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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Готов к суду и обороне — Споры промышленных предприятий передадут в арбитраж при "Ростехе" — В России может появиться специальный арбитраж для рассмотрения споров между промышленными предприятиями, его предлагается создать при структуре "Ростеха".

— О допинге либо хорошо, либо ничего — Как Владимир Путин праздновал юбилей Международного олимпийского университета — 3 декабря президент России Владимир Путин приехал в Российский международный олимпийский университет в Сочи.

— "Газпром" взял Алтай-аут — Новый газопровод в Китай пройдет через Монголию — "Газпром" может временно отказаться от строительства газопровода из России в Китай через Алтай и сосредоточиться на более протяженном транзитном маршруте через Монголию.

— Ущерба мало не бывает — Граждане не стесняются обманывать страховщиков — Преследуемые страховщиками автоюристы оказались основным источником убытков компаний на рынке ОСАГО, но не самой массовой причиной их проблем.

— Кадры, деньги, два закона — Регионы рассказали, что мешает им цифровизироваться — Нехватка квалифицированных кадров — основной барьер для развития цифровой экономики на местах, заявили участники опроса, проведенного среди региональных органов власти аналитическим центром при правительстве (АЦ).

— Самооценку вынули из кошелька — Субъективная и объективная бедность в РФ не пересекаются — Россияне, которые считают себя "очень бедными", и те, кто является ими с учетом уровня доходов, составляют разные группы населения.

— Население не готово к обвалу инфляции — Опросы не обнаружили подготовки к резкому замедлению роста цен — Ноябрьский опрос "инФОМ" для Банка России по поводу инфляционных ожиданий населения интересен в первую очередь из-за особенностей момента.

— Алексея Навального просят профинансировать Росгвардию — Иски к оппозиционерам за протесты 27 июля и 3 августа оказались в распоряжении "Ъ" — "Ъ" ознакомился со всеми материалами исков ГУВД и прокуратуры Москвы (в интересах Росгвардии) к оппозиционерам из-за протестов 27 июля и 3 августа.

— Дмитрий Медведев притормозил штрафы за скорость — За небольшие превышения водителей пока карать не будут — Штрафы за превышение скорости на 10–20 км/ч пока вводить не будут: из-за некорректной работы автомобильных спидометров водители с трудом могут контролировать этот лимит, заявил премьер Дмитрий Медведев.

— Российская школа стала чуть более средней — Стали известны итоги исследования PISA-2018 — Федеральный институт оценки качества образования опубликовал отчет о результатах исследования PISA-2018 (Programme for International Student Assessment).

— Суды встретят по одежке — Разрабатываются правила поведения для посетителей заседаний — Российские суды стали реже избирать фигурантам уголовных дел меру пресечения в виде ареста, а уже осужденных — отправлять в колонии.

— В деле "Трансаэро" не хватило раскаяния — За злоупотребления с активами авиаперевозчика будут судить его управляющего — Как стало известно "Ъ", до суда дошло первое уголовное дело, связанное с банкротством авиакомпании "Трансаэро".

— НАТО углубилось в поиски себя — Юбилейный саммит стал поводом запустить "процесс рефлексии" — Саммит НАТО, приуроченный к 70-летию альянса, пройдет в среду в британском Уотфорде далеко не в праздничной обстановке.

— Балансирование на границе — Как Сергей Лавров в Баку за Ереван отвечал — Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник завершил двухдневный визит в Баку, в ходе которого, в частности, обсуждался российский план по сближению Азербайджана и Армении "малыми шагами".

— Россия и Украина договорились о транзите нефти — Контракт продлен до 2030 года на прежних условиях — Ситуация с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба" не помешала "Транснефти" продлить договор на прокачку с одной из ключевых транзитных стран, Украиной, через которую поставляется около 14 млн тонн нефти в год.

— Таджикистан поднял цену переводам — Из-за нового порядка комиссионные выросли, объемы упали — 3 декабря Нацбанк Таджикистана (НБТ) ввел новый порядок трансграничных переводов — только через свой Национальный процессинговый центр (НПЦ).

— Брендам упростят экспорт — Компаниям разрешат иностранную регистрацию товарных знаков на русском языке — Всемирная организация интеллектуальной собственности одобрила включение русского языка в число рабочих для подачи заявок на международную охрану товарных знаков и промышленных образцов.

— Яма для БАДов — Мария Котова о том, к чему приводит конкурентная борьба — Ради того, чтобы завоевать покупателя и нарастить продажи, компании готовы на многое, в том числе привлекать власти к борьбе с конкурентами.

— Финансовый рынок накроет безопасностью — Банковские требования приближаются к некредитным организациям — Участники фондового рынка обеспокоены новыми требованиями по информационной безопасности, приближенными к банковским, которые будут применены к ним уже с 1 января 2020 года.

— Baring Vostok понизил голоса — Принадлежащие фондам акции банка "Восточный" арестованы по уголовному делу — Фонды Baring Vostok, основанные Майклом Калви, почти полностью лишились права распоряжаться голосующими акциями банка "Восточный".

— Облигации уперлись в ставки — Объем заимствований пошел на спад — Российский рынок долговых заимствований начал охлаждаться после рекордных результатов октября.

— "Высочайшая" конкуренция — Число претендентов на GV Gold растет — Претенденты на покупку золотодобывающей компании "Высочайший", акционерами которой являются менеджеры Ланта-банка, оформляют свой интерес официально.

— Audi никак не соберется в Калининграде — Переговоры о полноценном производстве затягивается — Калининградский завод "Автотор" выпустил пилотную партию автомобилей Audi Q7, но пока не договорился с Volkswagen о полноценном запуске производства.

— Минтай застрял в упаковке — Производители рыбы остались без припасов — Рыбаки, перерабатывающие рыбу прямо в море, столкнулись с серьезной проблемой.

— Вторичное жилье поставило рекорд — Цены достигли максимума — Словесные интервенции застройщиков о росте цен на рынке новостроек, вымывание доступного предложения и высокие ожидания от программы реновации стимулируют собственников вторичного жилья повышать цены даже в условиях падения спроса.

— Штрафы разгонят облака — Аналитики ждут роста на рынке ИТ-услуг — Рынок облачных услуг в 2019 году вырастет на 25% и достигнет 86 млрд руб., прогнозирует iKS-Consulting.

— Киберспорт спальных районов — За год число компьютерных клубов в стране удвоилось — Популярные в начале 2000-х годов компьютерные клубы переживают второе рождение.

— "Аврора" отчалит от дистрибутора — Поставщика смартфонов для чиновников предупредили о банкротстве — Один из крупных поставщиков смартфонов — "Ретэнтива дистрибьюшен компани" (РДК) — столкнулся со сложностями.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— В следующую Госдуму могут пройти всего три партии — Эксперты оценили партийный потенциал на основе региональных выборов последних двух лет — Если бы выборы в Госдуму проходили сейчас, то "Единая Россия" в голосовании по партспискам могла бы претендовать на 42–45% голосов.

— Новые кассационные суды отменяют решения нижестоящих втрое чаще старых — Это обнадеживающее начало работы института сплошной кассации, считают юристы — В течение первых двух месяцев с момента введения так называемой сплошной кассации во вновь созданные кассационные суды поступило 28 000 жалоб по гражданским делам, они рассмотрели 4700 жалоб и удовлетворили 734, т. е. 16% от их общего количества.

— Юбилейный саммит НАТО открылся в атмосфере острых разногласий — В центре споров оказались президенты Турции, Франции и США — В Лондоне во вторник начался двухдневный юбилейный саммит НАТО в честь 70-летия альянса.

— Владельцу "Пятерочек" доначислили более 1 млрд рублей за уход от налогов — Суд поддержал претензии налоговиков к реструктуризации компании — Причиной спора ритейлера и налоговиков стали внутригрупповые сделки компании.

— Экономисты ищут новую модель роста российского ВВП — Ему нужны макроэкономическая стабильность, частные деньги и внутренний спрос — Россия намного меньше, чем кажется из Петербурга, но намного больше, чем кажется из Лондона или Парижа, процитировал Отто фон Бисмарка главный экономист ВЭБ.РФ

— PepsiCo и Coca-Cola будут добавлять в напитки в России меньше сахара — Спрос на низкокалорийную продукцию быстро растет — Производители и импортеры безалкогольных напитков решили добровольно взять на себя новые обязательства по производству и продвижению продукции.

— Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с "Росгосстрахом" — Суд встал на сторону "Капитал лайфа" в споре на 151 млрд рублей — Судебная коллегия Верховного суда (ВС) отменила решение суда по интеллектуальным правам, постановившего направить на новое рассмотрение иск "Росгосстраха" к "Капитал лайф страхование жизни" (бывшая "РГС жизнь") на 151 млрд руб. за использование товарных знаков.

— ФАС обнаружила признаки картеля при строительстве электросетей — Он участвовал в торгах на 20,6 млрд рублей в 2014–2019 годах — 25 ноября Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело о картелях в отношении компаний "Ленэлектромонтаж" и "Севзапэлектросетьмонтаж".

— Из "Магнита" уволились пять топ-менеджеров — Часть из них работали в X5, откуда пришла экс-гендиректор компании Ольга Наумова — Шесть топ-менеджеров "Магнита" покидают компанию, сообщил "Ведомостям" человек, слышавший информацию от коллег, уходящих из компании.

— Гендиректор "Аэрофлота" пожаловался на рост стоимости услуг в российских аэропортах — По его мнению, это снижает доступность авиаперевозок и ведет к стагнации отрасли — Стоимость обслуживания рейсов в российских аэропортах растет выше уровня инфляции, пожаловался гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в письме руководителю ФАС Игорю Артемьеву.

— Крупнейшие производители алмазов сокращают добычу и продажу — Спрос на них упал, в том числе из-за протестов в Гонконге, торговой войны США и Китая — а 2019 г. продажа алмазов "Алросы" и De Beers (на их долю приходится половина мирового производства алмазов) упадет на 25 и 31% соответственно, пишут аналитики "ВТБ капитала" в своем обзоре алмазной отрасли.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Африканский сюжет — Почему Россия спустя десятилетия после распада СССР возвращается в Африку — Африка — это не вечный аутсайдер, а тигр перед прыжком, который совсем скоро займет в мировой экономике роль, ныне отведенную странам Юго-Восточной Азии, считает директор Института Африки, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова.

— Лучшие по правописанию — Павел Крашенинников стал юристом года — Ассоциация юристов России торжественно вручила премию "Юрист года".

— Приложения усилий — На электронику для российских пользователей будут предустанавливать отечественный софт — На электронику, которая продается в российских магазинах, будет устанавливаться отечественное программное обеспечение.

— Передай другому — Перенести номер при смене оператора можно будет быстрее — Абоненты в России не хранят верность сотовым операторам. С момента отмены мобильного рабства число заявок на перенос номеров постоянно растет.

— Аптека — друг человека?— Дорогостоящие таблетки в Москве теперь можно взять в кредит — Одна из крупных аптечных сетей столицы "Самсон-фарма" недавно предложила покупателям новую услугу — лекарства в кредит.

— Атлеты подают пример — Владимир Путин призвал развивать массовый спорт для всех граждан — Во вторник Владимир Путин приехал в Российский международный олимпийский университет, где пообещал спортсменам выделить квоты на обучение паралимпийцев и призвал их развивать массовый спорт.

— Наскоро не судят — Суды стали реже выносить приговоры в особом порядке — Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил о первых итогах работы новых кассационных судов: увеличилось количество пересмотренных судебных решений.

— С видом на историю — Госдума запрещает устанавливать кондиционеры на фасадах объектов культурного наследия — Размещать кондиционеры и иные технические средства на фасадах объектов культурного наследия запретят.

— Язык до работы доведет — Процедуру экзамена для иностранцев изменят — России нужны иностранные работники, которые знают русский язык, уважают законы, жизненный уклад и историю страны.

— Зеркало для агента — Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании для СМИ-иноагентов — Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности иноСМИ-иноагентов на территории РФ.

— Дорога на Улан-Батор — Дмитрий Медведев: Россия рассматривает Монголию в качестве дружественного государства и своего партнера — Россия и Монголия подписали план сотрудничества на 2020-2022 годы и начинают целую серию совместных инвестиционных проектов.

— К кому едет ревизор — Дмитрий Медведев в театре Et Cetera разъяснил подход к реформе госконтроля — Реформа контрольно-надзорной деятельности не должна ликвидировать те нормы, которые устанавливают права, гарантии и льготы простых граждан, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Вред установит суд — КС РФ узаконил компенсацию за незаконное помещение детей в спецприемник — Конституционный суд РФ разрешил родителям несовершеннолетних детей требовать компенсацию за определение ребенка в спецприемник.

— 5 декабря — круглый стол "Почему Россия так много тонула и горела в 2019 году" — 5 декабря в медиацентре "Российской газеты" состоится "круглый стол" на тему "Почему Россия так много тонула и горела в 2019 году" с учеными и представителями властей.

— Водителей пригласили на балл — Рулить по временным правам — С предложением, поражающим своей новизной, выступил Союз автошкол. Чтобы повысить качество подготовки водителей, он предлагает ввести в России балльную систему, а также поэтапную подготовку водителей.

— В глубокой конспирации — Задержаны вербовщики подпольной террористической ячейки — Около десятка членов террористической группировки задержаны в двух российских городах — в Москве и Челябинске.

— Законы по новому адресу — В центре Москвы появится парламентский квартал — В центре Москвы появится парламентский квартал: наряду с подлежащим реставрации зданием Госдумы на Охотном ряду в него войдут Троекуровские палаты и Дом Союзов.

— Лечить на своем — Минпромторг поддержит перспективные разработки медицинской техники — Правительство может ввести 50-процентные квоты при госзакупках медтехники для российских производителей.

— Недосягаемый — Прокурор ЯНАО стал фигурантом двух крупных уголовных расследований СКР — По данным СМИ, Следственный комитет России сейчас ведет два независимых расследования деятельности прокурора ЯНАО Александра Герасименко.

— Смягчающие обстоятельства — Следственный комитет РФ поставил точку в расследовании громкого дела сестер Хачатурян — Ведомство Александра Бастрыкина объявило об окончании работы по резонансному уголовному делу, которое журналисты окрестили "делом сестер Хачатурян".

— Вступает в силу — На электронику, которая продается в российских магазинах, будет устанавливаться отечественное программное обеспечение — На электронику для российских пользователей будут предустанавливать отечественный софт.

— Изменились критерии признания дома аварийным — Меньше споров с властями должно стать у жильцов аварийных домов при их расселении — В новом постановлении подчеркнуто, что, если дом признан аварийным, то все квартиры в нем "автоматически" признаются аварийными.

— С дефицитом врачей поборются рублем — В бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на устранение дефицита медработников на ближайшие три года в 2020 году заложено почти 63 млрд рублей — В течение этих трех лет предполагается ежегодно выделять 1,2 млрд рублей на стимулирующих выплат за выявление онкологии.

— Пособия найдут адресатов — Социальное страхование от временной нетрудоспособности в 2020 году году будет дефицитным, а от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний — профицитным — Бюджет Фонда соцстрахования (ФСС) на 2020-2022 годы публикуется в "РГ"

— Родители погибших работников получили право на компенсации — Список родственников, которые смогут получить компенсацию, если их близкий человек погиб на работе, расширен — Согласно документу, право на компенсацию получают родители умершего.

— За фальшивую экспертизу теперь можно будет сесть в тюрьму — "Российская газета" публикует новый закон, о котором в последнее время много говорили и спорили — Новый закон вносит поправки в Уголовный кодекс.

— Будет повышение — В следующем году пенсии будут индексировать так, чтобы опередить инфляцию, — это предусмотрено законом о бюджете Пенсионного фонда России. В ПФ "РГ" назвали конкретные цифры — Повышение пенсий по гособеспечению запланировано на 1 апреля на 7% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера.

— Кто в лес, тот по дрова — Ущерб от незаконных рубок превышает 11 миллиардов рублей в год — За десять лет в России не продвинулись с решением проблемы незаконных рубок, а также с учетом лесного фонда — На протяжении последних 10 лет сохраняется количество случаев незаконных рубок в пределах 16-17 тысяч единиц в объеме 1,3 млн кубометров в год.

— Тайна ОПЕК+ — Пакт о сокращении добычи нефти может быть продлен в декабре — 5 декабря, состоится очередная встреча министерского комитета ОПЕК+.

— На борту — танки и морпехи — ВМФ получит новые десантные корабли — Два универсальных корабля-дока начнут строить в Крыму в наступающем году, передача их Военно-морскому флоту запланирована на 2025 год.

— Истина против потехи — Владимир Легойда: Мы пытаемся показать, что такое настоящая церковь — На "Деловом завтраке" в "РГ" 3 декабря побывал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

— Укол родителям — В Польше непривитых детей не будут допускать в детские сады — В столице Польши детей, которым не сделаны обязательные прививки, не будут принимать в государственные дошкольные учреждения.

— Автомобиль особого назначения — Спецназ оснащают "Тиграми" с "Арбалетом" — Базирующуюся в Тамбове бригаду специального назначения до конца года оснастят бронеавтомобилями "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ".

— С пушкой и ракетами — Российский боевой робот засветился в Сирии — Боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9" проходит испытания в Сирии.

— Ошибка при посадке — Завершено расследование крушения самолета в Шереметьево — 3 декабря стало известно, что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о крушении самолета в аэропорту Шереметьево.

— Попасть в десятку лучших — Россия вошла в число стран с устойчивым развитием качества образования — Опубликованы результаты международного исследования качества образования PISA-2018.

— Немцев ждут большие перемены — Меркель может уйти в отставку уже весной — Германия оказалась перед лицом политического землетрясения, чреватого распадом правящей коалиции, причем уже к Рождеству.

— НАТО и вино — Что будут пить Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон на юбилейном саммите НАТО — Даже спустя 70 лет мировые СМИ признают, что НАТО не хватает согласия внутри организации.

— Семьдесят — пора раздумий — В Лондоне собрался саммит Североатлантического блока, который в этом году отметил свое семидесятилетие — Еще в девяностые годы российские комментаторы говорили о том, что с концом "холодной войны" НАТО утратила задачу и должна быть упразднена.

— Бизнес, на выход! — Еще в шести странах заработают группы поддержки экспорта — Минпромторг и Российский экспортный центр (РЭЦ) готовят к запуску вторую очередь совместных офисов (бюро, или групп поддержки экспорта) на базе шести торговых представительств — в Азербайджане, Индонезии, Иране, Италии, Казахстане и Малайзии.

— Под северным сиянием — Где в России можно провести новогоднюю ночь, выясняли корреспонденты "Российской газеты" — Желающих встретить Новый год под северным сиянием стало так много, что места в отелях бронируют уже в августе.

— Дело с видео — Студента судят за призывы к экстремизму в соцсетях — В Кунцевском районном суде Москвы 3 декабря прошло первое заседание по рассмотрению уголовного дела студента Высшей школы экономики Егора Жукова.

— Отраву продавали оптом — Наркодилеры хранили в тайниках килограммы ядовитого товара — Свыше четверти центнера наркотиков обнаружили и изъяли сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России при силовой поддержке отряда спецназа "Гром".

— Все гости — нам желанны — Михаил Пиотровский вступился за туристов — Эрмитаж никогда не будет вводить ограничений по национальному признаку.

— Плазма в мусоре не разбирается — Почему Европа отходит от сжигания отходов — Сегодня наука создала такие технологи, которые позволили сжигать мусор в центре европейских городов.

— Следы из вечности — Японский зонд доставит на Землю ее историю — Погрузив на борт, может быть, самое древнее в нашей Солнечной системе вещество, японский зонд "Хаябуса-2" возвращается на Землю.

— Засиделись! — ВОЗ впервые изучил физическую активность подростков — Результат этого масштабного исследования, который охватил 147 стран мира, прямо скажем, удивил даже его инициаторов.

— Молодильный коктейль — Как мыши стали долгожителями — Мировыми рекордсменами по долголетию являются трансгенные мухи и черви, которые живут в несколько раз дольше среднего.

— Поймать антиматерию — Российские ученые создали для БАК новую ловушку — Группа молодых ученых НИТУ "МИСиС" разработала проект принципиально новой "ловушки" элементарных частиц для работающего на Большом адронном коллейдере детектора LHCb.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "Доступ к деньгам покупателей до окончания стройки — возврат в прошлое" — Зампред ЦБ Ольга Полякова — о рисках новых пирамид, отказах застройщикам в кредитах и проектном финансировании строек — Центробанк выступил против введения механизма поэтапного раскрытия эксроу-счетов для застройщиков до передачи ключей покупателям.

— К обороне способность: Анкара не откажется от С-400 из-за санкций США — Американские меры не повлияют на дальнейшие поставки российских комплексов — Турция не откажется от дальнейших закупок и использования С-400, даже если США введут санкции.

— Воин, спикер, журналист: увековечена память бывшего главреда "Известий" — На доме в Гранатном переулке, где жил легендарный редактор, установили мемориальную доску — В центре Москвы, в Гранатном переулке, установили мемориальную доску журналисту и государственному деятелю Льву Николаевичу Толкунову, который дважды был у руля газеты "Известия": с 1965 по 1976 и с 1983 по 1984 год.

— Угрожающая среда: россиян могут лишить экологической экспертизы — От кабмина ждут нового закона об оценке воздействия новых промышленных объектов на природу — В ближайшее время в России может исчезнуть процедура оценки экологического воздействия новых промышленных объектов на окружающую среду.

— Год познается в еде: тазик оливье обойдется россиянам в 1 тыс. рублей — Ингредиенты для главного праздничного салата подорожали на 4,6% — За год стоимость продуктов для оливье выросла на 4,6%.

— Тариф и море: рыболовы из ДФО попросили снизить цену на электроэнергию — Чиновники готовят изменения в механизм выравнивания тарифов на Дальнем Востоке — Союз рыболовецких колхозов обратился к Совету Федерации с просьбой снизить тарифы на электроэнергию для бизнеса.

— Не в дюймах счастье: первый сгибающийся смартфон не нашел покупателей — На старте продаж по всей России была реализована всего тысяча аппаратов — Продажи первого в мире серийного смартфона с гибким дисплеем Samsung Galaxy Fold провалились в России.

— Запретная схема: депутаты отрезают коллекторов от ЖКХ — Госдума закроет агентский путь взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги — Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.

— Долги Родине: отчисленных курсантов заставят вернуть деньги за учебу — В перечень оснований для возмещения расходов войдет пункт "за утрату доверия" — Курсанты, отчисленные из военных вузов за отказ проходить тест на наркотики или за связанные с ними правонарушения, должны будут возместить государству расходы за обучение.

— Шоу Трумана – 2019: как нейросети научили фальсифицировать новостную картину — Для создания фейков используются системы искусственного интеллекта и технологии генерации видео- и аудиофальшивок — Чтобы создать для любого из нас "индивидуальную" новостную картину и фальсифицировать подобранные в ней сообщения СМИ, сегодня достаточно усилий одного программиста.

— Ставка на чёрное — Россия и Украина продлили контракт на транзит нефти — Продление контракта на транзит нефти через Украину вряд ли повлияет на ход переговоров Москвы и Киева по газу, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— "Малые" партии не дотягиваются до парламентского барьера — Политологи из близкого к руководству Думы ИСЭПИ оценили шансы партий на парламентских выборах 2021 года.

— Обвиняемые охладели к особому порядку — В России в 2019 году сократилась доля осужденных, приговор которым был вынесен в особом порядке, то есть без изучения доказательств вины.

— Школьная грамотность успешно хромает — Российские школьники за десять лет повысили грамотность по чтению, математике и естественным наукам, следует из международного исследования PISA.

— Нацпроекты получат развитую международную оценку — Премьер Дмитрий Медведев поддержал инициативу минэкономразвития об активизации диалога России с ОЭСР, затормозившегося после присоединения Крыма.

— Риск в обмен на вето — Сбербанк введет практику "золотых акций" при выдаче крупных корпоративных кредитов.

— Расщепление на "Росатом" — "Росатом" станет совладельцем группы "Дело" группы Сергея Шишкарева, который обошел Романа Абрамовича и Владимира Лисина на аукционе по продаже "Трансконтейнера".

— Пулково выбило 30 из 33 — утвердил список европейских направлений для вылета из аэропорта Пулково в рамках режима "Открытого неба". Акционерам Пулково удалось убедить регулятора и бизнес, что это не нанесет ущерба российским перевозчикам.

— "Газпром автоматизация" возвращается к родным пенатам — "Газстройпром" выкупит не только крупнейших строительных подрядчиков "Газпрома" у Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко, но и другие активы.