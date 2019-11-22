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КОММЕРСАНТ

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— Надежда — наш Путин земной — 21 ноября президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале открывал движение по первой ветке Московского центрального диаметра и делился впечатлением о том, с каким ужасом он узнал о десятикратном повышении цены на медицинскую справку для водительского удостоверения, а в Кремле вручал государственные награды.

— Процент как в аптеке — На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть "Самсон-фарма" и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых. В "Самсон-фарме" ожидают, что кредитование принесет сети до 10% дополнительной выручки в 2020 году. Но большинство дорогостоящих лекарств, на которые мог бы потребоваться кредит, государство выдает бесплатно, а крупные покупки проще совершать по стандартным кредитным картам.

— Денег нет, но вы ищите — „Ъ“ ознакомился с ответами МВД, ЦБ, Следственного комитета России и Генпрокуратуры на запрос депутатов Госдумы о деньгах страховщиков, подлежащих передаче в Фонд защиты дольщиков. Из них следует, что претензии к компаниям, работавшим на этом рынке, были обоснованны, а деньги до сих пор не найдены.

— Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей — Как выяснил „Ъ“, 27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в "листе ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд руб. Крупнейшие — расширение аэропортов Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Сыктывкара, однако на данный момент денег на них в бюджете нет. Эксперты считают подобный подход логичным: пассажиропоток большинства региональных аэропортов растет медленно, и их расширение не является первоочередной задачей.

— Вредность труда оценят дистанционно — Работники вредных и опасных производств, транспортной отрасли, пищевой промышленности, а также лечебно-профилактических и детских учреждений смогут проходить обязательные медицинские осмотры дистанционно. С соответствующим законопроектом выступил Минздрав. По мнению экспертов, переход на удаленный мониторинг занятых в этих сферах позволит работодателям экономить средства и получать более точные данные о здоровье работников.

— Торг не в рост — Замедление мировой экономики в первую очередь связано со структурными проблемами, но и торговые ограничения ведут к снижению темпов роста на ключевых рынках, указывают эксперты ОЭСР в новом макроэкономическом обзоре. По данным ВТО, объем ограничений в торговле, введенных странами за последние полгода, только в странах "большой двадцатки" затронул поставки товаров и услуг на $460,4 млрд, а с учетом накопленных за последние годы барьеров — на $1,3 трлн.

— Рост розничной торговли перестал затухать — По оценке Росстата, годовые темпы роста розничной торговли неожиданно ускорились с 0,7% в сентябре до 1,6% октябре — после их замедления три месяца подряд. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их разгон в октябре лишь до 1%. Ускорение зафиксировано как в потреблении продовольствия (с 0,4% до 1,3%), так и непродовольственных товаров (с 1% до 2%).

— Минздраву выдали справку свыше — Глава Минздрава Вероника Скворцова отреагировала на критику Владимира Путина, отложив вступление в силу новых правил получения медсправок для водителей. Введение теста на алкоголизм и наркотики, ожидалось, приведет к десятикратному повышению стоимости справки. В Минздраве пообещали провести "дополнительный анализ" и добиться "адекватного ценообразования". От новых медтестов ведомство не отказалось: они все же станут обязательными с 1 июля 2020 года.

— "Единая Россия" объявила готовность номер 2021 — Как стало известно “Ъ”, на предстоящем в субботу съезде "Единой России" будет создан фактически предвыборный штаб партии. Никогда прежде партия власти не начинала свою предвыборную кампанию так заблаговременно. Структура оценит предвыборные ресурсы ЕР и сформирует списки кандидатов. В партии обсуждается идея выдвижения ее парламентских и непарламентских руководителей в качестве одномандатников. КПРФ, ЛДПР и "Яблоко", выяснил “Ъ”, также готовятся к выборам.

— Следствие пошло за пивом — Исполняющий обязанности главы межрегионального управления Росалкогольрегулирования (РАР) по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев помещен на два месяца под домашний арест в рамках масштабного расследования злоупотреблений, связанных с оборотом пива, которое начало столичное управление Следственного комитета. Следствие также допросило заместителя руководителя РАР Ирину Голосную.

— Властям рекомендовали выглядеть подобрее — Образ "злой" власти оказывает "невротическое воздействие" на общество, вызывает "общий рост тревожности и неуверенности", "усиливает внутреннее напряжение", девальвирует ценности "стабильности". Такой вывод содержится в докладе "Концепция доброй власти" фонда "Петербургская политика", исследовавшего образ российской власти. Эксперты рекомендуют власти не только дозировать негативную повестку в медиа, но и отказаться от принятия "новых ограничительных инициатив".

— Свидетель ФСБ помог защите СКР — Как стало известно “Ъ”, неожиданный поворот произошел в деле трех бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России (СКР), обвиняемых ФСБ в получении особо крупной взятки. Ключевой свидетель обвинения бизнесмен Нурдин Тугуз, видевший, по версии следствия, передачу $600 тыс. бизнесменом одному из подсудимых, заявил, что между ними был лишь визуально-голосовой контакт.

— С умеренностью в будущее — В американском штате Джорджия состоялся пятый раунд теледебатов между политиками, желающими выдвигаться в президенты США от Демократической партии. На сцену поднялись десять самых популярных претендентов. Дискуссия вертелась в основном вокруг идущего в Вашингтоне процесса импичмента. Красной нитью проходила идея о необходимости объединять американцев, а не разделять их, что, по мнению демократов, делает президент Дональд Трамп. Явного победителя дебатов выявлено не было.

— Между Москвой и Сеулом возникла химия — Япония и Южная Корея прекращают сотрудничество в области безопасности в соответствии с соглашением об обмене разведданными (GSOMIA), срок действия которого истекает в пятницу. Попытки США разрешить конфликт двух союзников провалились: в Сеуле уже предупредили, что не продлят GSOMIA, если Токио не снимет торговые ограничения, ударившие по южнокорейской электронной промышленности.

— Танкеры уходят из Москвы — Московское речное пароходство (МРП) Романа Троценко наконец нашло покупателя на убыточный в последние два года танкерный дивизион. Флот компании из семи судов будет продан "Машпромлизингу" — кэптивной лизинговой компании Объединенной судостроительной корпорации.

— ЦБ засекречивает банковскую отчетность — Банк России продолжает снижать прозрачность российской финансовой отчетности кредитных организаций. Ранее регулятор уже отказался от публичного раскрытия в части счетов оборонных предприятий, а также от раскрытия отчетности банковских групп. Теперь же ЦБ решил засекретить счета, отражающие расчеты с валютными и фондовыми биржами, а также сделки с клиентами по покупке или продаже иностранной валюты.

— "Смешарики" прикатились к "Яндексу" — "Яндекс" профинансирует перезапуск мультсериала "Смешарики", не выходившего в оригинальном формате с 2010 года. Интернет-компания получит эксклюзив на онлайн-показ нового сезона и возможность широко использовать бренд в своих сервисах, включая умную колонку "Алиса", "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Такси". По экспертным оценкам, стоимость нового сезона может составлять до 130 млн руб., что может быть крупнейшей в России инвестицией в производство анимации для онлайна.

— Пенсионеров поманили дивидендами — Рыночные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) вновь заинтересовались долевыми ценными бумагами. В октябре они нарастили свои инвестиции в акции более чем на 8 млрд руб. НПФ привлекает высокая дивидендная доходность и стабильная ситуация на фондовом рынке. Но значительно увеличивать вложения в рисковые инструменты пенсионные фонды не планируют, ограничивая их долю уровнем в 10%.

— Брокер наторговал на предупреждение — Банк России впервые установил факт осуществления брокерской деятельности без лицензии и наказал за это компанию "Борса трейд". Арбитражный суд подтвердил правоту регулятора. В "Борса трейд" настаивают, что осуществляли проп-трейдинг, при котором торгуют средствами самой компании и который не лицензируется. Но компания признает, что допустила ошибки в оформлении своей деятельности.

— "Газпром" покупают вторично — "Газпром" выставил на продажу 3,59% квазиказначейских акций. Спрос на них составил почти 238 млрд руб. Однако крупные управляющие компании, не получившие в предыдущем SPO ни одной ценной бумаги, предпочли покупать их на вторичном рынке. Они видят потенциал роста капитализации компании, однако считают, что, так же как и на июльском размещении, акции "Газпрома" достанутся избранному инвестору.

— "Этот случай вопиющий" — Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях — о нелегальных брокерах и мошеннических схемах на финансовом рынке.

— Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей — Как выяснил “Ъ”, 27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в "листе ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд руб. Крупнейшие — расширение аэропортов Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Сыктывкара, однако на данный момент денег на них в бюджете нет.

— Россияне заиграли по-новому — Расходы россиян на видеоигры в 2019 году сделали резкий рывок, подсчитали в компаниях Superdata и Wargaming. По итогам года объем рынка вырастет сразу на $1 млрд — до $2,7 млрд. Международные игровые издатели могут добиться успеха на рынке, если будут учитывать местные особенности, включая госрегулирование интернета и любовь пользователей к скидкам, предупреждают аналитики.

— Отходы станут цементом — Высокие расходы на захоронение мусора заставляют его переработчиков искать новые механизмы сбыта. Крупный московский оператор MGS Group договорился о поставке топлива из отходов ведущим производителям цемента. Для последних оно будет бесплатным, а поставщику поможет сэкономить около 170 млн руб. в год. Подобных проектов не исключают и другие операторы.

— Rambler Group не хватает драмы — Rambler Group Александра Мамута и Сбербанка создает театральное продюсерское бюро, которое возглавят Иван Вырыпаев и Юрий Милютин. Новая структура будет участвовать в создании в Москве и за рубежом спектаклей, которые покажет онлайн-кинотеатр Okko. Аудитория для этого есть, но окупить подобный проект сложно, отмечают участники рынка.

— Нет турбины в своем отечестве — Конкуренция за проект импортозамещения газовых турбин большой мощности в России обостряется. Четыре основных претендента — "Силовые машины" Алексея Мордашова, Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха", Siemens с "Газпром энергохолдингом", а также "Интер РАО" c GE — собираются уже через два-три года представить готовые образцы турбин.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Что будет с "Газпромом" после продажи крупного пакета его акций — Утром 21 ноября "Газпром" сообщил о намерении продать 3,59% собственных акций из квазиказначейского пакета. Фактическим продавцом 850,59 млн акций материнской компании выступает "Газпром газораспределение", организатором сделки – Газпромбанк.

— Эксперты "Единой России" задумались о том, как ей победить в 2021 году — Накануне назначенного на субботу съезда "Единой России" экспертный совет партии обсудит, как ей меняться к выборам в Госдуму 2021 г. "Ведомости" ознакомились с тезисами выступлений нескольких членов совета.

— Навальный подал иск к Путину в связи с уголовным делом ФБК — Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подал в Тверской районный суд Москвы коллективный иск к президенту России Владимиру Путину. Текст документа опубликован на сайте фонда. Заявители требуют признать незаконным бездействие президента, выразившееся в его уклонении от исполнения обязанностей гаранта Конституции, и обязать главу государства "в пределах предоставленных ему полномочий" принять меры по защите конституционных прав истцов.

— Минобороны подало в суд на единственного разработчика тяжелого высотного беспилотника — Минобороны России требует взыскать 643,8 млн руб. с казанского ОКБ им. Симонова, разрабатывающего единственный проект российского беспилотника большой дальности и большой продолжительности полета (НАLE). Иск поступил 14 ноября в Арбитражный суд Москвы, содержание претензий в материалах картотеки отсутствует. Сами стороны подробности дела не раскрывают.

— Чего ждать от выборов в Гонконге — В воскресенье, 24 ноября, в Гонконге пройдут выборы в 18 городских округах. Они фактически станут референдумом о поддержке продемократического движения, пишет Financial Times (FT). Для участия в голосовании зарегистрировались рекордные 4,13 млн избирателей. Это на 12% больше, чем на предыдущих выборах в 2015 г.

— Зеленые энергетики просят допускать иностранцев к строительству солнечных станций и ветряков — Производители зеленой энергии просят не ограничивать доступ иностранцев к проектированию и строительству станций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) и смягчить требования по экспорту оборудования для зеленых электростанций.

— Антизеленая политика Трампа ударила по производителям биотоплива — Пока внимание американского общества приковано к процессу импичмента Дональда Трампа, перед президентом США возникает другая, не менее опасная угроза. На выборах в 2020 г. он рискует лишиться поддержки своих ключевых избирателей – фермеров. Дело в том, что Трамп отменяет экологические нормы, введенные его предшественником, и поддерживает производителей углеводородного топлива.

— Государство соберет данные о просмотрах сериалов в интернете — С 2021 г. государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сказано в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультом: информацию видеосервисы будут обязаны передавать в систему учета ЕАИС, где сейчас собираются данные о зрителях традиционных кинотеатров. Министерство, онлайн-кинотеатры и продюсеры потратили почти весь этот год, чтобы согласовать поправки, Минкульт уже направил их в правительство, рассказали "Ведомостям" сотрудники двух медиакомпаний.

— Железнодорожные грузовые тарифы вырастут меньше запланированного — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что пересчитала в меньшую сторону индексацию тарифов на грузоперевозки по железной дороге: в 2020 г. индексация составит 3,5%, а не 3,6%, в 2021 г. – 3,7%, а не 3,9%, в 2022 г. – 3,6%, а не 3,8%, наконец, в 2023 г. – 3,8%, а не 3,9%. Дальше планы не меняются: в 2024 и 2025 гг. – по 3,9%. Приказ об этом служба направит Минюсту для регистрации.

— Сергей Галицкий начинает продавать свои вина — Simple стала эксклюзивным дистрибутором вин "Галицкий и Галицкий", говорится в Instagram винного бренда. Вице-президент группы Simple Анатолий Корнеев это подтвердил – как и человек, знакомый с руководством "Галицкого и Галицкого".

— Парижские отели угрожают бойкотировать Олимпийские игры 2024 года — Французские отельеры угрожают приостановить работу над планированием летних Олимпийских игр в Париже в 2024 г. в знак протеста против соглашения Международного олимпийского комитета (МОК) с сервисом аренды жилья Airbnb. Заявление было сделано 20 ноября на 67-м конгрессе французского Союза профессий гостиничной индустрии (UMIH) в Биаррице.

— Больше половины посетителей кафе и ресторанов ходят туда одни — Выпить утренний кофе, пообедать или перекусить москвичи и жители российских городов-миллионников предпочитают в одиночку, выяснили эксперты международной исследовательской компании NPD Group. С октября 2018 г. по сентябрь 2019 г. доля пришедших в заведения общепита без компании выросла до 57%. Пять лет назад доля таких посетителей не превышала 50%.

— Население платит все больше имущественных налогов — На уплату транспортного и земельного налогов, налога на имущество (квартиры, комнаты, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства и проч.) физических лиц (НИФЛ) за 2018 г. у россиян остается чуть более недели. Последний день уплаты этих налогов в этом году приходится на 2 декабря. Тех, кто не уложится в этот срок, ждут штрафы.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Москва по диагонали — Первые две ветки Московских центральных диаметров уже работают в штатном режиме. Владимир Путин лично оценил маршрут Одинцово — Лобня через центр столицы. Новым видом транспорта уже в текущем году смогут воспользоваться 500 тысяч человек в день.

— Кошмар на улице — Владимир Путин высказался о росте стоимости медицинских справок для водителей, подчеркнув, что новая цена неприемлема для людей, получающих минимальную зарплату. И сегодня же Минздрав отозвал скандальный приказ о новой медицинской справке на права.

— Добавят до 130 — В 2020 году на ряде участков федеральных автотрасс может быть повышен скоростной режим со 110 до 130 км/час. На участках, где уже установлено ограничение 130 км/ч, с начала года не произошло ни одной аварии со смертельным исходом.

— Оцифровать по собственному желанию — Россияне с 2020 года смогут устраиваться на работу дистанционно. В 2021 году станет доступно удаленное оформление пособия в центре занятости. Такие возможности даст суперсервис "Трудовые отношения онлайн", прототип которого представили на сайте госуслуг.

— Пример на умножение — В 2020 году ФНС перечислила в консолидированный бюджет на 7,9% больше средств, чем годом раньше. Ведомство обеспечивает три четверти дохода страны, сообщил на расширенной коллегии ФНС первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

— Верность призванию — Президент России вручил в Кремле государственные награды. Высшую награду страны получила композитор Александра Пахмутова. Орденом Святой великомученницы Екатерины награждена Наталия Солженицына. Героями России стали летчики, посадившие самолет на кукурузное поле в Подмосковье.

— Казна в плюсе — Федеральная налоговая служба России — это структура, от работы которой во многом зависит бюджет, она создает условия для решения различных вопросов. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой ФНС России Михаилом Мишустиным.

— Плательщикам расширят географию — С 1 января 2020 года комфортный налоговый режим для самозанятых распространят еще на 19 субъектов РФ. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Сейчас такой налог действует на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.

— Стаж в цифре — С 2021 года для граждан, впервые вступающих в трудовые отношения, будут вестись только электронные трудовые книжки, остальные работники смогут при желании остаться с бумажными. Соответствующий законопроект прошел второе чтение в Госдуме.

— Море кормит — Со следующего года на Кубани планируют расширить географию взимания курортного сбора. Кроме восьми населенных пунктов (Сочи, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Шепсинского, Небугского, Новомихайловского, Джубгинского сельских поселений). Курортный сбор появится еще на четырех территориях — в Должанском, Ейском, Тенгинском и Туапсинском поселениях.

— Зима, тревоги… — Уровень готовности энергетиков и коммунальщиков к очередному отопительному сезону достаточно высокий. Практически все котельные готовы, запасов топлива достаточно. Об этом сообщил премьер-министр.

— Уроки медиа в переводе с корейского — Вернулся из Южной Кореи. Находился там с группой российских журналистов. Поездка была организована в рамках форума "Диалог Россия — Республика Корея". Это открытый и широкий форум для развития российско-корейских отношений на гражданском уровне. В следующем году Россия и Республика Корея будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений.

— Плохо себя вели — К Новому году 51% работодателей не планируют выплачивать премии сотрудникам. И только 19% респондентов заявили, что премии в их компании будут выплачены всем без исключения. Таковы результаты проведенного исследования.

— Знать и помнить — России необходимо выступить с законодательной инициативой о запрете пересмотра итогов Второй мировой войны, причем не только в России, но и на всем пространстве Евросоюза. Такое предложение внес председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

— Лошадок расставили — Среднестатистический автовладелец должен заплатить в казну 3 тысячи 6 рублей. Это средний размер транспортного налога в России на легковое авто, который за год вырос на 68 рублей. Аналитики определили регионы, где налог на авто самый низкий и самый высокий.

— Вспомнили о родителях — Перечень родственников, которые имеют право на получение единовременной страховой выплаты в случае смерти работника из-за несчастного случая на производстве, будет расширен. Эти деньги смогут получить также родители погибшего.

— Объявить всемирным наследием — Россия будет добиваться принятия специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в связи с празднованием 75-летия окончания Второй мировой войны. Этот вопрос обсуждался на заседании совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которое в четверг прошло в Санкт-Петербурге с участием спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

— Техника попала не в те руки — В ходе реформы контрольно-надзорной деятельности уже отменены более 1,2 тысячи правил по безопасности на транспорте. В результате аварийность в 2019 году по сравнению с 2015-м, когда началась реформа, может вырасти на 20 процентов. Об этом сообщил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин в ходе форума "Транспортная неделя".

— Денег нет — одни эмоции — Спонтанные и эмоциональные финансовые решения граждан, связанные в том числе с быстрым технологическим развитием финрынка — одна из главных проблем для развития финансовой грамотности в России. Так считает первый зампред Банка России Сергей Швецов.

— Территория знаний — В Уфе на Всероссийской конференции региональных энциклопедистов презентовали проект Общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала. По словам главного редактора научного издательства "Большая Российская энциклопедия" Сергея Кравца, на портале будет размещаться только проверенная информация.

— Программа под ключ — Продажу смартфонов без российского софта запретят. Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны и ряд других устройств. Без российских программ с 1 июля технику уже не продашь. Какой софт будет обязательным — уточнит кабмин.

— Жилые деньги — Сбербанк сообщил о новом снижении ставок по ипотеке, оно коснется заявок, поданных клиентами с 22 ноября 2019 года. Об этом говорится релизе, распространенном банком. Жилищные кредиты на квартиры в новостройках теперь можно будет оформить по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%, сообщили в Сбербанке.

— Горячая линия — Вопросы Светлане Разворотневой и Алексею Матюхину о новых тарифах на коммунальные услуги в 2020 году, завышенных платежах за услуги ЖКХ, подготовке к зиме можно задать в понедельник, 25 ноября, с 13.00 до 14.00 по московскому времени по телефону: —8-800-200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России).

— Снегофоны — Этой зимой очищать улицы и дворы от снега в Подмосковье будут с применением IT-технологий. Областные власти презентовали мобильное приложение, которое поможет следить за качеством уборки снега.

— Посидели, поумнели — Численность осужденных, желающих заочно получить высшее образование, увеличилась в три раза. Об этом сообщил первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый на проходящем в Рязани IV Международном пенитенциарном форуме "Преступление, наказание, исправление".

— Штрих к ответу — Минпромторг отказался перенести сроки внедрения маркировки продуктов питания, на чем настаивал Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС). МЭС направил премьер-министру и министру промышленности и торговли письмо, в котором выражал обеспокоенность решением правительства о масштабной маркировке товаров.

— Юнармия добралась до США — Военно-патриотическое движение "Юнармия" с каждым годом становится все масштабнее и уже перешагнуло границы России. Юнармейский отряд появился даже в США. Как рассказал на пресс-конференции начальник главного штаба движения "Юнармия" герой России Роман Романенко, благодаря совместным усилиям за полтора года численность юнармейцев увеличилась больше чем в полтора раза.

— Отвечают за всех — Россияне уверены, что стране необходима партия власти. При этом она должна нести большую ответственность перед избирателями, чем другие политические силы. Такие выводы приводятся в совместном исследовании ВЦИОМ и Института развития парламентаризма "Прекрасная "Единая Россия" будущего". Оно приурочено к съезду партии "Единая Россия", который пройдет в эту субботу.

— Что тоже не нравится американцам — Уставшие от торгово-финансового давления США крупные экономики ищут возможности для развития двусторонних связей, что дает России шанс усилить свою позицию в мировом хозяйстве. Но для этого нужно поторопиться, ведь международная политическая ситуация меняется очень быстро.

— Подбросят до границы — Пенсионерам с Севера планируют частично компенсировать расходы на отдых за рубежом. Речь идет о возмещении затрат на транспорт, пока пенсионер будет ехать по российской территории. Законопроект об этом внесен в ГД.

— Облава в Интернете — В МВД России предложили изымать имущество наркоторговцев в доход государства. Кроме того ведомство готовит законопроект об уголовной ответственности за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств.

— 165 тысяч за грамоту — Организаторы торгов, на которых был выставлен уникальный архив одного из главных фигур Белого движения времен Гражданской войны адмирала Александра Колчака, предполагали, что он вызовет большой ажиотаж. Большой? Невероятный! В зале номер 12 в знаменитом парижском аукционном доме Drouot не было свободных мест и многие вынуждены стоять у дверей в проходе.

— Ракеты-невидимки — Завтра на полигоне Капустин Яр в Астраханской области произойдет во многом знаковое событие. Ракетчики из дислоцированной под Курском 448-й бригады примут от производителей полный комплект ударного оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

— Можете обжаловаться — Упрощенный порядок обжалования штрафов через интернет откладывается. Теперь появления нового суперсервиса стоит ожидать не ранее следующего года. Речь идет об электронном обжаловании штрафов за нарушения правил дорожного движения через портал госуслуг.

— Славься, Отечество — Сегодня во всех школах Якутии дети перед занятиями исполнили гимн России. Отныне в общеобразовательных учреждениях республики так будет начинаться каждое утро. Днем ранее глава региона Айсен Николаев подписал указ о патриотическом проекте "Мы — будущее России". Непременное исполнение гимна школьниками предписано этим документом.

— Считают подарки — Власти США потребовали от руководства Массачусетского технологического института и Университета Мэриленда отчитаться обо всех контактах с зарубежными партнерами. Как говорится в письмах министерства образования, направленных президентам двух вузов, закон от 1965 года требует, чтобы университеты сообщали о полученных подарках от иностранных правительств или компаний, заключенных с ними договорах.

— Амстердам не принимает — Москва пригласила в Россию для обмена данными малайзийских экспертов, связанных с расследованием обстоятельств гибели самолета MH17 17 июля 2014 года. Власти Малайзии неоднократно ставили под сомнение озвученные Нидерландами выводы, указывая на их однобокость и отсутствие в деле существенных улик.

— Кража по закону — Америка привыкла хвалиться главенством закона перед другими государствами, но на деле внутри страны многие признают существование многочисленных изъянов в системе правосудия. Одной из самых острых проблем считаются непомерные сроки за относительно небольшие прегрешения и, как результат, хроническая переполненность тюрем в США, в разы превышающая эти показатели в других развитых странах.

— В ответе за отца — В громком деле об убийстве известного немецкого ученого и врача Фрица фон Вайцзеккера, приходившегося сыном первому президенту объединенной Германии Рихарду фон Вайцзеккеру, появились новые подробности. Согласно утечкам в Bild, злоумышленник с кафкианским именем Грегор З., который сейчас проходит психиатрическую экспертизу, признал на допросе, что в течение тридцати лет вынашивал план "мести" знаменитому семейству, которое в Германии называют "немецкими Кеннеди".

— Слово и двери — Мир меняется, а вместе с переменами перед журналистикой встают очередные глобальные вызовы. Готовы ли СМИ к адекватному отражению новой реальности, размышляли участники международного "Медиафорума-2019: свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности" в Праге.

— Донора не ждут — О трансплантации органов, тканей, пересадке клеток сегодня наслышан каждый. Тысячам людей они спасли жизнь. Какая разница между пересадкой костного мозга и стволовых клеток, кому это положено, в интервью "РГ" рассказал детский онколог-гематолог Кирилл Киргизов.

— Рак без грима — Всероссийская акция "Онкопатруль" прошла в столице Черноземья. Медики из ведущего онкологического центра страны — НМИЦ радиологии — осмотрели более 200 сотрудников крупного завода "Воронежстальмост". Люди смогли попасть на прием к доктору и пройти диагностические процедуры, что называется, не отходя от рабочего места.

— Виноваты гены?— Бригада нейрохирургов Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета выполнила операцию шестимесячному малышу из Челябинска с чрезвычайно редкой болезнью — мойя-мойя. Это заболевание встречается в основном в странах Азии. Название в переводе с японского означает "клубы сигаретного дыма". Такую ассоциацию навеяло образование мелких сосудов вокруг сонной артерии, которые при ангиографическом исследовании чем-то напоминают сигаретный дым.

— Диагноз онлайн — В Самарской области врачи первичного звена начали использовать новинку — мобильные УЗИ-аппараты. Они позволяют не только провести исследование пациента на дому или в карете "скорой помощи", но и тут же организовать телеконсультации с узкими специалистами из областной клиники.

— Два поехали, три на подходе — Запустили два первых Московских центральных диаметра, которые соединили Лобню с Одинцово и Нахабино с Подольском. Пока поезда идут каждые 5-8 минут, но в скором времени железнодорожники обещают сделать эти интервалы как в метро.

— "Иволга" подана — Две ветки наземного метро, как называют Московские центральные диаметры, это в целом 66 новых и реконструированных станций, 132 км железнодорожных путей и 28 пересадок на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.

— Деловой завтрак — Марат Шакирзянович Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Свои вопросы вы можете задавать по телефону: 8-800-200-09-09 (бесплатно из всех регионов) в пятницу, 22 ноября, с 8.00 до 9.00 по московскому времени или уже сейчас по электронной почте: zavtrak@rg.ru, а также по факсу: 8-499-257-58-92.

— Высокая вода — Казалось бы, о чем говорить? Здорово! Один из немногочисленных поводов с уважением отнестись к своим соотечественникам. А тут еще Валерий Абисалович Гергиев дал благотворительный концерт, средства от которого пошли в помощь пострадавшей от высокой воды жемчужины Адриатики. Спасибо и Гергиеву. Так о чем еще говорить — радоваться надо за россиян, за Мариинку.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Вверх меры — Помощник президента Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста. Первая группа мер — удешевление заимствований: прежде всего благодаря снижению ЦБ ключевой ставки ориентировочно до 5%, заявил он "Известиям". Вторая — улучшение инвестиционного климата за счёт запуска "регуляторной гильотины" и защиты предпринимателей от давления силовых ведомств.

— Как из ведра — За последние полгода доля открытых баз с персональными данными россиян, которые попали в рунет через облачные технологии, выросла почти вдвое: с 10% в апреле до 19,5% в ноябре. Такие выводы содержатся в исследовании компании по кибербезопасности DeviceLock (есть в распоряжении "Известий"). Среди утечек мало банковских, потому что из этих организаций информация просачивается в общественное поле через инсайдеров.

— Отправили на анализ — Новую систему тестирования автомобилистов на алкоголизм и наркоманию нужно применять только к группам риска. Массовые проверки неоправданны и стоят слишком дорого, считают опрошенные "Известиями" эксперты. В четверг Минздрав перенёс на июль следующего года вступление в силу приказа, из-за которого цены на справки для водителей могли вырасти до 5–6 тыс. рублей.

— Второе дыхание — Сегодня первому заместителю главы МИД КНДР Чхве Сон Хи, находящейся с визитом в Москве, будет передан новый план урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Документ подготовлен совместными усилиями России и Китая. Он включает ряд пока не названных встречных шагов, на которые Северная Корея и США должны пойти ради конечной цели: нормализации двусторонних отношений и денуклеаризации.

— Ордена почётным — "Спасибо большое вам всем за нашу страну". Такими словами Владимир Путин завершил торжественное вручение госнаград, которое 21 ноября прошло в Кремле. Президент вручил звёзды Героев России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые спасли сотни жизней, успешно посадив Airbus A321 на подмосковном поле. Во время церемонии глава государства выполнил обещание, данное композитору Александре Пахмутовой, и отметил управленческие амбиции легендарного путешественника Артура Чилингарова.

— Полное собрание сочинений — В МИД РФ возмущены появившимися в ливийских СМИ фейк-новостями, опубликованными якобы от лица "Известий", о состоявшихся тайных переговорах между Халифой Хафтаром и Файезом Сарраджем. Официальный представитель ведомства Мария Захарова призналась, что никогда ранее не сталкивалась с подобной "наглостью", и назвала публикацию ярчайшим образцом фейк-ньюз. Опрошенные "Известиями" эксперты между тем предположили: за статьёй могут стоять не сами ливийцы, а западные игроки, заинтересованные в укреплении режима Сарраджа.

— Должны будем — Союзное государство России и Белоруссии не может получить назад 2,6 млрд рублей — долги по кредитам совместных предприятий, накопившиеся с 1998 года. Этот вопрос стал одним из главных при рассмотрении бюджета объединения на 2020 год. Сессия Парламентского собрания союза прошла 21 ноября в Санкт-Петербурге. Как считают в департаменте финансов и бюджетной политики объединения, в перспективе долги могут вырасти до 10 млрд рублей.

— "Хуже, чем в СИЗО" — Подлежащие депортации мигранты могут годами ждать высылки в столичном Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), когда у миграционной службы РФ возникают проблемы с властями их родных государств. Здание центра торжественно открыли в декабре 2014 года, но за пять лет оно сильно износилось: сантехника пришла в негодность, освещение неисправно.

— Взрослые уже — Депутатская инициатива о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года не нашла поддержки в кабмине. После межведомственного согласования в правительство направлен проект негативного отзыва. Против увеличения возрастного порога выступили четыре ведомства — Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст. Они считают, что введение новых запретов приведёт к необоснованному нарушению прав совершеннолетних россиян.

— Плохая наследственность — Следствие возбудило уголовное дело после проверки финансовой деятельности АО "Корпорация “Стратегические пункты управления”" (СПУ) — это дочернее предприятие "Роскосмоса". Как рассказали "Известиям" источники в правоохранительных органах, бывшего гендиректора Владимира Полянского подозревают в незаконной выплате себе "золотого парашюта", а также в неправомерных начислениях премий руководителям и неуплате налогов.

— Лицевые льготы — Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали "Известиям" в крупнейших российских банках. Это стало реальным, после того как ЦБ снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в единую биометрическую систему (ЕБС). По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, такая программа лояльности поможет сделать удалённую идентификацию более популярной. Пока же процесс буксует, в том числе из-за новостей об утечках данных из банков.

— Мышь атакует — За девять месяцев года спрос на игровые компьютерные аксессуары — мыши, клавиатуры, гарнитуры — вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 5% в штуках и на 11% в деньгах. Такие данные приводят исследовательская компания GfK и группа "М.Видео — Эльдорадо". Спрос на периферийные устройства для работы и офиса, напротив, падает.

— Панацея для фронта — 24 ноября 1944 года советские войска освободили Латвию, Литву и Эстонию. Именно в ходе Прибалтийской наступательной операции впервые в полевых условиях был применён только что полученный советский антибиотик — крустозин, аналог пенициллина. Благодаря ему смертность от ран и инфекций в армии снизилась на 80%, а количество ампутаций конечностей — на 20–30%.

— "Танки оснастят комплектом для боя в городе" — Уже в следующем году российские бронемашины начнут оснащать комплектом для боя в городе. Кроме того, мотострелки получат бронированные автомобили "Тайфун-К" и грузовики "Мотовоз-М" и "Торнадо-У", а спецназ — багги "Охотовед" и машины "Есаул". В целом доля новой техники в частях постоянной готовности сегодня уже превысила 50%. Об этом в интервью "Известиям" рассказал начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-майор Сергей Бибик.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— КПРФ согласовала шествие поправок — Мэрия решила учесть несколько поправок, предложенных фракцией КПРФ ко второму чтению проекта бюджета Москвы. Об этом РБК рассказали два источника, близких к Мосгордуме. О том, что столичные власти согласились поддержать ряд поправок фракции компартии в Мосгордуме к бюджету, РБК подтвердил также источник в КПРФ.

— Рублю уготована треть — Доля рублевых расчетов во внешнеторговом обороте к 2024 году должна увеличиться до 30% по сравнению с 20,3% в 2018 году—этот целевой показатель предлагает установить Минэкономразвития. Проект внешнеторговых ключевых показателей эффективности KPI (есть у РБК) планируется представить на рассмотрение правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в декабре.

— Претенденты на Ми не дождались цен — На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг "Вертолеты России" не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках в эти страны вертолетов Ми171 и Ми-172. Об этом РБК рассказали два источника в авиационной промышленности.

— Заочно арестованные рассказали о полковниках и "Дарте Вейдере" — Объявленные в России в розыск бывший президент Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и бывший первый вице-президент этого же банка Александр Бондаренко, обвиняемые в мошенничестве, направили жалобу в Генпрокуратуру (есть в распоряжении РБК), в которой оспорили действия следствия. В разговоре с РБК предприниматели пояснили, как их дело связано с громким делом бывших сотрудников управления "К" службы экономической безопасности ФСБ (это управление курирует кредитно-финансовую систему) Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.

— Инвесторы переполнили новый пакет "Газпрома" — Инвесторы подали почти 500 заявок на 3,6% акций "Газпрома" на общую сумму около 240 млрд руб. при рыночной цене 216 млрд руб. По условиям аукциона победителем может быть только один претендент, который выкупит весь пакет.

— Рубль встретит Новый год ослабевшим — Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 руб. за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты привели свои прогнозы к этому диапазону. Примерно на том же уровне находятся и ожидания экономистов, опрошенных Bloomberg: согласно консенсус-прогнозу агентства, курс доллара по итогам четвертого квартала составит 64,18 руб.

— Борис Титов вступился за налоговую реконструкцию — Компаниям, пойманным на необоснованной налоговой выгоде, нужно доначислять налоги исходя из того, сколько они должны были заплатить, если бы не применяли схемы налоговой экономии, считает межведомственная рабочая группа, созданная на базе Аналитического центра при правительстве для решения системных проблем российского бизнеса.

— На "Скалистый берег" вышла судейская семья — Анапская винная компания "Скалистый берег" в сентябре 2019 года учредила на паритетных началах с Неллей Титовой ООО "Олд скул". Заявленный основной вид деятельности новой компании—предоставление прочих финансовых услуг (кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению), следует из данных СПАРК.