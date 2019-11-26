МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Стомиллионный пользователь зарегистрировался на портале "Госуслуги", в течение 2019 года ежемесячно новыми пользователями становились в среднем 1,4 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

"Количество граждан, зарегистрированных на портале госуслуг, превысило отметку 100 миллионов. В течение 2019 года ежемесячно новыми пользователями становились в среднем 1,4 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Согласно ему, чаще всего граждане пользуются сервисами для записи к врачу и в детский сад, получения информации о пенсионных накоплениях, регистрации автотранспортных средств, подачи заявления на сдачу экзамена в Госавтоинспекцию и получения водительского удостоверения. В десятку наиболее востребованных услуг также входят оформление и выдача российских и заграничных паспортов, регистрация по месту пребывания и по месту жительства, выдача справок о наличии (отсутствии) судимости.

"Скоро порталу исполнится 10 лет – время переосмыслить формат предоставления государственных электронных услуг. Мы ведём работу над созданием суперсервисов, каждый из которых соответствует распространенной жизненной ситуации: рождению ребенка, поступлению в вуз, регистрации прав на недвижимость и т.д. Весной будет запущено существенно обновленное в части интерфейса и функционала мобильное приложение "Госуслуги", — приводятся в сообщении слова замглавы Минкомсвязи РФ Максима Паршина.

Портал "Госуслуги" работает с 2009 года. По оценке Similarweb, он занимает второе место по посещаемости в категории Law And Government, уступая только порталу госуслуг Великобритании. Оператором портала госуслуг является ПАО "Ростелеком" при участии АО "РТ Лабс".