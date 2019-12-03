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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Китайская отчаянная церемония — Как Владимир Путин открыл "Силу Сибири" в себе и в Си Цзиньпине — 2 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли сразу ставший историческим газопровод "Сила Сибири".

— Стабильность для внутреннего употребления — Риски финансовой системы заморожены на случай мирового кризиса — К предкризисному состоянию мировой экономики российская финансовая система, согласно опубликованному Банком России "Обзору финансовой стабильности", подошла в защищенном состоянии.

— "Сафмар" тянет газ на себя — Группа добивается снижения цены для своего проекта в Белоруссии — Михаил Гуцериев решил присоединиться к традиционным предновогодним переговорам России и Белоруссии по газу.

— Со скидкой на Новый год — Россияне готовятся к праздникам на распродажах — Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс руб— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.

— Осенне-весенние поправки — Совершенствование закона о госзакупках затягивается до февраля — Минфин отложил внесение в Госдуму осеннего оптимизационного пакета поправок к закону о госзакупках — его обсуждение еще продолжается.

— Транспорт транспорту рубль выклюет — Инфраструктурные проекты выстраивают в очередь за господдержкой — Все проекты транспортной части комплексного плана развития магистральной инфраструктуры (так называемого "13-го нацпроекта") в следующем году пройдут оценку их социально-экономического эффекта.

— Депутаты сообразили на двоих — Фракция "Справедливой России" в Мосгордуме сменила лидера — Депутат Мосгордумы (МГД) Михаил Тимонов снят коллегами с поста руководителя фракции "Справедливой России", его место занял депутат Магомед Яндиев.

— К утилизации подойдут с огоньком — Минприроды хочет приравнять сжигание отходов к переработке — Сжигание отходов с попутной выработкой электроэнергии хотят признать переработкой мусора — соответствующие поправки к действующему законодательству готовятся к внесению в Госдуму.

— Бывшего замглавы "Росгеологии" судят по-военному — Руслан Горринг обвиняется в мошенничестве, совершенном несколько лет назад — В Москве, в военном суде начался процесс по делу бывшего первого заместителя главы "Росгеологии" Руслана Горринга.

— В крушении обвинили только пилота — Закончено дело о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево — Не дожидаясь окончательных выводов Межгосударственного авиакомитета (МАК), следствие назвало виновником катастрофы командира экипажа Дениса Евдокимова.

— Подполковник не управился со взяткой — Имущественные отношения с Минобороны оценили в миллионах и сроках — Как стало известно "Ъ", защита бывшего начальника ФГКУ "Центральное территориальное управление имущественных отношений" (ЦТУИО) Минобороны России подполковника Андрея Нежигая и риэлтора Олеси Андрейчук обжаловала приговор, вынесенный им Московским гарнизонным военным судом.

— Денег дольщиков не хватило для заочного ареста — Суд отказался избрать меру пресечения петербургским застройщикам — Как стало известно "Ъ", Всеволожский городской суд Ленинградской области отказал следствию в заочном аресте президента группы компаний "Унисто Петросталь" Владимира Оксмана и бывшего генерального директора ГК Арсения Васильева.

— Вам шашечки или въехать — ГИБДД фиксирует беспрецедентный рост числа ДТП с такси — Аварийность с участием машин такси растет угрожающими темпами: в России за десять месяцев число ДТП выросло на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в Москве — на 70%.

— Мировой опыт семейных конфликтов — Правозащитники представили отзыв на законопроект о профилактике домашнего насилия — Правозащитники представили очередной отзыв, критикующий представленный Советом Федерации законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Они предложили "не изобретать новые конструкции", а воспользоваться международной практикой, где уже давно выработаны эффективные определения и механизмы.

— Ссорные территории — Перед встречей в Париже у России и Украины нашлись области для перепалки — Заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможности "выхода из состава Украины ряда областей" вызвало самый громкий скандал в отношениях Москвы и Киева после обновления украинской власти.

— Белый дом не хочет даже слушать про импичмент — Дональд Трамп объявил демократам войну до победного конца — Американский президент Дональд Трамп отказался от последней возможности отстоять свои интересы в споре с демократами по вопросу импичмента и решил не посылать представителя на грядущие слушания в судебном комитете.

— "Россети" играют на понижение — Инвесторы жалуются в ЦБ на управление МРСК — В "Россетях" назревает корпоративный конфликт: инвесторы заподозрили госхолдинг в намеренном снижении капитализации дочерних компаний и попытке лишить их листинга на фоне планов их масштабной консолидации.

— "Яндекс.Такси" напомнили о лицензии — Суд утвердил штраф агрегатору за введение пользователей в заблуждение — "Яндекс.Такси" не удалось оспорить в суде штраф Роспотребнадзора за введение в заблуждение потребителей. Процесс касался июльского ДТП с участием автомобиля партнера компании, не имевшего лицензии такси, в результате которого погибли два человека и один был госпитализирован в тяжелом состоянии.

— БАДы прибавили в цене — Дешевые добавки уходят из аптек — Аптечные сети демонстрируют падение продаж не только дешевых лекарств, но и биологически активных добавок (БАД). За десять месяцев 2019 года объемы реализации этой продукции увеличились только в высокой ценовой категории от 500 руб.

— Ипотеку нагрузят долгами — Регуляторную инициативу ЦБ в банках сочли избыточной — Банкиры негативно восприняли предложение ЦБ по применению показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика к ипотеке.

— Экосистема выходит на село — Россельхозбанк решил развиваться технологически — Россельхозбанк (РСХБ), занимающий третье место по числу отделений в России, решил не отставать от Сбербанка и ВТБ, уже работающих над созданием собственных экосистем.

— Аудиторы СРОслись — Крупнейшие компании определились с саморегулятором — Растянувшееся более чем на три года объединение саморегулируемых организаций (СРО) на рынке аудита подошло к концу. Крупнейшие аудиторские компании определили исход борьбы двух СРО, приняв решение о переходе в СРО ААС по итогам съезда 2 декабря.

— Граждане гарантируют — Пенсионным фондам нашли источник компенсации расходов — Будущая система гарантирования негосударственных пенсий обретает конкретные очертания. Так, по мысли разработчиков концепции, негосударственные пенсионные фонды будут платить взносы в фонд гарантирования добровольных программ из своего капитала.

— Экспорт не прокатил — Продажи стали за рубеж упали из-за торговых барьеров — Многочисленные торговые барьеры и избыток мощностей в мире привели к существенному сокращению экспорта российского металлопроката — на 13% за три квартала этого года, следует из данных "Русской стали".

— Ноябрь недогрузил год — ОАО РЖД не сможет выполнить план — Несмотря на планы ОАО РЖД по росту погрузки в ноябре, в реальности она упала на 1,7%. Это делает малореалистичным план монополии ограничить падение погрузки в этом году уровнем в 0,5%, считают эксперты.

— Utair не дают продать активы — Сделка по продаже дочерней UTG может не состояться — Как выяснил "Ъ", сделка по продаже авиакомпанией Utair своей доли в хендлинговой UTG структурам совладельца аэропорта Внуково Виталия Ванцева может сорваться из-за разногласий банков-кредиторов.

— Иностранный код в виде исключения — Государство откажется от части зарубежного софта — С начала 2024 года госорганам будет запрещено создавать и модернизировать свои информационные системы (ГИС) на основе проприетарного кода иностранных компаний, за отдельными исключениями, решило правительство.

— Тревожный звонок для Yota — Крупнейший виртуальный оператор сократил рыночную долю — Лидер рынка виртуальных операторов связи Yota за год снизил рыночную долю на десять процентных пунктов, до 57% в третьем квартале 2019 года, на фоне роста аналогичных проектов Тинькофф-банка, Сбербанка и ВТБ, выяснил "ТМТ Консалтинг".

— К кладбищу подтянут спортивный кластер — Девелопер завлекает покупателей сквошем — "Колди", специализирующийся на строительстве небольших комплексов апартаментов в центре Москвы, решил заняться крупными проектами. Компания намерена построить на юго-востоке столицы 130 тыс. кв. м жилья со спортивным кластером.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Деловая активность промышленников обновила десятилетний минимум — Бизнесу не хватает спроса на его продукцию — В ноябре индекс PMI обрабатывающих отраслей (рассчитывается IHS Markit на основе опроса менеджеров по закупкам) показал худший результат с мая 2009 г.

— Кремль придумал новый способ помочь "Единой России" на выборах в Госдуму — В администрации президента обсуждается идея допустить до выборов как можно больше малых партий — В администрации президента обсуждается идея допуска на выборы в Госдуму 2021 года большого числа малых партий, чтобы "Единая Россия" получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших 5%-ный барьер.

— Подрыв автомобиля российской военной полиции в Сирии признан провокацией — Совместное с Турцией патрулирование приграничных территорий будет продолжено — Подрыв бронеавтомобиля российской военной полиции произошел в понедельник в районе приграничного с Турцией сирийского города Кобани, сообщило Министерство обороны России. Трое военнослужащих были легко ранены.

— Минэкономразвития хочет создать единое окно для импортеров и перевозчиков транзитных грузов — Пока его планируется открыть только для экспортеров — Минэкономразвития предлагает обеспечить доступ к единой цифровой платформе обмена данными (единое окно) импортерам и компаниям, грузы которых пересекают Россию транзитом.

— ЦБ может ограничить выдачу ипотеки закредитованным людям — Банки не видят смысла в закручивании гаек — ЦБ обсудит с рынком применение показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) при выдаче ипотеки, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "России 24".

— Baring Vostok и Vostok New Ventures вложились в автомобильные грузоперевозки — Менее 10% акций одной из крупнейших транспортных компаний они купили за 600 млн рублей.

— ЦУМ хочет стать крупнейшим продавцом детского люкса — На пятом этаже универмага откроется специальное пространство — Пространство для детей, название которому появится позже, займет весь пятый этаж универмага – это почти 7000 кв. м, сообщили "Ведомостям" в пресс-службе ЦУМа.

— Запуск "Силы Сибири" поможет "Газпрому" снизить зависимость от Европы — Со временем рынок Китая может стать для российской компании не менее важным, чем европейский.

— Инвесторы и независимые директора МРСК пожаловались в ЦБ на "Россети" — Они считают, что контроль головной компании лишает "дочек" инвестиционной привлекательности.

— Валютные вклады будут обходиться банкам дороже — ЦБ и Минфин готовятся повысить страховые взносы для вложений с высокими ставками — ЦБ и Минфин обсуждают снижение порога дорогих валютных депозитов, за которые банки уплачивают повышенные взносы в Фонд страхования вкладов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

— Премиальное жилье по ипотеке покупают чаще — Ипотеку на сумму от 30 млн руб в основном оформляют жители московского региона и Санкт-Петербурга.

— Почти две трети дорогих жилых комплексов введены в эксплуатацию — Эксперты называют московский рынок премиального жилья насыщенным и разнообразным.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Река по имени Силасибири — Из России в Китай устремилась новая река — Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли участие в запуске газопровода "Сила Сибири".

— Учат в школе — Школьники будут сочинять сказки, программировать роботов и оформлять деловые бумаги — Решать задачки на поиск вероятностей? Управлять личными финансами и защищать компьютер от вирусов? Знать теорему Пифагора и как устроен двигатель внутреннего сгорания? Все это и не только прописано в новых школьных стандартах (ФГОС), одобренных советом при министерстве просвещения.

— Переходим на личности — Удостоверения личности предлагают упорядочить и добавить еще один документ — Создать новый документ, удостоверяющий личность, этакую универсальную пластиковую карточку, а также упорядочить существование всех остальных удостоверений личности предложил депутат Сергей Иванов.

— Недостойный наследник — Верховный суд разъяснил, за что можно лишить наследства — Верховный суд отменил решения краснодарских судов, признавших дочь умершей женщины незаконной наследницей.

— Строго для взрослых — Полиции разрешат вскрывать почту торговцев порнографией — Полиция сможет получить право проводить секретные операции по делам о незаконном распространении порнографии в интернете.

— Идеи идут в города — Стартовал конкурс для молодежи "Моя страна — моя Россия" — Новый сезон Всероссийского конкурса молодежных социальных проектов "Моя страна — моя Россия" стартовал в понедельник на площадке Совета Федерации.

— Зеркало для агента — Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании для иноСМИ-иноагентов — Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности иноСМИ-иноагентов на территории РФ. Этот документ является зеркальным ответом на ограничения против наших СМИ на Западе.

— Сигнал всем кораблям — Президент распорядился нарастить боевые возможности флота — Владимир Путин в понедельник открыл в Сочи 14-ю серию военных совещаний, посвященных развитию Военно-морского флота. Президент поручил в ближайшие годы наращивать боевые возможности ВМФ.

— Оперативная помощь — Дмитрий Медведев предложил перевезти пострадавших в ДТП в Забайкалье в Москву — Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился при необходимости доставить в Москву на лечение пострадавших в ДТП в Забайкальском крае.

— К кому едет ревизор — Дмитрий Медведев в театре Et Cetera разъяснил подход к реформе госконтроля — Реформа контрольно-надзорной деятельности не должна ликвидировать те нормы, которые устанавливают права, гарантии и льготы простых граждан, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Первым классом — Братьям и сестрам будет проще поступить в одну школу — Дети получат преимущество при зачислении в начальную школу или садик, где уже учатся их братья и сестры. Президент подписал соответствующий закон, который вносит поправки в Семейный кодекс и Закон "Об образовании в РФ".

— Vox populi — Долгожданная, буквально "выстраданная и вымученная" встреча Нормандской четверки состоится 9 декабря. Это первая очная встреча в таком составе (главы России, Украины, Германии, Франции) с февраля 2015 года, когда и были приняты знаменитые Минские соглашения.

— Есть контракт — Самозанятые смогут работать на госкомпании — Самозанятые смогут участвовать в закупках госкомпаний в качестве поставщиков товаров и услуг наравне с представителями малого и среднего бизнеса (МСП).

— Успеть за 10 дней — Почта запустила зимнюю декаду подписки — 2 декабря в России стартовала зимняя декада подписки. Она продлится до 13 декабря.

— Движение вверх — Николай Патрушев обсудил с Си Цзиньпином стратегию совместной безопасности — Российско-китайские отношения уже давно приобрели всеобъемлющий стратегический характер. Удалось выйти на беспрецедентно высокий уровень взаимодействия по всем направлениям.

— Данные оставят дома — За нарушение требований закона о хранении персональных данных россиян на серверах, расположенных на территории нашей страны, компаниям будет грозить штраф до 18 млн рублей.

— Уберите с дороги — Почему популярный сервис пассажирских перевозок Uber может уйти из столицы Альбиона — Американская международная компания Uber, создавшая популярное приложение по вызову такси, рискует потерять крупнейший рынок в Европе.

— Поэтажная перестройка — Минстрой поможет застройщикам перейти на эскроу-счета — Напряженность в строительной сфере, вызванная введением проектного финансирования, к концу года спала, отметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

— Все до лампочки — Управляющие компании отнеслись формально к экономии света и тепла в домах — Только 41% населения знает, что в их домах проводятся мероприятия по энергосбережению. При этом эффективность внедрения новых технологий ощутил лишь каждый третий житель "модернизированных" зданий.

— Деньги в помощь — Крупнейшие общества инвалидов получат 1,5 миллиарда рублей на 2020 год — Более 1,5 миллиарда рублей господдержки получат в 2020 году три общероссийские общественные организации инвалидов. Распоряжение об этом одобрено правительством, сообщает пресс-служба Минтруда России.

— Ремня — родителям — На тех, кто сажает за руль детей, предложено заводить уголовные дела — Идею ввести уголовную ответственность за повторную передачу управления автомобилем тому, кто не имеет такого права, озвучили на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения "Государственная программа до 2030 года", который проходит в эти дни в Москве.

— На острова — по небу — После реконструкции взлетно-посадочной полосы Соловки снова принимают самолеты — Знаменитые Соловецкие острова — жемчужину Белого моря — снова можно увидеть в иллюминатор самолета: регулярное авиасообщение с архипелагом возобновилось после завершения первого этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы.

— Синай разгоняет тучи — Британия возобновляет чартеры в Египет — Накануне возобновления чартеров из Великобритании на египетский курорт Шарм-эль-Шейх Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) предупредило о высоких рисках пролета над Синайским полуостровом на высоте ниже 25 000 футов (6,6 тысячи метров).

— Цены вольного полета — ФАС может отменить регулирование аэропортовых сборов — В России планируют за счет привлечения частных инвесторов модернизировать региональные аэропорты и увеличить в них количество рейсов.

— На МЦД со 2 декабря добавлено более миллиона пассажирских мест — На МЦД-1 со 2 декабря начали ходить11-вагонные поезда "Иволга". Это позволило не только значительно увеличить число пассажирских мест, но и сделать проще сам процесс посадки в электричку.

— Вкусняшка с зельем — В регионах принимают законы, ограничивающие продажу никотиносодержащих смесей — Пока в Госдуме готовится к рассмотрению законопроект, запрещающий торговлю в РФ не только снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин, во многих субъектах Федерации начали принимать местные законы, регулирующие рынок этой "дури".

— Генофонд подвижников — В Москве названы имена 11 победителей национальной премии "Гражданская инициатива" — В Москве в театре "Русская песня" объявлены имена победителей Национальной премии "Гражданская инициатива".

— До Таллина недалеко — Четверо из пяти подростков в мире лишены регулярной физической активности — Глобальная эпидемия малоподвижного образа жизни распространилась среди молодежи по всему миру.

— В бассейн — без справки — Суд решил, что нельзя требовать с любителей поплавать заключение врача — Неожиданное решение приняли суды, вставшие на сторону Роспотребнадзора, который заявил, что требовать с взрослых посетителей бассейна справку от врача — незаконно.

— Еще не летал и взлетит без пилота — Появилось новое направление отечественного вертолетостроения — Легкий многоцелевой вертолет VRT-500 может стать беспилотным. На его базе создадут воздушное такси, а к самой машине на мировом рынке уже проявлен большой интерес.

— Мина под колесами — В Сирии подорвали броневик военной полиции РФ — Командование группировки наших войск в Сирии разбирается с неприятным инцидентом в провинции Алеппо. 2 декабря во время рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования на пути следования бронеавтомобиля военной полиции РФ сработало самодельное взрывное устройство.

— Чисто семейное преступление — Женщина заказала убийство сестры экс-любовника — Подмосковные полицейские раскрыли преступление, по сюжету сравнимое с популярными английскими детективами. Официальный представитель Главного управления МВД России по Московской области полковник Татьяна Петрова сообщила "Российской газете", что задержана женщина, подозреваемая в организации заказного убийства.

— Сам признался — Вип-менеджера будут судить в особом порядке — Гарнизонный военный суд в Подмосковье приступил к рассмотрению дела бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга.

— Своим чередом — Жалобу Голунова суд отклонил — Басманный районный суд Москвы отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на якобы бездействие Следственного комитета РФ по задержке расследования дела о наркотиках, по которому ранее он был обвиняемым.

— Мороза не боится — В Печенгском районе Мурманской области заступил на боевое дежурство дивизион самоходных арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

— НАТО + Европа = любовь?— Юбилейный саммит альянса в Лондоне будет успешным, если его участники разойдутся без взаимных оскорблений — Перед открывающимся во вторник юбилейным саммитом НАТО в Лондоне его участники продолжали ожесточенно забрасывать друг друга увесистыми "камнями", лишний раз подчеркивая сложившиеся внутри альянса разногласия.

— Все на продажу — Компанию из США заставили убрать елочные украшения с изображением концлагеря — В преддверии новогодних праздников на просторах американской торговой платформы Amazon появились елочные игрушки с изображениями концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау.

— Проект "Святослав" — Археологи впервые исследуют затонувший в XVIII веке русский линейный корабль — В следующем году знаменитому Чесменскому сражению русского и турецкого флотов, ставшему прологом к прочному закреплению России в Средиземном море, исполняется 250 лет.

— И вновь "герои" майдана — Киллеры убили в Киеве трехлетнего ребенка — Привыкших к ежедневным взрывам гранат и заказным убийствам киевлян сильно взбудоражила перестрелка в центре украинской столицы, жертвой которой стал трехлетний ребенок.

— Поспорим культурно — Совет судей готовит новые правила поведения в судах — Во вторник в Москве открывается пленарное заседание Совета судей: большой форум судейского сообщества, на котором обсуждаются самые актуальные темы.

— Коридор на юг — Через Волго-Донской канал начали строить мост — В Светлоярском районе Волгоградской области начали строить мост через Волго-Донской судоходный канал. Он станет важнейшей частью объездной дороги регионального центра.

— Легенда N 312 — На Вологодчине к Дню Победы откроют музейную экспозицию госпиталя на колесах — В Череповце к 75-летию Великой Победы появится новый музей — санитарный эшелон времен Великой Отечественной войны. В вагоне с красным крестом воссоздадут облик госпиталя на колесах.

— Усилят дивизией — На Балтике появится новое соединение — В Калининградской области в следующем году планируют развернуть мотострелковую дивизию. Самый западный регион России — Калининградская область — по сути, является "костью в горле" для НАТО.

— Папа может — На Вологодчине отцы-одиночки получат бесплатную юридическую помощь — В Вологодской области мужчины, в одиночку воспитывающие детей, а также опекуны и усыновители смогут получить бесплатную юридическую помощь. Такое решение приняли депутаты регионального Заксобрания.

— Воры открыли сезон — В Подмосковье ограбили десяток дачных домов — Вот он — "ледниковый период". Так полицейские называют закрытие дачного сезона, когда обитатели загородных угодий уезжают в городские квартиры, а бомжи и воры начинают, мягко говоря, осваивать участки.

— И рубли, и юани — Арестованы деньги экс-губернатора Ишаева — Мосгорсуд подтвердил постановление Басманного районного суда столицы об аресте денежных средств бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Он обвиняется в мошенничестве.

— Не оставят в беде — В Забайкалье пострадавшим в аварии выплатят 27 миллионов рублей — Общая сумма компенсаций семьям погибших и получившим ранения в аварии с рейсовым автобусом в Забайкалье составит 25-27 миллионов рублей.

— Байкал уперся в берег — Ликвидация последствий негативного воздействия на экосистему озера зашла в тупик — Пока Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат работал, об отходах, их накоплении мало кто вспоминал. Нынче — почти каждый день.

— Диплом с визой "Глобальное образование" подводит итоги — Завершается программа "Глобальное образование", которая стартовала пять лет назад по заказу минобрнауки.

— Математика успеха — Россия взяла "золото" на Китайской национальной олимпиаде —Опубликованы результаты Китайской национальной олимпиады по математике, которая завершилась в городе Ухань (КНР). Все российские школьники вернулись с медалями: у нас пять золотых и одна серебряная награда.

— Прибраться в Арктике — Ученые оценят масштабы загрязнения нефтепродуктами Земли Франца-Иосифа — В Архангельске стартовал трехлетний научный проект "Чистая Арктика", в ходе которого ученые оценят, насколько пострадала от загрязнения нефтепродуктами самая северная территория России — Земля Франца-Иосифа.

— Топор и квартирный вопрос — Москвичка опрометчиво приютила друга погибшего сына — Жестокое и циничное преступление удалось раскрыть столичным следователям и оперативникам. Изначально доследственная проверка была организована после публикаций в СМИ о безвестном исчезновении из квартиры на улице Малыгина 69-летней москвички. Соседей, обратившихся к журналистам, смутило то, что уже через несколько месяцев после пропажи женщины у ее квартиры появились новые владельцы.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Сила ТОРа — Число резидентов в моногородах за год почти удвоилось — Количество резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах с начала этого года увеличилось почти вдвое — с 281 до 500.

— Тяжелая кредитная доля — Обязательные платежи россиян превысят 15% от доходов — Доля обязательных платежей (оплата кредитов, ЖКУ и налогов) в 2019 году превысит 15% от доходов, это критический уровень. В общей сложности россиянам придётся заплатить 9,3 трлн рублей, что на 10% больше, чем в 2018-м.

— Восточный поток — Как Россию и Китай связали газопроводом — Президент РФ и председатель КНР дали старт поставкам российского газа в Китай по восточному маршруту.

— Бизнесмены удачи — 31 декабря будет работать только половина компаний — Последний день этого года будет рабочим лишь в 53% компаний. Это показало исследование сервиса "Работа.ру".

— Обмен нелюбезностями — КНР и США отсрочили сделку в торговой войне — Обмен санкциями между США и Китаем осложняет выход на торговую сделку.

— "Отвечать арестами на аресты — тупиковый путь" — Мария Бутина — о дальнейшей борьбе за справедливость, Константине Ярошенко и помощи другим соотечественникам.

— Хай-чек — Средняя цена лекарств в России выросла на 7% — Россияне стали тратить больше денег на лекарства, зафиксировали аналитики. В октябре средняя цена проданного препарата выросла на 6,9% относительно того же месяца прошлого года, впервые превысив 200 рублей. Это следует из информации DSM Group.

— Ростки науки — В Курчатовском институте открылась молодёжная школа — Пятьсот участников из 43 научных организаций, расположенных по всей России и на постсоветском пространстве, приехали в столицу, чтобы принять участие в XVI Курчатовской междисциплинарной молодёжной научной школе.

— Объективная уценка — На семейные сотовые тарифы перешли 7 миллионов человек — Число пользователей конвергентных тарифов, позволяющих платить по единому счету за телефон, домашний интернет и ТВ, за год выросло вдвое — до 6–7 млн человек, подсчитал Content Review.

— Иной среди своих — Каждый четвертый россиянин избегает инвалидов — Почти половина россиян готова дружить с инвалидами, но для создания семьи рассматривает только здоровых кандидатов.

— Лед тронулся — Первому мирному атомному судну исполнилось 60 лет — Первому в мире атомному ледоколу "Ленин" 3 декабря исполняется 60 лет. Ядерный реактор для этого легендарного судна был разработан под научным руководством основателя Института атомной энергии (ныне НИЦ "Курчатовский институт") Игоря Курчатова.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Республики Северного Кавказа не справились с домашней работой — Росстат оценил ситуацию на рынке труда в регионах — Наиболее напряженная ситуация в плане трудоустройства в третьем квартале этого года сложилась в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Туве. Самым благополучным регионом стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

— Каждый второй готов к борьбе с запретами — ВЦИОМ выяснил отношение россиян к устанавливаемым государством ограничениям — 55% участников опроса ВЦИОМа допустили, что в ближайшие годы государство может ввести запреты, которые качественно повлияют на их жизнь. Почти столько же— 53%—готовы отстаивать свои интересы и бороться с мешающими запретами.

— Структуры Эдуарда Тарана оказались чисты как стекло — СК закрыл дело о неуплате налогов при продаже "Ростеху" завода стратегической оптики — Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов при продаже "Ростеху" акций производителя стратегически важных оптических изделий закрыто.

— Саммит споров и конфликтов — Чему будет посвящена встреча лидеров стран НАТО в Лондоне — 70-летнюю годовщину НАТО лидеры стран альянса отпразднуют саммитом в Великобритании. Он пройдет на фоне роста взаимных претензий участников друг к другу. РБК разбирался, какие проблемы стоят перед НАТО и как они могут быть решены.

— Тест выявил коммерческие риски "суверенного Рунета" — Операторы связи предложили внести поправки в закон об обеспечении устойчивой работы отечественного сегмента сети — Вступивший в силу, но пока не заработавший закон "о суверенном Рунете" требует уточнений. Операторы связи просят запретить компаниям, которые будут устанавливать на их сетях специальное оборудование, использовать данные абонентов.

— Китай торжественно стал вторым — Россия начала поставки по газопроводу "Сила Сибири" — Президент Владимир Путин по телемосту дал старт "Силе Сибири": по газопроводу российский газ впервые пошел в Китай. После выхода "Силы Сибири" на полную мощность КНР претендует на звание второго по объему покупателя газа из России.

— "Фридом Финанс" выходит на биржу — У фондовой площадки в Санкт-Петербурге может появиться новый совладелец — "Фридом Финанс" обсуждает выкуп большей части допэмиссии Санкт-Петербургской биржи, организующей торги акциями Apple и Google в России. Привлеченные деньги должны позволить бирже выполнить регуляторные требования ЦБ.

— Найду без "Байду" — Почему падают показатели крупнейшего китайского поискового сервиса — Крупнейшая поисковая система Китая впервые за 14 лет отчиталась об убытках по итогам первых трех месяцев года. Доходы от рекламы уходят в руки разработчиков мобильных приложений, в которые встроен собственный поиск.