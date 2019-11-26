ПЕКИН, 26 ноя /ПРАЙМ/. Совместное предприятие российской фармацевтической компании "Биокад" и китайского холдинга Shanghai Pharmaceuticals откроется в Шанхае в декабре, заявил во вторник первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на открытии заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

"Хотел бы остановиться на проекте, официальная церемония открытия которого состоится в декабре в Шанхае, речь идет о совместном предприятии компании "Биокад" и китайского холдинга Shanghai Pharmaceuticals", — сообщил Силуанов.

По его словам, "это новый проект, который позволит производить новые инновационные лекарственные препараты, капитализация этого проекта составляет 2 миллиарда долларов".

"Проект реализуется, хотел поблагодарить китайских партнеров за совместное сотрудничество, уверен, что мы сможем двигаться и будем двигаться в рамках наших планов инвестиционного сотрудничества", — добавил он.