— Процессинг переговоров зашел в тупик — Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря. Хотя всю прошлую неделю финансовые регуляторы обеих стран вели переговоры с участниками рынка, прийти к консенсусу не удалось. Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя.

— Разговор по прямому трубопроводу — Четыре с половиной года понадобилось "Газпрому", чтобы реализовать свой самый сложный и, вероятно, наиболее важный экспортный проект в уходящем десятилетии — газопровод "Сила Сибири". Труба длиной 2,2 тыс. км позволит компании начать поставки на самый быстрорастущий и потенциально крупнейший в мире газовый рынок Китая. Учитывая, что ни цена поставки газа, ни актуальная стоимость проекта до сих пор точно неизвестны, оценить его рентабельность затруднительно.

— Роспотребнадзор подхватил гепатит С — В распоряжении "Ъ" оказался акт Роспотребнадзора о завершении расследования массового инфицирования детей—пациентов Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) вирусным гепатитом С (ВГС). Окончательное число пострадавших в гематологическом отделении с 2000 по 2019 год оценивается в 169 человек, а число лиц, с которыми они контактировали только в АОДКБ, превышает 3,6 тыс. человек.

— Интернет подземного поколения — В московском метро сменился лидер по скорости интернета: показатели "МегаФона" и МТС оказались выше, чем у провайдера Wi-Fi "МаксимаТелеком", занимавшего первое место в последние годы, выяснила TelecomDaily. "МаксимаТелеком" настаивает, что продолжает лидировать по объему пропускаемого в метро интернет-трафика.

— Откройте, антимонополиция — Пакет законопроектов, усиливающих борьбу с картелями, внесен правительством в Госдуму. Он предполагает не только усиление уголовной ответственности за картельные сговоры, но и расширение полномочий ФАС — в частности, она получит право силового изъятия документов, повысит штрафы за препятствование проведению антимонопольных проверок и расширит круг лиц, которым могут быть предъявлены претензии.

— Потрудились заплатить — Рост производительности компаний повышает их готовность платить налоги, говорится в исследовании МВФ. Одним из объяснений этого может быть повышенный интерес налоговиков к растущим компаниям. Налоговая же недобросовестность ассоциируется с получением неконкурентных преимуществ, высокой долей самозанятых в экономике и низкими доходами.

— Экономика ушла на склад — Восстановление роста обрабатывающих производств и оборота оптовой торговли происходит на фоне роста складских запасов и низкого внешнего и инвестиционного спроса, отмечают аналитики Банка России в октябрьском обзоре экономики. В то же время увеличение выпуска сконцентрировано в отраслях, производящих промежуточные товары, а первые результаты ноябрьских конъюнктурных исследований промышленности фиксируют новые отрицательные рекорды оценок спроса и приближение складов готовой продукции к затоваренности.

— Российский суверенный фонд не входит в десятку крупнейших — Активы 82 крупнейших суверенных фондов мира сейчас составляют $8 трлн, указывают в своем исследовании эксперты НИУ ВШЭ со ссылкой на данные Института суверенных фондов (Sovereign Wealth Fund Institute). На первом месте по общему объему "кубышки" — КНР, четыре китайских фонда в совокупности располагают активами на $1,8 трлн. На втором — ОАЭ с пятью суверенными фондами с суммарными активами в $1,211 трлн, на третьем — Норвегия с одним фондом в $1,1 трлн.

— Правосудие нуждается в контроле — В Москве прошел VII Общероссийский гражданский форум (ОГФ). Одной из ключевых тем форума стало повышение доверия российского общества к системе правосудия. По мнению экспертов ОГФ, для решения этой проблемы необходимо расширить полномочия суда присяжных, изменить принципы подбора кандидатов в судьи и постоянно ротировать председателей судов регионов.

— Конституционное право на купленную квартиру — Конституционный суд России (КС) зарегистрировал жалобу на нормы Гражданского процессуального кодекса (ГПК) и федеральных законов "Об исполнительном производстве" и "О Конституционном суде". Заявители, семья Однодворцевых из Москвы, приобрели по договору купли-продажи квартиру, которая ранее была незаконно приватизирована, и теперь город истребует свое имущество по суду.

— Правозащитники поменяли форму — Правозащитная организация "За права человека" (ЗПЧ) после ликвидации по иску Минюста продолжит работу без юридического лица. Для этого глава организации Лев Пономарев учредил национальное движение с одноименным названием на съезде членов ЗПЧ. Сразу после этого была учреждена всероссийская гражданская коалиция, в которую вошли 17 организаций, в том числе Правозащитный совет Санкт-Петербурга, Гражданское общество Республики Коми, "Родительская солидарность", "Выбор России", "Гражданин и армия".

— Высокопоставленный следователь получил деньги через адвоката — Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под домашний арест заместителя руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Михаила Бусылко и адвоката Владислава Вострецова. По версии следствия, господин Бусылко получил через адвоката 1,8 млн руб. за содействие в расследовании уголовного дела о мошенничестве с активами местного предприятия. По материалам дела, взятку передавал бизнесмен Виталий Трухин, который сам и сообщил об этом правоохранительным органам.

— Вилла бизнесмена попала в кредитную историю — Как стало известно "Ъ", в Италии с аукциона была продана вилла XV века, принадлежавшая экс-главе НПО "Космос" Андрею Чернякову, обвиняемому СКР в хищении кредита Банка Москвы (БМ-банк, входит в группу ВТБ) и других преступлениях. Старинную недвижимость приобрела компания известного немецкого бизнесмена Хайнца Тиле, входящего в список Forbes. Выручка пойдет на погашение долгов господина Чернякова.

— Экс-министр задержался на свободе — Магасский районный суд Ингушетии признал бывшего министра финансов республики Руслана Цечоева виновным в нецелевом расходовании 2 млрд руб. из средств бюджета и приговорил к пяти годам лишения свободы. Однако сам экс-чиновник на финальное заседание суда по своему делу не явился и, как рассказали "Ъ" в правоохранительных органах, был объявлен в розыск.

— Мусору прописали накопительную систему — Минприроды намерено устранить социальную несправедливость, допущенную в ходе "мусорной" реформы. Сейчас региональные власти устанавливают единый норматив накопления отходов для жильцов многоквартирных домов или, например, владельцев частных домов. Теперь ведомство обяжет региональных чиновников дифференцировать лимит — в зависимости от муниципального образования, категорий объектов и потребителей.

— Беспокоиться не о чем — Как следует из последнего опроса ВЦИОМа, 57% россиян положительно оценивают ситуацию в стране. Это значительно больше, чем в начале года. Каждого второго россиянина устраивает его собственная жизнь. При этом почти половина опрошенных смотрят в будущее с беспокойством.

— Британии приставили нож к выборам — Нападение на лондонцев вооруженного двумя ножами мужчины активно обсуждают как простые британцы, так и ведущие политики страны. Вопросам терроризма, реформы тюремной системы и перевоспитания преступников в воскресных интервью и выступлениях посвятили время и премьер Борис Джонсон, и его основной конкурент на предстоящих 12 декабря выборах — лидер лейбористов Джереми Корбин.

— "Жаир Болсонару говорит правду и только правду, и на этом основана его популярность" — Глава администрации президента Бразилии — о реформах в стране и ситуации в Латинской Америке. Господин Лоренцони рассказал корреспонденту "Ъ" о реформах нынешнего правительства и о том, как воспринимать "политически некорректные" высказывания президента.

— Майдан шестилетней выдержки — Вчера в Киеве отметили шестую годовщину Майдана — дня, когда мирные демонстрации в акции протеста против президента Януковича переросли в силовое противостояние с полицией и последующую смену власти. Вспомнить драматичные события 1 декабря 2013 года к офису президента Зеленского пришли участники тех событий и активисты "Правого сектора" (запрещен в РФ).

— Независимость в розлив — У небольших спиртовых заводов назревает конфликт с государственным холдингом "Росспиртпром", который контролирует 95% этого рынка. Осетинское предприятие "Орфей" считает, что холдинг навязывает независимым производителям услуги по поиску покупателей спирта, но систематически их не оказывает. В госкомпании настаивают, что работают в рамках правового поля. В ситуацию уже вмешался депутат Госдумы Казбек Тайсаев, попросивший премьера разобраться.

— Газовоз российской сборки — В ноябре верфь "Звезда подписала с южнокорейской Samsung Heavy Industries соглашение о поставке комплектующих для пяти газовозов для проекта НОВАТЭКа Арктик СПГ-2". Сумма сделки — около $1,5 млрд, то есть объем работ корейской верфи по одному газовозу может составить около 75% конечной стоимости судна. Тем не менее "Звезда" должна будет не просто достроить созданные в Корее суда, но и обеспечить технологически сложный монтаж криогенной мембраны.

— Авиацию привязывают к регионам — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сможет передавать воздушные суда в лизинг властям регионов, а не только авиакомпаниям: вертолеты Ми-8, "Ансат" и самолеты Л-410 общей стоимостью 13 млрд руб. Инициатива исходит от региональных властей, которым удобнее самим управлять судами. Коммерческие авиакомпании, получив машины, могут перебазировать их или отказаться от работ, заказываемых местными администрациями.

— Пайщики молодеют удаленно — Основными владельцами паев открытых паевых фондов (ОПИФ) оказались состоятельные частные инвесторы предпенсионного возраста. По оценке "Ъ", средний объем вложений превысил 840 тыс. руб., а средний возраст владельцев паев ОПИФов составил 51 год. Впрочем, с уменьшением ставок депозитов, снижением инфляции и стабилизацией на валютном рынке инвестиционные продукты становятся интересными более широким слоям населения.

— Брокеры выторговали прибыль — Итоги января-сентября на первый взгляд выглядят успешными для крупнейших российских брокеров — их консолидированная чистая прибыль выросла в 13 раз, почти до 13 млрд руб. Однако результаты очень неоднородны, половина компаний либо получила убытки, либо существенно снизила чистую прибыль. Большинство объясняют это переоценкой активов портфелей, а не снижением рентабельности именно брокерской деятельности и ждут роста доходов в последнем квартале года.

— АТБ сбивает себе цену — Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), который ЦБ планирует продать первым среди санированных им, пока не может продемонстрировать удовлетворяющий потенциальных инвесторов результат. По российской отчетности банк прибыльный, но по итогам первых трех кварталов так и не смог выбраться из хронических убытков по МСФО. Эксперты отмечают, что отчетность по международным стандартам важнее для инвесторов.

— Операторам указали на электросчетчик — В Госдуме не поддержали законопроект сенаторов о безвозмездном доступе интернет-провайдеров к инфраструктуре жилых домов и разработали альтернативные поправки. Депутаты хотят разрешить управляющим компаниям взимать с операторов плату за электроэнергию для оборудования связи и за содержание помещений для него. Эти расходы уже включены в коммунальные платежи, указывают провайдеры, предупреждая, что изменение регулирования может привести к росту тарифов на их услуги.

— Резервы проиграли накоплениям — Доходность портфелей пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам трех кварталов оказалась ниже, чем доходность пенсионных накоплений. На агрегированный портфель негативно повлияли показатели крупнейших НПФ — "Газфонда" и "Благосостояния", которые проиграли более скромным по масштабам фондам. У ведущих игроков сохранились неликвидные долевые активы, тогда как менее крупные НПФ сконцентрировались на долговых инструментах, которым благоприятствовала конъюнктура рынка.

— Радиовещатели соберутся в сети — Радиовещатели готовят к запуску онлайн-радиоплеер, который должен стать единым окном для FM-станций в интернете. К проекту уже присоединились 24 федеральных вещателя, отдельные игроки пока изучают его на предмет возможного "конфликта интересов" со своими интернет-ресурсами. Участники рынка радио смогут привлечь на сервис как минимум традиционных рекламодателей, допускают эксперты.

— Louis Vuitton нашел свой особняк — Группа LVMH выкупила особняк, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton в Столешниковом переулке. Эта локация традиционно входила в список самых дорогих торговых улиц, но в будущем году может покинуть рейтинг. Сделка LVMH, оцененная в 2,8 млрд руб., должна исправить ситуацию. По мнению экспертов, покупка объекта люксовой корпорацией международного уровня приведет к росту стоимости недвижимости на улице.

— MR Group приблизилась к "Свободе" — MR Group построит более 70 тыс. кв. м жилья у станции метро "Дмитровская" на севере Москвы. Компания приобрела участки на 2-й Хуторской улице, недалеко от фабрики "Свобода", территорию которой планирует развивать "Инград" Романа Авдеева. Одной из площадок, доставшихся MR Group, владел глава российского мессенджера "Серафим" и акселератора "Цифровая долина Сочи" Антон Немкин.

— "Российский клиент любит инновации" — Падение продаж автомобилей на российском рынке пока не затронуло премиум-сегмент, но конкуренция в нем остается высокой. О том, как Volvo Cars адаптируется к этим реалиям, развивая модель подписок на автомобили, а также планах по импорту электромобилей "Ъ" рассказал глава компании в РФ Мартин Перссон.

— "Сколково" предложило создать IT-интегратора для государства — Российский рынок системной интеграции преимущественно поделен между десяткой крупнейших интеграторов – они зарабатывают на сотрудничестве с иностранными компаниями и не заинтересованы в импортозамещении, поэтому в пику им нужно создать государственного интегратора в технопарке "Сколково". Новая "Сколково-интеграция" должна создавать комплексные отраслевые IT-решения и продвигать их – для этого нужно проработать законодательство под государственного интегратора и дать ему "временные" преференции.

— Титов пожаловался Путину на не выполняющих указания президента силовиков — Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов просит президента Владимира Путина инициировать проверку законности и обоснованности привлечения к уголовной ответственности по ст. 210 Уголовного кодекса ряда бизнесменов, обвиняющихся в организации преступного сообщества или участии в нем.

— Сенаторы обсудят с россиянами законопроект о профилактике семейного насилия — Совет Федерации в пятницу опубликовал на своем сайте законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия", который планируется внести в Госдуму вместе с поправками в УПК и ГПК. Как пояснила глава рабочей группы Совфеда, зампред палаты Галина Карелова, развернувшаяся в обществе дискуссия "свидетельствует о большом внимании граждан к данной теме", в связи с чем обсуждение законопроекта продлено до 15 декабря.

— Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ — Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития. Проект таких поправок в Бюджетный кодекс подготовил Минфин и разместил на портале regulation.gov.ru вечером в пятницу.

— Клаус Шваб: Какой капитализм нам нужен — Председатель Всемирного экономического форума о капитализме всех заинтересованных сторон. Какой капитализм нам нужен? Быть может, это определяющий вопрос нашего времени. И нам нужно ответить на него правильно, если мы хотим сохранить нашу экономическую систему для будущих поколений.

— Ахмед аль-Махризи: Мы надеемся, что прирост туристов в Оман будет 10% в год — Министр туризма Омана рассказывает, как отмена въездных виз повлияла на турпоток и чем Оман надеется привлечь россиян. Современная история Султаната Оман началась 23 июля 1970 г., когда султан Саид бен Таймур был вынужден отречься от власти в пользу своего сына, 29-летнего Кабуса.

— "Ростех" создаст гигантского вертолетного оператора — Госкорпорация "Ростех" получила контроль в компании "Национальная служба санитарной авиации" (НССА), рассказали "Ведомостям" сотрудники двух компаний – заказчиков вертолетной техники. Представитель "Ростеха" это подтвердил. Сделка состоялась еще летом, ее условия представитель госкорпорации не раскрыл.

— Леонард Блаватник профинансирует новые российские фильмы — На российском кинорынке появился еще один институциональный инвестор. Вслед за миллиардером Романом Абрамовичем, учредившим в феврале этого года Фонд поддержки отечественного кинопроизводства "Кинопрайм", финансировать российское кино намерен предприниматель Леонард Блаватник.

— Сеть "Ключ" откроет один из крупнейших коворкингов в России — Сеть коворкингов "Ключ" ведет переговоры об аренде площадей в бизнес-центре "Капитал" в Гостином дворе на Ильинке. Об этом "Ведомостям" рассказали три консультанта, работавших с разными сторонами сделки, и источник, близкий к одной из сторон переговоров. Два консультанта утверждают, что обсуждается около 14 000 кв. м, третий – что более 10 000 кв. м. Сделка может состояться до конца года, уверяют собеседники "Ведомостей".

— Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии — "Ведомости" ознакомились с заключением государственно-правового управления президента (ГПУ) на законопроект "О виноградарстве и виноделии". Содержание документа подтвердили два человека, близких к Госдуме и ее профильному комитету. Представитель комитета заявил, что заключение ГПУ в комитет не поступало.

— РЖД начнет продавать билеты на разные виды транспорта в России и за рубежом — В начале 2020 г. холдинг РЖД планирует обновить свой сайт и запустить продажи билетов в режиме мультимодальных пассажирских перевозок, рассказал директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин. На первом этапе можно будет купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, рейсы которых состыкованы по времени прибытия и отправления.

— Пункт спора мусора — За год легализовать мусорный рынок окончательно пока не удалось. Проблема неплатежей все еще остается, но решать ее должны региональные власти. Сваливать всю ответственность на регоператоров нельзя, считает глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Об этом и многом другом он рассказал "РГ".

— Рухнул с моста — В Сретенском районе Забайкальского края рейсовый автобус упал с моста в реку. В результате аварии погибли 19 пассажиров. По рассказам местных жителей, перед поворотом на мост есть небольшой, но коварный спуск. Там нередки ДТП, в том числе и со смертельным исходом.

— У мэрии откусили 30 тысяч рублей — В Тюменской области суд обязал администрацию города Ялуторовска выплатить 11-летней девочке 30 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Ее собаку растерзал бездомный пес. Это редкий случай в судебной практике: обычно наказывают владельцев домашних животных.

— Закон насильно мил не будет — Сразу несколько принципиальных новаций вводит в законодательство законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Учитывая, что документ имеет большой резонанс, его обсуждение продлится до 15 декабря. К диалогу приглашены все, кто заинтересован в качественной доработке проекта.

— Наследство в банке не сгорит — Правительство вынесло положительное заключение на законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в ряде случаев с 1,4 млн до 10 млн рублей. Для получения повышенной выплаты источник происхождения средств придется подтвердить документально.

— Нальчик — город солнечный — Владимир Путин попросил глав регионов держать вопросы государственной национальной политики на постоянном личном контроле и опираться на национально-культурные общественные объединения. Президент также заявил, что нужны продуманные, эффективные меры по социальной адаптации мигрантов.

— Дирижер духа — Документальный фильм "Дирижер духа" режиссера Ирмы Комладзе посвящен погибшему в авиакатастрофе генералу Валерию Халилову. "Этот фильм — память о Валерии Михайловиче. И фильм хороший, ведь его творчество достойно подражания", — говорит комендант Кремля Сергей Хлебников.

— Жидкий учет — Россия может исключить газовый конденсат из своей статистики добычи, что позволит стране выполнить квоты сокращения пакта ОПЕК+. "Мы обсуждаем, делаем расчеты, на базе которых сделаем выводы", — заявил глава Минэнерго Александр Новак.

— Трубоповод — Газопровод "Турецкий поток", строительство которого велось с 2017 года, откроют 8 января следующего года. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в эфире турецкого канала NTV. "Мы дадим старт еще одному газопроводу, "Турецкий поток", 8 января в Стамбуле", — заявил Эрдоган. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин откроет газопровод вместе с Эрдоганом.

— Сто тысяч одних мигрантов — В следующем году российской экономике потребуется 105 тысяч иностранных работников. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Речь идет о квоте для визовых мигрантов, безвизовые приезжают в Россию без квот.

— Оставят без комиссионных — Фракция "Единая Россия" готовит к внесению в Госдуму законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам. Инициатива уже поддержана Центробанком.

— Министр финансов вылечит — Вместе с главой Курганской области Вадимом Шумковым Дмитрий Медведев обсудил перспективы региона, который попал в число десяти с самыми низкими темпами развития. Как и остальные субъекты из этой десятки, Курган получил персонального куратора из Москвы — им стал Антон Силуанов.

— Заявка на дом — Средняя ставка по ипотечным кредитам в октябре снизилась до 9,4%, сообщает Центробанк. Это минимальный процент за последние два года. Как отмечают аналитики, ставки по ипотеке в статистике отражают условия кредитов, одобренных к выдаче 1-3 месяца назад.

— Телефонный стоп-сигнал — Специальное приложение будет оповещать пешеходов о приближении автомобиля. Разработка ориентирована на тех, кто ходит в наушниках или уткнувшись в телефон. Тестирование системы начнется в конце 2020 года в ряде регионов.

— Прогнозы — На этой неделе курс рубля к доллару определят колебания цен на нефть и настрой инвесторов в отношении активов развивающихся стран (EM), включая Россию, говорит главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Негативным сигналом для EM стало падение бразильского реала до исторического минимума к доллару.

— Маржа еще на плаву — В 2019 году возобновилось снижение чистой процентной маржи российских банков. Она падает из-за роста конкуренции за качественных заемщиков. Хорошей динамики не будет и в 2020 году, косвенный результат процесса для клиентов — снижение ставок по вкладам и кредитам.

— Вкладам ищут замену — Ставки по вкладам обновили исторический минимум. На этом фоне у держателей депозитов может возникнуть соблазн перевести деньги в более рискованные финансовые инструменты и даже вложиться в финансовую пирамиду. Специалисты советуют гражданам быть очень внимательными.

— Онлайн-консульт — За последние два года рынок LegalTech вырос на 40 процентов. Основным драйвером стала всеобщая потребность юридической отрасли во внедрении новых технологий, отметил председатель комитета по технологиям и праву The Law Society of England and Wales Павел Климов.

— Цена скорости — Максимальные скидки на проезд по новой платной трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга теперь смогут получить владельцы транспондеров T-pass от "Автодор — Платные Дороги". Скидки действуют при проезде по Тверской, Новгородской и Ленинградской областям до Санкт-Петербурга.

— Бралась оживить — В Свердловской области задержана и допрошена 48-летняя Земфира Гайнуллина — глава секты "Ученики Иисуса Христа", адептами которой, предположительно, были родители убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика.

— Накрыли каркасом — В столице в воскресенье расширили зону грузового каркаса — территории, закрытой для свободного въезда грузовиков. С 1 декабря ее распространили на весь Юго-Восточный округ. С 2015 года в Москве грузовики с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны могут ездить только по крупным магистралям и улицам. Штраф за нарушение — 5 тысяч рублей.

— 4 декабря — пресс-конференция замглавы ФАС Андрея Кашеварова — 4 декабря (среда) в 14.00 состоится пресс-конференция заместителя главы ФАС России Андрея Кашеварова по вопросу пресечения использования производителями "двойных стандартов"

— Идут ва-банк — Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подошел к реализации крупных совместных проектов, финансировать которые будут при участии Евразийского банка развития (ЕАБР). Его капитал увеличится при помощи новых участников — Венгрии и Молдавии.

— Год свиньи — Россельхознадзор согласовал с департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) условия поставок российской свинины и свиных субпродуктов на вьетнамский рынок. Перечень российских свиноводческих предприятий будет размещен на официальном сайте DAH. Поставки могут начаться незамедлительно, уточнили в Россельхознадзоре.

— В Париже пьют, а нам туда не надо — Французы выпивают гораздо больше россиян, которые за 13 лет сумели снизить показатели алкоголизма почти вдвое благодаря ограничительным мерам и политике правительства. К такому выводу пришла французская газета Le Monde, ссылаясь на соответствующий отчет ВОЗ.

— Фондовый рывок — Минфин опубликовал законопроект с поправками в Бюджетный кодекс об инвестировании средств Фонда национального благосостояния. Деньги сверх накопленных 7% ВВП планируется направить на экспортные кредиты и инфраструктурные проекты.

— Когда грянет "Гром" — Бойцы "Грома" — универсальные специалисты. Они умеют все — обездвижить и взять живым вооруженного террориста, обезвредить взрывное устройство и, главное, освободить заложников. Только человек с исключительной подготовкой может стать бойцом "Грома".

— Непреступный Крым — До конца 2019 года Черноморский флот России пополнится еще одной боевой единицей — в третьей декаде декабря после завершения государственных испытаний в Севастополь прибудет малый ракетный корабль "Ингушетия", оснащенный ударным комплексом "Калибр-НК". Об этом сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов.

— Двадцать "Ярсов" в год — В штабе РВСН анализируют итоги проведенного в конце прошлой недели пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь". Она, напомним, стартовала с полигона Капустин Яр в Астраханской области и точно поразила учебной боеголовкой намеченную цель на казахстанском полигоне Сары-Шаган.

— По-прежнему на месте — Подозреваемый в халатности кировский судмедэксперт Сергей Насонов, установивший наличие алкоголя в крови погибшего шестилетнего ребенка, продолжает работать. Хотя СК РФ и заявил, что будет ходатайствовать об его отстранении от должности, пока такое требование в региональный минздрав не поступало.

— Три минуты до выезда — В Москве открылся новый инженерный центр АО "Мосгаз". Его вполне можно назвать "мозгом", который управляет всем газовым хозяйством столицы. Ввод центра в эксплуатацию совпал со знаменательной для газовщиков датой. 29 ноября 1865 года в столице началось заполнение газом первых чугунных газопроводов.

— Ждать гостей — NASA намерено купить два места на российских кораблях "Союз" для отправки американских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС), сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок США.

— 27 комиссаров — 1 декабря с задержкой на месяц новый состав Еврокомиссии наконец-то приступил к работе в Брюсселе. При этом ключевые позиции в главном органе исполнительной власти Евросоюза и аппарате ЕК предсказуемо достались Германии и Франции.

— Киев лишили иллюзий — На Украине снова скандал. Причина все та же — принадлежность Крыма, а вот обидчик новый. На этот раз им стала американская корпорация Apple, которая в своих приложениях "Погода" и "Карты" отметила Крым как часть России. Правда, действуют такие обозначения только на российской территории, за ее пределами никаких изменений по картам введено не было.

— Францию свяжет со Швейцарией метро — В середине декабря Францию и Швейцарию свяжет новая транспортная сеть, получившая название Lemans Express. По сути, речь идет о легком метро, которое соединит ряд городов, расположенных на побережье Женевского озера, и в первую очередь Женеву, с населенными пунктами по другую сторону франко-швейцарской границы.

— В Британии не рады Трампу — Главным "пугалом" судьбоносных для Британии выборов в парламент, которые состоятся 12 декабря и определят судьбу многострадального "брекзита", стал не кто-нибудь, а лидер США Дональд Трамп.

— Отпустили убивать?— Нападения на Лондонском мосту, в ходе которого вооруженный ножом преступник ранил пятерых человек, двое из которых скончались в больнице, можно было избежать. Это стало понятным после того как была установлена личность террориста. Им оказался Усман Хан, уроженец Пакистана, 28-летний житель графства Стаффордшир.

— На "КАМАЗе" в Поднебесную — Окончено строительство трансграничного моста через Амур. По нему прошли первые "КАМАЗы". Более чем километровый двухполосный автомобильный мост связывает Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Регулярное движение автотранспорта планируется открыть в апреле 2020 года.

— Этаж имеет значение — Мэрия Владикавказа приняла программу переселения инвалидов-колясочников с верхних этажей домов за счет города. Сделать это ее побудила история человека, на протяжении десяти лет не покидавшего квартиру на пятом этаже дома, в котором не было лифта.

— Лучший город Земли — Москва получила премию World Travel Awards — туристический "Оскар". Российская столица — лучший город мира. Она получила престижную международную премию в сфере туризма World Travel Awards, которую называют туристическим "Оскаром".

— В лидерах — "азиаты" — Московская прокуратура сообщила, какие автомобили в столице пользуются наибольшим успехом у угонщиков. В этом году первые строчки этого неприятного рейтинга заняли "японцы" и "корейцы" — Toyota, Kia и Hyndai.

— За два миллиона — В Екатеринбурге за взятку задержан первый заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения высокопоставленному следователю, отправив его на два месяца под домашний арест.

— Задача на умножение — Количество штрафов за невыплату зарплаты в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги. Такой позиции придерживаются в Минюсте, выяснили "Известия". Административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Пока в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче. Если Верховный суд согласится с логикой министерства, то в последнем примере штраф может вырасти до 50 млн рублей.

— Адресный расход — Атомные ледоколы стоимостью 56,8 млрд, возведение автотрассы из Керчи в Севастополь за 48 млрд и реконструкция Политехнического музея за 5,4 млрд рублей — такие проекты будут реализованы в ближайшую трехлетку. Это следует из федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) на 2020–2022 годы, подписанной министром экономического развития Максимом Орешкиным ("Известия" ознакомились с документом).

— Рекорд на оборот — Общий оборот первых двух дней "Чёрной пятницы", прошедшей в России с 29 ноября по 1 декабря, вырос на 11% по сравнению с прошлогодней акцией. Это произошло за счёт увеличения числа покупок на 15%, тогда как средний чек, напротив, упал на 14%, до 9,5 тыс. рублей. Об этом "Известиям" сообщили в операторе фискальных данных "Платформа ОФД", который проанализировал информацию с 900 тыс. онлайн-касс.

— Исключите газ — Тема газового транзита не будет обсуждаться 9 декабря на встрече лидеров Германии, России, Украины и Франции. Как сообщил "Известиям" источник, знакомый с ходом подготовки к саммиту в "нормандском формате", главная тема переговоров — Минские соглашения и, в частности, переход к политическому урегулированию конфликта в Донбассе.

— Труба везёт — Ввод в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири" позволит России занять 10–15% китайского рынка газа, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Торжественный запуск магистрали состоится сегодня, в нём в режиме телемоста примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Аналитики полагают, что появление нового экспортного маршрута снизит зависимость России от поставок природного газа в Европу, но не станет полноценной альтернативой западному направлению.

— В ТО ли дело — Дело о крупном ДТП с 19 погибшими в Забайкальском крае передано в Следственный комитет. Трагедия произошла 1 декабря недалеко от Сретенска — с моста упал рейсовый автобус с 40 пассажирами. По некоторым данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса, но точная причина аварии пока не называется. Владелец автобуса — индивидуальный предприниматель, его ждут проверки Ространснадзора и прокуратуры.

— Обменный курс — Практика взаимных журналистских визитов в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах (НКР), состоявшихся в середине ноября, должна быть продолжена. Об этом "Известиям" заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на полях СМИД ОДКБ в Бишкеке. По его словам, порой именно малые шаги создают почву для конструктивного диалога по урегулированию конфликта и повышают доверие, без которого решить кризис невозможно.

— Летать не вредно — "Российские железные дороги" (РЖД) в начале 2020 года запустят сервис, позволяющий купить билеты сразу на несколько видов транспорта — поезд, самолёт, автобус и паром. Об этом сообщил директор компании по информационным технологиям Евгений Чаркин. Сейчас тестируется новый сайт, с помощью которого можно построить сложный маршрут, также появится мобильное приложение.

— Высший бал России — Самый масштабный праздник выпускников в России признан лучшим в мире. Проект "Алые паруса-2019" взял главную награду и две серебряные статуэтки на престижном международном конкурсе BEST EVENT AWARDS WORLD — своего рода "Оскаре" для организаторов мероприятий. При выборе победителя жюри учитывало креативность идеи и технологические инновации, а также качество исполнения, вовлечённость участников и непосредственно атмосферу праздника.

— "Зайцев" нет — За год — с октября 2018-го по октябрь 2019-го — доля операций по оплате наземного транспорта с помощью банковской карты выросла в три раза, следует из консенсус-опроса "Известий" топ-50 кредитных организаций. В одном только Сбербанке количество транзакций в октябре составило 66 млн. Платежные системы отчитались, что таким способом автобусы или трамваи можно оплатить уже в 170 российских городах. Популярность сервиса стоит оценивать именно по наземному транспорту, поскольку на оплату проезда метро с помощью "пластика" во многих городах есть скидки.

— Онлайн-наводкой — Российские ракетные комплексы "Искандер" подключили к "военному интернету". Теперь расчет установки в режиме реального времени станет получать готовое полетное задание и уже через минуту будет готов атаковать цель. Причем "Искандерами" сможет управлять как командир отдельного взвода, так и министр обороны — приказ можно отдать как с переднего края линии фронта, так и из Национального центра управления обороной в Москве. Такая система управления огнем, по мнению экспертов, серьезно увеличит эффективность тактических комплексов.

— Один на всех — Вооруженные силы России получат зенитный робот-автомат. Он будет создан на базе ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Машина сможет автоматически, без участия военнослужащих-операторов находить цели, опознавать и уничтожать их, что позволит не подвергать риску солдат и офицеров.

— Порядок автоматом — Искусственный интеллект расставит бронетехнику на поле боя. Автоматизированные системы управления (АСУ) получили новую уникальную функцию. Ее протестировали на учениях "Центр-2019", рассказали "Известиям" в Минобороны. Машинный "мозг" принимает решение на основе аппаратного анализа тактической обстановки, особенностей местности, погоды и возможностей войск — как своих, так и противника.

— Прокачать по-русски — Впервые в конце ноября этого года педагоги русских школ за рубежом обменялись методиками преподавания математики, информатики, технологии на русском языке и русского языка как иностранного с использованием цифровых технологий. На очный этап съехались в Москву 25 финалистов из 17 стран: Израиля, Индии, Италии, Польши, Португалии, Франции, Сербии, Словакии, Турции, а также из близлежащих стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии.

— ВВП получил ориентиры национального благосостояния — Инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) окажут умеренный положительный эффект на экономическое развитие. Благодаря им прирост ВВП составит от 0,19 до 0,62 п.п. в год в зависимости от объема вложений, оценили экономисты Центра развития НИУ ВШЭ (РБК ознакомился с исследованием).

— Дискуссия завершилась примирением — Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником. Также они должны выяснять и устранять причины насилия, проводя индивидуальную работу с нарушителями. Об этом говорится в подготовленной группой депутатов и сенаторов итоговой версии законопроекта о семейнобытовом насилии, с которой ознакомился РБК. Позднее она была опубликована на сайте Совета Федерации.

— 6500 обращений, 148 дел — На каждые 44 заявления от российских заключенных о насилии со стороны сотрудников колоний или СИЗО приходится лишь одно возбужденное уголовное дело, подсчитал РБК. В отдельных регионах из сотен заявлений хода не получило ни одно.

— Отчетности по нацпроектам помешали сбои — Власти нескольких регионов заявили о технических ошибках, допущенных при вводе в систему "Электронный бюджет" данных о бюджетных расходах на реализацию национальных проектов, в результате чего информация об исполнении расходов оказалась неверной. РБК 29 ноября опубликовал материал об исполнении регионами бюджетов на нацпроекты. Данные были взяты из федеральной системы "Электронный бюджет".

— На борьбу с отмыванием брошена новая база — Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации "Финтех" должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.

— Реквизитный барьер — Ряд зарубежных компаний, предоставляющих электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении "налога на Google" — обязанности иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС. О проблеме сообщили РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты. С 2019 года у зарубежных компаний возникла обязанность платить этот налог напрямую, а не через налоговых агентов в России.

— Минфин отказался платить за ускорение — Заместитель министра финансов Андрей Иванов заявил, что Минфин не намерен выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва— Санкт-Петербург. Об этом он сказал РБК в кулуарах форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса".

— Нейроассистенты займут место у руля — Рабочая группа "Нейронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) разработала законопроект "О проведении эксперимента по использованию нейроассистентов для обеспечения возможности управления инвалидами легковыми транспортными средствами". Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил исполнительный директор отраслевого союза "Нейронет" Александр Семенов.

— Икра с огнем — В январе—октябре 2019 года российские аквакультурные хозяйства произвели 32,7 т икры осетровых рыб, что на 23,3% больше, чем годом ранее, следует из опубликованных Росрыболовством данных Росстата. С 2005 года, когда Россия запретила промышленный вылов осетра и севрюги на Волге и Каспии (запрет на вылов белуги действует с 2000 года), отечественная черная икра может легально выпускаться только в таких аквакультурных хозяйствах.