МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. Государственная дума в среду обсудит в первом чтении законопроект, который запрещает изымать декларации, поданные в ходе амнистии капиталов, и использовать их в рамках уголовного судопроизводства.

Изменения вносятся в статьи 75 и 164 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Авторами инициативы стала группа депутатов во главе с председателями комитетов по госстроительству и законодательству и по бюджету и налогам Павлом Крашенинниковым и Андреем Макаровым.

Профильный комитет по госстроительству и законодательству на заседании 20 ноября рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении.

Инициативой предлагается предусмотреть, что изъятая декларация, поданная в ходе амнистии капиталов, не может расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства. Кроме того, статья 164 УПК, устанавливающая общие правила производства следственных действий, дополняется запретом на изъятие соответствующей специальной декларации при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательства.

Институт амнистии капиталов был введен в 2015 году и предусматривает добровольное декларирование своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках: в этом случае на декларанта распространяются гарантии освобождения от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности. Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй — с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, третий действует с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.