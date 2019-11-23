МИНСК, 22 ноя /ПРАЙМ/. Белоруссия и Украина до конца года намерены обсудить реализацию проекта водного пути Е40, который свяжет речными судоперевозками Балтийское и Черное моря, сообщил белорусский премьер-министр Сергей Румас.

Международный проект Е40 — водный путь, связывающий Балтийское и Черное море через Вислу, Западный Буг, Припять и Днепр, проект затрагивает Польшу, Белоруссию и Украину. Ранее министерство инфраструктуры Украины сообщало, что рассматривает возможность запуска речных перевозок из Белоруссии к Черному морю через украинскую территорию во второй половине 2020 года. Планируются работы по углублению дна в рамках реализации проекта.

"Мы договорились, что до конца года, как и ставили задачу главы государств, соберется белорусско-украинская межправкомиссия, чтобы отработать вопросы, которые есть в двусторонней повестке. В первую очередь водный путь Е40. Это крупный инфраструктурный проект, который мы должны вместе с Украиной реализовать", — сказал Румас по итогам встречи с украинским коллегой Алексеем Гончаруком в Лондоне на полях инвестиционного саммита для стран "Восточного партнерства". Слова белорусского премьера приводит агентство Белта.

Согласно сообщению, на этой встрече также обсуждалось выполнение договоренностей президентов двух стран, достигнутые во время Форума регионов в Житомире в октябре. "Обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества, касающиеся поставок нефтепродуктов, торговлю, вопросы гуманитарной сферы", — пояснил глава белорусского правительства.

Подводя итоги двухдневного визита в Лондон, Румас отметил прошедшую встречу с руководством Европейского инвестиционного банка.

"Есть много точек соприкосновения, где мы могли бы продолжить сотрудничество. Мы сегодня обсуждали реконструкцию наших больниц и поликлиник. Думаю, что от инфраструктурных проектов мы перейдем к проектам в сфере медицины", — сказал Румас.

В Лондоне были подписаны три новых соглашения с этим банком, его общий портфель проектов в Белоруссии превысил 550 миллионов евро.

Кроме того, сообщил премьер, состоялись встречи с руководством Европейского банка реконструкции и развития. Румас констатировал, что в 2018 году были заключены сделки на 360 миллиона евро. "Мы ведем работу, чтобы в 2019 году этот рекорд был побит", — добавил он, отметив, что Минск удовлетворен сотрудничеством с ЕБРР.