КИЕВ, 28 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с гендиректором Международного агентства возобновляемых источников энергии (IRENA) Франческо Ла Камера сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики.

"Это была приятная встреча с Франческо Ла Камера, генеральным директором IRENA. Я с нетерпением жду будущего сотрудничества между Украиной и Агентством по вопросам возобновляемой энергии", — написал Гончарук в Twitter.

Директор агентства принял участие в X Международном инвестиционном форуме по возобновляемой энергетике в Киеве.