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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Частный сектор склоняют к образованию — Государственных денег на всех учащихся не хватит — Источником финансирования требуемого прироста расходов на образование как в развитых, так и в развивающихся странах должен стать частный бизнес.

— Лекарствам сужают патент — Госдума рассмотрит новый механизм принудительного лицензирования — Госдума рассмотрит поправки к Гражданскому кодексу, устанавливающие новые возможности правительства по введению в РФ принудительного лицензирования лекарств и медизделий — правительственный документ внесен в парламент ФАС.

— Компании снижают тягу к банкротству — Мониторинг делового климата — В третьем квартале 2019 года снижение числа банкротств компаний в России продолжилось, отмечается в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

— В ОСАГО заканчивается сезон скидок — Притормозившая реформа меняет ожидания страховщиков — Средняя стоимость полиса ОСАГО в стране падает десятый месяц подряд, при этом количество страховок и выплаты по ним растут.

— Ротация ради выборов — "Единая Россия" приводит партийные ряды в готовность — XIX съезд "Единой России" фактически дал старт думской избирательной кампании-2021.

— Вихри 20-х веют над нами — Что делал Владимир Путин на съезде "Единой России" с "Единой Россией" — 23 ноября президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев приняли участие в работе XIX съезда партии "Единая Россия".

— Полицейским из Росгвардии предложили представиться — Подготовлен законопроект о правилах общения сотрудников с гражданами — Как стало известно "Ъ", сегодня на рассмотрение Госдумы будет представлен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при обращении к ним.

— В коттедж академика пришли по прилете — У экс-главы СО РАН прошел обыск — В Новосибирске в воскресенье правоохранители провели обыск у бывшего председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александра Асеева.

— Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты — Правоохранительные органы проверяют правопреемницу скандальной ВТС-Е — Как стало известно "Ъ", МВД по Крыму проводит доследственную проверку по факту хищения средств клиентов криптовалютной биржи Wex, ставшей правопреемницей скандально известной площадки ВТС-Е.

— Авраама Руссо хотят вновь послушать в суде — Решение по делу о похищении певца просят отменить и прокуратура, и бывший подсудимый — Как стало известно "Ъ", и прокуратура, и бывший обвиняемый оспорили решение Пресненского суда столицы по делу о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году.

— Трое в списке, один в уме — Руководство "Яблока" назвало кандидатов на пост лидера партии, но Григорий Явлинский сохраняет интригу — Ключевыми кандидатами на должность председателя партии "Яблоко" стали действующий лидер Эмилия Слабунова, ее зам Николай Рыбаков и глава псковского регионального отделения партии Лев Шлосберг.

— Против мусора, за врачей, шамана и выборы — Социологи готовы объявить 2019 год лидером по количеству уличных акций в стране — В третьем квартале 2019 года в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года — 1443, рекордный показатель за последние несколько лет.

— Дональда Трампа приняли в партии — Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента — На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.

— Щенки, клопы и Украина — В конце недели американский президент Дональд Трамп, переживающий попытку импичмента со стороны демократов, дал большое интервью — Он почти час общался с журналистами Fox News, и во время разговора не только назвал двух своих оппонентов "щенком" и "клопом", но и высказался по ряду важных вопросов.

— Турецким С-400 дадут автономию — Анкара пытается примириться с Вашингтоном — Поставляемые Турции российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут работать в автономном режиме, не требующем их интеграции в систему ПВО НАТО.

— Государственный лом сдадут на биржу — Этот канал продаж может стать обязательным — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила продавать весь металлолом, который образуется у госкомпаний, через биржевые торги.

— В Telegram пришли за книгами — Правообладатели грозят пожаловаться на пиратство в мессенджере властям США — Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), представляющая крупнейшие книжные издательства, пожаловалась администрации мессенджера Telegram на распространение пиратского контента в более чем 170 каналах, аудитория которых может достигать "нескольких миллионов".

— Биткойн зачли по уставу — Виртуальную валюту впервые внесли в капитал российской компании — Пока законодатели готовят законопроект о цифровых активах, под который не подпадают криптовалюты, в России впервые удалось внести биткойн в уставный капитал.

— Коллекторы перетягивают портфели — Судебные решения повысили спрос на просроченную задолженность — Банки все активнее продают просроченную задолженность: в январе—сентябре предложение выросло на 70%, а доля завершенных сделок достигла 80%.

— "ГПБ-Лизинг" выезжает на авторынок — Компания готова бороться за перспективный, но конкурентный сегмент — Газпромбанк собирается расширить присутствие на растущем рынке автолизинга.

— Нерезиденты прикупили российского — Инвестиции в акции выросли на корпоративных новостях — Четвертую неделю подряд глобальные инвесторы наращивают вложения на российском фондовом рынке, инвестировав $400 млн.

— Переработчика оставили без рыбы — "Доброфлот" не получил квоты в обмен на завод — Крупный производитель рыбных консервов "Доброфлот" может остаться без инвестиционных квот на вылов около 14 тысяч тонн минтая и сельди в год.

— Бизнес зовет аудиторов в "Россети" — Промышленность просит проверять госстройки дороже 0,5 млрд рублей — По данным "Ъ", промышленные потребители электроэнергии предложили привлекать независимых аудиторов к проверкам инвестпроектов электросетевого комплекса дороже 500 млн рублей.

— Ущерб высокого полета — Аэропорты не хотят платить компенсации владельцам недвижимости — Международная ассоциация аэропортов просит правительство освободить операторов аэропортов от обязанности возмещать ущерб владельцам недвижимости на приаэродромных территориях.

— Сжиженный газ проплыл мимо бюджета — НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект — Как стало известно "Ъ", ни один проект крупнейшего грузоперевозчика по Севморпути НОВАТЭКа не попал в федеральный бюджет на 2020 год, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства.

— Мастера машинного удвоения — Рост ставок утильсбора поднимет автоцены — Как и предполагал "Ъ", правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.

— Новостройки растеряли покупателей — Спрос на такое жилье сократился в 50 регионах — Резкий рост цен на новостройки на фоне перехода жилищного строительства на проектное финансирование в третьем квартале стоил застройщикам 16% продаж.

— Huawei нашла себе приложения — Компания выпускает в России свой первый смартфон без сервисов Google — Китайская Huawei начинает в России продажу нового флагманского смартфона Mate 30 Pro.

— "Магнит" нальет кофе — Сеть тестирует продажу напитков навынос — Рост продаж кофе навынос подтолкнул федеральный ритейл обратить внимание на этот рынок.

— Авторам устроили концерт — Реформу региональной сети РАО пытаются оспорить в суде — Организатор концертов из Екатеринбурга "Легенда Промоушн" пытается оспорить необходимость выплат Российскому авторскому обществу (РАО).

— Адыгейский сыр покидает сети — Розницу вынуждают отказаться от продукта из других регионов — Борьба производителей адыгейского сыра из Адыгеи за исключительные права на этот продукт набирает обороты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ — Инвесторов заставят рисковать своими деньгами — Главный бюджетный спор этого года близится к завершению – чиновники договорились, как распорядиться накопленными в фонде национального благосостояния (ФНБ) деньгами, с помощью которых правительство рассчитывает ускорить рост экономики.

— Новые кадры и структура. С чем "Единая Россия" пойдет на выборы в Госдуму — Медведев пообещал чистить ряды, а Турчак – снова взять конституционное большинство — "Единая Россия" дала старт подготовке к выборам в Госдуму 2021 году на съезде 23 ноября.

— Военная напряженность на севере Сирии нарастает — Но Россия и Турция по-прежнему привержены протоколу в Сочи — Боевики продолжают нарушать перемирие в идлибской зоне деэскалации, заявил 23 ноября руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

— Оператор мусорной реформы может лишиться руководителя — Дениса Буцаева назначили гендиректором только в начале года — Назначенный только в начале года гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев может покинуть свой пост.

— Гендиректор "ВТБ Лизинг": Сделки в долларах не самые привлекательные для нас — Дмитрий Ивантер — о мошенниках, маскирующихся под лизинговые компании, регулировании этого рынка и его самых перспективных сегментах — Российский рынок лизинга – второй по размеру активов в финансовом секторе после банковского.

— Минпромторгу отказали в 105 млрд рублей на поддержку гражданского судостроения — В бюджет по этой статье заложена на порядок меньшая сумма — Минпромторг просил заложить в бюджете 2020–2022 годов 105 млрд рублей на льготный лизинг гражданских судов: предполагалось, что ежегодно государственным лизинговым компаниям будет выделяться по 35 млрд рублей на корабли и нулевая стоимость этих средств позволит поставлять суда в лизинг по льготной ставке.

— "Газпром" закрыл крупнейшую сделку со своими акциями за 14 лет — Компания продала почти весь пакет квазиказначейских акций неизвестным инвесторам — В пятницу, 22 ноября, зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов сообщил, что 3,59% акций из квазиказначейского пакета продано примерно за 188 млрд руб. единым лотом неназванному инвестору.

— Владельцы "Детского мира" продадут 23,7% ритейлера на SPO — От сделки они выручат почти 16 млрд рублей — Владельцы "Детского мира" – "Система" Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – подвели итоги вторичного размещения на бирже акций компании.

— Фосфорные удобрения подешевели на треть с начала года — Причины – перепроизводство и снижение спроса на них — С января цены на фосфорные удобрения снизились на 27% до $288 за 1 т в ноябре.

— ЦБ добавил 2,6 млрд рублей на санацию банкам "Роснефти" и "Ростеха" — О дополнительной поддержке этих банков регулятор не объявлял — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в I квартале 2019 года увеличило финансирование санации двух банков на 2,61 млрд рублей, говорится в отчетности агентства и ответе его пресс-службы, эти деньги АСВ привлекло у ЦБ в виде кредита.

— "Перекресток" запустил доставку продуктов для кафе и офисов — Сейчас основные игроки на этом рынке – Metro, "Комус" и "Самсон-опт" — Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group на базе онлайн-магазина супермаркета "Перекресток" запустил в тестовом режиме доставку для ресторанов, кафе, офисов, малого и среднего бизнеса и других корпоративных клиентов, сообщил "Ведомостям" представитель Х5.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Не править, а служить — Владимир Путин призвал "Единую Россию" защищать интересы граждан и "трясти" чиновников — Партия "Единая Россия" начала подготовку к выборам в Госдуму в 2021 году.

— Как судья посмотрит — Глава Мосгорсуда рассказала о практике судебного усмотрения — Почему все чаще возникает необходимость в судебном усмотрении и как судьи применяют его на практике, обсудили судьи, адвокаты и практикующие юристы на первом Московском правоприменительном форуме, который прошел на базе юрфака МГУ.

— Без затяжек — Запреты на курение распространят на вейпы и кальяны — Ограничительные меры в отношении сигарет будут распространены на все иные способы потребления никотина: электронные сигареты, вейпы, кальяны.

— На личные цели — Банки и их клиенты запасаются евро — Российские банки резко нарастили ввоз наличных евро в страну, следует из данных ЦБ.

— Связанные одной сетью — Тарифы на роуминг в Евразийском союзе снизятся в несколько раз — Россия принципиально договорилась с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) кратно снизить тарифы в международном роуминге/

— Баланс сил — Президент поставил задачу довести долю современных вооружений до 70 процентов — В ближайшее десятилетие Россия продолжит развивать свои вооружения в соответствии с последними достижениями науки и техники.

— Звонок по расписанию — Вячеслав Володин проверил строительство школы в Саратовской области — Председатель Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье встретился с жителями своего избирательного округа в Саратовской области.

— Урожай года — Валовый сбор зерна составит 120 млн тонн — В этом году зерна собрали больше, чем в прошлом — всего около 120 млн тонн, в том числе 75 млн тонн пшеницы.

— Дроны над космодромом — За стройкой Восточного проследят со спутников — Президент обсудил с гендиректором "Роскосмоса" строительство второй очереди космодрома Восточный.

— Возвращение в страну — В Россию переехали 130 семей старообрядцев — Президент встретился с Митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием.

— Далеко не уедут — Минэнерго России обещает стабильные цены на бензин в 2020 году — В Минэнерго России считают, что правительство нашло универсальное средство, сдерживающее рост цен на автозаправках.

— Кадры решили все — Как примерить на себя подходящую профессию — Школьникам будет проще ориентироваться в мире профессий и выбрать самую подходящую.

— Своих не бросаем — В стране выстроят систему помощи россиянам за рубежом — В нашей стране необходимо выстроить четкую систему помощи россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом.

— Не для галочки — Для стран СНГ разработано почти 600 модельных законов — В Петербурге завершилась Межпарламентская ассамблея СНГ.

— Остались при своих — Граждане сократили переводы пенсионных накоплений в несколько раз — Осталось несколько дней, когда можно подать заявление на перевод в 2020 году пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или Пенсионный фонд России (ПФР).

— Бобы наступают — Дальний Восток наращивает экспорт сои — Депутаты Госдумы предложили правительству рассмотреть вопрос о субсидировании в ближайшие два года затрат на перевозку сои и соевого шрота с Дальнего Востока, а также на перевозку сельхозтехники и минеральных удобрений и в обратном направлении — в регионы ДФО, занимающиеся производством сои.

— Где деньги растут — Определены самые привлекательные особые экономические зоны — Ассоциация развития кластеров и технопарков России вместе с минэкономразвития подвела итоги III Национального рейтинга (есть в распоряжении "РГ") инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ).

— США качают нефть — Нестабильный Ближний Восток меняет рынок углеводородов — Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.

— Игра за чаевые — Доходы стримеров от монетизации контента стремительно увеличиваются — В первой половине 2019 года российские стримеры (блогеры и игроки, ведущие онлайн-трансляции) заработали на 62,8% больше, чем за тот же период в прошлом году, следует из исследования Wanta Group.

— На особом счету — В госреестре недвижимости могут появиться новые данные о сделках — Росстат предлагает ввести новую графу в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН): отмечать, была ли квартира куплена в новостройке или же на вторичном рынке.

— Семь "Я" — Многодетные москвичи получили ордена "Родительская слава" — В Белом зале столичной мэрии многодетные москвичи получали государственные награды — медали и ордена "Родительская слава".

— Подъемная сила — Началось проектирование самолета на замену легендарному Ан-2 — Проектная документация на новый легкий многоцелевой самолет для коротких перелетов, который специалисты между собой называют "Байкал", должна быть готова уже через год, рассказали "Российской газете" в минпромторге.

— Взяли за жабры — Утвержден порядок рыбалки на Севере и в Сибири — Правительство утвердило порядок оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

— Вакансия на миллион — В Большой Тихой ждут "земского учителя" — С тех пор как "Российская газета" рассказала о малокомплектной школе в деревне Алтайского края и включилась в поиски учителя, прошло около месяца.

— Потерялся дом — Подмосковные чиновники попали под следствие — Бабушкинский суд отправил под домашний арест главу подмосковного Чехова Марину Кононову.

— Безусый нянь — Бывший радиофизик из Перми стал лучшим воспитателем России — Уважение к людям, и в первую очередь к детям, поможет сделать наш мир лучше, считает Евгений Пепеляев, обладатель "Хрустальной жемчужины", главной награды конкурса "Воспитатель года России" в 2019 году.

— Больше двух — Ректорам МГУ и СПбГУ продлили полномочия — Госдума приняла поправки, которые вносят изменения в Федеральный закон "Об образовании в РФ" и другие законодательные акты.

— Контракты под контролем — Военные и корпорации ежедневно отслеживают выполнение оборонных заказов — Центр кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности вошел в систему межведомственного взаимодействия при Минобороны РФ.

— Миллиарды под землю — Польша выдала России Андрея Чернякова — В Россию из Польши экстрадирован бывший владелец и глава строительной корпорации НПО "Космос" Андрей Черняков, обвиняемый в мошенничестве на сумму почти 17 млрд рублей.

— С Генпрокурором с глазу на глаз — Юрий Чайка провел личный прием предпринимателей в Екатеринбурге — Практика личных встреч с предпринимателями впервые была опробована еще на Дальневосточном экономическом форуме.

— Лот истории — В Россию вернулась большая часть архива Колчака — Госархив РФ, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и частные коллекционеры смогли вернуть в страну более половины архивов Верховного правителя России в 1918-1920 годах адмирала Александра Колчака.

— Ракета в 9 Махов — Гиперзвуковой "Циркон" готовят к новым морским испытаниям — Очередные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" проведут на морском полигоне Северного флота до конца этого года.

— Привязала к дереву — Мать, бросившую сына в лесу, просят признать невменяемой — Уголовное дело москвички Надежды Куликовой, оставившей сына привязанным к дереву на территории "Лосиного Острова", направлено в суд.

— Долги тяжкие — Мошенники угрожали должникам физической расправой — Проблема возврата долгов в очередной раз повлекла возбуждение уголовного дела.

— Правила для бесправных — "Твиттер" ввел внутреннюю цензуру материалов внесистемной оппозиции — Историки утверждают, что когда в 1799 году Наполеон, инструктировал членов комиссии, которая занималась разработкой Конституции Франции, он потребовал от них следующее: "Пишите мало и непонятно".

— НАТО против китов — Бундесвер обвинили в массовой гибели морских свиней на Балтике — В Германии разгорается скандал вокруг состоявшихся еще в сентябре учений НАТО "Северные берега", в которых приняли участие 40 кораблей и 3000 солдат из 18 стран.

— Министры искали порядок — Что привез глава МИД РФ Сергей Лавров с заседания "двадцатки" в Нагое — Главы внешнеполитических ведомств стран "Большой двадцатки" (G20) на двухдневной встрече (22-23 ноября) подвели итоги председательства Японии, которое в следующем году перейдет к Саудовской Аравии.

— Небо закрывается! — Союзники США против выхода Вашингтона из Договора по открытому небу — Предпринимаемые США практические действия в рамках подготовки к одностороннему выходу из Договора по открытому небу (ДОН) сильно встревожили союзников США по НАТО.

— Ошиблись с цветом — Испанский бренд извинился за форму узников концлагерей — Испанский модный бренд Loewe оказался в центре скандала из-за своей новой коллекции William De Morgan.

— Варвары и умники — Почему, прежде чем обожиться, надо очеловечиться — Почему вера возвращается в центр мировой общественной жизни?

— Подайте полицейскому — Подавшего милостыню француза оштрафовали — Абсурдный инцидент на вокзале Тулузы чуть было не обернулся для молодого француза штрафом в 100 евро.

— Батареи просят тепла — В алтайском городе ввели режим ЧС — В городе с 18-тысячным населением постановлением губернатора Алтайского края Виктора Томенко с 20 ноября введен режим ЧС.

— Награжден посмертно — Родителям юного героя вручили орден Мужества — Десятилетний Алексей М., погибший при спасении детей во время пожара в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, указом президента РФ посмертно награжден орденом Мужества.

— История с колес — Уральцы создали приложение для пассажиров поездов — Приложение для любознательных пассажиров поездов разработали в Екатеринбурге.

— На мусор – свысока — В Ахтубинске против нелегальных свалок применили дроны —Администрация города Ахтубинска начала использовать квадрокоптер для борьбы с нелегальными свалками.

— Доплата за село — На какие гарантии и льготы могут рассчитывать сельские работницы с 23 ноября — С 23 ноября 2019 года вступает в силу закон, в котором говорится о льготах и гарантиях женщинам, работающим в сельской местности.

— Восточный экспресс — Как Ташкент и Самарканд открываются миру, а мир открывает для себя чудеса Азии — Узбекистан — единственное государство Центральной Азии, которое имеет общие границы со всеми соседями этого обширного региона.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Пробная партия — Путин призвал ЕР отказаться от пустых обещаний — "Единую Россию" могут сдать "конъюнктурщики, приставшие к ее правящему статусу", заявил президент.

— Оборонный наказ: россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни — В Госдуме предлагают не наказывать граждан за превышение правил самообороны — Гражданам необходимо предоставить возможность полной самообороны для защиты себя и своей семьи, посчитали в Госдуме.

— Таблица упрощения: гражданство России стали давать в полтора раза чаще — Тенденция связана с облегчением порядка оформления паспортов для граждан ДНР и ЛНР — В этом году миграционная служба давала российское гражданство иностранцам в полтора раза чаще, чем в прошлом.

— Короткий рейс: Лисов может вернуться в Россию весной 2020 года — У россиянина нет запрета на возвращение и работу в США — Российский гражданин Станислав Лисов, осужденный в США за сговор с целью хакерских атак, может вернуться в РФ уже весной 2020 года.

— Льгота на льготу: власти снизят процент по кредитам для МСП — Это произойдет, как только ЦБ уменьшит ключевую ставку — Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса по "Программе 8,5" могут стать дешевле.

— Захватывающая страна: начнет ли Израиль аннексию без правительства — В кнессете могут проголосовать за присоединение Иорданской долины в ближайшее время — Израиль начнет операцию по аннексии Иорданской долины в ближайшее время вне зависимости от того, будет сформировано правительство или нет.

— Конечная установка: российское ПО может увеличить цены на смартфоны — Продукцию Apple и дешевые телефоны начнут ввозить в страну по "серым" схемам, предупреждают эксперты — В 2020 году смартфоны в России могут подорожать, а их ассортимент сократится.

— Нажмите на паузу: маркировку бытовой техники просят отложить до 2024 года — Бизнес указывает на бессмысленность этого шага — такие товары сложно и нерентабельно подделывать — Бизнес предлагает отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года.

— В светлый путь: найден способ побороть кромешную тьму на дорогах — Министерства и регионы направили в правительство свои предложения по финансированию проекта — Правительству предложили три способа экономии на электричестве, что позволит найти деньги для освещения трасс.

— "Я просто так говорю" — Президент СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась на 84-м году жизни — В Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет умерла бывший ректор СПбГУ, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая.

— Успеть на Новый год: куда еще можно купить билеты на праздники — Курорты Краснодарского края и Таиланд стали самыми популярными направлениями — Самым популярным новогодним направлением внутри России стали курорты Краснодарского края, а среди желающих встретить праздник за границей особым спросом пользуются Таиланд, ОАЭ и Турция.

— Марсианское питание: созданы батареи для полетов на Красную планету — В России тестируют материалы для более надежных и производительных солнечных элементов — Солнечным батареям вскоре станет не страшна разрушающая космическая радиация.

— Кости из будущего: на МКС вырастили искусственный фрагмент скелета — Технология позволит создавать органы для трансплантации космонавтам в межпланетных экспедициях — Российским ученым впервые удалось вырастить фрагменты костной структуры в космосе в условиях невесомости.