники чаще болеют, но только 51% российских компаний предлагает заболевшим взять больничный и лечиться дома. Таковы результаты опроса, проведенного по просьбе "Ведомостей" аналитической компанией Online Market Intelligence (OMI). В опросе приняло участие 6568 работающих россиян.

— За счет в банке скоро придется платить — Банки готовятся компенсировать комиссиями падение доходов из-за снижения ставок — В России банки предоставляют клиентам многие услуги бесплатно, говорит партнер McKinsey Сергей Крылов. По его словам, эта модель оправдывала себя в эпоху агрессивного развития кредитования и высоких процентных ставок, которые обеспечивали достаточную доходность. Однако сейчас рынок кредитования уже не развивается столь стремительно, объемы кредитов и процентный доход падают из-за снижения ключевой ставки ЦБ и такая модель становится нецелесообразной, указывает Крылов.

— Как поменялся рынок рейтинговых услуг за пять лет — Агентства осваивают новые ниши в поисках доходов — Российские чиновники задумались об отечественных рейтингах в 2014 г.: после введения санкций большая тройка международных агентств (S&P, Fitch, Moody"s) начала снижать и отзывать рейтинги России и ряда ее компаний. Создание собственного агентства – не мечта, а крайняя необходимость, заявил в апреле 2014 г. Игорь Шувалов, тогда первый вице-премьер.

— Хамон и пармезан оказались лучше акций и облигаций — В эпоху низких ставок инвесторы ищут доходности в необычных инструментах — В эпоху ультранизких, а порой и вовсе отрицательных процентных ставок и доходностей инвесторы ищут самые необычные способы заработать. Инструментами для них становятся кредиты производителям пармской ветчины и фьючерсы на американский сыр, кукуруза в ЮАР и фонды привилегированных акций.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Новогодные для отпуска каникулы — Выгодно ли продлевать новогодние каникулы за счет ежегодного отпуска — Приближаются новогодние каникулы, и многие работники думают, не продлить ли их за счет ежегодного отпуска. Такое право у работников есть. Как есть и одно "но": присоединить часть отпуска к праздникам — значительно потерять в деньгах.

— Климат-контроль — Что поможет разогнать рост российской экономики — Российская экономика начала расти быстрее. Так, в октябре в годовом выражении она выросла на 2,2%, это ускорение динамики, сообщил на ежегодном инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. В сентябре, по данным минэкономразвития, этот показатель составлял 2%, в августе — 1,7%.

— В отставке, но при деле — Отставным судьям разрешили заниматься личным хозяйством — Комиссия Совета судей России по этике признала ведение личного подсобного хозяйства вполне допустимым занятием для судьи в отставке.

— Приложи на выходе — Как не запутаться при оплате проезда на Московских центральных диаметрах — Судя по расписанию электричек, жители Москвы и Подмосковья уже завтра смогут прокатиться на первых двух Московских центральных диаметрах — абсолютно новом виде рельсового транспорта, где поезда курсируют в режиме метро. Отныне столичные вокзалы для них больше не тупики на маршруте, а лишь остановки на длинных перегонах от Нахабино до Подольска и от Одинцово до Лобни. Схема оплаты проезда достаточно простая, и пассажиры к ней быстро привыкнут. Но для начала кое-что пояснить будет не лишним.

— Счет новосела открыт — "Российская газета" проверила, как в регионах работает новая система защиты покупателей квартир — Корреспонденты "Российской газеты" проанализировали, как в регионах работает новая система, защищающая права участников долевого жилищного строительства. И обнаружили, как минимум, три проблемы. Одна касается непосредственно будущих новоселов, другая — застройщиков, третья — и тех, и других.

— В долгу не останутся — Малоимущим гражданам упростят банкротство — Гражданам, у которых не хватает денег на процедуру банкротства, дадут возможность проходить ее в упрощенном порядке. Они смогут законным способом освобождаться от долгов с минимальными затратами. Законопроект об этом подготовило минэкономразвития, он опубликован для общественного обсуждения.

— В невском формате — Президент оценил итоги Петербургского культурного форума — Об успехах и результатах Петербургского международного культурного форума президент Владимир Путин поговорил с министром культуры.

— Ставка на рост — Владимир Путин рассказал о новых тенденциях в российской экономике и призвал повысить доходы граждан — О новых тенденциях в российской экономике, необходимости повышать доходы граждан, а также о перспективах отношений с США и Украиной президент Владимир Путин рассказал на пленарной сессии "Мосты над волнами деглобализации" форума ВТБ-Капитал "Россия зовет!".

— Врачи будущего — Медицинское образование предложили вывести на новый уровень — Специалистов медицины будущего необходимо обучать не только в вузах, но и на базе высокотехнологичных медцентров. К такому выводу пришли участники заседания попечительского совета Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, которое состоялось в Санкт-Петербурге под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

— В их же интересах — Экс-сотрудников ФСБ ограничат в выездах за границу — Бывшим сотрудникам ФСБ ограничат выезд за рубеж на срок до пяти лет ради их собственной безопасности. Законопроект об этом в среду прошел второе чтение в Госдуме.

— Миссия пастыря — Владимир Путин поблагодарил Патриарха за помощь государству — Президент Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения — ему исполнилось 73 года. Встреча состоялась в патриарших палатах Кремля.

— Есть такое право! — Дмитрий Медведев призвал членов "Единой России" заботиться о соблюдении прав граждан — Защита прав граждан должна идти повсеместно, особенно в муниципалитетах и регионах, заявил 20 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с правозащитниками в штабе "Единой России". Партия выведет эту работу на новый уровень, создав собственный правозащитный центр.

— Серый и немного синего — Москвичи поддержали переход на раздельный сбор мусора — Портал "Активный гражданин" подвел итоги опроса о переходе Москвы на раздельный сбор мусора с января 2020 года. В опросе приняли участие 197,9 тысячи человек. 74,7% респондентов полностью поддерживают новшество, а порядка 25% заявили о том, что уже сортируют свой мусор.

— Куда ведет коридор — Газ Каспия пока не будет конкурировать с российским — Пуск второй очереди "Трансанатолийского трубопровода" (TANAP) из Азербайджана до границы Турции с Грецией назначен на 30 ноября. Его продолжением станет "Трансадриатический трубопровод" (TAP). Он будет доставлять газ с шельфа Каспийского моря в Грецию, Албанию и Италию. Ввести его в эксплуатацию планируется в октябре 2020 года.

— Не по-взрослому — Грета Тунберг отказалась приехать за Детской премией мира — Международная организация по защите прав детей KidsRights на прошедшей в среду в Гааге торжественной церемонии вручила Международную детскую премию мира. Ее лауреатами в этом году стали 16-летняя шведская эко-активистка Грета Тунберг и 14-летняя камерунская правозащитница Дивина Малум. Последняя не так хорошо известна, как прославившаяся на весь мир своими акциями и выступлениями Грета. Юная камерунка основала организацию Children for Peace ("Дети для мира"), целью которой является предотвращение участия подростков в вооруженных группировках и вовлечение детей в миротворческие процессы.

— Передай другому — Россия и страны СНГ запустят автообмен налоговой информацией в 2020 году — Россия и другие страны-участницы СНГ в августе 2020 года планируют в тестовом режиме запустить автоматический обмен информацией. Это означает, что гражданам и бизнесу станет еще сложнее уходить от уплаты налогов.

— Семейный подряд — Депутаты предлагают разрешить тратить маткапитал на все частные детские сады — Большая группа депутатов предложила на рассмотрение Госдумы поправки, расширяющие возможность тратить материнский капитал на оплату частных детских садов.

— Усмирят дебошира — Службы транспортной безопасности смогут использовать электрошокеры — Электрошокеры станут главным средством для подавления сопротивления нарушителей на транспорте. Это предполагает закон, который Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

— Срочно требуются — Минтруд потребовал от служб занятости найти работу инвалидам — Минтруд разработал критерии оценки работы служб занятости по эффективности трудоустройства инвалидов в 2020 году. Проект приказа об этом размещен для общественного обсуждения.

— Рука на пульте — Россия создаст цифровую логистическую систему доставки товаров — Россияне будут получать заказанные товары в течение суток с помощью отечественной логистической системы, рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих. Для снижения сроков и стоимости перевозки грузов Россия вместе со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создаст систему цифровых транспортных коридоров.

— Климат заставляет думать — По мнению голландского ученого, климатическую политику нельзя сводить лишь к борьбе с углекислым газом — 23 сентября 2019 года в секретариат Организации Объединенных Наций поступила петиция об ошибочности борьбы с изменением климата и отсутствии критического положения в этой сфере. Подписи под ней поставили свыше 700 ученых со всего мира. Одним из инициаторов этого послания стал геофизик, профессор Гаагского университета Гуус Беркхоут.

— Руль под запретом — Минздрав поделится с МВД информацией о водителях — Медицинская справка, которую получают водители, станет электронной. Если у водителя выявили заболевание, при котором нельзя управлять автомобилем, такая информация сразу поступит в единую электронную базу данных и станет поводом для аннулирования прав. Соответствующий законопроект разработали МВД и Минздрав. Поправки в закон о безопасности дорожного движения выложены для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.

— Заварили кашу — Оснований для серьезного роста цен на гречку нет — Несмотря на предупреждения ретейлеров о том, что гречка может подорожать в розничной торговле на 25-50 процентов, серьезных оснований для роста цен нет.

— К врачу — без очереди — Подготовлены стандарты для бережливых поликлиник — Бережливые поликлиники упростят процедуру записи на прием к врачу. Отказаться от лишней бюрократии предписывают подготовленные минздравом поправки в закон об охране здоровья граждан.

— Директор в розыске — Баварские ученики решили проблему руководства школы — Школьники в баварском Шиллингсфюрсте нашли директора для своего учебного заведения благодаря креативному подходу и интернету. На объявление о вакансии, которое в течение долгого времени не вызывало никакого интереса, поступили сотни откликов.

— Пейте, дети, свое молоко — В России могут ограничить импорт детских смесей — Минсельхоз России по поручению вице-премьера Алексея Гордеева прорабатывает вопрос о введении ограничений импорта в Россию молочных смесей для детского питания и ингредиентов для их производства, сообщили "РГ" в пресс-службе вице-премьера.

— Лихачи подорожают — Депутаты смягчат закон об ОСАГО — За неоднократные грубые нарушения правил дорожного движения водителям придется расплачиваться повышенной ценой полиса ОСАГО. Это, по сути, единственное отличие нового законопроекта, который внесла в Госдуму группа депутатов во главе с руководителем думского Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, от ныне действующего закона.

— Нет, я не плачу — Как победить стресс в большом городе?— На работе достали, нервы на переделе, дома скандалы… Напрасно себя убеждать, что валерьяночка поможет, пора к психологу. Тем более что профессионалы Московской службы психологической помощи принимают бесплатно.

— Работает ФСБ — Задержаны вербовщики, переправлявшие рекрутов для ИГИЛ в Сирию — Об успешном завершении сразу двух масштабных спецопераций доложил сегодня Центр общественных связей ФСБ России. В ходе одной из них в Москве и Подмосковье были разоблачены и задержаны трое пособников террористов.

— Угроза с Юга — Николай Патрушев провел ежегодный "Совбез" СНГ — Секретари советов безопасности стран СНГ в среду на ежегодной встрече в Москве обсудили американское вмешательство во внутренние дела суверенных государств.

— Полетят как новые — Началась расконсервация дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3. Предполагается, что после глубокой модернизации они вернутся в строй в полностью обновленном облике, близком по характеристикам к стратегическим машинам.

— Что дадут, тем и стреляет — Экспериментальный боевой робот выходит на финальную часть испытаний — Новейшую российскую разработку — экспериментальную боевую роботизированную платформу "Маркер" уже в первой половине 2020 года отправят на полигон для прохождения испытаний по стрельбе из различных видов оружия.

— Марш победителей — На коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу рассказал некоторые детали того, как военные организуют парады в честь 75-летия Великой Победы. Судя по словам министра, зрелище нас ждет впечатляющее.

— НАТО рвется к звездам — Альянс признал космос сферой оперативной деятельности — Вашингтон дожал своих партнеров по НАТО, добившись от союзников по военно-политическому блоку признания космоса полноценной областью его операционной деятельности наряду с наземным, воздушным, морским и киберпространством. Такое решение принял прошедший накануне в Брюсселе совет министров иностранных дел стран — членов Североатлантического альянса, открыв тем самым прямую дорогу к дальнейшей милитаризации космоса.

— Сигнал от Рамзая — Служба внешней разведки передала министерству обороны карту Рихарда Зорге — Резидент советской разведки Рихард Зорге был казнен в токийской тюрьме 7 ноября 1944 года. Через два десятилетия ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Сколько ж времени пролетело. Но интерес к одному из самых "выдающихся разведчиков" Второй мировой войны — так называли его даже не мы, а американцы, — не ослабевает, растет.

— Главврача убили на лекции — Сын первого президента объединенной Германии погиб от руки фанатика — Вся германия обсуждает непостижимую трагедию, которая разыгралась в респектабельном районе Берлина Шарлоттенбург. В стенах клиники Schlosspark злоумышленник набросился с ножом на главу терапевтического отделения, известного в стране и за ее пределами гастроэнтеролога и гепатолога Фрица фон Вайцзеккера, когда тот читал лекцию о болезнях печени. Спасти 59-летнего доктора не удалось.

— Чей подполковник?— Советнику Трампа предлагали стать министром обороны Украины — Министром обороны Украины мог бы стать американский гражданин, подполковник Александр Виндман, работающий главным украинским экспертом в Совете национальной безопасности (СНБ) при президенте США. О таком, трижды поступавшем предложении он сам рассказал на сенатских слушаниях, посвященных общению президентов США и Украины.

— Таллинская шарманка — Спикеру парламента Эстонии не хватает российской земли — Еще несколько дней назад подумалось, что как то давно прибалтийские политики не предъявляли России территориальных претензий. Что называется "сглазил" — в среду спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас, представляющий интересы Консервативной народной партии, вспомнил о том, что Москва якобы "аннексировала около 5 процентов территории республики".

— Дегустация онлайн — Родители за питанием школьников смогут следить по мобильному телефону — Ульяновская область активно внедряет онлайн-технологии в процесс организации школьного питания. Конечно, гаджеты сами по себе не сделают борщ вкуснее, а порцию полновеснее, но постоянный родительский контроль за меню и рационом ребенка, очевидно, повысит ответственность кухонных работников.

— Дырявая магистраль — В Барнауле 2,5 тысячи человек остались в мороз без тепла — Холода только начались, а Барнаул уже оказался в зоне коммунальной "турбулентности". Мороз под 30: центральный проспект заливает кипятком из теплотрассы, почти 2,5 тысячи человек остались без отопления.

— Реставрация по карману — В мордовском селе памятник погибшим фронтовикам обшили сайдингом — В центре громкого скандала оказался на этой неделе скромный памятник героям Великой Отечественной войны в маленьком мордовском селе Спасские Мурзы Ардатовского района. После обращений сельчан в местную администрацию с просьбами восстановить разрушающийся монумент власти пошли навстречу жителям и… обшили его сайдингом.

— Народ рассудит — Громкое дело сестер Хачатурян могут рассмотреть присяжные — Адвокаты трех сестер Хачатурян заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела об убийстве их отца коллегией присяжных заседателей.

— Правила игры — Столица предлагает сделать законопроект о детских комнатах федеральным — Сегодня Мосгордума одобрила проект федерального закона о стандартах работы детских комнат в ТЦ и других торгово-развлекательных учреждениях. Он предусматривает ряд требований как к аниматорам, так и к родителям.

— Собянин рассказал о программе строительства новых поликлиник — Атриум, колонны, просторные коридоры, игровые зоны для малышей, в кабинетах — современное медицинское оборудование. Так готовятся принять маленьких пациентов в "Моей поликлинике" на западе Москвы. Осмотрев новое здание, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что откроется детская поликлиника по улице Академика Анохина, 40, корп. 2, через полтора месяца.

ИЗВЕСТИЯ

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— Идём в доход: Путин призвал добиться увеличения зарплат россиян — Президент рассказал о реальной экономической ситуации в стране — Российским властям необходимо добиться роста реальных доходов граждан. Об этом Владимир Путин заявил 20 ноября на пленарной сессии форума "Россия Зовет!". По словам президента, эта проблема — важнейшее направление работы правительства, результаты которой "пока весьма скромные".

— Всё — на дом: большинство россиян тратят материнский капитал на жилье — Семьи с детьми хотели бы также использовать субсидии на покупку автомобилей и ремонт квартир — Большинство семей планирует использовать материнский капитал на приобретение жилья или погашение ипотеки. Таковы результаты всероссийского опроса Общественной палаты "Семейная политика: меры поддержки глазами семей", с которым ознакомились "Известия".

— Козни египетские: Каир не отказывается от закупки вооружений у РФ — В арабской республике решение по контракту с Москвой назвали стратегическим — Закупка российского вооружения отвечает стратегическим интересам Египта, Каир не располагает данными о срывах соглашений из-за внешнего давления. Об этом "Известиям" рассказали в посольстве арабской республики в Москве на фоне заявлений США о введении санкций за приобретение истребителей Су-35. Там также подчеркнули: при принятии решений об увеличении обороноспособности страны Каир исходит исключительно из соображений нацбезопасности.

— С толком, с обстановкой: строителей хотят обязать сдавать бюджетное жильё с мебелью — Новое правило может коснуться половины российских новостроек — Девелоперов хотят обязать сдавать стандартное жилье с отделкой и мебелью. По согласованию с Министерством строительства и ЖКХ проект изменений в нормативные акты подготовит Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли, рассказали "Известиям" в организации. В Минстрое подтвердили, что вопрос обсуждается. Сейчас более 60% новостроек в России относится к стандартному классу.

— Трудный возраст: предпенсионеры перевыполнили план по смене профессий — Чаще менять и повышать квалификацию приходили те, у кого и так есть работа — С начала года по 1 ноября службы занятости отправили на обучение новым профессиям и повышение квалификации 88,6 тыс. предпенсионеров. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе Минтруда. Изначально федеральный проект "Старшее поколение" предполагал, что учиться будут лишь 75 тыс. предпенсионеров в год.

— Звонок для грабителя: россиян научат бороться с кражей денег — Просветительской деятельностью займутся волонтеры — Россиянам расскажут о новых мошеннических схемах и о правилах безопасного финансового поведения — семинары на эти темы проведут волонтеры из Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) при поддержке Центробанка. Об этом "Известиям" рассказал ее глава Андрей Паранич, в регуляторе подтвердили информацию. Добровольцы также будут выявлять недобросовестные методы работы на финансовом рынке и искать сомнительные объявления в интернете, которые могут содержать предложения мошенников.

— Скорый доступ: для поездов и самолетов готовят быстрый интернет — Новая беспроводная сеть связи может заработать в 2022 году — Поезда и самолёты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом, рассказали "Известиям" в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Первый экспериментальный участок новой системы связи, совместимой с мобильной и спутниковой, могут развернуть к 2022 году. Разрабатываются ретрансляторы с радиусом действия в 150 км — значительно большим, чем у сотовых вышек. Сегодня у пассажиров железнодорожного и авиатранспорта нет стабильного доступа в Сеть.

— Резкость кадров: с чем связана масштабная ротация в руководстве ЕР — Перед выборами в думу партия власти готовится заново завоевывать доверие россиян — К выборам в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" проведет масштабную кадровую ротацию на федеральном и региональном уровнях, а также назначит нового куратора избирательных кампаний.

— Без обхода насквозь: по МЦД пройдут первые поезда — Как изменится транспортная системы Москвы и Подмосковья с запуском нового наземного метро — В четверг, 21 ноября, запускается движение по первым двум Московским центральным диаметрам. Теперь из Лобни до Одинцово можно доехать без пересадок за 87 минут. В будущем МЦД соединит 17 городов.

— Наши солдаты с краю — РФ не будет вмешиваться в конфликт Ирана и Израиля — Россия не намерена вмешиваться в конфликт Ирана и Израиля на территории Сирии. Об этом "Известиям" заявили в Совете Федерации. Там также отметили, что на фоне ракетных обстрелов в районе Дамаска и Голанских высот жизни и безопасности российских военнослужащих в САР ничего не угрожает. В сирийском парламенте "Известиям" сказали, что удары Израиля по территории страны нарушают международное право.

РБК daily

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— Дума сохранила половинчатость — Кремль не будет менять пропорции избрания депутатов Госдумы в пользу увеличения числа одномандатников. Депутаты-списочники и одномандатники будут входить в состав палаты, как и сейчас, в равных долях, сообщили источники РБК.

— Россияне одобрили сменный график для партии власти — Россияне в большинстве своем считают, что в стране есть такой институт, как партия власти, и многие выступают за ее сменяемость, выяснил ВЦИОМ. По мнению россиян, партия власти отвечает даже за те регионы, где проиграла выборы.

— Четвероклассники сохранили свободу выбора конфессий — Минпросвещения изменило проект стандартов для начальной школы, вернув в них преподавание основ религии. В РПЦ позицию министерства поддержали, представители других конфессий предлагают ограничиться курсом о всех религиях.

— KPI на триллион — Приток средств в новую систему добровольных пенсионных накоплений должен составить почти 1 трлн. руб. в 2021 году, следует из проекта KPI, предложенного Минэкономразвития. Это сверхоптимистичная оценка, полагают эксперты.

— ВТБ и "Эфко" заработают на экспорте хлеба с маслом — Новый игрок зернового рынка —банк ВТБ —договорился с производителем майонеза "Слобода" о совместном строительстве инфраструктуры для экспорта зерна и масла в морском порту Тамани. Мощность новой инфраструктуры превысит 15 млн т.

— Россияне нашли приложения своим деньгам — Россия сохранила третье место по уровню проникновения финтех-услуг: различными сервисами пользуются 82% граждан. Эксперты объясняют, что российская финансовая система сформировалась недавно и потребители проще воспринимают финтех-новинки.

— Из сетки — в Сеть — У телеканала "Матч ТВ" появились конкуренты на трансляцию в России Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Правами на турниры заинтересовались "Яндекс" и Rambler Group. Стоимость контракта на три сезона может достичь €200 млн.

— ФАС зажгла красный свет на пригородном направлении — Вице-премьер Максим Акимов поручил РЖД доработать схему модернизации пригородных железнодорожных перевозок. Главная претензия к ней у антимонопольной службы —речь идет о сопровождающем обновление состава росте тарифов.

— Банки сменили резервные предпочтения — Спрос российских банков на европейскую валюту в сентябре в два с половиной раза опередил спрос на доллар, согласно статистике ЦБ. Такие показатели могли обеспечить дедолларизация и отрицательные ставки в евро, считают эксперты.