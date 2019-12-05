МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг в прямом эфире подведет итоги социально-экономического развития страны и работы кабмина в уходящем году, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщила пресс-служба кабмина.

"Разговор с Дмитрием Медведевым" выйдет 5 декабря в 12.00 в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Мир", "Мир 24", "Звезда", а также "Радио России", "Вести ФМ" и радио "Маяк". Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube.

НОВЫЙ ФОРМАТ

Основные тезисы также будут размещаться в аккаунте правительства в Twitter, а кадры бэкстейджа и репортаж с площадки интервью будут доступны в официальном аккаунте правительства РФ в Instagram.

Впервые Медведев опробовал формат встречи с журналистами в прямом эфире 24 декабря 2008 года, когда, будучи президентом России, подвел итоги года.

В этом году итоговое интервью пройдет в обновленном формате — Медведев ответит на вопросы журналистов 20 телеканалов первого и второго мультиплексов.

ОСНОВЫ

Среди ожидаемых тем – экономика, социальная политика, национальные проекты и межгосударственные отношения.

В прошлом году премьер уделил значительное внимание вопросам экономики. Тогда он заявил, что 2018 год стал вполне позитивным для российской экономики. Тогда инфляция по итогам года составила 4,3%, а ВВП РФ по итогам 2018 года вырос на 2,3%.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на текущий год составляет 3,8%. Однако позже оценки были скорректированы – 3-3,3%. Прогноз по ВВП — рост на 1,3%.

Также внимание будет уделено реализации национальных проектов. В основу новых 12 национальных проектов, направленных на развитие самых разных отраслей – от цифровой экономики и экологии до культуры и поддержки малого и среднего бизнеса. На реализацию национальных проектов предусматривалась сумма в 25,7 триллиона рублей. Только в 2020-2022 годах из бюджета РФ на нацпроекты будет выделено около 7 триллионов рублей.

Руководство страны не раз отмечало, что цель их реализации – реальные изменения в жизни россиян.