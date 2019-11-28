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КИЕВ, 28 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с гендиректором Международного агентства возобновляемых источников энергии (IRENA) Франческо Ла Камера сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики.

"Это была приятная встреча с Франческо Ла Камера, генеральным директором IRENA. Я с нетерпением жду будущего сотрудничества между Украиной и Агентством по вопросам возобновляемой энергии", — написал Гончарук в Twitter.

Премьер Украины отметил, что сегодня на Украине реализуются проекты возобновляемой энергетики мощностью в 2,5 ГВт. Это самый большой показатель за все годы независимости государства. "Так, мы уже начали разрабатывать стратегию перехода на возобновляемую энергетику до 2050 года. Поэтому мы высоко оцениваем возможность сотрудничества в этом направлении с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA)", — написал Гончарук в Facebook.

Стороны также обсуждали внедрение аукционной системы закупки электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками энергии. "Это поможет стимулированию развития возобновляемой энергетики. Первый аукцион должен состояться уже в апреле следующего года", — отметил премьер.

Директор агентства принял участие в X Международном инвестиционном форуме по возобновляемой энергетике в Киеве.