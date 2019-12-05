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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Серб наш насущный — Как Владимир Путин хлопотал о благополучии Сербии в Бочаровом Ручье — Четвертого декабря президент России Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Сербии Александром Вучичем и пообещал, что Россия обеспечит Сербию газом.

— Настоящих партий мало, вот и нету вожаков — В Кремле ищут новые политические повестки к думским выборам — Несмотря на заявления единороссов, что они готовы взять конституционное большинство в Госдуме на выборах 2021 года, эксперты по поручению администрации президента занимаются исследованием альтернативных партийных повесток, потенциально интересных избирателям.

— Чем богаты, тем и бедны — Всемирный банк оценил истинное благосостояние российских граждан — Подушевое богатство среднего россиянина составляет лишь четверть от показателя развитых стран, говорится в исследовании Всемирного банка "Насколько богата Россия".

— "Черная пятница" зря затянулась — Длительные распродажи не привлекли покупателей — Растянувшиеся агрессивные маркетинговые кампании ритейлеров сформировали у покупателей устойчивый скепсис относительно скидок.

— Антимонопольное отступление — Губернаторы отстояли унитарные предприятия от ФАС — Реформа государственных и муниципальных предприятий (ГУП и МУП), вначале предполагавшая полный отказ от такой организационно-хозяйственной формы, развернулась в пользу возражавших против нее регионов — в поправках ко второму чтению заметно расширен список предприятий, не подлежащих реорганизации и ликвидации.

— Здравоохранению поднимают качество — Регионы обсудили исполнение нацпроекта — Модернизация первичного звена здравоохранения должна улучшить качество и безопасность медицинской помощи в России, говорили вчера участники конференции "Медицина и качество".

— Всемирный банк оценил потенциал нацпроектов — Мониторинг эффективности государства — В опубликованном вчера 42-м докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России помимо прочего исследуется прогресс, достигнутый страной в диверсификации экспорта с 2013 по 2018 год.

— Свидетеля из Лондона обвинили в мошенничестве — Давший показания о взятках полковнику Захарченко захватил компанию владельца "Партии" — Свидетель обвинения по делу полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко, проживающий в Лондоне экс-банкир Герман Горбунцов сам стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве.

— Хабаровские депутаты нашли сенатора без судимостей — Сергей Безденежных заменит в Совете федерации Дмитрия Приятнова — Законодательная дума Хабаровского края делегировала в Совет федерации Сергея Безденежных (ЛДПР): на внеочередном заседании думы его кандидатура набрала 24 голоса против шести, поданных за депутата-коммуниста Максима Кукушкина.

— В нашу гавань заходили следаки — За махинации при строительстве порта взяли троих — По подозрению в хищении 1,6 млрд руб. при строительстве международного морского терминала в Калининградской области задержали трех топ-менеджеров строительной компании "Больверк".

— В ФСО делят должности и отпуска — Сотрудника спецслужбы уволили за угрозу убить коллегу — Как стало известно "Ъ", нешуточный скандал разгорелся в приволжском управлении спецсвязи и информации (УССИ) — одной из самых закрытых спецслужб России — Федеральной службы охраны (ФСО).

— Слава Боширова и Петрова будоражит Германию — В убийстве Зелимхана Хангошвили Берлин решил поискать российский след — Немецкие власти объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, которых в ФРГ считают разведчиками.

— "Я не являюсь экстремистом с точки зрения лингвистики и здравого смысла" — Обвиняемый Егор Жуков выступил с последним словом — Четвертого декабря суды продолжили рассмотрение дел, связанных с массовыми протестами накануне московских выборов.

— России обновили дорожную карту — "Автодор" обнародовал планы строительства магистралей до 2035 года — Госкомпания "Автодор" разработала концепцию развития "опорной сети" автодорог России до 2035 года.

— Регрессивные планы НАТО — Саммит военного альянса в Лондоне закончился полной стратегической неопределенностью — Лидеры 29 стран—членов НАТО, собравшиеся 4 декабря в британском городе Уотфорд, в течение трех часов пытались урегулировать накопившиеся разногласия.

— Укрепление мер недоверия в Европе — Россия отвергла новые предложения Запада о контроле над вооружениями — Контроль над вооружениями станет одной из тем открывающегося сегодня в Братиславе Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

— "Новапорт" и Ташкент не сошлись в сроках — Власти Узбекистана могут отказать холдингу в реконструкции аэропортов — Как стало известно "Ъ", переговоры "Новапорта" и властей Узбекистана о реконструкции нескольких аэропортов зашли в тупик.

— Пенсионеры устали мигрировать — Переходная кампания 2019 года будет самой слабой за всю историю — Кампании по переводу пенсионных накоплений бьют антирекорды.

— Прессе продлили срок годности — Издатели договорились с ритейлом о саморегулировании — Издатели и ритейлеры впервые договорились о мерах саморегулирования для повышения продаж прессы в магазинах.

— Банкиры усомнились в клиентах — Запросы налоговиков стали поводом для санкций — Как стало известно "Ъ", налоговики начали запрашивать у банков документы, полученные ими от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ).

— Газохимия поддержит сама себя — Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов — Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.

— Вкладчиков переводят на облигации — Совкомбанк займется брокерским бизнесом — Совкомбанк выходит на рынок брокерских услуг, для этого он приобрел контроль в брокере "Септем Капитал".

— Турбина не доехала до Арктики — Власти США арестовали россиян за попытку поставить оборудование "Газпром нефти" — Недавний арест властями США пятерых человек, в том числе двоих россиян, за попытку поставки американского оборудования в обход санкций связан с платформой "Приразломная" "Газпром нефти".

— "Почта России" дистанцируется от наличных — Компании хотят разрешить новую форму оплаты услуг — Минкомсвязь предложила разрешить почтовые переводы денег в безналичной форме.

— Инвесторам посылают French Kiss — Сеть шоколадных бутиков может купить "Конти" — VIYM Андрея Якунина, сына бывшего президента РЖД Владимира Якунина, начала поиск покупателей на сеть шоколадных бутиков French Kiss.

— "Страна чудес" для MR Group — Девелопер может застроить ТПУ "Суворовская" — Развитие новых станций метро и транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) вызвало интерес у девелоперов.

— "У нас немного другая линия мышления" — Главный исполнительный директор "Еврохима" Петтер Остбо о шахтах, каналах и Африке — В феврале "Еврохим" Андрея Мельниченко впервые возглавил иностранец — главным исполнительным директором компании стал Петтер Остбо, пришедший из норвежской Yara.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти — Соглашение экспортеров нефти может быть продлено до конца 2020 года — Ирак и несколько других стран – экспортеров нефти поддерживают идею сокращения добычи на 400 000 баррелей в сутки, заявил в среду министр нефти Ирака Тамир Гадбан.

— Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них и "тенденциозные публикации" — Проблема не в критике судов, а в их несправедливых решениях, возражают эксперты — Судьям нужна защита от "тенденциозных публикаций", следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 года, который обсуждает на этой неделе Совет судей ("Ведомости" с ним ознакомились).

— Демократы предъявили обвинения Трампу — Процесс импичмента переходит на следующий этап — Президент США Дональд Трамп поставил "свои личные и политические интересы выше национальных", пытаясь заставить Украину начать расследование против своего возможного соперника на президентских выборах в 2020 году.

— Германия вышлет российских дипломатов перед встречей Путина и Меркель — Но "новый Солсбери" сейчас не нужен ни Берлину, ни Москве, считает эксперт — МИД Германии в среду объявил о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине, обвинив Москву в "неоказании надлежащей помощи в расследовании убийства, совершенного 23 августа в берлинском Тиргартене".

— Евросоюз пытается вернуть утраченные позиции в промышленности — Он меняет стратегию в попытке нагнать США и Китай и начинает с выпуска аккумуляторов — До конца этого года шведская Northvolt собирается открыть первый в Европе крупный завод по производству аккумуляторов для электромобилей.

— В Минкомсвязи сменился куратор импортозамещения софта — Оно проходит медленно и вызывает претензии у контролеров — Министр связи Константин Носков передал кураторство над импортозамещением в сфере IT от одного своего зама другому: эти обязанности Алексея Соколова будет выполнять Евгений Кисляков, рассказал "Ведомостям" человек, узнавший об этом от чиновников.

— Как строительные компании перенесли переход на эскроу-счета — По данным Дом.РФ, по новой схеме уже возводится около 21% жилья — Компания Дом.РФ сделала первые выводы о состоянии строительной отрасли после реформы.

— Продажи Lada падают второй месяц подряд — Спрос на автомобили на российском рынке продолжает снижаться — Продажи Lada в ноябре 2019 г. на российском рынке снизились на 7,3% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 31 217 машин, сообщает "АвтоВАЗ".

— Владельцем сети lady & gentleman City оказался бывший генерал погранвойск — Сеть по продаже модной одежды стоит около 2 млрд рублей, считает эксперт — Один из самых старых и самых закрытых продавцов одежды и аксессуаров в России раскрыл владельца и финансовые показатели.

— "Декатлон" выходит на маркетплейс — Интернет-магазин ритейлера открылся на площадке Tmall — Французская сеть спортивных гипермаркетов "Декатлон" открыла интернет-магазин на площадке Tmall, входящей в "AliExpress Россия" – совместное предприятие китайского интернет-гиганта Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ.

— Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram — Злоумышленники получали доступ к сообщениям и файлам с помощью авторизации через sms — Специалисты Group-IB сообщили о ряде взломов персональных аккаунтов пользователей мессенджера Telegram с целью получения нелегального доступа к переписке.

— Государство возьмет под управление часть региональных кинотеатров — Сами они не справляются с получением премьер от продюсеров и прокатчиков — Государственный Фонд кино начинает программу поддержки региональных кинотеатров, рассказал "Ведомостям" представитель фонда.

— Какими цифровыми проектами заняты российские предприятия — И сколько новых рабочих мест они создадут — В России IT-специалистов минимум в 4 раза меньше, чем в США, в пересчете на численность населения.

— Как провалилась попытка создать крупнейшую частную финансовую группу — Уголовные дела, аресты, многомиллиардные иски. За что "Росгосстрах" преследует бывшего владельца — Третьего декабря судебная коллегия Верховного суда рассмотрела жалобу "Капитал лайф страхование жизни" (бывшая "РГС жизнь") по иску "Росгосстраха" (РГС) на 151 млрд руб. за использование своего бренда.

— Санкт-Петербург 1999–2019: что обрел и потерял город за 20 лет — "Лахта центр", улица Рубинштейна, арка Генштаба, "Газпром-арена" — За два десятилетия, что "Ведомости" выходят в Санкт-Петербурге, город и пригороды изменились очень сильно: открывались и закрывались промышленные предприятия и банки, строились новые музеи, стадионы и объекты инфраструктуры.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Право сидящего — Директор ФСИН Александр Калашников: Применение силы в колониях взято под особый контроль — Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил в интервью "РГ", что в приоритете ведомства гуманные программы развития.

— Шеф, не тормози! — Пассажиры такси недовольны ценой и опозданиями — Таксисты не спешат на вызов, отказываются везти пассажиров, если далеко ехать, а по окончании поездки требуют оплатить сумму, превышающую изначальные договоренности.

— Расхождение видов — ФАС вынесла предупреждения производителям шоколада и стирального порошка — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждения производителям шоколада Lindt, а также порошков Ariel и Persil.

— Пора домой — Почему после учебы молодежь не спешит в свои регионы — Российские регионы столкнулись с проблемой, которая с годами будет только усугубляться, если ею не заниматься.

— Дрон не проскочит — Силовые ведомства получили полномочия сбивать беспилотники-нарушители — Силовые ведомства и спецслужбы наделили полномочиями сбивать беспилотники, незаконно вторгающиеся в воздушное пространство над охраняемыми объектами, над местами проведения спецопераций и над площадками с массовым скоплением людей.

— Три года профицита — Президент подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы — Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующие три года.

— Трубный вопрос — Владимир Путин и Александр Вучич обсудили будущее проекта "Турецкий поток" в Сербии — Строительство "Турецкого потока", стабильность поставок газа в Европу и риски прекращения транзита через Украину, ситуация вокруг Косова — эти вопросы стали ключевыми сначала на переговорах, а затем и на пресс-конференции по их итогам Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича.

— Диалог без перевода — Владимир Путин и Александр Вучич подтвердили стратегическое партнерство России и Сербии — Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

— Связаны одной целью — Николай Патрушев обсудил в Шанхае американские санкции — В Шанхае прошел второй, сразу после Пекина, раунд российско-китайских консультаций по стратегической безопасности.

— Дадут гарантии — Права участников амнистии капитала дополнительно защитят — Сведения, которые гражданин указал в декларации в рамках амнистии капитала, нельзя будет использовать в качестве доказательства по уголовному делу.

— Льгота для няни — Госдума во втором чтении расширила эксперимент для самозанятых — Комфортный налоговый режим смогут опробовать не только самозанятые Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.

— Мимо радара не пролетели — ВКС России отследили все запуски наших и чужих ракет — Командование ВКС России отчиталось за выполнение поставленных учебно-боевых задач.

— Звездные войны — Владимир Путин рассказал о защите России в космосе — Владимир Путин на очередном военном совещании в Сочи рассказал о масштабной системе предупреждения о ракетном нападении.

— Переход разрешен — Гражданам напомнили о сроках смены пенсионного фонда — Россияне, которые в этом году подали заявление о переводе пенсионных накоплений в новый пенсионный фонд, еще могут до конца года изменить свое решение и отказаться от перевода.

— "Борей" на страже — Президент рассказал о новых кораблях и подлодках ВМФ — На военном совещании в Сочи Владимир Путин назвал приближение НАТО к границам России одной из потенциальных угроз для безопасности страны.

— Встреча с "двадцаткой" — Дмитрий Медведев в прямом эфире подведет итоги 2019 года — В четверг в прямом эфире председатель правительства Дмитрий Медведев подведет итоги уходящего года в ответах на вопросы журналистов, представляющих самую разную российскую телеаудиторию.

— Ответные меры — Дмитрий Медведев провел личный прием граждан в офисе "Единой России" — Дмитрий Медведев пообещал дополнительно изучить вопрос ограничения скорости на дорогах, развивать инклюзивное образование и продумать регулирование в сфере оборота жевательных смесей с никотином.

— Нефть меняет Brent — РФ может получать до 200 млрд рублей в год после конца эпохи европейского эталона — Российская казна ежегодно может дополнительно получать 150-200 млрд рублей, если отечественная нефть станет эталоном и в зависимости от ее стоимости будут рассчитываться цены на другие сорта "черного золота".

— Пенсия без границ — Для регистрации за рубежом понадобится СНИЛС — Российские пенсионеры, которые уезжают жить за рубеж, должны будут для получения российской пенсии предоставлять загранучреждениям МИДа номер своего СНИЛСа.

— Спецовка для студента — Колледжи и вузы сделают упор на практику — Закон "О внесении изменений в ФЗ "Об образовании в РФ" и отдельные законодательные акты" позволит студентам больше практиковаться на базе предприятий.

— Кадры с акцентом — Квота на "визовых" мигрантов на 2020 год снижена на 40 тысяч вакансий — Почти половина "визовых" мигрантов, которые приедут на работу в Россию в следующем году, будут трудиться на Дальнем Востоке.

— Восход Меркурия — Россия предлагает свою систему ветсертификации странам ЕАЭС — Российская система электронной ветеринарной сертификации животноводческой продукции "Меркурий" может распространиться на все страны ЕАЭС, не исключает вице-премьер Алексей Гордеев.

— Тропой Чингисхана — Россия построит второй газопровод в Китай через Монголию — Россия может построить второй газопровод в Китай с транзитом через Монголию.

— Приземленные цены — ФАС проверяет тарифы аэропортов Дальнего Востока — Федеральная антимонопольная служба начала проверку стоимости услуг в аэропортах Дальнего Востока, сообщили в ведомстве.

— Нетепличные условия — Россия увеличила импорт огурцов и помидоров — Вопреки развитию новых тепличных технологий Россия увеличивает импорт огурцов и помидоров, рассказали "Российской газете" в ассоциации "Теплицы России".

— Отсрочка платежа нашла новые ниши — Рынок факторинга обратил внимание на госсектор — Рынок факторинга стагнирует: за 12 месяцев совокупный портфель вырос всего на 2% (до 472 млрд рублей), тогда как в предыдущие годы рост доходил до 40%, рассказал гендиректор RAEX Дмитрий Гришанков на конференции "Факторинг в России — 2019".

— В минэнерго сравнили тарифы — Электроэнергия — самый доступный ресурс в России — Развитие электроэнергетического комплекса страны стало основной темой "Правительственного часа" с министром энергетики Александром Новаком, состоявшегося в Госдуме в ноябре.

— Штирлица не оштрафуют — Нацистскую символику разрешили демонстрировать, но при условии осуждения нацизма — Нацистскую атрибутику и символику разрешили использовать в произведениях литературы, науки и искусства, правда, только при условии осуждения нацизма.

— Google без головы — Сооснователи IT-корпорации уходят — Компанию Google, а точнее, ее материнскую структуру — гигантский холдинг Alphabet — покинули два самых известных "гуглера" в мире, Сергей Брин и Ларри Пейдж.

— Адвокат для мамы — Женщинам, попавшим в сложную ситуацию, окажут бесплатную юрпомощь — В Самарской области женщины, которые вместе с детьми временно живут в социальных гостиницах при центрах соцобслуживания или приютах, смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь.

— Ракеты с навигацией — Бригада реактивной артиллерии Центрального военного округа впервые получит на вооружение модернизированную реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" — По данным пресс-службы ЦВО, эта грозная техника к концу 2020 года заменит в соединении более ранние реактивные системы "Ураган".

— Мир сквозь виртуальные очки — Смартфоны скоро исчезнут, а на их место могут прийти умные очки — Через два года мир кардинально изменится — благодаря технологиям виртуальной и дополненной реальности.

— Выставили счет — Полицейский главк просит покрыть ущерб — Симоновский суд Москвы сегодня приступил к рассмотрению по существу искового заявления столичного полицейского главка о взыскании более четырех миллионов рублей с организаторов летних несанкционированных акций.

— Финансы под замком — Деньги бизнесмена останутся под арестом — Мосгорсуд сегодня признал законным арест банковских счетов фигуранта громкого уголовного дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

— Космический откат — Дело о коммерческом подкупе в корпорации "Энергия" дошло до суда — Сегодня стало известно о том, что бывший заместитель генерального директора ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" Алексей Белобородов предстанет перед судом в Подмосковье по обвинению в коммерческом подкупе.

— Деньги не в счет — Сотрудница банка украла у пенсионера почти 8 млн рублей — Сотрудники столичной полиции раскрыли хищение около 8 млн рублей у пенсионера.

— Тут хлопнуло, и стены нет — Жильцам пострадавшего от взрыва дома под Белгородом предоставят новое жилье — Шнур для зарядки телефона, чья-то куртка, холодильник среди обломков рухнувшей стены дома в поселке Яковлево под Белгородом — все это похоже на декорацию для триллера.

— Работа без защиты — Правительство оставит украинцам только право на труд и лишит социальных гарантий — Кабинет министров Украины до Нового года рассчитывает принять изменения в трудовое законодательство, лишающие украинских работников почти всех прав и социальных гарантий.

— Климат НАТО не указ — Почему экоактивисты в Европе не хотят замечать военные планы альянса — Уже выглядит привычным, что шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая охотно критикует мировых политиков за недостаточное внимание к "зеленым проблемам", никогда не ставит под сомнение оборонные расходы государств, а также урон окружающей среде, наносимый различного рода военными учениями.

— Китайское дежавю — Быть или не быть торговой сделке КНР и США до конца года?— Крайне противоречивые сигналы поступали в последние дни о перспективах заключения сделки между КНР и США, призванной положить конец торговой войне двух китов мировой экономики.

— Во всем нужна мера — Во Франции выяснили, как соцсети и музыка влияют на грамотность — Соцсети не являются таким уж злейшим врагом грамотности современной молодежи, напротив — некоторые платформы даже помогают оставаться в ладах с орфографией.

— Взялись за старое — Минюст предлагает отменить 3,7 тысячи советских актов — Министерство юстиции России подготовило проект постановления правительства, отменяющего разом более 3,7 тысячи нормативно-правовых актов советского времени.

— Операция "Новый год" — В школах, детских садах и лагерях пройдут проверки — МЧС России начало проверки мест предстоящих новогодних праздников.

— Сподвигла доза?— Житель Перми открыл стрельбу по прохожим и сотрудникам Росгвардии — В среду ранним утром жителей одного из отдаленных районов Перми разбудили выстрелы.

— Анализ лжи — На врача, подменившего анализы виновника смертельного ДТП, завели уголовное дело — В Екатеринбурге травматолога, заверившего "липовую" справку медосвидетельствования на опьянение водителя, обвиняют по статье 293 УК РФ "Халатность".

— Чиновника удалили — В Чечне госслужащие смогут работать дистанционно — В Чеченской Республике разработан проект закона, который позволит госслужащим работать дистанционно.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Идите, суда: строительство ледоколов для Севморпути профинансирует бизнес — Расходы казны в результате снизятся вдвое — Минфин нашел частных инвесторов мегапроекту "Росатома" по созданию ледокольного флота для Северного морского пути (СМП).

— На два фонда: Чубайс создаст структуры по развитию цифровой экономики — Для этого "Роснано" выделят из бюджета 20 млрд рублей — В России появится Фонд проектов цифровой экономики под управлением "Роснано", на его создание выделят 20 млрд рублей из бюджета.

— Хайли лайкли 2.0 — Кто стоит за скандалом между Берлином и Москвой — В бундестаге удивлены поспешной высылкой российских дипломатов из Германии.

— Балканский остов — Сербия надеется на Россию в вопросе Косово — Россия готова поддержать Сербию при достижении компромисса с Приштиной.

— Ведите себя коллектно — Взыскателей долгов хотят отучить от методов 90-х — В Госдуме предлагают ввести уголовную ответственность за выбивание задолженностей

— ПодНАТОрели — Альянс вновь поставил "российскую угрозу" в один ряд с терроризмом — При этом главы Франции и США высказались за создание механизма по аналогии с ДРСМД

— Сигаретная зона: запрет на торговлю табаком у школ предлагают отменит — Ритейлеры просят пересмотреть норму о 100-метровом радиусе безопасности — В России предлагают пересмотреть ограничение на торговлю сигаретами в радиусе 100 м от образовательных учреждений. Это следует из письма ритейлеров вице-премьеру Алексею Гордееву (документ есть у "Известий").

— Пан или продал — Названы марки автомобилей, чаще меняющие владельцев — Чаще всего владельцев меняют Audi, BMW и Honda, но крупнейшая доля на рынке — у Lada.

— Нововыгодные предложения — Кредитные организации заманивают вкладчиков сезонными акциями — Повышенные перед праздником ставки по вкладам недостаточно привлекательны, говорят эксперты.

— IT, Брут — Самые высокие зарплаты оказались и самыми быстрорастущими — Заработок в сфере технологий в этом году увеличился в полтора раза больше, чем в других отраслях.

— Процессинг пошел: банки нашли способ ускорить подключение к СБП — Они стали присоединяться к системе быстрых платежей через сторонних провайдеров — Ускорить расширение системы быстрых платежей (СБП) поможет подключение к ней не напрямую, а через технологических провайдеров — этой возможностью решили воспользоваться более двух десятков банков, рассказали "Известиям" в процессинговых компаниях.

— Аварийный выезд — В 2019 году число ДТП с автобусами увеличилось на 12% — Большинство инцидентов произошло по вине водителей.

— Осетрина искусственной свежести: ученые вырастят мясо ценной рыбы — Для создания деликатеса потребуются стволовые клетки мальков и инкубатор — В России появился первый проект по производству искусственной рыбы.

— Защита докторской: йод в колбасе укрепит здоровье — Мясные полуфабрикаты обогатят полезными микроэлементами — Российские ученые разработали технологию, которая поможет справиться с дефицитом йода в организме человека.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Общественная палата просит залог за бизнесменов — Как предлагается смягчить наказание за экономические преступления — Для подозреваемых в экономических преступлениях основной мерой пресечения надо сделать залог, уверены в общественной палате.

— Кристальный чист — Генпрокуратура отменила уголовное преследование главы водочной компании Павла Сметаны — Генпрокуратура спустя полтора месяца отменила возбуждение уголовного дела против основателя водочной компании "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны.

— Импичмент закрыл отчетный период — Демократы и республиканцы услышали разное в докладе о деятельности президента США — Перед новой фазой импичмента президента США комитет по разведке нижней палаты одобрил доклад, в котором перечислены примеры злоупотреблений Дональда Трампа.

— Сахарный след привел на Арктический шельф — Власти США обвинили двух россиян в попытке купить турбину для платформы "Приразломная" в обход санкций — Прокуратура США подтвердила, что дело о попытке поставить в Россию американскую турбину касается морской платформы "Приразломная".

— Человеческий капитал набирает вес — Всемирный банк оценил, сколько национального богатства приходится на каждого россиянина — Наибольшую долю в богатстве России занимает человеческий капитал — 46%. Но это гораздо меньше, чем в развитых странах.

— Борис Минц перебивает исковые ставки — Основатель O1 Group Борис Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и "Открытия" — Борис Минц заявил в Высоком суде Лондона об ущербе из-за действий топ-менеджмента "Открытия " и "Траста", а также их акционера ЦБ.

— Налог получил химическое обоснование — Правительство введет НДПИ на попутный газ с 2022 года — Власти не откажутся от введения налога на попутный нефтяной газ, вызвавшего критику "Сибура" и нефтяников.

— Ответ на американские санкции по российским стандартам — Производители оборудования для нефтяной отрасли будут получать национальный сертификат – Нефтегазовые компании и "Сибур" выступили за создание национальных стандартов для сертификации нефтегазового оборудования, которые станут альтернативой американскому API.