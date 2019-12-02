КИЕВ, 2 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о покупке украинской компании Biopharma фармацевтической компанией STADA, штаб-квартира которой находится в Берлине.

"Плюс один мощный инвестор в Украине. Сегодня мировой производитель высококачественных препаратов STADA заявил, что покупает фармацевтический бизнес ведущей украинской компании Biopharma", — написал Гончарук в Facebook.

По его словам, это важно, поскольку "международный фармацевтический стратег инвестирует в производство именно на территории Украины". "Это новые рабочие места, налоги в украинский бюджет, увеличение доверия со стороны международного бизнес-сообщества", — отметил он.