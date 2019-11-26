МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Ограничение доступа к ресурсам единого портала госуслуг было связано с технологическими работами, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).

Ранее во вторник издание РБК написало, что портал госуслуг оказался недоступен для пользователей в течение нескольких часов, на сайте были временно недоступны услуги Федеральной налоговой службы, а также появилось сообщение о проблемах с доступом к услугам Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. По данным издания, пользователи портала сообщали о сбое и связывали это с с приближением крайнего срока уплаты налогов.

Как сообщили в "РТ Лабс", в работе портала наблюдалось ограничение доступа к некоторым сервисам.

"Наблюдался ограниченный доступ к отдельным ресурсам в связи с проведением кратковременных технологических работ. Сейчас портал работает в штатном режиме", — сказали в компании.

Ранее во вторник в Минкомсвязи сообщили, что количество пользователей портала госуслуг превысило 100 миллионов человек. В течение 2019 года новыми пользователями ежемесячно становились в среднем 1,4 миллиона человек.