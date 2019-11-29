БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя /ПРАЙМ/. Четвертый Амурский экономический форум в пятницу соберет в Благовещенске предпринимателей, представителей научного и политического сообществ из России, Китая и Японии, сообщают организаторы.

Торжественное открытие состоится в 10.00 в Общественно-культурном центре.

Участие в форуме примут официальные делегации народного правительства китайского города Хэйхэ во главе с мэром Ма Ли и народного правительства района Айгунь, а также руководители Амурской области и Благовещенска. Также в форуме примут участие представители крупных компаний из сфер туризма, деревообработки, медицины и машиностроения.

Главной темой форума в этом году станет формирование агломерации Благовещенск – Хэйхэ. Гостям представят инвестиционный потенциал сопредельных территорий России и Китая, пройдут дискуссии и профильные секции. Также предусмотрено посещение инвестплощадок на китайской стороне.