МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Роскомнадзор защитит авторские права в отношении комедийного сериала "Ивановы-Ивановы", сообщает пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор принимает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в интернете в отношении фильма "Ивановы-Ивановы". После соответствующих уведомлений владельцы 257 сайтов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, ожидается удаление еще с 2 интернет-страниц", — сказано в пресс-релизе.

Операторы связи, по данным пресс-службы, ограничивают доступ к 35 сайтам в России, не прекратившим доступ к пиратскому контенту.

"Нормы и требования о защите интеллектуальной собственности дают возможность правообладателю во внесудебном порядке требовать от владельца сайта прекратить нарушение авторских прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу", — говорится в пресс-релизе.