ТАЛЛИН, 26 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на подписание долгосрочного контракта по газу с Россией.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в этом году. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.

"Год заканчивается и нам нужно договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы", — сказал Зеленский в Таллине на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Между тем по словам замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, Киев надеется, что возможные новые санкции США помогут не допустить запуска "Северного потока-2". "Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск "Северного потока" особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе", — сказала Зеркаль на полях берлинского форума по внешней политике, отвечая на соответствующий вопрос.